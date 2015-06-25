    Mac için en iyi VPN olan ExpressVPN'i indirin

    Catalina, Mojave, High Sierra, Yosemite ve önceki tüm macOS sürümleri için güvenli Mac istemcisi

    • Tek tık ile internete engeli kaldırın
    • Tüm MacBook ve iMac modellerinde çalışır
    • Gizli ve güvenli bir şekilde Safari'de gezinin
    • Stressiz 30 günlük para iade garantisi
    ExpressVPN Edinin Uyumluluğu Görüntüleyin

    Mac için risksiz VPN ile internetinizi geri kazanın.


    Mac kullanıcı arayüzü için ExpressVPN.
    Mac bilgisayarlar için VPN

    Mac üzerinde VPN nasıl kurulur

    1. Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
    2. 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın
    3. İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!

    Yardıma ihtiyacınız olursa, ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.

    3 kolay adımda Mac üzerinde ExpressVPN kurun!

    1. Adım

    ExpressVPN uygulaması kullanıcı arayüzü (Mac): VPN kapalı

    VPN'i kullanmak için Aç butonuna tıklayın. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna tıklayın.

    2. Adım

    ExpressVPN uygulaması kullanıcı arayüzü (Mac): VPN sunucusu seçimi

    Önerilenler, Tüm veya Son sekmelerinden bir VPN sunucusu konumu seçin.

    3. Adım

    ExpressVPN uygulaması kullanıcı arayüzü (Mac): VPN bağlı ekran

    Bağlandıktan sonra gizli ve güvenli bir şekilde internette gezinebilir, video izleyebilir ve indirme yapabilirsiniz.

    Video: MacOS üzerinde ExpressVPN'in kurulumu

    Mac VPN: Woman smiling on Apple laptop

    Tüm Apple ürünleri için VPN indirin

    ExpressVPN, tüm Apple masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çalışır.

    Şu cihazlardan bağlanın:

    • MacBook
    • MacBook Air
    • MacBook Pro
    • iMac
    • iMac Pro
    • Mac Pro
    • Mac mini

    Şunlar ile uyumludur:

    • macOS Catalina (10.15)
    • macOS Mojave (10.14)
    • macOS High Sierra (10.13)
    • macOS Sierra (10.12)
    • MacOS El Capitan (10.11)
    • MacOS Yosemite (10.10)

    Bu harika VPN erişiminin aynısını iPhone, iPad veya iPod touch cihazlarınız için de mi istiyorsunuz? iOS için VPN edinin ve tümünü aynı anda kullanın. Hatta Mac'inizi Wi-Fi üzerinden bir VPN bağlantısı paylaşmak için ayarlayabilirsiniz.

    ExpressVPN Edinin

    Mac için ExpressVPN'in temel özellikleri

    Daha fazla VPN konumu

    Mac bilgisayarınızı 94 ülkede 160 sunucu ağından birine bağlayın.

    Hız için optimize edildi

    ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.

    Daha iyi bağlantı güvenilirliği

    Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

    Gelişmiş sızıntı koruması

    Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

    Ayrık tünelleme

    ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN'i kullandığını ve hangilerinin kullanmadığını seçin.

    Tarayıcı eklenti uyumluluğu

    Chrome ve Firefox için eklentilerimiz VPN'i doğrudan tarayıcınızdan kontrol etmenizi sağlar.

    Network Lock kill switch

    VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

    Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar

    Aç Butonunun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.

    ExpressVPN Edinin
    Müşteriler Mac için ExpressVPN'i seviyor

    Müşteriler macOS için ExpressVPN uygulamasını çok seviyor

    Mükemmel!!! Basit ve aşırı kullanışlı. Teşekkürler!
    Wolfgang
    Çok iyi çalışıyor, VPN'e bağlı olduğunu farketmiyorsun. Normalde seni yavaşlatıyorlar. Hız testini yaptım ve hız aynı. Ve Almanya'daymışım gibi görünüyor. HAHA
    Eddie
    TÜYO: Uçağa binmeden önce iPhone veya Mac'e ExpressVPN yükleyerek filtreleme ve yavaşlatmanın önüne geçin!
    Ric
    Bir sürü VPN denedim, bana en uygunu kesinlikle @ExpressVPN! Denediğim en hızlı VPN bu. Mac, Windows, iOS, Ubuntu'ya ek olarak şimdi de Yönlendiriciler için #ExpressVPN kuruyorum!
    Marc
    Harika Trustpilot ratings 5star 4400 değerlendirmede 5 üzerinden 4,7
    puan aldı. Değerlendirmelerin olduğu site:     Trustpilot logo

    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Anında kurun

    Mac için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

    Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

    Sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Twitter, Instagram, Skype, YouTube, Google, oyun siteleri, ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

    Web gezintinizi anonimleştirin

    Gezinme aktivitelerinizin ve üstverilerin takip edilmemesi için konumunuzu ve bilgisayarınızın IP adresini gizleyin. Hiçbir zaman aktivitelerini kaydetmeyiz veya izlemeyiz.

    Video izleyin ve müzik dinleyin

    Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

    Canlı sohbet desteği

    Sorularınız var ise uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile İletişime Geçin.

    ExpressVPN Edinin
    30-Day Money-Back Guarantee on red badge with yellow ribbon

    Mac için risksiz VPN

    ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

    Uğraş yok. Mac için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

    ExpressVPN Edinin
    Live Chat