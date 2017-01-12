ExpressVPN edinin ve Apple TV'den en iyi şekilde yararlanın
Apple TV üzerinde ExpressVPN kullanmanın en kolay yolu, dünyanın neresinde olursanız olun gelişmiş bir izleme deneyimi sunan MediaStreamer DNS hizmetidir.
Kurulum çok kolay. Sadece Apple TV (4. jenerasyon, 5. jenerasyon, tvOS) üzerinde MediaStreamer kullanma veya Apple TV (1., 2., 3. jenerasyon) için adım adım öğreticileri takip edin.
Not: MediaStreamer bir VPN hizmeti değildir ve VPN ile aynı gizlilik korumasını sağlamaz. Apple TV'nizde tam VPN koruması için Yönlendiriciler için ExpressVPN bulunan bir yönlendirici üzerinden bağlanın.
Video: Apple TV'de ExpressVPN nasıl kurulur
Tüm Apple TV jenerasyonları için
ExpressVPN'e şunlar üzerinden bağlanın:
- Apple TV 4K
- 4. jenerasyon Apple TV
- 3. jenerasyon Apple TV
- 2. jenerasyon Apple TV
- 1. jenerasyon Apple TV
Mac, iPhone veya iPad için bir VPN'e mi ihtiyacınız var? Evinizdeki her Apple cihazını korumak için iOS ve Mac için ExpressVPN indirin. Hatta Mac'inizi Wi-Fi üzerinden bir VPN bağlantısı paylaşmak için ayarlayabilirsiniz.
ExpressVPN Edinin
Müşterilerin neden ExpressVPN'i sevdiklerini öğrenin
Ghani
Using @ExpressVPN and am super happy to be watching US Netflix right now from my Apple TV. The selection is just sooo much better.
BackinTokyo
I recommend setting up ExpressVPN (it has good customer service) on an iPad, then using Airplay and an Apple TV to watch shows on your TV.
Guzzo
Wow, @expressvpn thank you for the stable connection, allowing me to stream and game with minimal issues on my rural connection! First #vpn to do that well for me :)
Sıkça sorulan sorular
Evet! ExpressVPN'in MediaStreamer DNS hizmeti tvOS (5. jenerasyon, 4. jenerasyon) ve Apple TV'nin daha eski jenerasyonlarında çalışır.
Hayır. Apple TV; iTunes mağazasından ve Netflix, Hulu ve Amazon Videonun dahil olduğu birçok internetten video izleme hizmetinden içerik izlemenizi sağlayan uygulamalar vasıtasıyla televizyonunuza bağlanan küçük bir dijital medya oynatıcıdır. Apple TV+ ise Apple'ın kendi servisidir ve özgün filmler ve TV programları içerir. Apple TV+'ı tv.apple.com adresinde masaüstü ve dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Apple TV+ müşterileri ayrıca iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch ve Mac ile çalışan Apple TV uygulamasından video izleyebilirler. Apple TV uygulaması, ayrıca bazı Samsung akıllı TV'lerde ve Amazon Fire TV ile Roku platformlarında mevcuttur.
Hayır. MediaStreamer cihazınızın görünen konumunu, tünelleme ve şifrelemenin gizlilik için faydaları olmadan değiştirir. Apple TV'yi bir VPN'in tüm gizlilik faydaları ile kullanmak için yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanarak VPN'in etkin olduğu bir yönlendiriciye bağlayın.
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve hiçbir bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN belirli bir ağ aktivitesinin veya davranışın kişisel bir kullanıcıya işaret ederek takip edilmesine izin verebilecek herhangi bir veriyi toplamaz. ExpressVPN'in gizliliğe bağlılık ve kayıtlara karşı politikası hakkında daha fazlasını okuyun.
Evet! ExpressVPN bilgisayar, akıllı telefon, akıllı TVler ve medya izleme oynatıcıları ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihaz üzerinde kullanılabilir. ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve aynı aboneliği kullanarak aynı anda en fazla beş cihazı bağlayabilirsiniz. Veya daha da fazlasını bağlamak için Wi-Fi yönlendiricinize ExpressVPN yükleyebilirsiniz.
Her ExpressVPN hesabı risksiz bir para iade garantisi ile birlikte gelir. ExpressVPN'in tüm özelliklere sahip versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Sınırsız bir şekilde video izleyin
Apple TV için ExpressVPN ile güvenlik duvarlarını ve internet sansürünü baypas edin.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Tüm cihazlarınız için VPN
Evinizdeki her cihazı ExpressVPN uygulamaları ve manuel yapılandırmalar kullanarak koruyun.
Anında kurun
ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Canlı sohbet desteği
Herhangi bir cihaz üzerinde ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.