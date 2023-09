Zmień kraj Sklepu Steam bez VPN

Jeśli chcesz zachować swoje konto Steam w nienaruszonym stanie, oto sposoby na zmianę kraju w Sklepie Steam:

Jeśli przeprowadzasz się na stałe do innego kraju

Jeśli jesteś po przeprowadzce do innego kraju lub już dłużej mieszkasz za granicą, możesz zmodyfikować ustawienia kraju w Steam, dokonując zakupu przy użyciu metody płatności z nowego regionu. Podczas realizacji transakcji, przeglądania koszyka lub finalizowania zakupu, zyskasz możliwość zmiany regionu sklepu, aby odpowiadał Twojej bieżącej lokalizacji.

Jeśli chcesz kupić grę w innej walucie lub regionie

Aby kupować na Steamie, kraj sklepu musi odpowiadać Twojemu obecnemu miejscu zamieszkania, a Ty musisz mieć dostęp do lokalnej metody płatności. Podczas dokonywania płatności zobaczysz listę dostępnych metod płatności dla Twojego regionu.

Jeśli nie możesz robić zakupów w swoim obecnym regionie, możesz skorzystać z alternatywnych opcji, takich jak zakup kluczy CD zgodnych ze Steam lub kodów portfela Steam w lokalnych sklepach z grami.

Jeśli wybierasz się na dłuższe wakacje

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, nie możesz tymczasowo zmienić regionu sklepu po to, aby dokonywać zakupów w podróży – aby to zrobić, musisz przebywać w swoim kraju zamieszkania. Zaleca się założenie konta Steam i skonfigurowanie regionu sklepu przed podróżą. Umożliwi to dostęp do sklepu z cenami obowiązującymi w Twoim kraju i dokonywanie zakupów.

Jeśli stale dzielisz swój czas pomiędzy więcej niż jeden kraj

Jeśli spędzasz dużo czasu między różnymi krajami, zaleca się wybranie jako kraju sklepu tego kraju, który jest Twoim głównym miejscem zamieszkania. To najwygodniejsze rozwiązanie.

Chociaż możliwa jest aktualizacja kraju sklepu za każdym razem, gdy zmieniasz lokalizację, zmiana w sklepie/portfelu jest trwała do czasu ponownej przeprowadzki. Pamiętaj też, że Steam nie pozwoli na inną zmianę przez kolejne trzy miesiące.