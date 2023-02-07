Akış Şeması: Hangi Oscar filmini izlemelisiniz?

Bu yılın Oscar adayları açıklandı ve bunlar birçok insan için önceki yılın en iyi filmlerinden bazılarını izleme konusunda ipucu veriyor.
Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Önde gelen adayların özetlerini, benzer tema veya türe sahip diğer filmler hakkında bilgilerle bir araya getirdik. Veya bu yılın adaylarından ve geçmiş yılların en iyi film kazananlarından hangilerini izleyeceğinize karar vermek için akış şemamızı kullanabilirsiniz.
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Akış Şeması: Hangi 2023 Oscar adayını izlemelisiniz?
2023 Oscar adayı filmler neyle ilgili?
The Banshees of Inisherin
Başrollerini Colin Farrell ve Brendan Gleeson’un paylaştığı 1920’lerin İrlanda’sında geçen bu film, biri diğeriyle arkadaş olmamaya karar verdiğinde çıkmaza giren iki en iyi arkadaşın ilişkisini ele alıyor.
Yönetmen: Martin McDonagh.
Şunları beğendiyseniz izleyin: Waking Ned Devine, In Bruge, The Killing of a Sacred Deer
All Quiet on the Western Front
1930’da en iyi film ödülünü kazanan ve aynı adlı bir romandan uyarlanan All Quiet on the Western Front genç bir Alman askeri olan Paul Bäumer (Felix Kammerer)’in I. Dünya Savaşı sırasında hayatta kalmak için savaştığı rahatsız edici deneyimini aktarıyor.
Yönetmen: Edward Berger.
Şunu beğendiyseniz izleyin: The Thin Red Line, 1917
Everything Everywhere All at Once
Bir çamaşırhane sahibi (Michelle Yeoh); kocası (Ke Huy Quan) ve kızı (Stephanie Hsu) ile yeniden bağ kurarken paralel evrenlerden kendisinin alternatif versiyonlarıyla bağlantı kurarak çoklu evreni kurtarması gerektiğini keşfeder.
Yönetmen:The Daniels (Daniel Kwan ve Daniel Scheinert)
Şunları beğendiyseniz izleyin: Swiss Army Man, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Shang-Chi
The Fabelmans
Yönetmen Steven Spielberg’in ergen deneyimlerine dayanan Fabelmans, hevesli ve genç bir film yapımcısı olan Sammy Fabelman’ı (Gabriel LaBelle) ve onun işe yaramaz ailesi hakkında şok edici bir keşfi anlatıyor.
Yönetmen: Steven Spielberg
Şunları beğendiyseniz izleyin: Lady Bird, The Squid and the Whale
Babylon
La La Land, film endüstrisine romantik bir bakış açısını yansıtıyorsa Babylon endüstrinin çirkin tarafını gösteriyor. Brad Pitt ve Margot Robbie liderliğindeki yıldız kadrosuyla film, Hollywood’un ilk yıllarında birden fazla karakterin yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.
Yönetmen: Damien Chazelle
Şunları beğendiyseniz izleyin: Boogie Nights, The Wolf of Wall Street, Barton Fink
Elvis
Elvis Presley (Austin Butler) hakkındaki bu biyografi, menajerinin (Tom Hanks) perspektifinden anlatılıyor ve kralın Mississippi’deki çocukluğundan 1960’ların toplumsal hareketleri sırasındaki yıldız dönemine ve hatırlanmaya çalıştığı son yıllarına kadar bir dönemi ele alıyor.
Yönetmen: Baz Luhrmann
Şunları beğendiyseniz izleyin: Walk the Line, Ray
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Guillermo del Toro’dan bekleyebileceğimiz gibi, bu stop-motion animasyon filmi, yapımcısı Geppetto’nun (David Bradley) oğlu olarak hayat bulan tahta bir kuklanın (seslendiren Gregory Mann) bilinen hikayesine karanlık ve fantezi getiriyor.
Yönetmen: Guillermo del Toro
Şunları beğendiyseniz izleyin: Coraline, Kubo and the Two Strings
Tár
Bu psikolojik gerilim filminde, kariyerinin zirvesindeki bir besteci ve orkestra şefi bir (Cate Blanchett) skandala karışıyor. Karakter garip sesler ve kabus sarmalı arasında boğuşuyor.
Yönetmen: Todd Field
Şunları beğendiyseniz izleyin: Black Swan, The Wrestler
Avatar: The Way of Water
2009’da yayınlanan Avatar’ın devam filmi olan bu yapımda Jake Sully (Sam Worthington), Omatikaya klanının şefidir ve Neytiri (Zoe Saldaña) ile çocuk yetiştirmektedir. Tehdit altında kalınca yer değiştirir ve bir sahil klanına entegre olurlar.
Yönetmen: James Cameron
Şunları beğendiyseniz izleyin: Avatar, FernGully: The Last Rainforest
Black Panther: Wakanda Forever
Kral T’challa’nın ölümünün ardından, yas tutan dul eşi (Angela Bassett) ve kız kardeşi (Letitia Wright), yeni bir düşmana karşı savunma yaparken krallığı yaşatmak için savaşmaya devam etmelidir.
Yönetmen: Ryan Coogler
Sunları beğendiyseniz izleyin: Black Panther, Blade
The Whale
Brendan Fraser, yabancılaşmış kızıyla (Sadie Sink) yeniden bağ kurmaya çalışan münzevi ve ciddi derecede obez bir yazı öğretmeni rolünde.
Yönetmen: Darren Aronofsky
Şunları beğendiyseniz izleyin: What’s Eating Gilbert Grape, The Farewell, Aftersun
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Bir teknoloji düşkünü (Edward Norton), yakın çevresini — ünlü dedektif Benoit Blanc (Daniel Craig) ile birlikte — bir cinayet gizemini çözmek için özel bir adaya koyar. Konukların sırları dökülmeye başlar…
Yönetmen: Rian Johnson
Şunları beğendiyseniz izleyin: Clue, Murder on the Orient Express
Top Gun: Maverick
Tom Cruise ve Val Kilmer; Maverick nispeten düşük bir test pilotu pozisyonunda ve Iceman filo komutanlığına yükselmişken 1986’daki Top Gun rollerini sürdürüyor.
Yönetmen: Joseph Kosinski
Şunları beğendiyseniz izleyin: Behind Enemy Lines, Dunkirk
Triangle of Sadness
Bu hicivli kara komedi, lüks bir yatın zengin yolcularının ve onların kaprislerine katlanan mürettebatın hikayesini anlatıyor. Şiddetli bir fırtına, gemideki sınıf bölünmelerini test eden felaketlerin yalnızca ilkidir.
Yönetmen: Ruben Östlund
Şunları beğendiyseniz izleyin: The Square, The Worst Person in the World
Women Talking
Gerçek olaylara dayanan Women Talking, Bolivya’daki izole bir dini koloniden sekiz kadının, toplumlarındaki erkeklerin kadınlara uyuşturucu ve tecavüz ettiğini keşfettiklerinde ne yapmaya karar verdiklerini araştırıyor. Başrollerinde Rooney Mara, Claire Foy ve Jessie Buckley yer alıyor.
Yönetmen: Sarah Polley
Şunları beğendiyseniz izleyin: Room, Witness, The Piano
Akış Şeması: En iyi film ödülü adaylarından hangisini izlemelisiniz?
Daha nostaljik bir ruh hali içinde olabilir ve bunun yerine geçmişte ödül kazanan bir filmi izlemek isteyebilirsiniz. Başka bir akış şemasıyla bir film önermemize izin verin.
Klasik veya yeni olabilir, ancak Oscar sezonu her zaman en son yayınlanan filmleri takip etmek veya asla eskimeyen eski klasikleri tekrar izlemek için yılın harika bir zamanıdır.