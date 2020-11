VPN dla Telegramu: Odblokuj Telegram wszędzie

Co to jest Telegram?

Telegram jest aplikacją do przesyłania wiadomości między użytkownikami, która słynie ze swoich funkcji prywatności i bezpieczeństwa. Jest to bezpłatna usługa, z której można korzystać zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach. Oprócz wysyłania wiadomości Telegram pozwala także na udostępnianie zdjęć, filmów i innych plików do osób z listy kontaktów. Na Telegramie możesz również tworzyć publiczne grupy obejmujące do 200 000 osób. Aplikacja umożliwia bezpłatne, kompleksowe, szyfrowane połączenia głosowe na całym świecie, dzięki czemu użytkownicy oszczędzają na opłatach za połączenia międzykrajowe.