Hayır. Apple TV; iTunes mağazasından ve Netflix, Hulu ve Amazon Videonun dahil olduğu birçok internetten video izleme hizmetinden içerik izlemenizi sağlayan uygulamalar vasıtasıyla televizyonunuza bağlanan küçük bir dijital medya oynatıcıdır. Apple TV+ ise Apple'ın kendi servisidir ve özgün filmler ve TV programları içerir. Apple TV+'ı tv.apple.com adresinde masaüstü ve dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Apple TV+ müşterileri ayrıca iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch ve Mac ile çalışan Apple TV uygulamasından video izleyebilirler. Apple TV uygulaması, ayrıca bazı Samsung akıllı TV'lerde ve Amazon Fire TV ile Roku platformlarında mevcuttur.