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Один роутер — несколько локаций ExpressVPN для роутеров: подключайтесь сразу к нескольким локациям

С установленным на домашний роутер приложением ExpressVPN каждое подключенное к роутеру устройство получает все преимущества VPN. А функция «Группы устройств» позволяет подключать устройства к нескольким локациям одновременно.

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Преимущества функции
«Группы устройств»

1. Подключение к нескольким локациям

VPN-роутеры обычно подключают все устройства к одной и той же локации VPN-серверов, но функция группирования устройств позволяет выбирать локацию, к которой будет подключено каждое устройство.

Приложение ExpressVPN для роутеров: представляем функцию «Группы устройств»

Вы можете создать пять отдельных групп для ваших устройств, каждая из которых будет подключена к определенной VPN-локации. И тогда на одном устройстве можно будет смотреть фильм из США, а на другом — футбольный матч из Европы. Чтобы изменить локацию, достаточно просто перетащить нужное устройство в другую группу.

2. Настройка подключений

Установив ExpressVPN на свой маршрутизатор, вы сможете управлять всеми подключенными устройствами с помощью одной удобной панели управления. Помимо выбора локации VPN-серверов, к которой будут подключаться устройства из определенной группы, вы также можете выбрать:

  • Использовать функцию «Автовыбор», которая предлагает лучшую локацию с учетом условий вашей сети;

  • Не использовать VPN в тех случаях, когда вы хотите, чтобы подключенное к роутеру устройство не использовало VPN;

  • MediaStreamer, наш DNS-сервис, который позволяет смотреть потоковый контент, но не предоставляет VPN-защиту.

3. Непрерывное подключение

С ExpressVPN на своем роутере вы никогда не забудете подключиться к VPN. Все устройства будут постоянно защищены, и, если вы захотите переключить локацию для одного из устройств или для группы устройств, это не прервет другие подключения. Мы заботимся о вашем душевном спокойствии и мире в доме.

Как использовать функцию «Группы устройств»: 3 шага

Шаг 1

Настроив ExpressVPN на роутере, войдите в свою учетную запись на сайте expressvpnrouter.com.

Шаг 2

Создайте новые группы и назовите их (например, «Фильмы», «Приватность», «Гости»).

Шаг 3

Перетащите подключенные устройства в созданные группы и выберите серверную локацию для каждой группы.

Еще нет ExpressVPN на роутере? Установите приложение! Оно включено в вашу подписку на ExpressVPN.

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ExpressVPN Aircove:
наш собственный VPN-роутер

Aircove — это эксклюзивная разработка ExpressVPN и первый в отрасли роутер Wi-Fi 6 со встроенной по умолчанию VPN-защитой. С ним вы сможете сразу же наслаждаться безопасными подключениями к серверам ExpressVPN.

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Где можно купить Aircove?

Три разных роутера.

ExpressVPN совместим со следующими моделями роутеров

Найдите свой маршрутизатор в списке моделей и используйте эти руководства для настройки — мы проведем вас через весь процесс.

Роутеры Asus

Asus RT-AC56R

Asus RT-AC56S

Asus RT-AC56U

Asus RT-AC68U (до v3)

Asus RT-AC87U

Роутеры Linksys

Linksys EA6200

Linksys WRT1200AC

Linksys WRT1900AC 13J1

Linksys WRT1900AC 13J2

Linksys WRT1900ACS

Linksys WRT1900ACS V2

Linksys WRT3200ACM

Linksys WRT32X

Роутеры Netgear

Netgear R6300v2

Netgear Nighthawk R6400v2

Netgear Nighthawk R6700v3

Netgear Nighthawk R7000

Netgear Nighthawk R7000P