Akış Şeması: Hangi Oscar filmini izlemelisiniz?

Bu yılın Oscar adayları açıklandı ve bunlar birçok insan için önceki yılın en iyi filmlerinden bazılarını izleme konusunda ipucu veriyor.

Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Önde gelen adayların özetlerini, benzer tema veya türe sahip diğer filmler hakkında bilgilerle bir araya getirdik. Veya bu yılın adaylarından ve geçmiş yılların en iyi film kazananlarından hangilerini izleyeceğinize karar vermek için akış şemamızı kullanabilirsiniz.

[Favori içeriğinizi güvenli ve kesintisiz olarak izlemek için VPN kullanın]

Akış Şeması: Hangi 2023 Oscar adayını izlemelisiniz?

2023 Oscar adayı filmler neyle ilgili?

The Banshees of Inisherin

Başrollerini Colin Farrell ve Brendan Gleeson’un paylaştığı 1920’lerin İrlanda’sında geçen bu film, biri diğeriyle arkadaş olmamaya karar verdiğinde çıkmaza giren iki en iyi arkadaşın ilişkisini ele alıyor.

Yönetmen: Martin McDonagh.

Şunları beğendiyseniz izleyin: Waking Ned Devine, In Bruge, The Killing of a Sacred Deer

All Quiet on the Western Front

1930’da en iyi film ödülünü kazanan ve aynı adlı bir romandan uyarlanan All Quiet on the Western Front genç bir Alman askeri olan Paul Bäumer (Felix Kammerer)’in I. Dünya Savaşı sırasında hayatta kalmak için savaştığı rahatsız edici deneyimini aktarıyor.

Yönetmen: Edward Berger.

Şunu beğendiyseniz izleyin: The Thin Red Line, 1917

Everything Everywhere All at Once

Bir çamaşırhane sahibi (Michelle Yeoh); kocası (Ke Huy Quan) ve kızı (Stephanie Hsu) ile yeniden bağ kurarken paralel evrenlerden kendisinin alternatif versiyonlarıyla bağlantı kurarak çoklu evreni kurtarması gerektiğini keşfeder.

Yönetmen:The Daniels (Daniel Kwan ve Daniel Scheinert)

Şunları beğendiyseniz izleyin: Swiss Army Man, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Shang-Chi

The Fabelmans

Yönetmen Steven Spielberg’in ergen deneyimlerine dayanan Fabelmans, hevesli ve genç bir film yapımcısı olan Sammy Fabelman’ı (Gabriel LaBelle) ve onun işe yaramaz ailesi hakkında şok edici bir keşfi anlatıyor.

Yönetmen: Steven Spielberg

Şunları beğendiyseniz izleyin: Lady Bird, The Squid and the Whale

Babylon

La La Land, film endüstrisine romantik bir bakış açısını yansıtıyorsa Babylon endüstrinin çirkin tarafını gösteriyor. Brad Pitt ve Margot Robbie liderliğindeki yıldız kadrosuyla film, Hollywood’un ilk yıllarında birden fazla karakterin yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.

Yönetmen: Damien Chazelle

Şunları beğendiyseniz izleyin: Boogie Nights, The Wolf of Wall Street, Barton Fink

Elvis

Elvis Presley (Austin Butler) hakkındaki bu biyografi, menajerinin (Tom Hanks) perspektifinden anlatılıyor ve kralın Mississippi’deki çocukluğundan 1960’ların toplumsal hareketleri sırasındaki yıldız dönemine ve hatırlanmaya çalıştığı son yıllarına kadar bir dönemi ele alıyor.

Yönetmen: Baz Luhrmann

Şunları beğendiyseniz izleyin: Walk the Line, Ray

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Guillermo del Toro’dan bekleyebileceğimiz gibi, bu stop-motion animasyon filmi, yapımcısı Geppetto’nun (David Bradley) oğlu olarak hayat bulan tahta bir kuklanın (seslendiren Gregory Mann) bilinen hikayesine karanlık ve fantezi getiriyor.

Yönetmen: Guillermo del Toro

Şunları beğendiyseniz izleyin: Coraline, Kubo and the Two Strings

Tár

Bu psikolojik gerilim filminde, kariyerinin zirvesindeki bir besteci ve orkestra şefi bir (Cate Blanchett) skandala karışıyor. Karakter garip sesler ve kabus sarmalı arasında boğuşuyor.

Yönetmen: Todd Field

Şunları beğendiyseniz izleyin: Black Swan, The Wrestler

Avatar: The Way of Water

2009’da yayınlanan Avatar’ın devam filmi olan bu yapımda Jake Sully (Sam Worthington), Omatikaya klanının şefidir ve Neytiri (Zoe Saldaña) ile çocuk yetiştirmektedir. Tehdit altında kalınca yer değiştirir ve bir sahil klanına entegre olurlar.

Yönetmen: James Cameron

Şunları beğendiyseniz izleyin: Avatar, FernGully: The Last Rainforest

Black Panther: Wakanda Forever

Kral T’challa’nın ölümünün ardından, yas tutan dul eşi (Angela Bassett) ve kız kardeşi (Letitia Wright), yeni bir düşmana karşı savunma yaparken krallığı yaşatmak için savaşmaya devam etmelidir.

Yönetmen: Ryan Coogler

Sunları beğendiyseniz izleyin: Black Panther, Blade

The Whale

Brendan Fraser, yabancılaşmış kızıyla (Sadie Sink) yeniden bağ kurmaya çalışan münzevi ve ciddi derecede obez bir yazı öğretmeni rolünde.

Yönetmen: Darren Aronofsky

Şunları beğendiyseniz izleyin: What’s Eating Gilbert Grape, The Farewell, Aftersun

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Bir teknoloji düşkünü (Edward Norton), yakın çevresini — ünlü dedektif Benoit Blanc (Daniel Craig) ile birlikte — bir cinayet gizemini çözmek için özel bir adaya koyar. Konukların sırları dökülmeye başlar…

Yönetmen: Rian Johnson

Şunları beğendiyseniz izleyin: Clue, Murder on the Orient Express

Top Gun: Maverick

Tom Cruise ve Val Kilmer; Maverick nispeten düşük bir test pilotu pozisyonunda ve Iceman filo komutanlığına yükselmişken 1986’daki Top Gun rollerini sürdürüyor.

Yönetmen: Joseph Kosinski

Şunları beğendiyseniz izleyin: Behind Enemy Lines, Dunkirk

Triangle of Sadness

Bu hicivli kara komedi, lüks bir yatın zengin yolcularının ve onların kaprislerine katlanan mürettebatın hikayesini anlatıyor. Şiddetli bir fırtına, gemideki sınıf bölünmelerini test eden felaketlerin yalnızca ilkidir.

Yönetmen: Ruben Östlund

Şunları beğendiyseniz izleyin: The Square, The Worst Person in the World

Women Talking

Gerçek olaylara dayanan Women Talking, Bolivya’daki izole bir dini koloniden sekiz kadının, toplumlarındaki erkeklerin kadınlara uyuşturucu ve tecavüz ettiğini keşfettiklerinde ne yapmaya karar verdiklerini araştırıyor. Başrollerinde Rooney Mara, Claire Foy ve Jessie Buckley yer alıyor.

Yönetmen: Sarah Polley

Şunları beğendiyseniz izleyin: Room, Witness, The Piano

Akış Şeması: En iyi film ödülü adaylarından hangisini izlemelisiniz?

Daha nostaljik bir ruh hali içinde olabilir ve bunun yerine geçmişte ödül kazanan bir filmi izlemek isteyebilirsiniz. Başka bir akış şemasıyla bir film önermemize izin verin.

Klasik veya yeni olabilir, ancak Oscar sezonu her zaman en son yayınlanan filmleri takip etmek veya asla eskimeyen eski klasikleri tekrar izlemek için yılın harika bir zamanıdır.