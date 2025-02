Chaque fois que vous communiquez des informations sensibles sur internet, telles que des numéros de carte de crédit ou des mots de passe, le port 443 est la passerelle sécurisée incontournable qui permet à vos données d’arriver à destination. C’est comme un messager numérique de confiance, qui livre vos informations personnelles en toute sécurité et en toute confidentialité.

Comment le port 443 permet-il d’atteindre cet objectif ? Cela vous concerne-t-il ? La réponse réside dans la capacité du port 443 à établir une connexion sécurisée chaque fois que vous voyez HTTPS dans la barre d’adresse de votre navigateur.

Aller à…

Qu’est-ce qu’un port ?

Qu’est-ce que le port 443 ?

Comment fonctionne le port 443 ?

Pourquoi le port 443 est-il important ?

Le port 443 HTTPS et la connexion HTTP

Les vulnérabilités du port 443

Puis-je ouvrir le port 443 ?

Comment ouvrir le port 443 sur macOS

Comment ouvrir le port 443 sur Windows 10

Résolution des problèmes liés au port 443

Les risques liés à l’ouverture du port 443



Qu’est-ce qu’un port ?

Avant de nous atteler à la définition du port 443, il est important de comprendre ce qu’est un port.

Un port est un point de connexion virtuel utilisé par les programmes informatiques et les services numériques pour échanger des informations. Il détermine spécifiquement quel programme ou service d’un ordinateur ou d’un serveur va être utilisé, que ce soit pour afficher une page web, utiliser un service FTP ou accéder au courrier électronique.

Des numéros sont utilisés pour l’dentification des ports. Chaque numéro de port est attribué à un protocole ou à un service spécifique. Par exemple, le port 80 est utilisé pour le trafic HTTP (Hypertext Transfer Protocol), le port 443 est utilisé pour le trafic HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) et le port 25 est utilisé pour le trafic SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Lorsqu’un ordinateur ou un serveur reçoit une requête, il utilise le numéro de port pour déterminer quel programme ou service doit traiter les données. Cela permet à plusieurs programmes et services de fonctionner sur le même ordinateur ou serveur sans entrer en conflit les uns avec les autres.

Les ports sont également utilisés pour restreindre l’accès à certains programmes et services. Par exemple, un pare-feu peut être configuré pour bloquer tout le trafic entrant dans les ports qui ne sont pas utilisés par des programmes ou des services autorisés. Cela permet de protéger un ordinateur ou un serveur des cyberattaques.

Voici quelques exemples de ports :

Port 80 : HTTP (trafic web)

Port 443 : HTTPS (trafic web sécurisé)

Port 25 : SMTP (e-mails)

Port 22 : SSH (accès Shell sécurisé)

Port 53 : DNS (système de noms de domaine)

Port 8080 : port alternatif HTTP

Les ports sont essentiels au fonctionnement des réseaux informatiques. Ils permettent à plusieurs programmes et services de communiquer de manière sûre et efficace.

Qu’est-ce que le port 443 ?

Le port 443 est le port standard pour HTTPS, la version sécurisée de HTTP. HTTPS est utilisé par les sites web et d’autres services en ligne pour protéger vos données contre toute tentative d’interception ou de surveillance.

Imaginez le port 443 comme un tunnel sécurisé entre votre navigateur web et un site web. Lorsque vous visitez un site web qui utilise HTTPS, toutes les communications entre votre navigateur et le site sont chiffrées via ce tunnel. Cela signifie que même si quelqu’un interceptait votre connexion, il ne pourrait pas lire ses données.

Le port 443 est utilisé par de nombreux sites web et services en ligne, notamment :

Les sites e-commerce

Les sites de banques

Les réseaux sociaux

Les services de messagerie électronique

Les services de stockage dans le Cloud

Les services VPN

Comment fonctionne le port 443 ?

Le port 443 fonctionne grâce à un protocole de chiffrement appelé TLS (Transport Layer Security). TLS est le successeur de SSL (Secure Sockets Layer). Ce port assure la sécurité des échanges entre deux appareils connectés à internet ou à un réseau interne.

Lorsque vous visitez un site web qui utilise HTTPS, votre navigateur et le site web établissent une connexion TLS. Cette connexion est sécurisée par un certificat SSL/TLS qui atteste de l’identité du site web et chiffre toutes les données transmises entre votre navigateur et le serveur.

Pourquoi le port 443 est-il important ?

Le port 443 est important, car il permet de protéger vos données des cyberattaques. Lorsque vous utilisez le protocole HTTPS, toutes les communications entre votre navigateur et le site web sont chiffrées. Cela signifie qu’elles ne sont pas lisibles, même si quelqu’un intercepte votre trafic.

Le port 443 est particulièrement important pour les sites web et les services en ligne qui traitent des données confidentielles, telles que les numéros de carte de crédit, les mots de passe et les numéros de sécurité sociale. En utilisant le protocole HTTPS, ces sites et ces services peuvent contribuer à protéger vos données contre toute intrusion ou usurpation.

Le port 443 HTTPS et la connexion HTTP

Le port 443 HTTPS permet également d’accéder à des sites via des connexions HTTP. Si le site utilise HTTPS, mais n’est pas disponible via le port 443 pour une raison quelconque, le port 80 prendra le relais pour charger le site web compatible HTTPS.

Toutefois, il est important de noter que les connexions HTTP ne sont pas sécurisées. Cela signifie que si vous visitez un site web via HTTP, vos données risquent d’être interceptées par des cybercriminels.

C’est la raison pour laquelle il est toujours préférable de visiter des sites web via HTTPS. Vous pouvez vérifier si un site web utilise HTTPS en recherchant l’icône de cadenas dans la barre d’adresse de votre navigateur :

En savoir plus : Internet est plus sûr aujourd’hui, mais un VPN reste indispensable pour vous protéger.

Les vulnérabilités du port 443

Bien que le port 443 soit largement reconnu comme une passerelle sécurisée pour les communications en ligne, il n’est pas exempt de vulnérabilités. Voici quelques cybermenaces auxquelles vous pourriez faire face :

Les attaques MITM (Man-in-the-Middle) : ce type de cyberattaques se produit lorsqu’un hacker intercepte la communication entre un utilisateur et un serveur. Cela lui permet d’obtenir un accès non autorisé à des informations sensibles.

Les vulnérabilités SSL/TLS : le bug Heartbleed, qui affecte principalement les anciennes versions du protocole SSL, est l’une des vulnérabilités les plus connues. Les hackers peuvent l’exploiter pour accéder à des données privées. Notez toutefois qu’il a été corrigé dans les protocoles récents, notamment TLS 1.2 et TLS 1.3.

Les infections par des malwares : les hackers essaient parfois d’exploiter les ports ouverts, y compris le port 443, pour infecter les systèmes avec des malwares (plus d’informations ci-dessous). Cela peut avoir de nombreuses conséquences, notamment la violation de données et d’autres dysfonctionnements majeurs.

Puis-je ouvrir le port 443 ?

Il est possible d’ouvrir le port 443. Pour cela, vous devez configurer votre pare-feu de manière à ce qu’il autorise les connexions entrantes dans un port spécifique. Cela signifie qu’il doit accepter les connexions entrantes, quelle qu’en soit la source. Cette configuration est utile si vous souhaitez :

Héberger un site ou une application web en utilisant le protocole HTTPS.

Utiliser une application de bureau à distance pour se connecter à un ordinateur via internet.

Utiliser un service de stockage dans le Cloud fonctionnant avec le protocole HTTPS.

Gérer un serveur de jeu multijoueur.

Partager des fichiers avec d’autres ordinateurs sur votre réseau.

Comment ouvrir le port 443 sur macOS

Suivez les étapes ci-dessous pour ouvrir le port 443 sur Mac. Désactivez votre pare-feu avant de commencer.

Allez dans Réglages Système > Réseau > Pare-feu (ou Coupe-feu) pour voir si votre pare-feu est activé. Si c’est le cas, désactivez-le !

Ouvrez ensuite l’application Terminal.

Entrez la commande suivante pour désactiver le pare-feu PF s’il est actif : sudo pfctl -d Ouvrez le fichier de configuration PF à l’aide de l’éditeur de texte nano : sudo nano /etc/pf.conf

3. L’éditeur affichera le contenu de la configuration par défaut. Pour ouvrir le port 443, entrez votre règle personnalisée (par exemple, pass inet proto tcp from any to any port 443 no state) en dessous de toutes les configurations.

Appuyez sur Ctrl-x pour quitter nano, puis sur Y et Entrée afin de confirmer que vous souhaitez enregistrer le fichier sous le même nom. Actualisez les règles du pare-feu PF : sudo pfctl -f /etc/pf.conf

pour quitter nano, puis sur et afin de confirmer que vous souhaitez enregistrer le fichier sous le même nom. Enfin, entrez la commande suivante pour redémarrer le pare-feu : sudo pfctl -E

Une fois le port 443 ouvert, il pourra être utilisé par vos applications. Par exemple, si vous utilisez un serveur web sur votre Mac, vous devez ouvrir le port 443 pour qu’il soit accessible aux autres appareils du réseau.

Comment ouvrir le port 443 sur Windows 10

L’ouverture du port 443 sur Windows est un peu plus complexe que sur Mac. En effet, vous devez l’ajouter directement au pare-feu Windows. Procédez comme suit :

Saisissez pare-feu dans la zone de recherche, puis ouvrez Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité.

2. Une fois le pare-feu Windows ouvert, sélectionnez Règles de trafic entrant dans le volet de gauche.

3. Dans le volet de droite, cliquez sur Nouvelle règle.

4. Sélectionnez Port et cliquez sur Suivant.

5. Sélectionnez TCP et Ports locaux spécifiques. Dans la case Ports locaux spécifiques, entrez 443 et cliquez sur Suivant.

6. Sélectionnez Autoriser la connexion et cliquez sur Suivant.

7. Sélectionnez les profils réseau auxquels la règle doit s’appliquer et cliquez sur Suivant.

8. Donnez un nom et une description à la règle, puis cliquez sur Terminer.

Une fois la règle créée, le port 443 sera ouvert sur votre ordinateur.

À noter : laisser des ports ouverts peut augmenter la vulnérabilité de votre ordinateur aux cyberattaques. N’ouvrez que les ports dont vous avez besoin.

Résolution des problèmes liés au port 443

Suivez ces instructions si vous avez des difficultés à ouvrir le port 443 sur votre appareil Mac ou Windows, ou si vous pensez qu’il est encore fermé.

Vérifiez si le port 443 est ouvert : Sur Mac : rendez-vous dans le Terminal, puis entrez nc -zv + adresse IP ou nom d’hôte + numéro de port pour lancer la commande telnet et vérifier l’état du port.

Sur Windows : ouvrez l’invite de commande sur votre ordinateur Windows, puis entrez telnet <adresse IP ou nom de domaine> 443 et appuyez sur Entrée. Si le message Connecté à <adresse IP ou nom de domaine> s’affiche, c’est que le port 443 est ouvert.



2. Vérifiez la configuration de votre pare-feu : assurez-vous que le port 443 est autorisé par votre pare-feu. Vous trouverez généralement une section de sécurité ou de pare-feu dans le panneau de configuration de votre système d’exploitation.

3. Vérifiez votre serveur proxy : si vous utilisez un serveur proxy, assurez-vous qu’il est configuré pour autoriser le trafic via le port 443. Vous trouverez généralement cette configuration dans les paramètres du serveur proxy.



4. Redémarrez votre appareil : le redémarrage de l’ordinateur peut résoudre les problèmes liés au port 443.

5. Vérifiez l’application qui utilise le port 443 : si le port 443 est ouvert et que vous rencontrez toujours des problèmes, il se peut que le problème vienne de l’application qui utilise le port 443. Essayez de redémarrer l’application ou de la réinstaller.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous pouvez contacter votre fournisseur d’accès internet ou le développeur de l’application qui utilise le port 443 afin d’obtenir des conseils supplémentaires.

Les risques liés à l’ouverture du port 443

Bien que le port 443 soit généralement sécurisé, le fait de l’ouvrir sur votre ordinateur peut augmenter le risque de cyberattaques. En effet, les hackers savent que le port 443 est souvent utilisé pour le trafic sensible, comme les opérations bancaires et les achats en ligne.

Si vous ouvrez le port 443 sur votre ordinateur, vous exposez votre système aux attaques de quiconque peut parcourir internet, notamment les cybercriminels qui cherchent des systèmes à infecter avec des malwares ou à utiliser dans le cadre d’attaques DOS.

Comment se protéger

Si vous n’avez pas besoin d’ouvrir le port 443 sur votre ordinateur, il est préférable de le fermer. Vous réduirez ainsi le risque d’être la cible d’une cyberattaque. Mais si vous le faites, il y a quelques mesures à prendre pour vous protéger :

Assurez-vous que vous utilisez les dernières versions des protocoles SSL/TLS.

Maintenez vos logiciels à jour, y compris votre navigateur web, votre système d’exploitation et tout autre logiciel qui utilise le port 443.

Envisagez l’utilisation d’un VPN premium comme ExpressVPN afin de chiffrer votre trafic lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics.