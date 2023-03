Uma VPN ajuda a proteger e anonimizar seu tráfego de rede. Se sua VPN for desconectada inesperadamente, o recurso de proteção de rede do aplicativo ExpressVPN para Android bloqueará automaticamente sua internet. Isso mantém seus dados seguros, evitando vazamentos de dados não criptografados.

Proteção de rede vs configurações do sistema Android

Embora a proteção de rede da ExpressVPN ofereça proteção suficiente ao seu tráfego online, você pode ativar uma configuração do sistema Android que oferece proteção total de dados. No entanto, essa configuração bloqueará o acesso aos dispositivos locais. Essa configuração também não está disponível em Android TVs e Fire TVs.

Importante: Se você tiver problemas gerais de conexão, consulte outros Se você tiver problemas gerais de conexão, consulte outros guias de solução de problemas

Como funciona a proteção da rede da ExpressVPN?

Se sua VPN se desconectar inesperadamente, seu tráfego na Internet poderá ser exposto à interceptação de terceiros. A proteção de rede da ExpressVPN bloqueia todo o tráfego da Internet até que sua conexão VPN seja restaurada.

Quando ativada, a proteção da rede não altera o split tunneling ou o acesso a dispositivos locais. Mesmo que a VPN se desconecte inesperadamente, você ainda pode acessar os aplicativos que você selecionou para não utilizar a VPN. Entretanto, você não poderá acessar os aplicativos que você selecionou para utilizar a VPN. Leia mais sobre a proteção de rede para Android.

Nota: O recurso de proteção da rede não bloqueará a conectividade à Internet se a VPN for desconectada manualmente. A proteção da rede está disponível em:

O aplicativo ExpressVPN para Android (Versão 7.0 e superior)

Todas as versões e fabricantes de dispositivos móveis Android

(A proteção de rede não está atualmente disponível nos dispositivos Chrome OS.)

Quando a proteção da rede está ativa?

No aplicativo ExpressVPN Android em dispositivos móveis e tablets, a proteção de rede é ativada por padrão. Para as TVs Android, a proteção da rede é ativada manualmente. Quando ativada, a proteção da rede bloqueia o acesso à Internet assim que sua conexão VPN cai. Você verá então uma mensagem que diz “Incapaz de conectar”, “Conectando”, ou “Reconectando”.

Para o aplicativo ExpressVPN Android em dispositivos móveis ou tablets, você também verá esta notificação do sistema:

Você tem as seguintes opções:

Tentar novamente : A VPN tentará conectar novamente.

: A VPN tentará conectar novamente. Desbloquear a internet: Você acessará a Internet sem utilizar a VPN.

As TVs Android não suportam notificações do sistema. Para as TVs Android, você pode verificar se a proteção da rede está habilitada e se o aplicativo da ExpressVPN está bloqueando o acesso à Internet nas configurações do aplicativo.

Habilitar ou desativar a proteção da rede

Para ativar ou desativar a proteção da rede:

No aplicativo, selecione Opções. Selecione Configurações > Proteção de rede. Alterne Bloquear a Internet quando não for possível conectar ou reconectar à VPN para ligado ou desligado.



Como funcionam as configurações do sistema Android?

A ExpressVPN também possui suporte completo contra vazamentos (bloqueia toda a atividade da Internet) através das configurações do sistema Android para Android 8.0 ou superior. Se ativado, esta configuração:

Bloqueia todo o acesso à Internet (mesmo se a VPN for desconectada manualmente)

Desativa automaticamente sua configuração de split tunneling e acesso aos dispositivos locais

O recurso:

Não está disponível nas TVs Android ou Fire TVs

Pode não estar disponível em dispositivos de certos fabricantes (por exemplo, Huawei)

Habilitar ou desabilitar as configurações do sistema Android

Para ativar ou desativar o recurso nas configurações de seu sistema Android (aplicável à maioria dos dispositivos Android):

No aplicativo, toque em Opções. toque em Configurações > Proteção de rede. Toque em Configurações do Android.

No prompt, toque em ANDROID SETTINGS. Se a ExpressVPN aparecer em uma lista, toque ao lado dela. Alterne VPN sempre ligada e em Bloquear conexões sem VPN para ligado ou desligado. (Se você ativou Bloquear conexões sem VPN, toque em Ligar).



