Spotify, Apple Music ve YouTube; müzik endüstrisine hükmediyor. Peki kullanıcı gizliliği için yeterli önlemler alıyorlar mı?



Spotify, en büyük pazar payıyla birinci ancak reklamlar için kapsamlı kullanıcı verileri toplama politikası endişe verici.



Deezer, Tidal ve Pandora gibi diğer platformlar özgün özelliklere ve fiyatlama modellerine sahip ve müzik keşfine ve yüksek kaliteli sese odaklanmış.



Bölgesel müzik platformları ne durumda? Çin, Hindistan, İtalya ve diğer ülkelerdeki kullanıcıların hangi platformları dinlediğini öğrenin.



Testimize katılın ve size hangi müzik dinleme platformunun en uygun olduğunu öğrenin.

Spotify, Apple Music ve YouTube gibi endüstri devleri, benzer tekliflerle dikkatinizi çekmek için rekabet ettiklerinden dolayı, çok sayıda müzik dinleme hizmeti arasından birini seçmek zor olabilir. Bu platformlar, kapsamlı şarkı kütüphanelerinden şarkı listesi oluşturmaya ve birden fazla cihazda çalmaya kadar tüm özellikleri sunuyor ve karar verme sürecini daha da zorlaştırıyor.

Belki de dünyanın her yerinden şarkı listelerine ulaşmak isteyen bir gezginsiniz ve bu platformların farklı bölgelerden erişilebilirliği karar verme sürecinde bir rol oynayabilir. Örneğin, bazılarına erişimek için bir VPN indirmeniz gerekebilir ve bu da hareketli yaşam tarzınızla uyumlu olmayabilir.

Bu hizmetler arasındaki rekabet, inovasyonu da sürekli kılıyor ve bu da yeni özellikleri ve içerik seçeneklerini beraberinde getiriyor. Ve yalnızca müzikten ibaret değil; podcastler, şovlar ve diğer birçok içerik seçenekleri bu denklemi zorlaştırıyor.

Spotify en popüler müzik dinleme hizmeti

International Music Summit tarafından hazırlanan bir endüstri raporuna göre, Spotify müzik dünyasının tartışmasız lideri. 2022 itibariyle, Spotify’ın abone tabanı, müzik dünyasının %31’ine tekabül ediyordu. Bu sayının 2023 sonunda daha da yükselmesi bekleniyor. Onu %13.7’lik pay ile Apple Music ve %13.4 ile Tencent Music takip ediyor.

Bu tanına müzik devlerinin ötesinde, diğer dikkat çeken rakipler de pastadan paylarını almak için rekabet ediyor. YouTube Music, %8.9 pay ile dördüncü sırada yer alırken, Çin’den NetEase Music, Rusya’dan Yandex Music ve Fransa’dan Deezer gibi platformlar da önemli bir dinleyici kitlesine sahip.

Müzik dinleme deneyimine bir tutam çeşitlilik ekleyen diğer platformlar bu endüstriyi daha da zenginleştiriyor ve pazarın %10.2’sini oluşturuyor. Dikkat çekici örnekler arasında, Asya’nın bazı bölgelerinde en büyük müzik dinleme uygulaması unvanına sahip olan Joox Music ve ABD’nin favorisi iHeartRadio yer alıyor. Ek olarak, Amazon Music, pazarda saygıdeğer bir pay ile varlığını hissetiriyor.

En popüler müzik platformları karşılaştırması

Emrinize amade birçok global müzik platformu ile birlikte, sizin için doğru olanı seçmeye çalışırken şımartılmış hissedebilirsiniz. Gelgelelim ki önemli bir konu genellikle unutuluyor: gizlilik ve veri toplama politikaları. Her platformun kendine özgü kuralları bulunuyor ve bu değerlendirmeler, kararınızı ciddi ölçüde etkilemelidir.

Bu süreçte size yardımcı olmak ve varsayımları ortadan kaldırmak amacıyla, en popüler platformların özelliklerini, avantajlarını ve gizlilik politikalarını inceledik. Hedefimiz, müzik tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir platformu kendinizden emin bir şekilde seçmeniz için net bilgiler sunmaktır.

O yüzden, hadi müzik eşinizi bulma macerasına atılalım!

1. Spotify

Spotify, 2008’de hizmete başladığından beri önemli ölçüde bir evrim geçirdi. Premium müzik dinleme sahnesinde bir öncü olan Spotify, hizmete sunulduktan sonraki ilk beş ay içinde bir milyon kullanıcı edindi. Bu yıl itibariyle, dünya çapında tahmini 515 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip ve bu da ona gezegenin en çok kullanılan müzik dinleme hizmeti unvanını sağlıyor.

Spotify ile, talep üzerinde müzik ve podcast dinleyebilir, kendi çalma listenizi oluşturabilir ve en sevdiğiniz içerikleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Spotify, reklamlı ücretsiz kategori ve reklamsız dinleme sunan premium planlar, çevrimdışı dinleme ve diğer özellikleri sunuyor. Masaüstü, mobil ve akıllı hoparlörler dâhil tüm büyük platformlarda kullanılabilir. Spotify Premium’a abone olmak istiyor ancak buna değip değmediği konusunda emin değilseniz; denemek için bir aylık ücretsiz deneme (yalnızca yeni kullanıcılar için geçerli) için kaydolun.

Spotify, üç ses kalitesi sınıfına sahip ve bu aralık, sahip olduğunuz aboneliğe bağlıdır. Ücretsiz kullanıcılar, en basit ses kalitesi sınıfı olan gelişmiş ses kodlama (AAC) 128kbit/s kullanabilirken, premium kullanıcılar AAC 256kbit/s kullanabiliyor. Konuya yabancı olanlar için AAC, ses dosyalarının boyutunu azaltan bir sıkıştırma tekniğidir ve kbit/s ise dosyayı şifrelemek için kullanılan saniye başına bit sayısıdır. Bu nedenle, kbit/s oranı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi o kadar düzgün ve temiz olur.

2021 yılında Spotify, CD kalitesinde ses olan high-fidelity (Hi-Fi) müzik dinlemeyi 2023 yılının sonunda sunmaya başlayacağını duyurdu. Bu yeni hizmet, kullanıcıların abonelik sınıflarını yükseltmelerini sağlayacak.

Spotify yakın zamanda bireysel premium planının fiyatını 9,99 USD’den 10,99 USD’ye yükseltti. Bazı uzmanlar, şirketin fiyatları yükseltmesinin nedenini istikrarsız ekonomiye karşı önlem almaya bağlıyor.

Spotify’ın topladığı veriler

Spotify, premium kullanıcılar dâhil tüm kullanıcıların bilgilerini toplamasını, kullanmasını ve hedeflenmiş reklamlar oluşturmak için reklamcılara vermesini ücretsiz hizmet sunabilmek için gerekçe olarak gösteriyor. Wired‘a göre, bu sürekli akan kullanıcı verileri bazı kişiler için endişe verici olabilir. Spotify, dinlenen her şarkı ve podcastten arama çubuğunda basılan her klavye tuşuna kadar tüm davranışsal verileri, kullanıcıların ruh hâline ve aktivitelerine öngörü edinmek için kullanıyor.

Spotify, dinleme alışkanlıklarınızı ve verilerinizi sizin için görselleştirmek amacıyla her yıl dinleme alışkanlıklarınız, favori sanatçılarınız ve müzik türleriniz gibi verileri derleyen bir pazarlama kampanyası olan Wrapped (aşağıda) hazırlıyor. Bu kampanya da işe yarıyor; Spotify’ın her yıl Wrapped yayınlandıktan sonra App Store indirmelerinde bir yükseliş yaşadığı belirtiliyor.

Spotify, müzik zevkinizi kullanarak ilgi alanlarınız, kişiliğiniz ve hayatınız hakkında daha fazla bilgiyi nasıl edinebilir? Şöyle ki eğer Taylor Swift’in White Horse şarkısını dinleyip, ardından Lizzo’nun Good As Hell şarkısını çalıp geceyi “Gönül Yarası💔” adlı bir çalma listesiyle kapatıyorsanız; Spotify’ın zor bir süreçten geçtiğinizi anlaması çok zor olmayacaktır. Sonuç olarak, size bu ruh hâline uygun olarak şarkı ve podcast önerileri sunacaktır.

Spotify’ın gizlilik politikasında belirttiklerine göre çerez verileriniz, IP adresiniz ve Wi-Fi ağınızdaki cihazlar hakkındaki bilgiler gibi verileri toplayabilir. Şirket ayrıca akıllı telefonunuzda veya akıllı hoparlörünüzde Hey Spotify özelliğini kullanmanız durumunda, ses kayıtlarınıza da erişebiliyor. Ve de Spotify’ı Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına entegre ettiğinizde tahmin edin ne oluyor? Spotify, bu platformlardaki belirli bilgilere de erişebiliyor.

Bu yılın başında, Spotify, kullanıcıları için FM radyo deneyimini taklit etmek amacıyla bir yapay zeka ses motoru edindiğini açıkladı. Yeni DJ özelliği, kullanıcının dinleme geçmişine ve tercihlerine bağlı olarak şarkılar çalacak ve gerçek kişiler tarafından yazılan ve araştırılan yorumları okuyan bir Yapay Zeka içerecek. DJ özelliği, Spotify’ın çalışmalarında kullanıcı verilerinden nasıl yararlandığını gösteren başka bir örnek.

Spotify DJ’in nasıl çalıştığını öğrenin:

Spotify’ın veri toplama işlemlerinden endişlenmeniz ve endişelenmemenizin gerektiği, kişisel gizlilik kaygılarınıza bağlı. Spotify, kullanıcıların dinledikleri şarkılar, ne zaman dinledikleri ve nerede dinledikleri hakkında büyük ölçekte bir veri topluyor. Bu veriler, dinleme alışkanlıklarınızı takip etmek, size reklam göstermek ve hatta kişiliğiniz ve ruh haliniz hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir. Her ne kadar bu durum gizliliği çok ihlâl ediyor gibi görünse de Spotify’ın (ve diğer müzik dinleme ve sosyal medya hizmetlerinin) veri toplaması oldukça yaygın.

Buna rağmen, Spotify, müşteri verilerinin kullanımı ve toplanması konusunda hep açık oldu. Yakın zamanda İsveç Gizliliği Koruma Kurumu tarafından 5.4 milyon USD tutarında bir cezaya çarptırıldılar. Bu kurum, Spotify’ın İsveç’te kullanıcıların verilerinin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konularında kullanıcıları yeterince bilgilendiremediğini iddia etti.

Neyse ki gizliliğinizi korumanın ve çeşitli müzik dinleme hizmetlerinin sizin hakkınızdaki bilgileri toplama yöntemlerini kısıtlamanın yöntemleri bulunuyor. Bu konuyu daha sonra konuşacağız.

2. Apple Music

Apple Music 100 milyon şarkı, üç canlı radyo istasyonu ve 30.000’den fazla ustaca oluşturulmuş çalma listesi içeriyor. Bu platform, müzik parçalarının yanı sıra klipler ve müzikle ilgili belgeseller de içeriyor. Apple, Ekim 2022’de Apple Music’in fiyatını 9.99 USD’den 10.99 USD’ye yükselttiğini duyurdu.

Spotify’ın aksine, Apple Music ücretsiz hizmet sunmuyor ve bu nedenle reklam barındırmıyor. Şirketin müzik yayınlama başkanı Elena Segal’a göre, Apple asla ücretsiz hizmet sunmayacak çünkü bu durum gizlilik değerlerine karşı geliyor. Ancak Apple Music, yeni kullanıcılara bir ay ile altı arasında değişen sürelerde ücretsiz deneme planları sunuyor. Daha önce hiç Apple Music kullanmamış iOS kullanıcıları bir aylık ücretsiz denemeden faydalanabilir. AirPods Pro, HomePod ve Beats Studio Buds gibi uygun Apple ürünlerini satın alanlar ise altı aya kadar ücretsiz hizmet edinebilir.

Apple Music, tüm Apple cihazlardan erişilebilir ve çeşitli akıllı hoparlörler ve TV’ler üzerinden dinlenebilir. Apple, 2021 yılında kullanıcıların Siri üzerinden şarkı, çalma listesi veya şarkıcı isteyebilmelerini sağlayan Ses Planı’nı tanıttı. Fiziksel niteliklerin olmaması, bu planı diğer mevcut planlardan çok daha ucuz kılıyor.

Apple Music 88 milyondan fazla aboneye sahip ve bu da onu dünyanın en popüler ikinci müzik dinleme platformu yapıyor. Bunun olası nedeni, dünya çapında 1.46 milyar aktif iPhone kullanıcısının olması ve uygulamanın cihazlara yüklü olarak gelmesi olabilir.

Apple, rekabetçi olmak için müzik dinleme platformuna devamlı olarak yeni özellikler ekledi. Örneğin, 2021 yılında, şirket Kayıpsız ve Hi-Res Kayıpsız ses sınıflarını tanıttı. Kayıpsız ses, orijinal ses verilerinin tamamını koruyan bir ses sıkıştırma formatıdır ve dinleyicilere mümkün olan en iyi ses kalitesini sunuyor. Ancak, Apple’ın her iki Kayıpsız formatı çok fazla depolama alanı kullanıyor ve bu berraklıkta müzik çalma kapasitesine sahip bir Bluetooth kullaklık bulunmuyor.

Apple Music, yakın zamanda canlı performans deneyleri yaptı ve Apple Maps ve Apple Music uygulamalarına sorunsuz şekilde entegre edilen konser keşfetme özellikleri sundu. Bu Guides adlı yeni özellik, Viyana’daki senfoni salonlarından Brooklyn ve Tokyo’daki popüler tekno kulüplere kadar, en gözde konser alanlarını öne çıkaracak. Guides, 10’dan fazla şehirde kullanılabiliyor ve buna ABD, Almanya ve Avustralya’daki şehirler dâhil. Bu ülkelerde bulunmayan kullanıcılar, Guides’a erişmek için yüksek kaliteli bir VPN kullanabilir.

Peki Apple Music’in gizlilik politikası nasıl?

Apple’ın gizlilik politikası, genellikle teknoloji endüstrisindeki en kapsamlı ve kullanıcı dostu politikalardan biri olarak sayılıyor. Bu politika, Apple’ın verilerinizi nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını belirtiyor ve gizlilik ayarlarınız konusunda yüksek derecede kontrol sağlıyor.

İşte Apple Music dinlerken Apple’ın sizin hakkınızda topladığı şeylerden bazıları:

Adınız, e-posta adresiniz ve ödeme bilgileriniz

Dinleme geçmişiniz

Apple Music dinlemek için kullandığınız cihazlar

Konum hizmetlerini etkinleştirdiyseniz konum veriniz

Apple Music’te Kişiler’i etkinleştirdiyseniz telefonunuzda kayıtlı kişiler

Gizlilik politikasına göre, Apple, bu verileri size hizmet sağlamak, hizmeti geliştirmek, sanatçılarının reklamını yapmak ve daha iyi müzik önerileri sunmak için kullanıyor. Apple Music uygulamasındaki gizlilik ayarlarını değiştirerek Apple’ın verilerinizi nasıl kullandığını kontrol edebilirsiniz.

Apple Music’in topladığı veriler

Apple, gizlilik odaklı bir şirket olmakla ünlüdür. Bu nedenle, markanın gizlilik politikası göreceli bir şekilde açık ve anlaşılırdır ve geçmişte kullanıcıların gizliliğini koruma adına adımlar attığı bilinmektedir.

Buna rağmen, her ne kadar reklam sunmasa da Apple Music, çeşitli nedenlerden dolayı kişisel olmayan verileri toplayabilir, kullanabilir, transfer edebilir ve açıklayabilir. Apple Music, toplu kişisel olmayan ver kullanıcı demografisi verilerini (adınız ve cinsiyetiniz gibi) müzik şirketleri, yayıncı kuruluşlar ve sanatçılar ile paylaşmakla yükümlüdür.

3. Amazon Music Free, Amazon Music ve Amazon Music Unlimited

Amazon’un sunduğu bu üç müzik hizmeti kafanızı mı karıştırdı? Bizim de karıştı! İşte her platformun ne yaptığı ve diğerlerinden farkları:

Amazon Music Free , Amazon kullanıcıları için Android ve iOS üzerinde birçok çalma listesine, istasyona ve bazı talep üzerine müzik parçalarına reklamlı olarak ücretsiz erişim sunuyor.

, Amazon Music Prime , Prime üyelerine 100 milyon şarkı, geniş seçenekli popüler podcastlere ve binlerce çalma listesine reklamsız erişim sunan ve Amazon Prime üyeliği paketiyle sunulan bir müzik dinleme hizmetidir .

, Prime üyelerine 100 milyon şarkı, geniş seçenekli popüler podcastlere ve binlerce çalma listesine reklamsız erişim sunan ve Amazon Prime üyeliği paketiyle sunulan bir müzik dinleme hizmetidir Amazon Music Unlimited, Prime üyeliğinin bir parçası olmayan bir premium müzik dinleme hizmetidir. Amazon Music Unlimited; Android, iOS, Fire TV, bazı medya akış cihazları, akıllı TV’ler ve akıllı hoplarlörler dâhil olmak üzere, çeşitli platformlar üzerinden 100 milyondan fazla HD şarkıya ve Ultra HD müzik parçasına ve çeşitli platformlar üzerinden Dolby Atmos ve 360 Reality Audio ile kullanılan Spatial Audio (Uzamsal Ses) koleksiyonuna erişim sunan bir premium müzik dinleme hizmetidir .

Amazon Music ve Amazon Music Unlimited reklamsızdır ve birçok cihazda kullanılabilir. Şarkıların sırası sizi rahatsız etmiyorsa; Prime aboneliğinin bir parçası olan Music Prime, iyi bir seçenektir ancak Music Unlimited’ın daha iyi ses kalitesi gibi premium dinleme özelliklerinden yoksundur.

Bir Prime üyeliği gerektirmediğinden ve ayrı bir hizmet olarak sunulduğundan dolayı Amazon Music Unlimited’a odaklanmaya karar verdik.

Amazon Music Unlimited, büyük rakiplerinin sunduğu her özelliğe sahip olmayabilir—örneğin, canlı radyo yok. Yakın zamandaki fiyat artışı da üyelikleriyle birlikte Music Prime edinen Prime kullanıcıları için değerini azalttı.

Amazon Music yine de 100 milyon şarkılık kapsamlı bir kütüphaneye, yüksek çözünürlüklü sese, Amazon cihazlarıyla uyumluluğa ve geniş bir podcast koleksiyonuna erişim sunuyor. Amazon Music Unlimited, ilk başta ücretsiz hizmet modelinden yoksundu. Fakat daha sonrasında, kullanıcıların reklam içeren çeşitli çalma listelerine ve istasyonlara erişim sunan ücretsiz hizmet başlattı.

Bu platform, yakın zamanda müzik videoları ekleyerek kullanıcı deneyimini artırdı ve pazardaki rekabet gücünü korudu.

Hem Amazon Music Unlimited hem Amazon Music Prime reklamsızdır ve çeşitli cihazlarda kullanılabilir. Şarkıların sırası sizi rahatsız etmiyorsa; Prime aboneliğinin bir parçası olan Music Prime, iyi bir seçenektir ancak Music Unlimited’ın daha iyi ses kalitesi gibi premium dinleme özelliklerinden yoksundur. Music Unlimited her ne kadar iki tür yüksek ses kalitesi sunsa da müzik kütüphanesindeki her şarkıyı bu kalitelerde dinlemek mümkün değil. Üstelik, bu ses kalitelerinden faydalanmak için belirli kulaklıklar ve hoparlörler kullanmak gerekiyor.

Amazon Music Unlimited güvenli mi?

Amazon Music Unlimited, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birine aittir. Ancak, son birkaç yıl içerisinde bu şirket çalışanları, Twitch (Amazon’un alt kuruluşu) ve müşteri e-postası bilgilerinin yer aldığı birçok veri ihlali yaşadı.

Amazon Music Unlimited, gizlilik politikasında sizin hakkınızda aşağıdakiler dahil çeşitli bilgileri topladığını belirtiyor:

Adınız, iletişim ve fatura bilgileriniz

IP adresiniz ve işletim sisteminiz gibi cihaz bilgileri

Dinleme geçmişiniz ve tercihleriniz

Konum bilgileri

Amazon Music Unlimited ile etkileşimleriniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve uygulamada veya web sitesinde yaptığınız işlemler hakkındaki bilgiler

Amazon Music Unlimited, kullanım bilgilerinizin toplanma amacının hangi şarkıları dinlediğinizi, oluşturduğunuz çalma listelerini ve hizmeti nasıl kullandığınızı anlayarak hizmeti geliştirmek olduğunu belirtiyor. Bu bilgiler, size yeni şarkılar ve çalma listeleri önermelerine ve hizmeti kişiselleştirmelerine yardımcı oluyor.

4. YouTube Music

2015’te kuruluşundan bu yana, YouTube Music büyük ölçüde bir evrim geçirdi ve Apple Music ve Spotify gibi müzik hizmeti devlerine karşı güçlü bir rakip olarak duruyor.

YouTube Music, yalnızca müzik dinleme amaçlı bir platform iken, YouTube Premium çoğunlukla video ve, Shorts gibi, kullanıcılar tarafından geliştirilen içerik odaklıdır. YouTube’da video izlemeye düşkünseniz YouTube Music’in bir YouTube Premium aboneliğiyle birlikte geldiğini duyduğunuza sevineceksiniz ancak YouTube Music’e ayrı bir şekilde abone de olabilirsiniz.

YouTube Music’in önemli özelliklerinden biri, algılanan konuma ve günün saatine bağlı olarak uygun çalma listeleri önerebilmesidir. Şarkı sözleriyle şarkı arama özelliği de sunuyor. YouTube Music’in YouTube ile ilişkisi, kullanıcı deneyimini geliştirmek için resmi YouTube kliplerini ve karaoke şarkıları sunmasını sağlıyor. 2022’de YouTube dünya çapında 80 milyon Music ve Premium abone sayısını aştığını duyurdu.

YouTube Music’in topladığı veriler

YouTube Music’in her ne kadar göreceli olarak güvenli olduğu düşünülse de YouTube Music gizlilik politikasının özellikle kullanıcılarının dinleme geçmişi verilerini toplama ve kullanma hakkında endişeler arttı.

İşte YouTube Music’in topladığı bazı verileriniz:

Adınız, fatura adresiniz ve iletişim bilgileriniz gibi kişisel bilgiler

IP adresiniz, dinlediğiniz şarkılar ve oluşturduğunuz çalma listeleri gibi cihaz tanımlayıcılar ve kullanım istatistikleri

Gezinme aktivitenizi ve tercihlerinizi anlamak için çerezler ve diğer takip bilgileri.

Bazı kullanıcılar, dinleme alışkanlıklarının takip edilip hedeflenmiş reklam sunma amacıyla kullanıldığı konusunda endişeleniyor.

Buna ek olarak, bazı kullanıcılar bu platformun konum bazlı önerilerinin konum takibiyle sonuçlanması konusunda kaygı duyuyor. Ayrıca, özellikle Spotify Wrapped benzeri yıl sonu özetlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, YouTube Music’in kullanıcıların açık izni olmadan dinleme geçmişi verilerini ifşa etme korkusu da mevcut. Ek olarak, YouTube Music’in bir Google alt kuruluşu olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu şirketin kısmen tartışmalı gizlilik politikası, şirketin tüm ürünleri ve hizmetleri için geçerlidir.

5. Deezer

Deezer; bir ücretsiz plan, yüksek hi-fi ses, podcastler, kapsamlı bir müzik keşif algoritması ve SongCatcher gibi özgün özelllikler dahil olmak üzere, çeşitli özellikler içermektedir. Ek olarak, sezgisel ve iyi yapılandırılmış arayüzü kullanıcı dostu olma özelliğini artırıyor.

Deezer Free’nin özellikleri masaüstü ve mobil arasında değişiklik gösteriyor. Mobil uygulamada, kullanıcılar daha liberal bir özellikler kümesinden faydalanıyor. Buna belirli günlük çalma listelerinde sınırsız şarkı atlama ve özelleştirilebilir öneriler dahildir. PC üzerinde Deezer Free ise farklı bir deneyim sunuyor ve kullanıcılar saat başına altı kere şarkı atlama ve 30 saniyelik şarkı önizleme ile sınırlandırılıyor. Premium Planı, kullanıcılara dinleme deneyimi için tam kontrol sağlıyor.

Deezer’ın sahip olduğu özgün bir özellik olan SongCatcher hizmeti, şarkıları tanımak ve saklamak için tasarlandı. Akıllı telefonunuzda SongCatcher özelliğini kullanmak için, ‘Bu şarkı ne?’ yazan bir mavi çubuğu göreceğiniz “Ara” özelliğine gidin. Dokunduktan sonra, SongCatcher şarkıyı veya melodiyi anında dinler ve tanımlamaya çalışır. Deezer 2022’de mırıldanmayı, şarkı söylemeyi ve ıslık çalmayı tanıyacak şekilde SongCatcher’ın kabiliyetlerini genişletti.

2023 itibariyle, Deezer’ın başta Avrupa’dan ve Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerinden yaklaşık 9.4 milyon abonesi bulunuyor. Bu platform 185 ülkede mevcut ancak Singapur gibi bazı ülkelerdeki dinleyicilerin ücretsiz versiyonuna erişmesi için VPN kullanması gerekmektedir.

Deezer’ın topladığı veriler

Deezer oldukça güvenli. Şirketin gizlilik politikası, kişisel verilerinizi elde etme, kullanma ve dağıtma konularını eksiksiz açıklıyor. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi silme seçeneği dahil olmak üzere, gizlilik haklarınızı özetliyor. Deezer, sizin hakkınızdaki belirli bilgileri tuttuğu süreyi de web sitesinde belirtiyor. Örneğin, bu süre, kişisel bilgiler için üç yıl, müşteri hizmetleri talepleri ve kullanıcı içeriği için beş yıl ve Fransa’nın mali ve iktisadi kanunlarına uygun olarak finansal bilgiler için 10 yıldır.

Diğer popüler müzik dinleme platformları

Her ne kadar büyük bir abone sayısına sahip olmasalar da alternatif müzik dinleme platformları, özgün ve ilgi çekici özellikleri sayesinde sadık bir takipçi kitlesi elde etti.

Bu az bilinen cevherlerden ikisini ele aldık ve yükselen popülaritelerinin ardındaki nedenleri ve dinamik müzik dinleme dünyasında neden öne çıktıklarını ortaya çıkardık.

1. Tidal

Tidal, rapçi Jay-Z tarafından kuruldu ve şu anda Square adlı ödeme işleme şirketine ait. 2014 yılında, Hi-Fi müzik dinleme fırsatı ve özel sahne arkası içerikler sunan öncü bir platformdu ve bu onu o zamanlarda diğer müzik dinleme hizmetlerinden ayrı tutuyordu.

Tidal, daha iyi ses dinleme kalitesini öncelik hâline getirmiş bir platform olarak öne çıkıyor. Sportify ve Apple Music’in aksine, Tidal dört adet ses kalitesi sunuyor ve hepsi CD kalitesinde.

Sanatçıları desteklemek, Tidal’ın misyonunun merkezinde yer alıyor. HiFi Plus aboneliğiyle, aylık ücretinizin %10’u doğrudan en çok dinlediğiniz sanatçılara gidiyor. Buna, sanatçıların hayranlarının kişisel dinleme aktivitelerine göre ücret aldığı, özgün bir telif hakkı ücreti sistemi dahildir.

Tidal sahip olduğu kullanıcı sayısını yayınlanmadığından veya belirtmediğinden dolayı, uzmanlar bu platformun yaklaşık beş milyon ücretli aboneye sahip olduğunu tahmin ediyor. Bu sayılar, mevut içeriklerin türüne bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, Tidal, Beyoncé’nin Lemonade albümünün yayınlandığı ilk haftada 1.2 milyon kullanıcı kaydı edindiğini belirtiyor. Lemonade albümü, diğer müzik dinleme platformlarında yayınlanmadan önce, üç yıl boyunca yalnızca Tidal üzerinden dinlenebiliyordu.

Tidal’ın topladığı veriler

Tidal’ın gizlilik politikası, sizden toplanan kişisel ve kişisel olmayan verilerin türü, ne zaman kullanıldığı ve nasıl toplandığıyla ilgili tam bir bölüme (örneklerle) sahip. Diğer platformlarda olduğu gibi, Tidal da bu tür bilgilerin hizmetleri ve hedeflenmiş reklamları geliştirmek amacıyla kullanıldığını belirtiyor.

Gizlilik konusu endişe veren yönlerden biri olsa da bazı kullanıcılar da Tidal’daki yüksek fiyatlara, özelliklerin ve diğer interaktif unsurların yoksunluğuna şaşırabilir. Hi-Fi Premium abonelik için 19,99 USD fiyatıyla Tidal, bireysel bir Spotify Premium aboneliğin neredeyse iki katı fiyata sahip.

2. Pandora

Pandora, 2000’li yılların başında ABD’de başladı ve hâlâ en öne çıkan özelliği olan güçlü şarkı önerme algoritmasıyla tanınıyor.

Reklamsız Premium abonelik ile arkanıza yaslanabilir ve Pandora’nın sizin için doğru melodileri seçmesine izin verebilirsiniz. Bu hizmet, müziği 400’den fazla müzikal niteliğe göre analiz eden bir algoritma olan Music Genome Project ile güçlendirilmiştir. Buna karşın, ücretsiz abonelik, sürekli reklam dinlettiğinden dolayı aynı keyfi sunmuyor. Pandora, daha yeni hizmetler ile özellikler açısından rekabet edemese de albüm yorumları ve sanatçıların konser bilgileri gibi hizmetleriyle öne çıkıyor. Pandora, SiriusXM’in bir alt kuruluşu ve lisanslama sınırlamaları nedeniyle yalnızca ABD’de yaşayanlar veya ABD VPN’ine sahip olanlar tarafından kullanılabilir.

Pandora’nın topladığı veriler

Pandora, gizlilik politikasında adınız ve iletişim bilgileriniz gibi temel bilgileri ve uygulama kullanımınız hakkındaki verileri topladığını belirtiyor. Şirket ayrıca kullanıcıların platformdaki konum ve ses hizmetlerini etkinleştirmeleri durumunda konum ve ses verilerini nasıl kullandığını ve topladığını da açıklamaktadır.

Bilmeniz gereken bölgesel müzik dinleme platformları

Global müzik dinleme endüstrisi büyümeye devam ettikçe, birçok bölgesel platform ortaya çıkıyor ve özgün ve kültürel olarak kişiye özel müzik deneyimleri sunuyor. Bu platformlar, belirli bir bölgeden veya ülkeden sanatçıların ve grupların yarattığı müziğe diğer ana akım hizmetlere göre daha çok odaklanıyor.

Bu platformlarla ilgili en güzel şey, çeşitli yerel müzik faaliyetlerinin ruhunu yakalamaları ve dinleyicilerin müziği keşfetme ve müzikle etkileşime girme biçimini dönüştürmeleridir. Hizmet sundukları bölgenin belirli zevklerine ve tercihlerine cevap veren bu platformlara bir göz atalım:

Bandcamp

Bandcamp, bağımsız sanatçılara odaklanarak ve onlara müziklerini yayabilecekleri bir platform sunarak “anti-Spotify” olma ününü kazandı. Bu şirket Oakland, Kaliforniya’da merkezlidir.

Bandcamp’e göre, bir kullanıcı bu platformdan bir şarkı, albüm veya ürün satın aldığında, gelirin %82’si sanatçıya veya müzik şirketine gidiyor. Bireysel sanatçıların dışında; Stardew Valley, Minecraft ve Cuphead gibi bağımsız oyun yaratıcıları da oyun müziklerini Bandcamp üzerinden yayınladı. Bandcamp, 2022 yılında, Fortnite ve Unreal gibi oyunları geliştiren stüdyo olan Epic Games tarafından satın alındı.

Gaana

Gaana, Hindistan’nın en büyük müzik dinleme hizmetlerinden biri ve çok geniş bir Hint müziği ve uluslararası müzik kütüphanesi sunuyor. Bu platformun kataloğu, birçok türden müziği ve Hintçe, Tamilce ve Bengalce gibi birçok Hint dilini içeriyor. Gaana’nın CEO’su Gautam Sinha, bu müzik dinleme hizmetinin 2024’te 500 milyon kullancıya ulaşmasını bekliyor.

iHeartRadio

Kuzey Amerika’da popüler olan iHeartRadio, freemium (özellikleri ücretli olarak sunan) bir müzik, podcast ve radyo yayını sağlayıcısıdır. Binlerce sanatçıdan milyonlarca şarkıyı içeren bir kataloğa sahip olan iHeartRadio, kullanıcıların favori sanatçılarına veya şarkılarına bağlı olarak özel radyo istasyonları oluşturmalarını sağlıyor. iHeartRadio, müzik dışında haber, spor ve eğlence gibi çeşitli kategorilerde binlerce podcast de sunuyor. iHeartRadio, aynı zamanda Noel ve yaz tatili zamanlarında müzik festivallerine ev sahipliği yapmasıyla da tanınıyor.

Joox

Joox, Tencent tarafından Ocak 2015’te hizmete sunulan ve ücretli versiyona da sahip bir ücretsiz müzik dinleme hizmetidir. Bu platform, Asya bölgesindeki en büyük müzik dinleme uygulamalarından bir ve Hong Kong, Endonezya, Malezya, Myanmar ve Tayland’da çok popüler.

Joox, en çok 40 milyondan fazla şarkıya sahip kütüphanesi ve kullanıcıların canlı ses ve video sohbet odalarında şarkı söyleyerek müzikle etkileşime girmelerini sağlayan Joox Rooms özelliği ile tanınıyor.

NetEase Cloud Music

Müzik önerme özelliği nedeniyle NetEase Cloud Radio olarak da bilinen NetEase Cloud Music, Çinli oyun şirketi NetEase’e ait olan bir freemium müzik dinleme platformudur. Bu platform, en çok kapsamlı şarkı kütüphanesi, kişiselleştirilmiş önerileri ve sosyal ağ özellikleriyle tanınıyor ve 2013’te hizmete girdiğinden beri hızlı bir şekilde Çin’in önde gelen müzik platformlarından biri oldu.

NetEase Cloud, uluslararası ve Çince müziğin bir harmanını sunuyor ve bağımsız Çinli sanatçılara odaklanıyor. Kullanıcılar müzik dinleyebilir ve şarkılara yorum yapabilir, çalma listeleri oluşturabilir ve paylaşabilir ve diğer kullanıcıları takip edebilir. Her ne kadar Çin’de geniş bir kitleye hitap ediyor olsa da kullanıcı dostu arayüzü ve topluluk özellikleri sayesinde genç kullanıcılar arasında çok popüler.

Qobuz

Tidal’a benzer bir şekilde, Qobuz da yüksek kaliteli sesi öncelik hâline getiren bir müzik dinleme platformudur. Müzik dinleme meraklıları, 9.216 kbps’e kadar yüksek çözünürlüklü formatın tadını çıkarabilir ve kullanıcılar sanatçının CD veya vinil plakta sunmak istediği gibi bir müzik dinleyebilir. Ancak tüm şarkılar en yüksek kalitede olmayabilir. Bu Fransız müzik hizmeti diğer platformlardan daha pahalı olabilir ancak şu anda yüksek çözünürlüklü şarkıları ve albümleri satın alabileceğiniz ve indirebileceğiniz tek platform. Ayrıca uygulama arayüzünün göze hoş gelmesi ve kullanıcı dostu olması da cabası.

Tencent Music

Tencent Music, Çin merkezli bir holding ve dört müzik uygulaması ile tanınıyor: QQ Music (Spotify ile ortak), KuGou Music, Kuwo Music ve WeSing. Bu platformlar müzik dinleme, çevrimiçi karaoke ve canlı yayın gibi çeşitli hizmetler sunuyor ve kullanıcıların müziği farklı bir şekilde dinlemelerini ve deneyimlemelerini sağlıyor.

Tim Music

Tim Music, Telecom Italia (TIM) tarafından geliştirilen İtalya merkezli bir müzik dinleme hizmetidir. Farklı türlerden milyonlarca şarkı sunuyor ve kullanıcılar müziği çevrimiçi dinleyebiliyor veya çevrimdışı dinleme için şarkıları indirebiliyor. Bu platform ayrıca kullanıcının dinleme alışkanlıklarına bağlı olarak özel hazırlanmış çalma listeleri, radyo kanalları ve kişiselleştirilmiş müzik önerileri sunuyor. Özgün özelliklerinden biri TIM ağına entegre olmasıdır, böylece bu telekom şirketinin müşterileri müzik dinlerken ücretsiz veri kullanır. Buna ek olarak, yüksek kaliteli ses seçenekleri ve önsürüm şarkılar, albümler ve canlı etkinlikler gibi özel içerikler sunuyor.

TikTok Music

TikTok Music, TikTok’un yapımcılarından yeni bir müzik dinleme platformudur. 6 Temmuz 2023’te başta Brezilya ve Endonezya’da ve sonrasında Avustralya, Meksika ve Singapur’da hizmete sunuldu. Bu platform şu anda yalnızca test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve ilerleyen zamanlarda tüm dünyada hizmete sunulacak.



Bu yeni sosyal müzik dinleme hizmeti, TikTok’un müzik keşfindeki etkili rolünü kullanacak ve TikTok Music üzerinden popüler şarkıların tadını çıkarmanızı sağlayacak. Aboneler ayrıca TikTok dâhil birçok sosyal medya üzerinden şarkıların tamamını dinleyebilecek, indirebilecek ve paylaşabilecek ve bir platformdan diğer platforma kolay bir şekilde geçiş yapabilecek.

Platformun ana özellikleri, kullanıcıların Tiktok ve TikTok Music hesaplarının sorunsuz senkronizasyonunu, popüler TikTok şarkılarının tam versiyonlarını dinleme fırsatını ve daha çok kişiselleştirilmiş müzik keşfini sağlamayı umuyor. Ayrıca, müzik merkezli topluluk içerisinde bağlantılar geliştirme, gerçek zamanlı şarkı sözleri ile etkileşime girmeyi ve ortak çalma listeleri oluşturmayı teşvik etme gibi birçok özellik sunuyor.

Yandex Music

Yandex Music, Rus teknoloji şirketi tarafından geliştirilmiş bir müzik dinleme hizmetidir. Uluslararası ve Rus sanatçılardan çeşitli türlerde ve dillerde milyonlarca şarkı sunuyor. Bu platformun müzik uzmanları tarafından oluşturulmuş çalma listelerini dinleyebilir veya kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Hizmet ayrıca dinleme geçmişinize göre yeni müzik öneren akıllı bir öneri sistemini de içeriyor.

Yandex ayrıca kullanıcıların radyo formatında yeni müzik keşfetmelerini sağlayan bir radyo özelliği de sunuyor. Kullanıcılar bu hizmete web tarayıcılar ve akıllı cihazlar üzerinden ücretsiz ve ücretli abonelik seçenekleriyle erişebilirler.

Müzik dinleme platformlarında gizliliğinizi korumanın 5 yöntemi

Bu müzik dinleme hizmetlerinden bazılarını kullanırken gizliliğinizden endişe ediyorsanız; işte gizliliğinizi korumak için yapmanız gereken bazı şeyler.

1. Gizlilik politikasını her zaman okuyun

Bir müzik dinleme hizmetine kaydolmadan önce, gizlilik politikasını okuduğunuzdan emin olun. Böylece hangi müzik platformunun hangi bilgileri topladığı ve bu bilgileri nasıl kullandığı hakkında bir fikir edinebilirsiniz.

YouTube Music ve Amazon Music Unlimited gibi bazı platformlar, büyük teknoloji şirketlerine bağlı ve bu da bazı kişiler için bir endişeye neden olabilir. Bu ilişkiler sizi endişelendiriyorsa diğer platformlara kaydolmayı düşünün.

2. Gizli dinleme oturumları açın

Uzmanlar, Spotify’ın takip miktarını sınırlamak istiyorsanız, Spotify’ın dinleme geçmişinizi takip etmesini önlediğinden dolayı, gizli dinleme seanslarını açmanızı öneriyor.

Her ne kadar Apple Music gizli dinleme moduna sahip olmasa da Reddit kullanıcıları, Apple’ın dinleme alışkanlıklarını önlemek için “Dinleme geçmişini kullan” özelliğini kapatarak bunun için bir çözüm buldu.

3. Hesap ayarlarınızı düzenleyin

Hesabınızı açarken, platformdaki hesap ayarlarına göz atmalı ve hizmet sağlayıcısıyla hangi bilgileri paylaşacağınıza karar vermelisiniz. Buna konum verileriniz, dinleme alışkanlıklarınız ve diğer bilgiler dâhildir. YouTube Music gibi bazı müzik sağlayıcılar, konum verilerinizi bulunduğunuz yere ve günün saatine bağlı olarak müzik önermek için kullanıyor.

4. Kaydolurken tek kullanımlık e-posta adresi ve iletişim bilgileri kullanın

Herhangi bir müzik dinleme hizmetine kaydolurken gizliliğinizi korumanın başka bir harika yolu, kaydolma sırasında tek kullanımlık bir e-posta adresi ve iletişim bilgileri kullanmaktır. Tek kullanımlık bir e-posta adresi, belirli bir amaçla kullanılan ve sonra atılan bir geçici bir e-posta adresidir. Genellikle ücretsiz denemelere veya kısa süre için kullanmak isteyebileceğiniz hizmetlere kaydolmak için kullanılırlar.

Tek kullanımlık e-posta adresinin önemli bir avantajı, veri sızıntısı olması durumunda ana e-posta adresinizi koruyarak gereksiz pazarlama e-postaları ve spam ile dolmasını önler. Aboneliği uzun vadeli bir şekilde kullanmak istemeniz durumunda, kaydolurken kullandığınız e-posta adresine artık erişiminiz olmazsa şifre sıfırlama gibi işlemleri gerçekleştiremeyeceğinizi unutmayın.

5. Kişiselleştirilmiş reklamları almamayı tercih edin

Spotify ve Apple Music gibi bazı müzik dinleme hizmetleri, kişiselleştirilmiş reklamları almayı tercih etmemenize izin verir. Tercih etmemek, hizmetin aktivitelerinizi takip etmesini önlemese de bilgilerinizi üçüncü taraf ortaklarla paylaşmasını durdurur.

Spotify’da kişiselleştirilmiş reklam almak istemiyorsanız şunları yapmalısınız:

Profil > Hesap’ı seçin Gizlilik ayarlarına gidin ve sonra Kişiselleştirilmiş reklamları bulun ve seçeneği kapatın.

Apple Music için:

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Apple’ın Sunduğu Reklamlar’a gidin Sonrasında Kişiselleştirilmiş Reklamlar seçeneğini kapatın

Bonus: Hangi müzik dinleme platformu sizin için en iyi seçenek?

Hangi müzik dinleme hizmetinin sizin için doğru olduğuna karar vermeye mi çalışıyorsunuz? Bu seçenekler denizinde bir karar vermenize yardımcı olmak için, dinleme alışkanlıklarınıza ve tercih ettiğiniz türlere göre hazırlanan testimize katılın.

1. Soru: Müzik zevkinizi nasıl tanımlarsınız?

Ana akım şarkılar ve popüler müzik listeleri Birçok türden çeşitli karışımlar Yeni ve yükselen sanatçıları keşfetmeyi seviyorum Hâlâ anlamaya çalışıyorum

2. Soru: Bir müzik dinleme platformunda en çok neye değer veriyorsunuz?

Kişiselleştirilmiş öneriler Kapsamlı müzik kütüphanesi Kullanıcı dostu arayüz Yüksek kaliteli ses

3. Soru: Podcast ve radyo şovlarına erişebilmek sizin için ne kadar önemli?

Çok önemli Arada sırada dinliyorum Çok önemli değil Yalnızca müzik dinliyorum

4. Soru: Yeni müzik keşfetme tercihiniz nedir?



Uzmanlar tarafından oluşturulmuş çalma listeleri Sanatçıların radyo istasyonları ve öneriler Rastgele dinleme ve denk gelme Algoritma bazlı öneriler

5. Soru: Müzik indirebilme ve çevrimdışı dinleyebilme sizin için ne kadar önemli?



Çok önemli, sık sık seyahat ediyorum Wi-Fi olmadığı zamanlar için biraz önemli Çok önemli değil, hiç indirdiğimi hatırlamıyorum Önemsiz, veri paketim hiç bitmiyor

6. Soru: Müzik videoları sizin için ne kadar önemli?



Çok önemli, beni eğlendiriyorlar Biraz önemli, deneyimimi artırıyorlar Çok önemli değil, genellikle şarkıyı dinliyorum Müzik videoları umrumda değil

7. Soru: Müzik dinleme deneyiminizde sosyal yön (paylaşma, arkadaşları takip etm) ne kadar önemli?



Çok önemli, müzik paylaşmayı ve arkadaşlarımı takip etmeyi seviyorum Önemsiz, sosyal özellikleri kullanmak hiç aklıma gelmedi Çok önemli değil, çoğunlukla sadece müzik dinliyorum Biraz önemli, arada sırada müzik paylaşıyorum

8. Soru: Bir müzik dinleme aboneliği için ne kadar para ödemeyi göze alırsınız?



En ucuz seçeneği istiyorum Ekstra özellikler için para ödeyebilirim Yüksek kaliteli ses için para ödemeye hazırım Yalnızca ücretsiz hizmetleri kullanıyorum

9. Soru: Müzik dinleme hizmetinizdeki reklamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?



Hizmet ücretsiz olacaksa reklamlar umrumda değil Birkaç reklama tahammül edebilirim Hiç reklam istemiyorum Reklamlar konusunda nötrüm

10. Soru: Özel içerikler ve yeni albümlere erken erişim sizin için önemli mi?



Çok önemli değil, yeni şeyler için bekleyebilirim Biraz önemli, özel içeriklere erişime sahip olmak hoşuma gidiyor Hayır, özel içerikler umrumda değil Nötrüm, sahip olması hoş olur ama önemli de değil

Cevaplar:

Çoğunlukla A: Geniş müzik kütüphanelerine ve kişiselleştirilmiş önerilere sahip olmaları nedeniyle, büyük ihtimalle Spotify, Apple Music veya Amazon Music Unlimited hoşunuza gidecektir. Ancak podcast dinlemeyi seviyorsanız tek tercihiniz Apple Music olmalıdır.



Çoğunlukla B: Deezer, Tidal ve YouTube Music size hitap edebilir. Bu üç platformun hepsi müzik videoları, podcastler ve özel sanatçı içerikleri sunuyor.

Çoğunlukla C: Gerçek bir odyofilsiniz ve Bandcamp muhtemelen müzik için ruh eşiniz. Dilediğiniz şekilde yeni çıkan bağımsız sanatçıları ve yapımcıları destekleyin ve keşfedin.

Çoğunlukla D: Hangi sanatçıları veya türleri dinlemeye karar veremiyorsanız Pandora harika bir seçenek ve Music Genomre Project algoritması sayesinde doğru şarkıları seçmenize yardımcı olacaktır.