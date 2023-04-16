Лучшее VPN-расширение для Brave Скачайте лучшее VPN-расширение для Brave
Защитите свои действия онлайн и измените свой IP с расширением ExpressVPN для Brave
Совместимо с Windows, Mac и Linux
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Расширение ExpressVPN для Brave: функции и возможности
Заходите в Сеть защищенно в 2023 году с надежным VPN-шифрованием. Маскируйте свою локацию и управляйте приложением ExpressVPN из браузера Brave.
Просто пользоваться
Всего пара мгновений отделяет вас от более надежной защиты приватности онлайн и возможности получить доступ к любому заблокированному сайту. Включите VPN-защиту прямо из окна своего браузера Google Chrome, Brave, или Vivaldi. С приложениями и расширениями для браузеров ExpressVPN подключиться к нашей сети просто каждому.
Многоязычный интерфейс
Приватность и защита онлайн являются вашим неотъемлемым правом, на каком бы языке вы ни говорили. Вот почему наше VPN-расширение для Brave доступно на 17-ти языках, и мы продолжаем работать над новыми переводами.
Блокировка WebRTC
Защитите свою приватность, не давая сайтам обнаружить ваши настоящие IP-адрес и локацию. В некоторых приложениях происходят утечки WebRTC, из-за чего ваш настоящий IP-адрес может стать виден, даже если вы используете VPN. VPN-расширение ExpressVPN для Brave не дает этому случиться, блокируя WebRTC. Вам будет просто оставить в тайне свою локацию, защитить свою личность и наслаждаться безопасным просмотром сайтов.
Невероятно высокие скорости
Расширение для браузера Brave от ExpressVPN оптимизировано для максимальной скорости подключения, поэтому вы можете рассчитывать на высокую скорость загрузки. Смотрите потоковые видео и открывайте сайты без помех, скачав наше VPN-расширение для Brave.
Маскировка локации
Посторонним не нужно знать, где вы находитесь, так что пользуйтесь Интернетом защищенно с расширением ExpressVPN для Brave. При подключении к любой из локаций VPN-серверов ExpressVPN вы получите новый IP-адрес, благодаря чему будет казаться, что вы заходите в Сеть из другой страны. Защитите себя от ценовой дискриминации на основе локации и сохраните свою личность в тайне.
Видео: попробуйте темный режим
В нашем VPN-расширениии для браузера Brave есть темный режим. Эта тема оформления помогает меньше напрягать глаза.
ЧаВо: VPN для Brave
Есть ли в браузере Brave VPN?
В браузере Brave есть встроенный файрвол и VPN, но это платная функция, которая сейчас доступна только для устройств Android и iOS. Эта функция шифрует трафик между вашим устройством и Интернетом.
Насколько хорош встроенный функционал VPN в Brave?
Встроенная в Brave VPN защищает пользователей этого браузера, но есть несколько характеристик, по которым она отличается от премиальных VPN-сервисов. Во-первых, здесь нет большого выбора локаций серверов, благодаря которому процесс маскировки локаций становится более гибким. Во-вторых, в настоящее время в Brave нет собственной функции экстренного отключения от Интернета, она находится в разработке.
Как включить ExpressVPN в Brave?
После покупки подписки ExpressVPN начать работу с VPN-расширением для Brave просто:
Настройте приложение ExpressVPN на своем компьютере Mac, Windows или Linux.
Загрузите расширение в Brave.
Подключитесь к VPN-серверу.
Подключайтесь к сети ExpressVPN с расширением для Brave
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