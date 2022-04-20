Herkese açık Wi-Fi kullanırken nasıl güvende olunur

Sadece mahalledeki restoranlara ya da uzak bir tatil beldesine gitmekle sınırlı olsa da, kısıtlamalar gevşediği için çoğumuz hareket halindeyiz.

Hareket halinde olmamız, cihazlarımıza hâlâ bağlı olmadığınız ve sonsuza dek ücretsiz Wi-Fi ağı arayacağınız anlamına gelmez. (İlgili: Ekran sürenizi nasıl sınırlarsınız.)Eğer kafede, otelde, avmde veya kamuya açık herhangi bir yerde Wi-Fi kullanacaksanız önlem alın.

Daha fazlasını okuyun: Her yerde ücretsiz Wi-Fi ve internet nasıl elde edilir

Herkese açık Wi-Fi güvenlik riskleri

Herkese açık Wi-Fi ağları genellikle açık, güvenli olmayan ağlar olduğundan, bu ağlar üzerinden kurulan bağlantıların özellikle savunmasız olduğu çeşitli siber saldırı türleri vardır. Bu saldırılar, üçüncü tarafların internette ne yaptığınızı görmesine ve muhtemelen şifreler ve banka bilgileri gibi hassas bilgilerin çalınmasına neden olabilir.

Herkese açık Wi-Fi erişim noktalarını kullanırken alınacak önlemler

1. VPN kullanın

En kolay çözüm; trafiğinizi şifreleyen, verilerinizi meraklılarından koruyan ve aktivitenizi gizli tutan bir VPN kullanmaktır.

2. Banka hesaplarına giriş yapmaktan kaçının

Muhtemelen çevrimiçi eriştiğiniz en hassas hesaplar bankacılık ve diğer finansal hizmetlerle ilgilidir. En iyisi bunlara herkese açık Wi-Fi ağlarında giriş yapmamaktır.

3. Antivirüs yazılımı kullanın

Antivirüs yazılımı, şüpheli bir ağa girdiğinizde veya herhangi bir şüpheli etkinlik algılandığında genelde sizi uyarır. Ayrıca, cihazlarınızı güncel olmayan ve eskimiş sistemlere karşı korur.

4. Şifre yöneticilerini veya bulut yedeklemelerini açmayın

Herkese açık Wi-Fi ağındayken neden çevrimiçi bankacılık sitelerine erişmekten kaçınmanız gerektiği hakkında biraz konuştuk; aynı şey şifre yöneticileri, bulut yedeklemeleri ve önemli hesaplarda oturum açmanızı gerektiren diğer her şey için de geçerli.

5. LAN üzerinden bağlanın

Güvenlik açısından bakarsak, Ethernet kablosu kullanmak bağlantınızı daha güvenli kılar. Bir cihaza Ethernet üzerinden saldırmak, bir korsanın cihazın kablosuna ve yönlendiricisine erişmesini gerektirir ki bunu yapmak kesinlikle Wi-Fi trafiğine müdahale etmek kadar kolay değildir. Otelde çevrimiçi olduğunuzda endişeleniyorsanız, dizüstü bilgisayarınız için bir Ethernet kablosu alın.

Daha fazlasını okuyun: Ethernet vs Wi-Fi: Hangisi daha iyi?