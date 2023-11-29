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Из этого руководства вы узнаете, как настроить приложение ExpressVPN на Apple TV (tvOS 17).
Еще нет подписки? Узнайте, почему вам следует установить ExpressVPN на Apple TV.
Содержание
Настройка приложения ExpressVPN для Apple TV
Использование приложения ExpressVPN для Apple TV
Загрузка VPN-приложения
Используя приставку Apple TV, откройте App Store и введите в строку поиска ExpressVPN.
Нажмите Загрузить еще раз.
Приложение ExpressVPN загрузится на вашу приставку Apple TV.
После завершения загрузки приложения нажмите кнопку Открыть, чтобы запустить приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Настройка VPN-приложения
На приветственном экране приложения нажмите Войти.
Для входа в приложение есть несколько способов:
Вход с помощью QR-кода (рекомендуется)
- Отсканируйте QR-код с помощью смартфона. Нажмите Подтвердить.
- Введите адрес электронной почты и пароль для вашей учетной записи ExpressVPN.
Нажмите Войти.
- Нажмите Подтвердить.
Вход с помощью 8-символьного кода
- На другом устройстве (не на Apple TV) зайдите на сайт auth.expressvpn.com/activate.
- Введите 8-символьный код, отображаемый на экране Apple TV.
- Нажмите Продолжить.
- Введите адрес электронной почты и пароль для вашей учетной записи ExpressVPN. Нажмите Войти.
Вход с помощью электронной почты
- В приложении нажмите кнопку Войти через e-mail.
- Введите адрес электронной почты и пароль, связанные с вашей учетной записью ExpressVPN.
- Нажмите Войти.
Если вы купили подписку на ExpressVPN в App Store, то можете также войти в приложение, нажав кнопку Восстановить подписку. Возможно, вы получите запрос на ввод своего пароля Apple ID.
Вы увидите подробный список данных, которые собирает приложение ExpressVPN. Чтобы продолжить нажмите кнопку Принимаю.
Вам будет предложено настроить VPN. Нажмите Продолжить, чтобы продолжить установку.
На экране приложения появится сообщение: «ExpressVPN хочет добавить конфигурации VPN». Нажмите Разрешить.
ExpressVPN спросит, хотите ли вы отправлять анонимные аналитические данные, чтобы помочь улучшить скорость и надежность ExpressVPN. Чтобы продолжить, выберите подходящий вариант ответа.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Подключение к VPN-серверу
Чтобы подключиться к VPN-серверу, нажмите кнопку . В режиме работы по умолчанию ExpressVPN автоматически подключит вас к наиболее оптимальной локации — так работает функция Автовыбор.
Как только на экране появится надпись Соединение установлено, вы сможете смотреть потоковые трансляции безопасно и без ограничений!
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Отключение от VPN-сервера
Чтобы отключиться от VPN-сервера, нажмите кнопку , пока VPN-соединение активно.
Вы узнаете, что отключены от VPN-сервера, когда появится надпись Соединение отключено.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Выбор другой локации VPN-серверов
Чтобы подключиться к серверу в другой локации, нажмите панель выбора локаций.
Выберите локацию, к которой вы хотите подключиться. ExpressVPN предлагает серверы в 105 странах мира.
В некоторых странах имеется несколько серверных локаций. Сначала выберите страну, а затем локацию, к которой вы хотите подключиться.
ExpressVPN автоматически подключит ваше устройство к серверу в выбранной локации.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Удаление приложения
Чтобы удалить приложение ExpressVPN с приставки Apple TV:
- Найдите приложение ExpressVPN на главном экране Apple TV, затем нажмите и удерживайте центр сенсорной панели (на пульте Siri Remote 2-го поколения или новее) или сенсорную поверхность (на пульте Siri Remote 1-го поколения).
- Выберите Удалить приложение.
- Выберите Удалить или Выгрузить.
При выгрузке приложение удаляется с главного экрана, освобождая место. Однако Apple TV сохранит данные приложения ExpressVPN на случай, если вы захотите установить его снова.
При удалении все данные приложения ExpressVPN удаляются. Вы можете загрузить приложение снова, но сохраненные данные не будут восстановлены.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.