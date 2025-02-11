Denizler yükseldikçe, risk altındaki ülkeler dijital kimliklere güveniyor
Toprak kaybolduğunda, bir ulusun dijital kimliği onun kalıcı mirası haline gelir.
Anket: Z Kuşağı ve Y Kuşağı Neden Google Yerine Sosyal Medya...
Sosyal medya ve yapay zeka, ürün seçimlerinden sağlık ipuçlarına kadar, arama şeklimizi yeniden tanımlıyor.
Black Friday ve Cyber Monday 2024’te VPN Kullanarak Tasarruf Etmenin 6 Yolu
Black Friday ve Cyber Monday yaklaşıyor, en iyi fırsatlar için yarış başladı. Ancak birçok müşterinin gözden kaçırdığı bir püf noktası var—görünen fiyatlardan daha iyi...
İnternet of Behaviors (Davranışların İnterneti) gizliliğiniz için bir sonraki büyük tehdit olabilir
Internet of Behaviors (Davranışların İnterneti) çevrimiçi davranışlarınızı sessizce izliyor olabilir. Bu konuda ne yapabileceğinizi öğrenin.
Bu Black Friday ve Cyber Monday’de indirim kuponu dolandırıcılıklarına aldanmayın
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Her 5 kişiden 2’si abonelik yorgunluğu yaşıyor—siz de onlardan biri misiniz?
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Anket: Yetişkinlerin %80’i ebeveynlerine teknoloji konusunda yardımcı oluyor. İşte kendi ebeveynlerinizi eğitmek için bir...
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Anket: Z Kuşağı’nın %46’sı ekran süresini kısıtlamak için önlemler alıyor
Kullanıcı ne kadar genç ise, cihaz kullanım miktarlarıyla mutlu olma ihtimali o kadar düşük oluyor.
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Yapay Zeka ile deepfake’ler oluşturmanın kolaylığı, seçmenler için gerçek medyayı sahteden ayırma konusunda yeni bir zorluk sunuyor.
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Siber saldırıların 2024 ve sonrasındaki gerçek maliyeti
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