Bogate życie w New Jersey (ang. tytuł Real Housewives of New Jersey, w skr. RHONJ) jest jedną z najpopularniejszych odsłon serii „Real Housewives”, która śledzi losy kilku zamożnych kobiet mieszkających w New Jersey, prowadzących luksusowy styl życia i mających zawirowania w życiu osobistym – to wszystko ze szczyptą charakteru Jersey, który zaniepokoiłby samego Tony'ego Soprano. Począwszy od skomplikowanych rozwodów i skandali finansowych, a skończywszy na przyjaźni – na ekranie nie brakuje dramaturgii!



Seria Real Housewives rozpoczęła się od Real Housewives of Orange County. Ze względu na sukces RHOOC, program od tego czasu zrodził kilka spin-offów i osobnych odsłon, w tym Real Housewives of Miami, Real Housewives of Beverly Hills, Real Housewives of Atlanta i nie tylko.