Mac üzerinde VPN nasıl kurulur
- Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
- 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın
- İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!
Yardıma ihtiyacınız olursa, ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.
3 kolay adımda Mac üzerinde ExpressVPN kurun!
1. Adım
VPN'i kullanmak için Aç butonuna tıklayın. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna tıklayın.
2. Adım
Önerilenler, Tüm veya Son sekmelerinden bir VPN sunucusu konumu seçin.
3. Adım
Bağlandıktan sonra gizli ve güvenli bir şekilde internette gezinebilir, video izleyebilir ve indirme yapabilirsiniz.
Video: MacOS üzerinde ExpressVPN'in kurulumu
Tüm Apple ürünleri için VPN indirin
ExpressVPN, tüm Apple masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çalışır.
Şu cihazlardan bağlanın:
- MacBook
- MacBook Air
- MacBook Pro
- iMac
- iMac Pro
- Mac Pro
- Mac mini
Şunlar ile uyumludur:
- macOS Catalina (10.15)
- macOS Mojave (10.14)
- macOS High Sierra (10.13)
- macOS Sierra (10.12)
- MacOS El Capitan (10.11)
- MacOS Yosemite (10.10)
Bu harika VPN erişiminin aynısını iPhone, iPad veya iPod touch cihazlarınız için de mi istiyorsunuz? iOS için VPN edinin ve tümünü aynı anda kullanın. Hatta Mac'inizi Wi-Fi üzerinden bir VPN bağlantısı paylaşmak için ayarlayabilirsiniz.ExpressVPN Edinin
Mac için ExpressVPN'in temel özellikleri
Daha fazla VPN konumu
Mac bilgisayarınızı 94 ülkede 160 sunucu ağından birine bağlayın.
Hız için optimize edildi
ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Gelişmiş sızıntı koruması
Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.
Ayrık tünelleme
ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN'i kullandığını ve hangilerinin kullanmadığını seçin.
Tarayıcı eklenti uyumluluğu
Chrome ve Firefox için eklentilerimiz VPN'i doğrudan tarayıcınızdan kontrol etmenizi sağlar.
Network Lock kill switch
VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.
Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar
Aç Butonunun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.
Müşteriler macOS için ExpressVPN uygulamasını çok seviyor
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Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Anında kurun
Mac için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
Sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Twitter, Instagram, Skype, YouTube, Google, oyun siteleri, ve daha birçok siteye engeli kaldırın.
Web gezintinizi anonimleştirin
Gezinme aktivitelerinizin ve üstverilerin takip edilmemesi için konumunuzu ve bilgisayarınızın IP adresini gizleyin. Hiçbir zaman aktivitelerini kaydetmeyiz veya izlemeyiz.
Video izleyin ve müzik dinleyin
Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Sorularınız var ise uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile İletişime Geçin.