Bugünlerde neredeyse her şey için bir uygulama var. Kondisyonunuzu takip etmekten VPN‘inize bağlamaya veya yemek sipariş etmeye kadar hayatımızın birçok yönü akıllı telefonlarımıza kaydı. Dolayısıyla bu dijital geçişin ilişkilerimize de yayılması şaşırtıcı değil.

Çoğu kişi yeni romantik partnerlerle tanışmak için Tinder ve Hinge gibi uygulamaları kullanıyor. Ancak bu dijital flört ortamında gezinmek zorlayıcı olabilir ve özellikle de sosyal medyanın etkisi bir ayrılıktan sonra yola devam etmeyi zorlaştırabilir. Terazinin diğer ucunda, çevrimiçi olarak daha fazla zaman harcadıkça, yüz yüze anlamlı arkadaşlıklar kurmak gerçekten zorlayıcı olabilir.

Modern flörtün karmaşıklığına ve gerçek bağlantılar kurmanın zorluğuna yanıt olarak yeni bir anti-flört uygulamalar dalgası ortaya çıktı. Bu uygulamalar, ayrılık sonrası duygularla boğuşanlara ve insanların platonik arkadaşlar edinmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Bir zamanlar sorunun bir parçası olarak kabul edilen teknolojinin artık modern aşk ve arkadaşlığın karmaşıklığını basitleştirmede nasıl önemli bir rol oynadığını ortaya çıkararak büyüyen bu eğilimi araştırıyoruz.

Not: Bu makalede bahsedilen uygulamalarla hiçbir bağlantımız yoktur. Her zaman olduğu gibi gizlilik politikalarını incelemeyi ve bunların sizin için yeterli gizlilik koruması sağlayıp sağlamadığına karar vermeyi unutmayın. En faydalı olduğunu düşündüğümüz uygulamaları seçtik; lütfen bölgenize özel uygulama mağazalarınızı kontrol edin.

Anti-flört uygulamaları nedir?

Anti flört uygulamaları ilişkilere odaklanır, ancak flört etmenize yardımcı olma amacı taşımaz. İki ana kategoriye ayrılabilirler:

Ayrılık sonrası destek: Bazı anti-flört uygulamaları, ayrılıkların iyileştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Yeni birileriyle tanışmanın zaman ve özen gerektirebileceğini benimseyerek bireylerin duygusal olarak iyileşmeleri için güvenli bir alan oluştururlar.

Platonik bağlar ve arkadaşlıklar: Bu uygulamalar romantik olmayan ilişkilerin kurulmasını teşvik eder. Her zamanki romantik tonlardan kaçınarak, ortak ilgi alanları ve karşılıklı saygıya dayalı gerçek ilişkilere olanak sağlarlar.

Uygulamaların nasıl göründüğünü size göstermek için İngilizce içerikli görseller kullandığımıı göreceksiniz, lütfen tercüme edilmiş versiyonlar için uygulama mağazalarınızı kontrol edin.

Ayrılığı atlatmanıza yardımcı olacak en iyi uygulamalar

Flört uygulamalarının popülaritesi artmaya devam ederken, modern ve teknolojik flörtün ardından geride kalan zorlukların üstesinden gelen araçlara olan ihtiyaç da artıyor.

Örneğin, flört uygulamalarının icadından önce insanlar birbirleriyle ortak arkadaşlar, tesadüfi karşılaşmalar ve hatta belki bir kafede cesur bir yaklaşım aracılığıyla tanışıyorlardı. Bununla birlikte, dijital kur yapma, “ghosting” (birisi aniden iletişim kurmayı bırakma), “cookie-jarring” (başkalarını takip ederken birini yedek olarak tutma) ve “orbiting” (doğrudan etkileşim olmadan birine görünür kalma) gibi tamamen yeni bir dizi davranışın ortaya çıkmasına da neden olmuştur.

Tuhaf isimlerine rağmen, bu eylemler ağır bir duygusal bedelle gelebilir. Teknoloji birçok yönden bizi duyarsızlaştırdı ve flört alışkanlıklarımızda bizi daha az empatik hale getirdi. Sosyal medyanın ve paylaşılan dijital hesapların karmaşasına girmek ve bir ayrılıktan sonra eski sevgiliden kurtulmak sonsuz bir labirent gibi gelebilir. Ayrılıkla ilgili uygulamaların devreye girdiği yer burasıdır.

Break-up Boss: Destek Arkadaşı

Çok iyi: Duygusal destek

Ücret: 5.99 USD

Platform: iOS, Android

Ana özellikler: Pratik tavsiye, olumlama, günlük konuşmalar, terapi oyunları

İlişkiler yazarı Zoë Foster Blake’in buluşu olan Break-up Boss, biten ilişkiler için dayanılacak bir omuz olarak devreye giriyor. Bunu pratik tavsiyeler, olumlamalar ve hatta eski sevgilinize sahte mesaj göndermek gibi terapötik oyunlarla dolu bir kişisel gelişim kitabı olarak düşünün.

Uygulama, iyileşme süreci boyunca kişilere rehberlik ederek, kendi yolculuklarının kontrolünün kendilerinde olduğunu vurgulayor ve kullanıcılara güç veriyor. Amacı, kalbi kırık olanlara odak noktasını gönül yarasından kişisel gelişime nasıl yönlendireceklerini göstermektir.

Break-Up Boss, SOS alıntılarıyla günlük küçük dozlarda pozitiflik, güç ve yeni bakış açıları sunuyor. Aynı zamanda gerçek zamanlı, kişiye özel tavsiyeler için bir “Feel Wheel – His Çarkı” da bulunuyor. Kullanıcıların simüle edilmiş davranışlarda bulunmalarına (örneğin, eski sevgilinizle doğrudan konuşmak zorunda kalmadan onlara söyleyeceğiniz şeyler) olanak tanır, onların süreçlemesine yardımcı olur ve onları daha fazla duygusal kargaşadan kurtarır.

Break-Up Boss, hem Android hem de iOS platformlarında tek seferlik 5,99 USD fiyatla her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Uygulama aynı zamanda Mari Andrew’un, normalde ağır olabilecek bir konuya hafiflik hissi veren ilginç çizimlerini de içeriyor.

Mend: online terapist

Çok iyi: Online terapi oturumları

Ücret: 12.49 USD/ay minimum plan

Platform: iOS, web

Ana özellikler: Kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam kursları, yapay zeka sohbet desteği, rehberli günlük kaydı, ruh hali kaydı, sesli eğitim oturumları, topluluk desteği

Elle Huerta tarafından yaratılan Mend, Elle’in kalp kırıklığıyla ilgili dönüştürücü deneyiminden doğan bir haber bülteni olarak başladı. Huerta, yazılarının arkadaşları ve ailesi arasında derin yankı uyandıran etkisine tanık olduktan sonra, içgörülerini sergilemek için kalıcı bir platform oluşturdu.

Terapistlerin eğittiği algoritmaların yönlendirdiği bir yapay zeka sohbet sistemi kullanan kişisel bakım abonelik hizmeti, bir ayrılığın ardından yaşanan zorlu süreçte kapsamlı destek sağlamak üzere tasarlandı. Uygulama aynı zamanda kullanıcılara iyileşme yolculuklarında yardımcı olmak için kişisel olarak uyarlanmış sağlıklı yaşam kursları ve eğitimler de sunuyor.

Çevrimiçi olarak ve iOS’ta mevcut olan Mend, bir ayrılığın duygusal etkisine odaklanarak öne çıkıyor. Günlük check-in’ler, ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam uzmanları tarafından yürütülen sesli eğitim oturumları ve rehberli günlük kaydı aracılığıyla kullanıcılar, kendi sağlıklarına öncelik vermeye teşvik ediliyor. Uygulama, bireylerin duygularını etkili bir şekilde yönlendirmesine ve işlemesine olanak tanıyan sağlıklı alışkanlıkların geliştirilmesini teşvik ediyor.

Mend ücretsiz podcast’ler ve makaleler sunuyor ancak kullanıcılar daha kapsamlı bir çözüm isterlerse üç premium plan arasından seçim yapabilirler: 6 aylık 99,99 USD (aylık 16,66 USD), 3 aylık 59,99 USD (aylık 19,99 USD) veya 12 ay için 149,99 USD (aylık 12,49 USD). Bu, True Love Doesn’t Hurt and Getting Ready for Valentine’s Day gibi konuları kapsayan ses formatındaki mini derslerin kilidini de açar. Premium aboneler ayrıca, kullanıcıların uygulama arayüzünün ötesinde bağlantı kurması ve deneyimleri paylaşması için bir alan olan Slack’teki Mend Topluluğuna da erişebilir.

Breakup Buddy: Ayrılık Dostu

Çok iyi: Gelişim takibi

Fiyat: 12 USD/ay minimum plan

Platform: iOS

Ana özellikler: 7/24 yapay zeka sohbet desteği, 20’den fazla iyileştirme egzersizi, akıllı günlük, iyileşme takibi

Bir ayrılığın ardından ilk ayda ayaklarınızı yere basmak zor olabilir. İşte tam bu noktada Breakup Buddy devreye giriyor.

İyileşmenin ilk 28 gününe odaklanan bu yapay zeka destekli uygulama, tekrar yolunuza çıkmanıza rehberlik edecek yapılandırılmış bir plan sağlar. İlerlemenizi takip eder, önemli dönüm noktalarını vurgular ve ayrılık sonrası yolculuğunuz boyunca size mutluluk anlarını hatırlatır.

Yapay zeka sohbet robotu, her zaman kullanılabilir özel bir destek sistemi olarak hizmet eder. İster tavsiyeye, ister dinleyen bir kulağa, ister sadece güvenebileceğiniz birine ihtiyacınız olsun, sorularınız için istediğiniz zaman onunla iletişime geçebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda duygusal sıkıntıya katkıda bulunan olumsuz düşünce kalıplarını ve inançları tanımlamaya ve bunlarla mücadele etmeye yardımcı olmak için topluluk tarafından paylaşılan bağlantılar ve Bilişsel Davranışçı Terapiye dayalı egzersizler gibi çeşitli kaynaklar da sağlar.

Breakup Buddy, bu pratik araçların ötesinde, kişisel düşünmeyi ve kişisel gelişimi teşvik eder. Çeşitli alıştırmalar aracılığıyla, ilişkilerde gerçekten ne istediğinize ve neye ihtiyaç duyduğunuza dair değerli içgörüleri ortaya çıkaracaksınız.

Yalnızca iOS’ta mevcut olan Breakup Buddy, tüm kullanıcılara 3 günlük ücretsiz deneme süresi sunarak size özelliklerini keşfetme şansı veriyor. Bundan sonra size en uygun abonelik planını seçebilirsiniz: Aylık 18 USD, 3 ay için 43 USD 14 USD veya 6 ay için 75 USD (aylık 12 USD).

Never Liked It Anyway: Ayrılık Pazaryeri

Çok iyi: Eşyalardan kurtulun

Fiyat: Ücretsiz

Platform: Web

Önemli özellikler: İstenmeyen öğeler, ayrılık ve iyileşme kaynakları, topluluk grupları için pazar yeri

Bir ayrılığın ardından eski sevgilinizin varlığına dair tüm izleri temizleme dürtüsü çok güçlü olabilir. Ancak daha yapıcı bir çıkış yolu arayanlar için Never Liked It Anyway benzersiz bir çözüm sunuyor. Noel’den sadece birkaç gün önce yaşadığı zorlu ayrılıktan ilham alan Annabel Acton tarafından kurulan bu platform, geçmiş ilişkilerin kalıntılarını alıp satmak için bir alan sağlayarak kapanış ve kişisel gelişime doğru bir adım sunuyor.

Diğer sınıflandırılmış e-ticaret sitelerine çok benzer şekilde çalışan kullanıcılar, profiller oluşturur, öğeleri listeler ve planlarıyla birlikte hikayelerini paylaşır. Kullanılmayan balayı paketleri, atılan alyanslar veya görünüşte sıradan ama kişisel olarak önemli eşyalar olsun, her liste, flört geçmişinde bir bölümü kapatan birini ifade eder. Fiyatlar hem orijinal hem de “ayrılma” değerlerinde listelenmektedir.

Platform, pazarın yanı sıra ayrılıkların karmaşıklığıyla başa çıkma, flört dünyasına yeniden girme ve eski sevgilileri yönetme hakkında çeşitli makalelere de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Instagram ve Facebook’ta aktif topluluk grupları da bulundurmaktadır.

Platform öncelikle kadınlar tarafından kullanılsa da erkek kullanıcıların da ilgisini çekerek geniş kitlelere hitap ettiğini ortaya koydu. Şu anda çevrimiçi olarak ve mobil sitesi aracılığıyla erişilebiliyor olsa da da özel bir mobil uygulama için planlar yapılıyor.

Halmos: Ayrılık Sosyal Ağı

Çok iyi: Topluluk desteği

Fiyat: Ücretsiz

Platform: iOS, Android

Önemli özellikler: İnteraktif forumlar, günlük araçları, kaynak merkezi, profesyonel rehberlik, günlük olumlamalar, anonim paylaşım

Halmos, ayrılık yaşayanlar için tasarlanmış, bağlantı kurmak ve iyileşmek için güvenli bir alan sağlayan bir sosyal ağdır. Kapanışı bulmanın benzersiz bir yolunu sunuyor: Geçmişinizin sanal bir mezarlığını yaratarak.

Halmos, kullanıcıları anılarını “gömmeye” ve uygulamada sanal bir mezar oluşturmaya davet ediyor; bu aynı zamanda yeniden doğuş için metaforik bir bahçeye dönüşüyor. Uygulama aynı zamanda duygularınızı gönderiler aracılığıyla özgürce ifade etmenize olanak tanıyarak herhangi bir çekince olmadan kendinizi ifade etmenize ve yansıtmanıza olanak tanır. Yazdıklarınıza yalnızca izin verdiğiniz kişiler erişebilir, böylece düşüncelerinizin ve duygularınızın gizli kalması sağlanır.

Uygulama aynı zamanda benzer durumları yaşayan kullanıcılar arasında topluluk duygusunu da kolaylaştırıyor. Bu ortak anlayış, kalp kırıklığınızın üstesinden gelirken karşılıklı destek ve arkadaşlık sunar.

Halmos, hem iOS hem de Android platformlarında ücretsiz olarak indirilebiliyor.

No Contact Rule: Sıfır İletişim Kuralı

Çok iyi: Eski sevgiliyle araya mesafe koymak

Fiyat: 0.99 USD

Platform: iOS

Önemli özellikler: Etkinlik planlayıcı, günlük hatırlatıcılar, ilerleme takibi, motivasyon içeriği

En iyi kararlarınıza rağmen, ilişkiniz sona erdikten sonra eski sevgilinizle iletişimde kalmak cazip gelebilir. No Contact Rule, günaha direnmenize ve kişisel iyileşmenize ve gelişiminize odaklanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış basit bir uygulamadır.

Adından da anlaşılacağı gibi, No Contact Rule ardındaki konsept basittir: Sizi, 30 gün boyunca eski sevgilinize hiçbir şekilde ulaşmamaya kararlı olmanızı teşvik eder. Bu, mesajlaşmaktan, aramaktan, bilerek onlarla karşılaşmaktan veya sosyal medya etkileşimlerine girmekten kaçınmayı içerir. Uygulama, günlük programınızı yönetmenize ve zamanınızı sağlığınızı destekleyen aktivitelerle doldurmanıza yardımcı olarak bu taahhüdünüzü yerine getirmenize yardımcı olur.

Uygulama, size birincil hedefinizi hatırlatmak için günlük pratik yönergeler sağlar: Temassızlık kuralını sürdürmek. Bu hatırlatıcılar, kalp kırıklığının zorlu arazisinde ilerlerken sürekli destek sunan motive edici alıntılar, yönlendirmeler ve tavsiyeler içerir.

İlerlemenizi takip edebilir ve her gün taahhüdünüze ne kadar iyi bağlı kaldığınızı değerlendirmek için notlar bırakabilirsiniz. Uygulama yalnızca iOS’ta mevcuttur ve tek seferlik maliyeti yalnızca 0,99 USD’dir.

OurFamilyWizard: ortak ebeveynlik

Çok iyi: Ortak Ebeveynlik için

Fiyat: 99 USD başlangıç

Platform: iOS, Android

Önemli özellikler: Güvenli bilgi paylaşımı, gider takibi, takvim ve planlama araçları, ToneMeter

Ebeveynlerin yolları ayrıldığında velayet paylaşımının zorlukları karmaşık olabilir. Yanlış iletişimler ve yasal karmaşıklıklar artabilir ve bu da zaten zor olan bir durumu daha da zorlaştırabilir. OurFamilyWizard’ın yardım edebileceği yer burasıdır ve çocuklarının çıkarına en uygun uyumu arayan ebeveynlere bir cankurtaran halatı sunar.

Ebeveynlerin iletişim kurmasına ve çocuk odaklı bilgileri paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanan OurFamilyWizard, ortak ebeveynlerin ortak velayet konusundaki karmaşıklıkları aşmaları için bir platform görevi görüyor. Ebeveynler, çocuğun etkinliklerini, takvimini ve ortak ebeveynlik programlarını yükleyip yönetebilir, masrafları takip edebilir, tıbbi ve okul dosyalarını paylaşabilir ve doğrudan platform aracılığıyla güvenli mesajlar göndererek yüz yüze iletişim ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Öne çıkan özelliklerden biri, saygılı ve yapıcı iletişimi sürdürmeye yönelik bir araç olan ToneMeter’dır. Potansiyel olarak kışkırtıcı dili tanımlayarak, ortak ebeveynleri empati ve düşünceli bir şekilde etkileşime girmeye teşvik eder.

OurFamilyWizard, çeşitli ihtiyaçları karşılamak için esnek fiyatlandırma planları sunar. Ebeveynler ister 144 ABD Doları (aylık 12 ABD Doları) tutarındaki bir yıllık planı, ister 204 ABD Doları (aylık 17 ABD Doları) tutarındaki iki yıllık planı veya 99 ABD Doları tutarındaki özel planı tercih etsin, her aileye uygun bir seçenek mevcuttur.

Bonus: İlerlemeye hazır mısınız? Blindlee’i deneyin

Çok iyi: Yeni tanışmalara dönmek için

Fiyat: Premium seçenekle ücretsiz

Platform: iOS, Android

Önemli Özellikler: Bulanık görüntülü görüşmeler, kadın dostu arayüz, görüntülü sohbetten sohbete kolay geçiş

Son kalp kırıklığınızda size rehberlik eden anti- flört uygulaması sayesinde kalbinizi onardınız. Artık flört sahnesine geri dönmek için sabırsızlanıyorsunuz. Ancak Tinder ve Coffee Meets Bagel gibi uygulamalara geri dönme düşüncesi sizi tereddüt ettiriyorsa, sağa kaydırma rutininde devrim yaratma arayışında ortalığı karıştıran modern bir alternatif var: Blindlee.

Blindlee, popüler dizi Love is Blind’den esinleniyor ve flört konusuna yeni bir yaklaşım getiriyor. Blindlee yüzeysel unsurlara odaklanmak yerine gerçek bağlantıların önemini vurguluyor. Eşleşen kişilerle üç dakikalık bulanık görüntülü görüşmeler başlatır ve görünüş önyargısı olmadan anlamlı etkileşimlere olanak tanır. Bu aramalar sırasında kadınların bulanıklık üzerinde kontrol sahibi olması, tüm kullanıcılar için konforlu bir deneyim sağlıyor. Her iki taraf da video görüşmesi sırasında anlaşırsa sorunsuz bir şekilde sohbete geçebilir ve potansiyel olarak buluşmaya yol açabilir.

Blindlee hem iOS hem de Android platformlarında mevcuttur ve kullanımı ücretsizdir. Kullanıcıların tercihlerine göre rastgele aramalar başlatmasına olanak tanır. Cevapsız aramalara geri dönüş veya harita özelliği aracılığıyla doğrudan aramalar gibi ek özellikler premium abonelerin kullanımına açıktır.

Yeni arkadaş (ve diğer platonik bağlantılar) edinmenizi sağlayacak en iyi uygulamalar

Çocukken muhtemelen kalabalık bir arkadaş grubunuz vardı. Ancak yıllar geçtikçe bu yakın çevrenin gelişmesi ve daha seçici hale gelmesi doğaldır. Bu, pandemi, uzaktan çalışmanın yükselişi ve insanların memleketlerinden taşınması gibi faktörlerden etkilenen bizlerin başına gelen bir değişim.

Araştırmalar arkadaşlığın mutluluğun, sağlığınızı, uzun ömürlülüğünüzü ve mesleki başarınızı artıran önemli bir bileşen olduğunu vurgulasa da, bu bağlantıları sürdürmek ve oluşturmak biraz daha zorlayıcı olabilir. Aslında bu, Amerikalıların yarısının paylaştığı bir duygu; %50’si günlük yaşamlarında kendilerini yalnız ve izole edilmiş hissettiklerini itiraf ediyor.

Yeni arkadaşlık anti-flört uygulamaların alternatif bir çözüm sunabileceği yer burasıdır. Bu platformlar hem içedönüklerin hem de dışadönüklerin benzer ruhlarla dijital bağlantılar kurmasına yardımcı olmak için burada. Platonik ilişkileri geliştirmek, mesafesel engelleri ortadan kaldırmak ve yalnızlık ile arkadaşlık arasındaki boşluğu kapatmak için çeşitli yollar sunarlar.

Bumble BFF: Yeni Arkadaşlar Edinin

Çok iyi: Benzer düşünce yapısına sahip çevredeki insanları bulmak için

Ücret: Premium seçenekle ücretsiz

Platform: iOS, Android

Önemki özellikler: Kullanıcı dostu arayüz, güçlendirilmiş etkileşim, benzer ilgi alanlarına sahip bağlantıları bulmak için özel modlar, gelişmiş arama filtreleri

Popüler flört uygulaması Bumble’dan türetilen Bumble BFF, anlamlı arkadaşlıklar kurma sürecini basitleştiriyor. Altı adede kadar fotoğraf ve biyografi içeren bir profil oluşturmak ve yaş, cinsiyet ve konum tercihlerini ayarlamak başlamanıza yardımcı olur. Daha sonra potansiyel arkadaşlar için sağa, olumsuz ise sola kaydırmak kadar kolaydır.

24 saatlik sürede, iki kullanıcı birbirini sağa kaydırdığında, sona ermeden önce bir sohbet başlatmak için bir günleri olur.

Uygulama, fotoğraf doğrulama ve güçlü engelleme ve raporlama seçenekleri gibi özellikleri içerir ve kullanıcıların orada olmayan herhangi birinin platonik bir ilişkiye girmesini yasaklamasına olanak tanır. Ek olarak BFF modu, benzer türde arkadaşlıklar arayan kullanıcıları birbirine bağlayarak süreci kolaylaştırır.

Aramalarında ince ayar yapmak isteyenler için gelişmiş filtreler mevcuttur; yaş, konum ve ortak ilgi alanları gibi faktörlere dayalı olarak potansiyel arkadaşlara odaklanmanıza olanak tanır. Bumble BFF, özellikle şehre yeni taşınanlar veya sosyal ufuklarını genişletmek isteyenler için faydalıdır.

Uygulama hem iOS hem de Android platformlarında mevcuttur ve ücretsizdir. Ekstra avantaj arayanlar için Bumble Boost, sınırsız kaydırma, süresi dolmuş bağlantılarla yeniden eşleştirme ve daha fazlası gibi premium özellikler sunar.

Hey! VINA: Kadınlarla Bağ Kurmak

Çok iyi: Kadın arkadaş edinmek için

Fiyat: Ücretsiz

Platform: iOS, Android

Önemli Özellikler: Eşleştirme algoritması, filtreleme seçenekleri, topluluk ve ağ oluşturma, etkinlikler, güçlendirme ve destek kaynakları

Hey! VINA genelde (kız) arkadaşlar için “Tinder” olarak adlandırılan, gerçek bağlantılar arayan kadınlara özel bir platformdur. Güçlendirme ve karşılıklı destek ilkeleri üzerine kurulan uygulama, kullanıcıları dünya çapında benzer düşüncelere sahip kadınlardan oluşan bir ağ kurmaya teşvik ediyor.

Başlamak için kullanıcılar ad, yaş, konum ve kısa bir biyografi gibi temel bilgileri içeren bir profil oluşturur. Ayrıca ilgi alanlarını ve hobilerini paylaşabilirler. Bu başkalarıyla bağlantı kurmanın temelini oluşturur. Bumble BFF’e benzer şekilde, kullanıcılar profilleri kaydırarak ilgilerini ifade ediyor ve her iki kullanıcı da sağa kaydırırsa sohbete başlayabilirler. Kullanıcılar ayrıca eşleşmeleri çocuk sahibi olup olmadıkları gibi belirli kriterlere göre de filtreleyebilir.

Kaydırma ve mesajlaşmanın ötesinde, Hey! VINA, kadınlar arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak için çeşitli özellikler sunar. Kullanıcılar seyahat, yemek veya annelik gibi ortak ilgi alanlarına odaklanan topluluklara katılabilirler. Ayrıca gündelik buluşmalardan yürüyüş gezilerine ve kitap kulüplerine kadar çeşitli etkinliklere katılabilir veya ev sahipliği yapabilirler.

Hey! VINA’ya ücretsiz olarak erişilebilir. Hem iOS hem de Android cihazlarla uyumludur. Profilinize kimin ilgi gösterdiğini görmek ve yanlışlıkla sola kaydırma hareketlerini geri alma yeteneği gibi ek özellikler isteyenler için ücretli abonelik seçeneği mevcuttur.

Meetup: Etkinlik Keşfi

Çok iyi: İçedönükler için

Fiyat: Ücretsiz

Platform: iOS, Android, Web

Önemli Özellikler: Çeşitli ilgi grupları, yerel etkinlikler, grup içi mesajlaşma

Bir yetişkin olarak arkadaş edinmek zordur, hatta içedönükler için daha da zordur. Ancak araştırmalar, içedönük insanların başkaları tarafından tanıştırıldıklarında ilişkiler kurmayı genellikle daha kolay bulduklarını göstermektedir. Meetup, yüz yüze bağlantıları kolaylaştırma konusunda uzmanlaştığı için bu noktada yardımcı olabilir.

Uygulama aracılığıyla ortak ilgi alanlarını paylaşan kişiler atölye çalışmaları yapabilir, bir araya gelebilir ve çeşitli grup etkinliklerine katılabilir. Platform geniş bir ilgi alanına hitap ederek herkesin, özellikle de sosyal durumları başlangıçta zorlayıcı bulanların erişimine açık hale getiriyor.

Başlamak için kullanıcılar bir hesap oluşturur ve ilgi alanlarını vurgular. Daha sonra bu ilgi alanlarına uygun yerel grupları keşfedebilir ve çeşitli etkinliklere katılmaya başlayabilirler.

Meetup’ın etkinlikleri gündelik sosyal toplantılardan eğitici atölye çalışmalarına ve açık hava etkinliklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İster yürüyüş tutkunu olun, ister kitap aşığı olun, ister ağ kurmaya meraklı olun, ilgi alanlarınıza uygun bir grup olması muhtemeldir.

Meetup iOS ve Android’de mevcuttur ve kullanımı ücretsizdir. Ancak bazı grup organizatörleri üyelik ücreti veya etkinlik ücreti talep edebilir. Meetup ayrıca biletli etkinlikler için de hizmet ücreti alır. Bu hizmet bedeli bilet fiyatının belli bir yüzdesi olup doğrudan katılımcılardan tahsil edilir.

Nextdoor: Mahalle Sosyal Ağı

Çok iyi: Şehre yeni gelenler için

Ücret: Ücretsiz

Platform: iOS, Android, Web

Önemli Özellikler: Haber akışı, gruplar, mesajlar, mahalle önerileri

Yeni bir eve taşınmak çoğu zaman heyecan verici bir maceradır; yeni bir mahallede yeni bir başlangıç yapma şansıdır. Bu sadece yeni bir yere yerleşmek için değil, aynı zamanda çevrenizi paylaşan insanlarla bağlantılar kurmak ve topluluğunuza daha derinden yerleşmek için de bir fırsattır.

Nextdoor, komşuları güvenli ve doğrulanmış bir ortamda bir araya getirmeye adanmış özel bir sosyal ağ uygulamasıdır. Uygulama aracılığıyla sohbet etmek, buluşmalar düzenlemek ve hatta ürün satın almak veya satmak gibi çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. Özellikle yakın zamanda taşınan ve kapı eşiğinde tanışmaya gerek kalmadan komşularını tanımak isteyen aileler için faydalıdır.

Web, iOS ve Android’de mevcut olan Nextdoor ücretsizdir ve komşuların bilgi paylaşmasına, destek sunmasına ve yerel topluluklarını güçlendirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yerel haberler hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz, öneriler bulabileceğiniz ve hatta ihtiyacı olan bir komşunuza yardım eli uzatabileceğiniz bir alandır.

Atleto:fitness arkadaşları bulun

Çok iyi: Sporcular ve öğrenciler için

Ücret: Premium seçenekle ücretsiz

Platform: iOS, Android

Önemli özellikler: Fitness ve ilerleme takibi, etkinlik takvimi, sosyal medya topluluğu

Araştırmalar, bir arkadaşla birlikte spor yapmanın sadece motivasyonu artırmakla kalmayıp aynı zamanda daha sağlıklı alışkanlıklara da yol açtığını gösteriyor. Atleto, grup fitness aktivitelerini koordine etmek için spor tutkunlarını kampüste bir araya getirerek bu ilkeden yararlanıyor.

Spor tutkusunu paylaşan öğrenciler için özel olarak hazırlanan 40’tan fazla aktivite seçeneğiyle Atleto, kullanıcıların aynı tutkuları paylaşan, ter atmaya hazır insanlardan oluşan bir topluluk bulmasına yardımcı oluyor.

Atleto hem iOS hem de Android cihazlarda mevcuttur ve öğrencilere özel olarak tasarlanmıştır. Bir profil oluşturmanıza, ilgi alanına özel gruplara ve spor kulüplerine katılmanıza ve etkinlikler planlamanıza olanak tanır. Uygulama aynı zamanda fitness takipçisi ve spor haberlerine ve güncellemelerine odaklanan sosyal medya beslemesi gibi pratik özellikler de sunuyor.

Atleto ücretsiz bir sürüm sunarken, ücretli abonelik seçeneği de mevcut. Bu premium plan, profilinizi kimlerin beğendiğini görebilme ve özel gruplar oluşturma seçeneği gibi ek özellikler sağlar.

PawDates: Hayvanlar Sayesinde Sosyalleşin

Çok iyi: Hayvan sahipleri için

Ücretsiz: Premium seçenekle ücretsiz

Platform: iOS, Android

Önemli özellikler: Gruplar, etkinlikler, topluluk, medya paylaşımı

Evcil hayvanlarımız harika arkadaşlar olsa da, tüylü bebeklerini sizin kadar seven diğer insanlarla bağlantı kurmak da aynı derecede ödüllendirici olabilir. PawDate, bu bağlantıları kolaylaştırmak için tasarlanmış, evcil hayvan sahiplerinin köpek parklarında buluşmalarına veya yavrularıyla yürüyüş yapmalarına olanak tanıyan bir uygulamadır. Anlamlı arkadaşlıklar için fırsatlar yaratırken köpeklerin oyun buluşmalarını teşvik eden bir platformdur.

Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilen sosyal ağ uygulaması, evcil hayvan severleri bir araya getirmenin basit ve sezgisel bir yolunu sunuyor. Bumble BFF ve Hey! VINA’ya benzer! Kullanıcılar evcil hayvanları için isim, cins, yaş ve ilgi alanları gibi ayrıntıları içeren profiller oluşturarak başlıyor. Daha sonra diğer evcil hayvanların profillerine göz atabilir ve potansiyel bir eşleşme bulurlarsa sağa kaydırabilirler. İki evcil hayvan “eşleştiğinde” sahipleri birbirleriyle mesajlaşmaya başlayabilir.

PawDate, hem iOS hem de Android cihazlarda ücretsiz olarak mevcuttur ve uygulamanın temel özelliklerinin kullanımı ücretsizdir. Daha fazla işlevsellik için aylık 2,99 USD karşılığında premium abonelik seçeneği mevcuttur. Buna reklamsız bir deneyim, sınırsız kaydırma, evcil hayvanınızın profilini kimin beğendiğini görme yeteneği ve yanlışlıkla yapılan kaydırmaları geri alma seçeneği dahildir.

Yubo: Çocukların Sağa Kaydırmasını Sağlayan Bir Platform

Çok iyi: Z Kuşağı

Fiyat: Premium seçenekle ücretsiz

Platform: iOS, Android

Önemli özellikler: Canlı yayın, görüntülü sohbet, topluluklar, oyunlar

Yubo, Z kuşağı kullanıcıları için hazırlanmış bir sosyal platformdur ve 13 ila 25 yaş arası (kullanıcı tabanının %99’unu oluşturan) kişiler arasında popülerdir. 13 ila 18 yaşları arasındakiler ve 18 yaşın üzerindekiler için ayrı topluluklar bulunmaktadır. Arkadaşlık kurma konusunda yavaş ve istikrarlı bir yaklaşıma değer verenlere ve dünyanın diğer yerlerinden insanlarla tanışmak isteyenlere hitap etmektedir.

Yubo’yu kullanmaya başlamak için kullanıcıların bilgilerini girmeleri ve ilginç buldukları profilleri doğrudan kaydırarak yeni arkadaşlarla tanışmaya başlamaları yeterli. Uygulama, bağlantıları derinleştirmenin daha kişisel bir yolu için 10 katılımcıya kadar canlı yayın veya beş kişiden oluşan bire bir veya grup görüntülü sohbetleri gibi dinamik özellikler sunar. Ayrıca arkadaşlık, güvenlik, aktivizm ve sağlıklı yaşam gibi çeşitli konuları kapsayan bir dizi blog makalesi de sunmaktadır. Z kuşağına özel bir kategori bile var.

Hem iOS hem de Android cihazlarda mevcut olan Yubo’nun temel özellikleri ücretsizdir. Ancak sanal hediyeler veya çıkartmalar ve filtreler gibi ek avantajlar arayan kullanıcılara gelişmiş işlevsellik sunan Boost’lar ve YuBuck gibi isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar mevcuttur. Ayrıca Yubo daha genç bir demografiye yönelik olarak tasarlandığından 18 yaşın altındaki kullanıcılar ebeveyn iznine ihtiyaç duyar.

Anti-flört uygulamaları kullanmak için 5 güvenlik ipucu

Bir anti-flört uygulaması denemeyi düşünüyorsanız yalnızca duygusal sağlığınızı değil aynı zamanda dijital güvenliği de sağlamanız önemlidir. Bu özel uygulamalar, bağlantıları güçlendirmeyi ve kalpleri iyileştirmeyi amaçlar, ancak herhangi bir çevrimiçi platform gibi, gizliliğinizi ve kişisel bilgilerinizi korumak için de belirli bir düzeyde dikkatli olmanız gerekir.

İşte bir anti-flört uygulaması kullanırken almanız gereken beş güvenlik önlemi:

1. VPN Kullanın

ExpressVPN gibi yüksek kaliteli bir VPN kullanmak çevrimiçi işlemlerinize ek güvenlik katmanı ekler. VPN, IP adresinizi maskeler ve konumunuzu ve kimliğinizi korumaya yardımcı olarak konuşmalarınızın özel ve güvenli kalmasını sağlar.

2. İki faktörlü kimlik doğrulamayı açın (2FA)

2FA’yı etkinleştirmek (varsa), telefonunuza gönderilen kod gibi ikincil bir doğrulama biçimi gerektirerek güvenliği artırır ve etkileşimlerinizi daha güvenli kılar.

3. Uygulamanın gizlilik politikasını okuyun

Uygulamanın gizlilik politikasını incelemeye zaman ayırmanız veri güvenliğinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Uygulamanın bilgilerinizi nasıl işlediğini, üçüncü taraflarla paylaşıp paylaşmadığını ve bu bilgileri korumak için hangi önlemlerin alındığını öğrenin. Mümkünse, kişisel bilgilerinizi daha fazla korumak için veri paylaşımından vazgeçmeyi veya paylaştığınız bilgileri sınırlandırmayı düşünün.

4. Uygulama izinlerini dikkatlice inceleyin

Uygulamanın amaçlanan işlevleriyle uyumlu olduğundan emin olmak için uygulama izinlerini inceleyin. İzinleri cihaz ayarlarınızda özelleştirin ve uygulamaya yalnızca gerekli erişimi verin.

5. Uygulamaları ve sistemleri güncel tutun

Geliştiriciler, olası güvenlik açıklarını gidermek ve performansı artırmak için güncellemeler yayınlar. Cihazınızın işletim sistemini, uygulamalarınızı ve ilgili yazılımları düzenli olarak güncellediğinizden emin olun.