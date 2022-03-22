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Защитите каждое устройство сразу при подключении к сети Wi-Fi

Постоянно забываете подключиться к VPN? Установите ExpressVPN на свой роутер, и все устройства, подключающиеся к вашей сети, будут защищены. Мгновенно.

Совместим ли мой роутер?Настроить роутер
Различные устройства, флаги разных стран и роутер.

5 причин установить VPN-роутер

VPN, установленная на роутер, всегда работает.

1. Использование VPN 24/7

Сэкономьте время с непрерывной защитой. Установив ExpressVPN на свой роутер, вам больше не нужно будет вспоминать о необходимости подключиться к VPN. Каждое устройство, подключенное к Wi-Fi, будет защищено. Наша функция экстренного отключения Network Lock обеспечивает непрерывную защиту даже в случае обрыва VPN-подключения.

VPN-роутер защищает все устройства.

2. Поддержка всех устройств

VPN-соединение может защитить любые устройства с поддержкой Wi-Fi, даже те, на которые невозможно установить VPN-приложения — например, некоторые устройства Smart TV и игровые приставки. Так вы сможете получить более конфиденциальный доступ ко всем нужным сервисам.

VPN-роутер с неограниченным количеством подключений.

3. Безлимитные подключения

Ваш VPN-роутер будет считаться одним из восьми устройств, которые можно подключить к ExpressVPN одновременно в рамках одной подписки. А вот к самому роутеру при этом можно подключить сколько угодно устройств!

VPN-роутер, оптимизированный для быстрых подключений.

4. Быстрые подключения

VPN-протокол следующего поколения под названием Lightway — это наша собственная разработка, обеспечивающая более быстрое, надежное и безопасное VPN-подключение.

Простой в использовании VPN-роутер.

5. Простой интерфейс

Вам больше не придется иметь дело с запутанными меню настроек — для подключения достаточно одного щелчка мыши. Хотите, чтобы не все устройства использовали VPN-соединение? Нет ничего проще. С группами устройств у вас всё под контролем.

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Группы устройств: 1 роутер, до 5 локаций

Интерфейс приложения ExpressVPN для роутеров на нескольких мониторах.

VPN-роутер позволяет защитить все ваши устройства, при этом вы можете подключить их все к сети ExpressVPN. А функция группирования устройств позволяет подключаться к нескольким VPN-локациям сразу.

Вы можете подключать свои устройства так, как вам удобно. Всего можно создать пять отдельных групп. Это дает возможность быстро менять VPN-локации в зависимости от своих нужд. Можно сделать группу для семьи или друзей, группу устройств, подключенных к постоянной локации, или даже группу устройств, которым не нужно VPN-подключение. Попробуйте новую функцию «Группы устройств» уже сегодня!

Подробнее о функции «Группы устройств».

Создать группу прямо сейчас.

Приложение ExpressVPN для роутеров: представляем функцию «Группы устройств»
Вы можете одновременно подключиться максимум к пяти разным локациям.

Разные серверные локации

Разделите свои устройства на группы (максимум пять), каждая из которых будет подключаться к своей VPN-локации.

Просто перетаскивайте устройства в группу.

Простое переключение локаций

Нажмите или перетащите, чтобы сменить локацию за считанные секунды.

Наслаждайтесь бесперебойной работой VPN.

Бесперебойное VPN-соединение

При смене локации одной группы устройств, VPN-cоединение в других группах остается стабильным.

Три разных роутера.

Руководства по установке для популярных роутеров

Если ваш роутер совместим с ExpressVPN, воспользуйтесь этими руководствами для загрузки и установки на него приложения ExpressVPN:

Роутеры Asus

Asus RT-AC56R

Asus RT-AC56S

Asus RT-AC56U

Asus RT-AC68U (до v3)

Asus RT-AC87U

Роутеры Linksys

Linksys EA6200

Linksys WRT1200AC

Linksys WRT1900AC 13J1

Linksys WRT1900AC 13J2

Linksys WRT1900ACS

Linksys WRT1900ACS V2

Linksys WRT3200ACM

Linksys WRT32X

Роутеры Netgear

Netgear R6300v2

Netgear Nighthawk R6400v2

Netgear Nighthawk R6700v3

Netgear Nighthawk R7000

Netgear Nighthawk R7000P

VPN-роутеры, рекомендованные для домашних сетей Wi-Fi

СТАНДАРТSorry, your browser does not support inline SVG.
Netgear R7000
Рекомендованные VPN-роутеры: роутер Netgear R7000.

Wi-Fi 5

4-7 подключенных устройств

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line/iot

Приложение ExpressVPN уже установлено

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САМЫЙ БЫСТРЫЙSorry, your browser does not support inline SVG.
Aircove AX1800
Рекомендованные VPN-маршрутизаторы: роутер Aircove AX1800 с зеленым выделением.

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

Десятки устройств

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Доступно только в США

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line/iot

Приложение ExpressVPN уже установлено

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Доступно в разных страна мира

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ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕSorry, your browser does not support inline SVG.
Netgear R6400v2/R6700v3
Роутер Netgear R6400v2/R6700v3.

Wi-Fi 5

4–7 подключенных устройств

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Вам придется самим заняться установкой

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line/iot

Приложение ExpressVPN уже установлено

Icon/Tabs

Промокод на скидку в 20 долл. США: expressvpn

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VPN-сервис с 5-звездочной поддержкой клиентов.

Поддержка мирового класса при настройке VPN-роутера

С ExpressVPN вам будет просто настроить VPN-роутер дома. Даже если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN в любое время дня и ночи, и подключение будет восстановлено в считанные минуты.

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Пользователям нравятся решения ExpressVPN для роутеров

Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Всё просто и понятно. По сравнению с прошивками сторонних производителей, например, DD-WRT, это приложение легко настраивать, даже для непрофессионалов.

«Даже для непрофессионалов»
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Я получил уже настроенный роутер. Мне нужно было только подключить его и начать пользоваться. Интерфейс удивительно прост по сравнению с ручной настройкой роутера. Я пытался помочь соседу настроить VPN у другого провайдера, было очень сложно и запутанно.

«Только подключить и начать пользоваться»
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Очень удобный интерфейс роутера. Огромным бонусом для меня была собственная прошивка без каких-либо сложных настроек. Поэтому я использую ваш продукт, который для меня не имеет конкурентов.

«Не имеет конкурентов»

Часто задаваемые вопросы

Как настроить VPN на маршрутизаторе?
Нужен ли мне специальный роутер для подключения к VPN?
Нужен ли мне VPN-роутер?
Какие роутеры поддерживают VPN?
Что такое Aircove?
Чем Aircove отличается от других роутеров?
Где можно купить Aircove?
Есть ли маршрутизаторы со встроенным VPN-приложением?
Нужно ли мне устанавливать VPN на роутер?
Любой роутер может стать VPN-роутером?
Как узнать, поддерживает ли маршрутизатор VPN?
Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров

Преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте VPN для домашнего роутера без всякого риска

Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

Никаких проблем. Установите приложение ExpressVPN на свой домашний роутер и защитите свое интернет-соединение! Мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.

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