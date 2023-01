Jak bezpiecznie korzystać z publicznych sieci Wi-Fi

W związku z tym, że ograniczenia się rozluźniają, wielu z nas wraca do poprzedniego trybu życia. Czasami odwiedzamy tylko pobliskie restauracje, a czasami wybieramy się na egzotyczne wakacje.

Mimo wszystko dużo osób jest w dalszym ciągu przywiązana do swoich urządzeń i wiecznie szuka darmowej sieci Wi-Fi. Jeśli musisz już skorzystać z Wi-Fi w kawiarni, hotelu, centrum handlowym lub innym miejscu publicznym, lepiej zachowaj środki ostrożności.

Publiczna sieć Wi-Fi: zagrożenia

Ponieważ publiczne sieci Wi-Fi są często otwartymi, niezabezpieczonymi sieciami, istnieją różne rodzaje cyberataków, na które połączenia w tych sieciach są szczególnie podatne. Ataki te mogą pozwolić stronom trzecim monitorować Twoją aktywność online i potencjalnie kraść poufne informacje, takie jak hasła i dane bankowe.

Publiczne hotspoty Wi-Fi: środki ostrożności

1. Używaj VPN

Najprostszym rozwiązaniem jest używanie VPN, który szyfruje Twój ruch, chroniąc go przed szpiegami i zapewniając Ci prywatność podczas korzystania z Internetu.

2. Unikaj logowania się do konta w banku

Prawdopodobnie najbardziej poufne konta, do których uzyskujesz dostęp przez Internet, to Twoje konto bankowe oraz inne usługi finansowe. Najlepiej nigdy nie loguj się do nich, korzystając z publicznej sieci Wi-Fi.

3. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego

Oprogramowanie antywirusowe często ostrzega Cię przed połączeniem się z nieznaną siecią lub gdy wykryta zostanie jakakolwiek podejrzana aktywność. Chroni również Twoje urządzenia przed nieszczelnymi i przestarzałymi systemami.

4. Nie otwieraj menedżerów haseł ani kopii zapasowych w chmurze

Wyjaśniliśmy pokrótce, dlaczego należy unikać korzystania z usług bankowości internetowej podczas łączenia się z publicznymi sieciami Wi-Fi. To samo dotyczy menedżerów haseł, kopii zapasowych w chmurze i wszystkiego, co wymaga zalogowania się na istotne dla nas konto.

5. Łącz się przez LAN

Z punktu widzenia bezpieczeństwa użycie kabla Ethernet znacznie zwiększa poziom ochrony Twojego połączenia. Zaatakowanie urządzenia przez Ethernet wymaga od hakera zdobycia dostępu zarówno do kabla, jak i routera, co zdecydowanie nie jest już tak łatwe, jak przechwycenie ruchu przez Wi-Fi. Jeśli martwisz się o swoje dane, gdy korzystasz z Internetu np. w hotelu, weź ze sobą kabel Ethernet i podłącz go do swojego laptopa.