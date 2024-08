신용카드 번호, 비밀번호, 개인 정보 등 민감한 정보를 인터넷으로 전송할 때 443 포트는 데이터가 안전하게 목적지에 도달하도록 보장하는 필수 게이트웨이입니다. 디지털 영역에서 믿을 수 있는 운송부와 같아 사용자의 정보를 안전하고 신중하게 전달하는 역할을 합니다.

그렇다면 443 포트는 정확히 어떻게 이러한 역할을 수행하며, 왜 사용자에게 중요할까요? 그 해답은 브라우저 주소 표시줄에 “HTTPS”가 표시될 때마다 보안 연결을 설정하는 기능에 있습니다.

원하는 섹션으로 이동하기

포트란?

443 포트란?

443 포트의 작동 방식

443 포트가 중요한 이유

HTTPS 443 포트 및 HTTP 연결

443 포트의 취약점

443 포트를 열기

443 포트를 여는 방법: macOS

443 포트를 여는 방법: Windows 10

443 포트 문제 해결 방법

443 포트의 위험성



포트란?

443 포트가 무엇인지 자세히 알아보기 전에 먼저 포트가 무엇인지 이해하는 것이 중요합니다.

포트는 프로그램과 서비스가 정보를 교환하기 위해 사용하는 가상 연결 지점입니다. 포트는 웹 페이지 불러오기, FTP 서비스 사용, 이메일 접속 등의 작업을 위해 컴퓨터나 서버에서 어떤 프로그램이나 서비스를 사용할지를 결정합니다.

포트 번호는 특정 포트를 식별하는 데 사용됩니다. 각 포트 번호는 특정 프로토콜이나 서비스에 할당됩니다. 예를 들어, 80 포트는 HTTP 트래픽에, 443 포트는 HTTPS(하이퍼텍스트 전송 프로토콜 보안) 트래픽에, 25 포트는 SMTP 트래픽에 사용됩니다.

컴퓨터나 서버는 데이터를 수신할 때 포트 번호를 사용하여 데이터를 처리할 프로그램이나 서비스를 결정합니다. 이를 통해 여러 프로그램과 서비스가 서로 충돌하지 않고 동일한 컴퓨터나 서버에서 실행될 수 있습니다.

포트는 특정 프로그램과 서비스에 대한 접근을 제한하는 데에도 사용됩니다. 예를 들어, 방화벽은 합법적인 프로그램 및 서비스에서 사용하지 않는 포트에서 들어오는 모든 트래픽을 차단하도록 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 컴퓨터나 서버를 공격으로부터 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.



다음은 몇 가지 포트와 각 포트가 사용되는 서비스입니다.

80 포트: HTTP (웹 트래픽)

443 포트: HTTPS (보안 웹 트래픽)

25 포트: SMTP (이메일)

22 포트: SSH (보안 셸 접속)

53 포트: DNS (도메인 이름 시스템)

8080 포트: HTTP 대체 포트

포트는 컴퓨터 네트워킹의 필수적인 부분으로, 여러 프로그램과 서비스가 서로 안전하고 효율적으로 통신할 수 있도록 합니다.

443 포트란?

443 포트는 HTTP의 보안 버전인 HTTPS의 표준 포트입니다. 웹사이트 및 기타 온라인 서비스는 HTTPS를 사용하여 도청자가 사용자의 데이터를 가로채지 못하도록 보호합니다.



443 포트는 웹 브라우저와 웹사이트 사이의 보안 터널이라고 할 수 있습니다. HTTPS를 사용하는 웹사이트를 방문하면 브라우저와 웹사이트 간의 모든 통신이 이 터널을 통해 암호화됩니다. 따라서 누군가가 사용자의 트래픽을 가로채더라도 해당 트래픽을 읽을 수 없습니다.

443 포트는 다음을 포함한 다양한 웹사이트 및 온라인 서비스에서 사용됩니다.

전자상거래 웹사이트

은행 웹사이트

소셜 미디어 사이트

이메일 서비스

클라우드 스토리지 서비스

VPN 서비스

443 포트의 작동 방식

443 포트는 TLS(전송 계층 보안)라는 암호화 프로토콜을 사용하여 작동합니다. TLS는 SSL(보안 소켓 계층)의 후속 프로토콜로, 인터넷 또는 내부 네트워크를 통해 작동하는 두 컴퓨터 또는 장치 간에 보안 채널을 제공합니다.



HTTPS를 사용하는 웹사이트를 방문하면 브라우저와 웹사이트가 TLS 연결을 설정합니다. 이 연결은 SSL/TLS 인증서에 의해 보호되는데, 이 인증서는 웹사이트를 식별하고 브라우저와 서버 간에 전송되는 모든 데이터를 암호화하는 디지털 인증서입니다.

443 포트가 중요한 이유

443 포트는 사이버 범죄자가 데이터를 가로채지 못하도록 보호하보호하는 데 도움이 되므로 중요합니다. HTTPS를 사용하면 브라우저와 웹사이트 간의 모든 통신이 암호화됩니다. 따라서 누군가 사용자의 트래픽을 가로채더라도 해당 트래픽을 읽을 수 없습니다.

443 포트는 신용카드 번호, 비밀번호, 주민등록번호와 같은 민감한 데이터를 처리하는 웹사이트 및 온라인 서비스에 특히 중요합니다. 이러한 웹사이트와 서비스는 HTTPS를 사용함으로써 해커가 사용자의 데이터를 탈취하지 못하도록 보호할 수 있습니다.



HTTPS 443 포트 및 HTTP 연결

또한 HTTPS 443 포트는 HTTP 연결을 통해 사이트를 사용할 수 있도록 지원합니다. 사이트가 HTTPS를 사용하지만 어떤 이유로든 443 포트를 통해 사이트를 사용할 수 없는 경우, 포트 80이 대신 사용되어 HTTPS가 활성화된 웹사이트를 로드합니다.

하지만 HTTP 연결은 안전하지 않습니다. 즉, HTTP를 통해 웹사이트를 방문하면 사이버 범죄자가 데이터를 가로챌 수 있다는 뜻입니다.

따라서 가능하면 항상 HTTPS를 통해 웹사이트를 방문하는 편이 좋습니다. 브라우저의 주소 표시줄에서 자물쇠 아이콘을 찾아 특정 웹사이트가 HTTPS를 사용하는지 확인할 수 있습니다.

더 자세히 알아보기: 안전해진 인터넷, 그러나 VPN 보호는 여전히 필수

443 포트의 취약점

443 포트는 온라인 통신을 위한 보안 게이트웨이로 널리 알려져 있지만, 취약점이 없는 것은 아닙니다. 443 포트의 잠재적 취약점은 다음과 같습니다.

443 포트 열기

443 포트를 열려면 특정 포트로 들어오는 연결을 허용하도록 방화벽을 구성해야 합니다. 즉, 방화벽이 모든 소스에서 해당 포트로 들어오는 연결을 허용하도록 지시해야 합니다. 이는 다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다.

HTTPS를 사용하여 웹사이트 또는 웹 애플리케이션을 호스팅하려는 경우



원격 데스크톱 애플리케이션을 사용하여 인터넷을 통해 컴퓨터에 연결하려는 경우

HTTPS를 사용하는 클라우드 스토리지 서비스를 사용하려는 경우



멀티플레이어 게임 서버 를 실행하려는 경우

네트워크에 있는 다른 컴퓨터와 파일을 공유하려는 경우

443 포트 여는 방법: macOS

Mac에서 443 포트를 열려면 아래 단계를 따르세요. 시작하기 전에 방화벽이 비활성화되어 있는지 확인하세요.

시스템 설정 > 네트워크 > 방화벽으로 이동하여 방화벽이 켜져 있는지 확인할 수 있습니다. 방화벽이 켜져 있다면 끄세요.

그런 다음 터미널 앱을 여세요.

프롬프트가 표시되면 다음 명령을 입력하여 활성화되어 있는 패킷 필러(pf)를 중지하세요. sudo pfctl -d 나노 텍스트 편집기를 사용하여 다음 pf용 구성 파일을 여세요. sudo nano /etc/pf.conf

3. 편집기에 기본 구성의 내용이 표시됩니다. 443 포트를 열려면 기존 구성 아래에 사용자 지정 규칙(예: pass inet proto tcp from any to any port 443 no state)을 입력합니다.

Ctrl-x 를 눌러 나노를 종료하고 Y 와 Enter 키를 동시에 눌러 같은 이름으로 파일을 저장하세요.

다음 명령어를 입력하여 pf 방화벽 규칙을 다시 로드하세요: sudo pfctl -f /etc/pf.conf



마지막으로 다음 프롬프트를 입력하여 방화벽을 다시 시작하세요: sudo pfctl -E

443 포트를 열면 애플리케이션에서 443 포트를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, Mac에서 웹 서버를 실행하고자 하는 경우에 네트워크 내 다른 장치에서 접속할 수 있도록 하려면 포트 443을 열어야 합니다.

443 포트 여는 방법: Windows 10

Windows에서 443 포트를 여는 방법은 Mac에서보다 조금 더 복잡합니다. Windows 방화벽에 포트를 직접 추가해야 하기 때문입니다.

검색창에 방화벽을 입력한 다음, 고급 보안이 포함된 Windows Defender 방화벽을 선택하세요.

2. Windows 방화벽이 열리면 왼쪽 창에서 인바운드 규칙을 선택하세요.

3. 오른쪽 창에서 새 규칙을 클릭하세요.

4. 포트를 선택하고 다음을 클릭하세요.

5. TCP 및 특정 로컬 포트를 선택하세요. 특정 로컬 포트 상자에 443을 입력하고 다음을 클릭하세요.

6. 연결 허용을 선택하고 다음을 클릭하세요.

7. 규칙을 적용할 네트워크 프로필을 선택하고 다음을 클릭하세요.

8. 규칙에 이름과 설명을 입력하고 완료를 클릭하세요.

규칙을 생성하면 컴퓨터에서 443 포트가 열립니다.

참고: 포트를 열어두면 컴퓨터의 공격에 대한 취약성이 높아질 수 있습니다. 꼭 필요한 포트만 열어야 합니다.

443 포트 문제 해결 방법

Mac 또는 Windows 기기에서 443 포트를 여는 데 문제가 있거나 포트가 여전히 닫혀 있다고 의심된다면 다음 조치를 취할 수 있습니다.

443 포트가 열려 있는지 확인하기: Mac: 터미널로 돌아가서 nc -zv + IP 주소 또는 호스트 이름 + 포트 번호를 입력하여 텔넷 명령을 실행하고 포트 상태를 테스트하세요.

Windows : Windows: Windows 컴퓨터에서 명령 프롬프트를 열고 텔넷 <IP 주소 또는 도메인 이름> 443을 입력한 후 Enter 키를 누르세요. “<IP 주소 또는 도메인 이름>에 연결됨”이라는 메시지가 반환되면 443 포트가 열려 있는 것입니다.



2. 방화벽 확인하기: 방화벽에서 443 포트가 허용되는지 확인하세요. 이 설정은 일반적으로 운영 체제 제어판의 보안 또는 방화벽 섹션에서 찾을 수 있습니다.

3. 프록시 서버 확인하기: 프록시 서버를 사용하는 경우, 443 포트를 통한 트래픽을 허용하도록 프록시 서버가 구성되어 있는지 확인하세요. 이 설정은 일반적으로 프록시 서버의 구성 설정에서 찾을 수 있습니다.



4. 기기 재시작하기: 컴퓨터를 다시 시작하면 443 포트 문제가 해결되는 경우도 있습니다.

5. 443 포트를 사용하는 애플리케이션 확인하기:443 포트를 사용하는 애플리케이션 확인: 443 포트가 열려 있는데도 문제가 계속 발생한다면 443 포트를 사용하는 애플리케이션의 문제일 수 있습니다. 애플리케이션을 다시 시작하거나 다시 설치해 보세요.

그래도 문제가 해결되지 않으면 ISP 또는 443 포트를 사용하는 애플리케이션의 개발자에게 문의하여 추가 안내를 받을 수 있습니다.

443 포트 개방의 위험성



443 포트는 일반적으로 안전한 포트로 간주되지만, 컴퓨터에서 이 포트를 열면 해킹당할 위험이 높아질 수 있습니다. 공격자들은 443 포트가 온라인 뱅킹 및 쇼핑과 같은 민감한 트래픽에 자주 사용된다는 사실을 알고 있기 때문입니다.

컴퓨터에서 443 포트를 열면 사실상 시스템은 인터넷에서 열린 포트를 검색할 수 있는 모든 사람으로부터 공격을 받을 수 있습니다. 이러한 공격자는 멀웨어를 통해 악용하거나 DOS 공격에 사용할 시스템을 찾습니다.



자신을 보호하는 방법

컴퓨터에서 443 포트를 열 필요가 없다면 닫아 두는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 공격받을 위험이 줄어듭니다. 하지만 열어야 한다면 다음과 같은 몇 가지 방법으로 자신을 보호할 수 있습니다.



최신 버전의 SSL/TLS 프로토콜 을 사용하고 있는지 확인하세요.

웹 브라우저, 운영 체제, 443 포트를 사용하는 기타 소프트웨어 등 모든 소프트웨어를 최신 버전으로 유지하세요.

공공 와이파이 네트워크를 이용할 때는 ExpressVPN 과 같은 고품질 VPN을 사용하여 트래픽을 암호화하세요.