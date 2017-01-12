Подключитесь к ExpressVPN, чтобы использовать все возможности Apple TV по максимуму

Самый простой способ использовать Apple TV с ExpressVPN — это сервис MediaStreamer, который позволяет смотреть потоковое видео без всяких проблем, независимо от того, в какой точке мира вы сейчас находитесь.

Настроить подключение очень легко. Просто следуйте этим пошаговым инструкциям по использованию MediaStreamer на Apple TV (4-го и 5-го поколений и tvOS) или Apple TV (1-го, 2-го и 3-го поколений).

ПРИМЕЧАНИЕ. MediaStreamer — это не VPN-сервис, то есть он не обеспечивает тот же уровень защиты конфиденциальности, что и VPN-подключение. Чтобы смотреть Apple TV и пользоваться всеми преимуществами VPN, подключите устройство к Интернету через роутер, на котором установлено приложение ExpressVPN.