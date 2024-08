Wann immer Sie sensible Informationen wie Kreditkartennummern, Passwörter oder persönliche Daten über das Internet senden, ist Port 443 das notwendige Zugangstor, das dafür sorgt, dass Ihre Daten sicher an ihr Ziel gelangen. Es fungiert wie ein zuverlässiger Kurier in der digitalen Welt, der Ihre Informationen sicher und diskret ausliefert.

Doch wie genau macht Port 443 das, und warum sollte das für Sie wichtig sein? Die Antwort liegt in seiner Fähigkeit, eine sichere Verbindung herzustellen, wenn Sie in der Adressleiste Ihres Browsers „HTTPS“ sehen.

Direkt zu …

Was ist ein Port?

Was ist Port 443?

Wie funktioniert Port 443?

Warum ist Port 443 wichtig?

HTTPS Port 443 und HTTP-Verbindungen

Schwachstellen von Port 443

Kann ich Port 443 freischalten?

Wie Sie Port 443 freischalten: macOS

Wie Sie Port 443 freischalten: Windows 10

Fehlerbehebung rund um Port 443

Die Gefahren von Port 443



Was ist ein Port?

Bevor wir uns eingehender damit beschäftigen, was Port 443 ist, ist es wichtig zu verstehen, was ein Port überhaupt ist.

Ein Port ist ein virtueller Verbindungspunkt, der von Programmen und Diensten zum Austausch von Informationen genutzt wird. Er bestimmt gezielt, welches Programm oder welcher Dienst auf einem Computer oder Server verwendet wird, sei es zum Aufrufen einer Webseite, zur Nutzung eines FTP-Diensts oder zum Abrufen von E-Mails.

Portnummern werden verwendet, um bestimmte Ports zu identifizieren. Jede Portnummer ist einem bestimmten Protokoll oder Dienst zugewiesen. So wird zum Beispiel Port 80 für HTTP-Datenverkehr, Port 443 für HTTPS-Datenverkehr (HyperText Transfer Protocol Secure) und Port 25 für SMTP-Datenverkehr verwendet.

Wenn ein Computer oder Server Daten empfängt, verwendet er die Portnummer, um zu bestimmen, welches Programm oder welcher Dienst die Daten verarbeiten soll. Auf diese Weise können mehrere Programme und Dienste auf demselben Computer oder Server ausgeführt werden, ohne dass es untereinander zu Konflikten kommt.

Ports werden auch verwendet, um den Zugriff auf bestimmte Programme und Dienste zu beschränken. So kann beispielsweise eine Firewall so konfiguriert werden, dass sie den gesamten eingehenden Datenverkehr auf Ports blockiert, die nicht von legitimen Programmen und Diensten verwendet werden. Dies kann dazu beitragen, einen Computer oder Server vor Angriffen zu schützen.

Hier sind einige Beispiele für Ports und die Dienste, für die sie genutzt werden:

Port 80: HTTP (Webverkehr)

Port 443: HTTPS (sicherer Webverkehr)

Anschluss 25: SMTP (E-Mail)

Port 22: SSH (S ecure-Shell-Zugang )

) Anschluss 53: DNS (Domain Name System)

Port 8080: alternativer HTTP-Port

Ports sind ein wesentlicher Bestandteil von Computernetzwerken und ermöglichen es mehreren Programmen und Diensten, sicher und effizient miteinander zu kommunizieren.

Was ist Port 443?

Port 443 ist der Standardport für HTTPS, die sichere Version von HTTP. HTTPS wird von Websites und anderen Online-Diensten verwendet, um Ihre Daten vor dem Abfangen durch Lauscher zu schützen.

Stellen Sie sich Port 443 als einen sicheren Tunnel zwischen Ihrem Browser und einer Website vor. Wenn Sie eine Website besuchen, die HTTPS verwendet, wird die gesamte Kommunikation zwischen Ihrem Browser und der Website über diesen Tunnel verschlüsselt. Das heißt, selbst wenn jemand Ihren Datenverkehr abfangen würde, könnte er ihn nicht lesen.

Port 443 wird von einer Vielzahl von Websites und Online-Diensten verwendet, darunter:

Wie funktioniert Port 443?

Port 443 funktioniert über ein kryptografisches Protokoll namens TLS (Transport Layer Security). TLS ist der Nachfolger von SSL (Secure Sockets Layer) und bietet einen sicheren Kanal zwischen zwei Rechnern oder Geräten, die über das Internet oder ein internes Netzwerk arbeiten.

Wenn Sie eine Website besuchen, die HTTPS verwendet, bauen Ihr Browser und die Website eine TLS-Verbindung auf. Diese Verbindung ist durch ein SSL/TLS-Zertifikat gesichert, ein digitales Zertifikat, das die Identität der Website überprüft und alle zwischen Ihrem Browser und dem Server übertragenen Daten verschlüsselt.

Warum ist Port 443 wichtig?

Port 443 ist wichtig, weil er dazu beiträgt, dass Ihre Daten nicht von Cyberkriminellen abgefangen werden können. Wenn Sie HTTPS verwenden, wird die gesamte Kommunikation zwischen Ihrem Browser und der Website verschlüsselt. Das heißt, selbst wenn jemand Ihren Datenverkehr abfangen würde, könnte er ihn nicht lesen.

Port 443 ist besonders wichtig für Websites und Online-Dienste, die sensible Daten wie Kreditkartennummern, Passwörter und Sozialversicherungsnummern verarbeiten. Durch die Verwendung von HTTPS können diese Websites und Dienste dazu beitragen, Ihre Daten vor dem Diebstahl durch Hacker zu schützen.

HTTPS Port 443 und HTTP-Verbindungen

Der HTTPS Port 443 unterstützt auch Websites, die über HTTP-Verbindungen erreichbar sind. Wenn die Website HTTPS verwendet, aber aus irgendeinem Grund nicht über Port 443 erreichbar ist, wird Port 80 genutzt, um die HTTPS-fähige Website zu laden.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass HTTP-Verbindungen nicht sicher sind. Wenn Sie also eine Website über HTTP aufrufen, sind Ihre Daten dem Risiko ausgesetzt, von Cyberspionen abgefangen zu werden.

Daher rufen Sie Websites am besten immer über HTTPS auf, wenn das möglich ist. Sie können überprüfen, ob eine Website HTTPS verwendet, indem Sie auf das Icon mit einem Schloss in der Adressleiste Ihres Browsers achten:

Schwachstellen von Port 443

Auch wenn Port 443 weithin als sicheres Gateway für die Online-Kommunikation anerkannt ist, ist er nicht ohne Schwachstellen. Zu diesen potenziellen Schwachstellen gehören:

Man-in-the-Middle-Angriffe (MITM) : Diese Art von Angriffen erfolgt, wenn jemand mit böswilligen Absichten die Kommunikation zwischen einem Client und einem Server abfängt. Auf diese Weise kann er sich unbefugten Zugang zu sensiblen Daten verschaffen.

SSL/TLS-Sicherheitslücken: Eine erwähnenswerte Sicherheitslücke ist der Heartbleed-Bug , der vor allem ältere Versionen des SSL-Protokolls betrifft. In solchen Fällen können Angreifer diese Schwachstelle ausnutzen, um Zugang zu privaten Daten zu erhalten. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass dieses Problem in den aktuelleren Protokollen TLS 1.2 und TLS 1.3 behoben wurde.

Malware-Infektionen: Angreifer können versuchen, offene Ports, einschließlich Port 443, auszunutzen, um Systeme mit Malware zu infiltrieren mehr dazu unten ). Dies kann zu einer Reihe von nachteiligen Folgen führen, einschließlich Datenschutzverletzungen und Systemkompromittierung.

Kann ich Port 443 freischalten?

Sie können Port 443 öffnen. Dazu müssen Sie Ihre Firewall so konfigurieren, dass sie eingehende Verbindungen über einen bestimmten Port zulässt. Das bedeutet, dass Sie Ihre Firewall anweisen, eingehende Verbindungen an diesem Port von jeder Quelle zu akzeptieren. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Folgendes vorhaben:

Hosten einer Website oder Webanwendung mit HTTPS

Verwenden einer Remote-Desktop-Anwendung, um sich über das Internet mit einem Computer zu verbinden

Nutzen eines Cloud-Speicherdiensts, der HTTPS verwendet

Betreiben eines Multiplayer-Game-Servers

Austauschen von Dateien mit anderen Computern in Ihrem Netzwerk.

Wie Sie Port 443 freischalten: macOS

Um Port 443 auf einem Mac freizuschalten, führen Sie die unten stehenden Schritte aus. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Firewall deaktiviert ist, bevor Sie beginnen.

Unter Systemeinstellungen > Netzwerk > Firewall können Sie sehen, ob Ihre Firewall aktiviert ist. Wenn ja, schalten Sie sie aus:

Öffnen Sie dann die Terminal-App.

2. Geben Sie am Prompt den folgenden Befehl ein, um die Packet Filler (pf) Firewall zu beenden, falls sie aktiv ist:

sudo pfctl -d



3. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei für pf mit dem Texteditor nano:

sudo nano /etc/pf.conf



4. Der Editor zeigt den Inhalt der Standardkonfiguration an. Um Port 443 zu öffnen, geben Sie unterhalb der vorhandenen Konfigurationen Ihre benutzerdefinierte Regel ein (z. B. pass inet proto tcp from any to any port 443 no state).

Drücken Sie auf cmd + x , um nano zu beenden. Drücken Sie dann auf Y und Return , um zu bestätigen, dass Sie die Datei unter demselben Namen speichern möchten. Laden Sie die Regeln der pf-Firewall neu: sudo pfctl -f /etc/pf.conf

Geben Sie zum Schluss den folgenden Befehl ein, um die Firewall neu zu starten: sudo pfctl -E

Sobald Sie Port 443 geöffnet haben, können Anwendungen, die diesen Port verwenden müssen, dies tun. Wenn Sie zum Beispiel einen Webserver auf Ihrem Mac betreiben, müssen Sie Port 443 öffnen, damit er für andere Geräte im Netzwerk zugänglich ist.

Wie Sie Port 443 freischalten: Windows 10

Das Öffnen von Port 443 ist unter Windows ein wenig komplizierter als auf einem Mac. Das liegt daran, dass Sie ihn direkt zur Windows-Firewall hinzufügen müssen. Gehen Sie dafür so vor:

Geben Sie firewall in das Suchfeld ein und wählen Sie dann Windows Defender Firewall mit erweiterter Sicherheit.

2. Wenn Sie die Windows-Firewall geöffnet haben, wählen Sie im linken Bereich Eingehende Regeln.

3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Neue Regel.

4. Wählen Sie Port und klicken Sie auf Weiter.

5. Wählen Sie TCP und Bestimmte lokale Ports. Geben Sie in das Feld Bestimmte lokale Ports den Wert 443 ein und klicken Sie auf Weiter.

6. Wählen Sie Verbindung zulassen und klicken Sie auf Weiter.

7. Wählen Sie die Netzwerkprofile aus, für die die Regel gelten soll, und klicken Sie auf Weiter.

8. Geben Sie der Regel einen Namen und eine Beschreibung, und klicken Sie auf Fertig stellen.

Sobald Sie die Regel erstellt haben, ist der Port 443 auf Ihrem Computer geöffnet.

Hinweis: Wenn Sie Ports offen lassen, kann dies die Anfälligkeit Ihres Computers für Angriffe erhöhen. Öffnen Sie nur Ports, die Sie öffnen müssen.

Fehlerbehebung rund um Port 443

Wenn Sie Probleme haben, Port 443 auf Ihrem Mac oder Windows-Gerät zu öffnen, oder wenn Sie vermuten, dass er noch geschlossen ist:

1. Prüfen Sie, ob Port 443 offen ist:

Auf einem Mac: Gehen Sie zurück ins Terminal > geben Sie nc -zv + IP-Adresse oder Hostname + Portnummer ein, um den Telnet-Befehl auszuführen und den Portstatus zu prüfen.

Unter Windows : Öffnen Sie auf Ihrem PC die Eingabeaufforderung > geben Sie telnet <IP-Adresse oder Domainname> 443 ein und drücken Sie auf die Eingabetaste. Wenn der Befehl „Verbunden mit <IP-Adresse oder Domainname>“ zurückgibt, ist Port 443 offen.

2. Prüfen Sie Ihre Firewall: Vergewissern Sie sich, dass Port 443 in Ihrer Firewall zugelassen ist. Diese Einstellungen finden Sie üblicherweise in der Systemsteuerung Ihres Betriebssystems und dort im Bereich Sicherheit oder Firewall.

3. Prüfen Sie Ihren Proxyserver: Wenn Sie einen Proxyserver nutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser so konfiguriert ist, dass er Datenverkehr über den Port 443 zulässt. Diese Einstellungen finden Sie normalerweise in den Konfigurationseinstellungen des Proxyservers.

4. Führen Sie einen Neustart Ihres Geräts durch: Manchmal kann ein Neustart Ihres Computers Probleme mit Port 443 beheben.

5. Prüfen Sie die Anwendung, die Port 443 nutzt: Wenn Port 443 geöffnet ist und Sie immer noch Schwierigkeiten haben, liegt das Problem möglicherweise an der Anwendung, die Port 443 verwendet. Versuchen Sie es mit einem Neustart oder einer Neuinstallation dieser Anwendung.

Wenn Sie weiterhin Probleme haben, können Sie sich an Ihren Internetanbieter oder den Entwickler der Anwendung wenden, die Port 443 nutzt, um weitere Hilfe zu erhalten.

Die Gefahren beim Öffnen von Port 443

Auch wenn Port 443 im Allgemeinen als sicherer Port gilt, kann das Öffnen dieses Ports auf Ihrem Computer das Risiko erhöhen, gehackt zu werden. Das liegt daran, dass Angreifer wissen, dass Port 443 häufig für sensiblen Datenverkehr wie Online-Banking und Online-Shopping genutzt wird.

Wenn Sie Port 443 auf Ihrem Computer öffnen, setzen Sie Ihr System im Grunde genommen Angriffen von jedem aus, der das Internet nach offenen Ports scannen kann. Dazu gehören auch Angreifer, die nach Systemen suchen, die sie mit Malware ausnutzen oder für DoS/DDoS-Angriffe verwenden können.

Wie Sie sich schützen

Wenn Sie den Port 443 auf Ihrem Computer nicht öffnen müssen, halten Sie ihn am besten geschlossen. So verringern Sie das Risiko, angegriffen zu werden. Wenn Sie ihn jedoch öffnen, gibt es einige Maßnahmen, wie Sie sich schützen können:

Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Versionen der SSL/TLS- Protokolle verwenden.

Halten Sie Ihre Software auf dem neuesten Stand, einschließlich Ihres Browsers, Ihres Betriebssystems und jeder anderen Software, die Port 443 nutzt.

Ziehen Sie die Verwendung eines hochwertigen VPNs wie ExpressVPN in Betracht, um Ihren Datenverkehr bei der Nutzung öffentlicher WLANs zu verschlüsseln.

Auch wenn einige der Inhalte, auf die wir in diesem Artikel verlinken, noch in der Originalsprache vorliegen, halten wir es für sinnvoll, sie hier zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass sie Ihnen trotzdem gefallen.