Один роутер — несколько локаций ExpressVPN для роутеров: подключайтесь сразу к нескольким локациям
С установленным на домашний роутер приложением ExpressVPN каждое подключенное к роутеру устройство получает все преимущества VPN. А функция «Группы устройств» позволяет подключать устройства к нескольким локациям одновременно.
Преимущества функции
«Группы устройств»
1. Подключение к нескольким локациям
VPN-роутеры обычно подключают все устройства к одной и той же локации VPN-серверов, но функция группирования устройств позволяет выбирать локацию, к которой будет подключено каждое устройство.
Вы можете создать пять отдельных групп для ваших устройств, каждая из которых будет подключена к определенной VPN-локации. И тогда на одном устройстве можно будет смотреть фильм из США, а на другом — футбольный матч из Европы. Чтобы изменить локацию, достаточно просто перетащить нужное устройство в другую группу.
2. Настройка подключений
Установив ExpressVPN на свой маршрутизатор, вы сможете управлять всеми подключенными устройствами с помощью одной удобной панели управления. Помимо выбора локации VPN-серверов, к которой будут подключаться устройства из определенной группы, вы также можете выбрать:
Использовать функцию «Автовыбор», которая предлагает лучшую локацию с учетом условий вашей сети;
Не использовать VPN в тех случаях, когда вы хотите, чтобы подключенное к роутеру устройство не использовало VPN;
MediaStreamer, наш DNS-сервис, который позволяет смотреть потоковый контент, но не предоставляет VPN-защиту.
3. Непрерывное подключение
С ExpressVPN на своем роутере вы никогда не забудете подключиться к VPN. Все устройства будут постоянно защищены, и, если вы захотите переключить локацию для одного из устройств или для группы устройств, это не прервет другие подключения. Мы заботимся о вашем душевном спокойствии и мире в доме.
Как использовать функцию «Группы устройств»: 3 шага
Шаг 1
Настроив ExpressVPN на роутере, войдите в свою учетную запись на сайте expressvpnrouter.com.
Шаг 2
Создайте новые группы и назовите их (например, «Фильмы», «Приватность», «Гости»).
Шаг 3
Перетащите подключенные устройства в созданные группы и выберите серверную локацию для каждой группы.
Еще нет ExpressVPN на роутере? Установите приложение! Оно включено в вашу подписку на ExpressVPN.
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Aircove — это эксклюзивная разработка ExpressVPN и первый в отрасли роутер Wi-Fi 6 со встроенной по умолчанию VPN-защитой. С ним вы сможете сразу же наслаждаться безопасными подключениями к серверам ExpressVPN.
ExpressVPN совместим со следующими моделями роутеров
Найдите свой маршрутизатор в списке моделей и используйте эти руководства для настройки — мы проведем вас через весь процесс.