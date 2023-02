Où regarder Real Housewives of New Jersey en ligne ?

L'une des versions les plus populaires de la franchise Real Housewives, RHONJ suit plusieurs femmes fortunées du New Jersey qui évoluent dans leur style de vie huppé et leur vie personnelle mouvementée, le tout avec une pointe d'attitude propre à Jersey qui ferait pâlir Tony Soprano. Des divorces houleux aux scandales financiers en passant par les liens d'amitié, les drames à l'écran ne manquent pas !



La franchise Real Housewives a été lancée avec Real Housewives of Orange County. Grâce au succès fulgurant de RHOOC, l'émission a depuis donné naissance à plusieurs spin-offs et dérivées, dont Real Housewives of Miami, Real Housewives of Beverly Hills, Real Housewives of Atlanta, et bien d'autres.