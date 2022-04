VPNs optimieren Ihr Interneterlebnis, indem sie Ihnen helfen, auf alle gewünschten Inhalte zuzugreifen. Außerdem schützen sie Sie in öffentlichem WLAN vor böswilligen Akteuren, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. Die Verwendung eines VPNs in Costa Rica wird Ihr Interneterlebnis erheblich verbessern.

Sie können Ihr Gerät nicht finden? Stöbern Sie in diesen Tutorials für manuelle Konfigurationen und Setups und entdecken Sie eine große Auswahl an anderen Geräten und Plattformen.

Verbinden Sie sich mit einem beliebigen der sicheren ExpressVPN-Serverstandorte in 94 Ländern wie Costa Rica, den USA und mehr, um ausländische Webseiten und Dienste in Costa Rica zu nutzen. Greifen Sie sicher auf alle Ihre Lieblingsinhalte zu und genießen Sie das Internet ohne Einschränkungen und ohne Drosselung.

Bei ExpressVPN steht Ihre Privatsphäre an erster Stelle – wir erfassen keine Aktivitäts- oder Verbindungsprotokolle und unsere TrustedServer-Technologie ist so konzipiert, dass wir niemals persönliche Informationen auf unseren Servern speichern .

Sehen Sie sich so viele Inhalte auf Ihren Lieblings-Streaming-Plattformen an, wie Sie wollen, ohne Bandbreitenbegrenzung oder Drosselung durch Ihren Internetanbieter. Das robuste ExpressVPN-Netzwerk mit Hochgeschwindigkeitsservern ist mit Ihren Lieblings- Streamingdiensten wie Netflix , Amazon Prime Video , YouTube Premium und vielen mehr kompatibel.

Was spricht für die Nutzung eines VPN-Servers in Costa Rica?

