Нужна VPN для Apple TV? Купить ExpressVPN сейчас

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Из этого руководства вы узнаете, как настроить приложение ExpressVPN на Apple TV (tvOS 17).

Важно! Если на вашей приставке Apple TV установлена операционная система tvOS 16 или более старая версия, Если на вашей приставке Apple TV установлена операционная система tvOS 16 или более старая версия, обновите ее до tvOS 17 или более новой версии , чтобы использовать приложение ExpressVPN для tvOS.

Примечание. Для старых моделей Apple TV можно использовать наш сервис Для старых моделей Apple TV можно использовать наш сервис MediaStreamer или подключить Apple TV к Wi-Fi-роутеру, на котором установлена прошивка ExpressVPN для роутеров . Сервис MediaStreamer предназначен для воспроизведения потокового видео, но не обеспечивает защиту конфиденциальности и безопасности, как VPN. Поэтому мы не рекомендуем использовать MediaStreamer, если у вас есть возможность вместо него использовать приложение.

Еще нет подписки? Узнайте, почему вам следует установить ExpressVPN на Apple TV.

Загрузка VPN-приложения

Используя приставку Apple TV, откройте App Store и введите в строку поиска ExpressVPN.



Нажмите Загрузить.



Нажмите Загрузить еще раз.



Приложение ExpressVPN загрузится на вашу приставку Apple TV.

Если вам не удалось найти приложение ExpressVPN в вашем App Store, попробуйте изменить страну App Store . Обратите внимание, что для смены страны App Store на Apple TV необходимо использовать iPhone или iPad.

После завершения загрузки приложения нажмите кнопку Открыть, чтобы запустить приложение ExpressVPN.

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Настройка VPN-приложения

На приветственном экране приложения нажмите Войти.



Для входа в приложение есть несколько способов:

Вход с помощью QR-кода (рекомендуется)

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона. Нажмите Подтвердить. Введите адрес электронной почты и пароль для вашей учетной записи ExpressVPN.

Нажмите Войти. Нажмите Подтвердить.

Вход с помощью 8-символьного кода

На другом устройстве (не на Apple TV) зайдите на сайт auth.expressvpn.com/activate. Введите 8-символьный код, отображаемый на экране Apple TV. Нажмите Продолжить. Введите адрес электронной почты и пароль для вашей учетной записи ExpressVPN. Нажмите Войти.

Вход с помощью электронной почты

В приложении нажмите кнопку Войти через e-mail. Введите адрес электронной почты и пароль, связанные с вашей учетной записью ExpressVPN. Нажмите Войти.

Если вы купили подписку на ExpressVPN в App Store, то можете также войти в приложение, нажав кнопку Восстановить подписку. Возможно, вы получите запрос на ввод своего пароля Apple ID.

Вы увидите подробный список данных, которые собирает приложение ExpressVPN. Чтобы продолжить нажмите кнопку Принимаю.



Вам будет предложено настроить VPN. Нажмите Продолжить, чтобы продолжить установку.



На экране приложения появится сообщение: «ExpressVPN хочет добавить конфигурации VPN». Нажмите Разрешить.



ExpressVPN спросит, хотите ли вы отправлять анонимные аналитические данные, чтобы помочь улучшить скорость и надежность ExpressVPN. Чтобы продолжить, выберите подходящий вариант ответа.



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Подключение к VPN-серверу

Чтобы подключиться к VPN-серверу, нажмите кнопку . В режиме работы по умолчанию ExpressVPN автоматически подключит вас к наиболее оптимальной локации — так работает функция Автовыбор.



Как только на экране появится надпись Соединение установлено, вы сможете смотреть потоковые трансляции безопасно и без ограничений!



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Отключение от VPN-сервера

Чтобы отключиться от VPN-сервера, нажмите кнопку , пока VPN-соединение активно.



Вы узнаете, что отключены от VPN-сервера, когда появится надпись Соединение отключено.



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Выбор другой локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к серверу в другой локации, нажмите панель выбора локаций.



Выберите локацию, к которой вы хотите подключиться. ExpressVPN предлагает серверы в 105 странах мира.



В некоторых странах имеется несколько серверных локаций. Сначала выберите страну, а затем локацию, к которой вы хотите подключиться.



ExpressVPN автоматически подключит ваше устройство к серверу в выбранной локации.

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Удаление приложения

Чтобы удалить приложение ExpressVPN с приставки Apple TV:

Найдите приложение ExpressVPN на главном экране Apple TV, затем нажмите и удерживайте центр сенсорной панели (на пульте Siri Remote 2-го поколения или новее) или сенсорную поверхность (на пульте Siri Remote 1-го поколения). Выберите Удалить приложение.

Выберите Удалить или Выгрузить.



При выгрузке приложение удаляется с главного экрана, освобождая место. Однако Apple TV сохранит данные приложения ExpressVPN на случай, если вы захотите установить его снова.

При удалении все данные приложения ExpressVPN удаляются. Вы можете загрузить приложение снова, но сохраненные данные не будут восстановлены.

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