Подключитесь к ExpressVPN, чтобы использовать все возможности Apple TV по максимуму
Самый простой способ использовать Apple TV с ExpressVPN — это сервис MediaStreamer, который позволяет смотреть потоковое видео без всяких проблем, независимо от того, в какой точке мира вы сейчас находитесь.
Настроить подключение очень легко. Просто следуйте этим пошаговым инструкциям по использованию MediaStreamer на Apple TV (4-го и 5-го поколений и tvOS) или Apple TV (1-го, 2-го и 3-го поколений).
ПРИМЕЧАНИЕ. MediaStreamer — это не VPN-сервис, то есть он не обеспечивает тот же уровень защиты конфиденциальности, что и VPN-подключение. Чтобы смотреть Apple TV и пользоваться всеми преимуществами VPN, подключите устройство к Интернету через роутер, на котором установлено приложение ExpressVPN.
Видео: как подключить Apple TV к ExpressVPN
Для всех поколений Apple TV
Подключитесь к ExpressVPN на:
- Apple TV 4K
- Apple TV 4-го поколения
- Apple TV 3-го поколения
- Apple TV 2-го поколения
- Apple TV 1-го поколения
Вам нужна VPN на Mac, iPhone или iPad? Скачайте ExpressVPN для Mac и iOS, чтобы защитить все свои Apple-устройства. Вы даже можете настроить свой Mac для совместного VPN-подключения через Wi-Fi.
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Почему нашим пользователям нравится ExpressVPN
Ghani
Using @ExpressVPN and am super happy to be watching US Netflix right now from my Apple TV. The selection is just sooo much better.
BackinTokyo
I recommend setting up ExpressVPN (it has good customer service) on an iPad, then using Airplay and an Apple TV to watch shows on your TV.
Guzzo
Wow, @expressvpn thank you for the stable connection, allowing me to stream and game with minimal issues on my rural connection! First #vpn to do that well for me :)
Часто задаваемые вопросы
Да! Сервис MediaStreamer от ExpressVPN работает на tvOS (5-е и 4-е поколение Apple TV) и приставках более ранних поколений.
Нет. Apple TV — это небольшая цифровая приставка, которая подключается к вашему телевизору и с помощью специальных приложений открывает доступ к контенту iTunes и многих других стриминговых платформ, в том числе Netflix, Hulu и Amazon Video. Apple TV+ — это собственная стриминговая платформа Apple, предлагающая оригинальные фильмы и сериалы. Вы сможете смотреть контент Apple TV+ на своем настольном компьютере, ноутбуке, планшете и смартфоне, зайдя на сайт tv.apple.com. Пользователи Apple TV+ также смогут смотреть трансляции через приложение Apple TV, которое поддерживается на iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch и Mac. Приложение Apple TV также доступно для некоторых моделей телевизоров Smart TV от Samsung, а также для платформ Amazon Fire TV и Roku.
Нет. MediaStreamer просто изменяет местоположение устройства, но не защищает трафик с помощью шифрования и специального туннеля. Чтобы смотреть Apple TV и пользоваться всеми преимуществами VPN, подключите устройство к роутеру на котором установлено приложение ExpressVPN.
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-активности и никаких журналов подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике в отношении логов.
Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны, телевизоры Smart TV, потоковые медиаплееры и игровые приставки. Вы можете установить приложение на любое количество устройств и одновременно подключить до пяти устройств к ExpressVPN, используя одну подписку. А если установите приложение ExpressVPN на свой Wi-Fi-роутер, то сможете подключить и все остальные устройства.
Каждая подписка на ExpressVPN включает гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней без всякого риска и затем получить все свои деньги обратно.
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Стриминг без границ
ExpressVPN для Apple TV позволяет обходить интернет-цензуру и файрволы.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
VPN-приложения для всех устройств
Защитите все свои домашние устройства с помощью приложений ExpressVPN и ручной настройки VPN-соединения.
Легкая установка и настройка
Хотите подключить свой Apple TV к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!
Техподдержка в реальном времени
Если у вас есть вопросы об использовании Apple TV с ExpressVPN, вы в любое время можете Обратитесь в службу поддержки.