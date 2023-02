RHONJ is een van de populairste versies van de Real Housewives-franchise en volgt verschillende welgestelde vrouwen in New Jersey terwijl ze hun upper-class levensstijl en turbulente persoonlijke leven leiden, allemaal met een vleugje Jersey-attitude die Tony Soprano nerveus zou maken. Van rommelige scheidingen en financiële schandalen tot vriendschapsbanden, er is geen gebrek aan drama op het scherm!

De Real Housewives-franchise begon met Real Housewives of Orange County. Door het grote succes van RHOOC heeft de show sindsdien verschillende spin-offs en uitlopers voortgebracht, waaronder Real Housewives of Miami, Real Housewives of Beverly Hills, Real Housewives of Atlanta en meer.