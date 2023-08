Online muziek luisteren: we vergelijken de beste muziekapps

Spotify, Apple Music en YouTube zijn favorieten om online muziek te luisteren. Maar doen ze genoeg voor de privacy van gebruikers?

Spotify heeft het grootste marktaandeel. Maar zijn uitgebreide beleid voor gegevensverzameling voor advertenties baart zorgen.

Andere platforms zoals Deezer, Tidal en Pandora hebben unieke aanbiedingen en prijsmodellen en richten zich op het ontdekken van muziek en audio van hoge kwaliteit.

Hoe doen regionale muziekstreamingdiensten het? Ontdek naar welke platforms gebruikers in China, India, Italië en andere landen luisteren.

Doe onze quiz om te bepalen welke muziekapp het beste bij jou past.

Online muziek luisteren, betekent navigeren door het enorme landschap van muziekstreamingdiensten. Dat kan een hele opgave zijn: giganten als Spotify, Apple Music en YouTube vechten met soortgelijke aanbiedingen om je aandacht. Van uitgebreide muziekbibliotheken tot het maken van afspeellijsten en compatibiliteit met verschillende apparaten, deze platforms lijken het allemaal te bieden, waardoor het kiezen des te uitdagender wordt.

Misschien reis je veel en wil je waar ook ter wereld van je afspeellijsten genieten, waarbij de toegankelijkheid van deze platformen in verschillende regio’s een rol kan spelen. Gelukkig kun je bijvoorbeeld met een VPN voor Nederland en tal van andere serverlocaties wereldwijd veilig toegang krijgen tot de meeste muziekapps.

De concurrentie tussen deze diensten zorgt ook voor voortdurende innovatie, waarbij regelmatig nieuwe functies en inhoudsopties worden geïntroduceerd. En het gaat niet alleen om muziek; podcasts, shows en vele andere contentkeuzes maken de vergelijking nog ingewikkelder.

Online muziek luisteren is het populairst op Spotify

Volgens een industrierapport van de International Music Summit is Spotify de heersende koning van de muziekstreamingwereld. In 2022 was Spotify’s abonneebestand goed voor bijna 31% van het wereldwijde marktaandeel – een aantal dat eind 2023 naar verwachting nog hoger zal liggen. Daarna volgen Apple Music met een aandeel van 13,7% en Tencent Music met 13,4%.

Naast deze bekende muziekgiganten strijden ook andere opmerkelijke mededingers om hun deel van de taart. YouTube Music staat op de vierde plaats met een aandeel van 8,9%, terwijl platforms als NetEase Music uit China, Yandex Music uit Rusland en Deezer uit Frankrijk ook een aanzienlijk publiek trekken.

Andere platforms voegen een vleugje diversiteit toe aan de muziekstreamingervaring en verrijken de sector verder met 10,2% van de markt. Opvallende voorbeelden zijn Joox Music, de grootste muziekapp in delen van Azië, en de Amerikaanse favoriet iHeartRadio. Daarnaast is Amazon Music respectabel aanwezig op de markt.

Vergelijking van de beste muziekapps

Er zijn talloze wereldwijde muziekstreamingdiensten beschikbaar om uit te kiezen. Een belangrijk aspect blijft echter vaak onopgemerkt: privacy- en gegevensverzamelingsbeleid. Elk platform heeft zijn eigen regels, en deze overwegingen zouden je beslissing sterk moeten beïnvloeden.

Om je te helpen dit proces te navigeren en het giswerk weg te nemen, verkennen we de functies, voordelen en het privacybeleid van de beste muziekstreamingdiensten. Ons doel is om je te voorzien van duidelijke informatie, zodat je met vertrouwen een muziekapp kunt kiezen die past bij jouw muzikale voorkeuren en behoeften.

Laten we er eens induiken en jouw muzikale match ontdekken!

1. Spotify

Spotify heeft sinds de lancering in 2008 een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Als pionier op het gebied van premium online muziek luisteren verwierf Spotify een miljoen gebruikers in de eerste vijf maanden na zijn debuut. Sinds dit jaar heeft het wereldwijd naar schatting 515 miljoen maandelijks actieve gebruikers en is daarmee de meest gebruikte muziekstreamingdienst ter wereld.

Spotify biedt on-demand muziek, podcasts, afspeellijsten en delen met vrienden. De muziekapp heeft een gratis variant met advertenties en betaalde abonnementen voor reclamevrij luisteren, offline afspelen en andere functies. Het is beschikbaar op alle belangrijke platforms, waaronder desktop, mobiel en smartspeakers. Spotify Premium proberen voordat je betaalt? Meld je als nieuwe gebruiker aan voor een gratis proefperiode van een maand.

Hoogwaardige audiokwaliteit

Spotify heeft drie opties voor audiokwaliteit, afhankelijk van je abonnement. Gratis gebruikers krijgen geavanceerde audiocodering (AAC) 128 kbit/s, wat de meest basale audiokwaliteit is, terwijl premium gebruikers AAC 256 kbit/s kunnen ervaren. AAC maakt audiobestanden kleiner, kbit/s is de datadichtheid. Dus hoe hoger de kbit/s-snelheid, hoe vloeiender en duidelijker de audiokwaliteit.

In 2021 kondigde het merk aan dat het tegen het einde van 2023 high-fidelity (Hi-Fi) muziekstreaming zou aanbieden, gelijk aan geluid van cd-kwaliteit. Met het nieuwe aanbod kunnen gebruikers hun abonnement opwaarderen.

Onlangs verhoogde Spotify de prijs van zijn individuele premiumplan van 9,99 EUR naar 10,99 EUR. Sommige experts speculeerden dat het bedrijf de prijzen verhoogde om zich in te dekken tegen een onzekere economie.

Gegevensverzameling door Spotify

Spotify verzamelt, gebruikt en deelt data over alle gebruikers, ook betalende, om gerichte advertenties te maken. Zo kan de muziekapp zijn diensten gratis aanbieden. Volgens Wired kan deze constante stroom van gebruikersgegevens voor sommigen verontrustend zijn. Van elke afgespeelde track of podcastaflevering tot de trefwoorden die in de zoekbalk worden gebruikt; Spotify verzamelt continu gedragsgegevens om inzicht te krijgen in de stemmingen en activiteiten van gebruikers.

Elk jaar brengt Spotify Wrapped (hieronder) uit. Dat is een marketingcampagne die je luistergewoonten, favoriete artiesten en genres verzamelt om een overzicht van je luisterjaar te geven. De campagne lijkt te werken; Spotify ziet naar verluidt elk jaar een piek in App Store-downloads tijdens de release van Wrapped.

Hoe zou Spotify je muzieksmaak kunnen gebruiken om meer te weten te komen over je interesses, persoonlijkheid en, nou ja, je leven? Dus als je hebt geluisterd naar White Horse van Taylor Swift, gevolgd door Good As Hell van Lizzo en de avond hebt afgesloten met een afspeellijst met de titel “Heartbreak Hits 💔”, dan is de kans groot dat Spotify kan vaststellen dat je een moeilijke tijd doormaakt. Als gevolg daarvan zal Spotify je aanbevelingen doen voor liedjes of podcasts die bij je stemming passen.

Spraak-enginegegevens

Volgens het privacybeleid kan Spotify ook informatie verkrijgen zoals je cookiegegevens, IP-adres en informatie over apparaten op je wifi-netwerk. Het bedrijf heeft ook toegang tot je stemopnames als je de Hey Spotify-stembedieningsfunctie gebruikt op je smartphone of smartspeaker. En als je Spotify hebt geïntegreerd met sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram en Twitter, raad eens? Dan heeft Spotify mogelijk ook toegang tot bepaalde informatie van hen.

Eerder dit jaar onthulde Spotify dat het een spraak-engine met kunstmatige intelligentie had aangeschaft om de FM-radio-ervaring voor gebruikers na te bootsen. De nieuwe DJ-functie speelt nummers af op basis van luistergeschiedenis en -voorkeuren, met voorgelezen AI-commentaar geschreven door menselijke redacteuren. Deze DJ-functie is nog een voorbeeld van hoe Spotify gebruikersgegevens inzet voor zijn activiteiten.

Hier zie je hoe Spotify DJ werkt:

Of je je al dan niet zorgen moet maken over de manier waarop Spotify gegevens verzamelt, hangt af van je persoonlijke privacy. Spotify verzamelt een aanzienlijke hoeveelheid gegevens over zijn gebruikers. Denk aan welke nummers ze luisteren, wanneer ze ernaar luisteren en waar ze ernaar luisteren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om je luistergewoonten te volgen, je gerichte advertenties te sturen en zelfs om meer te weten te komen over je persoonlijkheid en stemming. Hoewel dit behoorlijk indringend lijkt, is het verzamelen van gegevens door Spotify en andere streamingdiensten en sociale media heel gewoon.

Maar hoewel Spotify open is over het gebruik en verzamelen van klantgegevens, kreeg het onlangs een boete van 5 miljoen EUR (58 miljoen SEK) opgelegd door de Zweedse Autoriteit voor Privacybescherming. De organisatie beweerde dat Spotify had nagelaten om gebruikers te informeren over hoe hun gegevens in Zweden worden verzameld en gebruikt.

Gelukkig zijn er manieren waarop je je privacy kunt beschermen en kunt beperken hoe verschillende muziekapps informatie over je verzamelen. Hierover later meer.

2. Apple Music

Apple Music heeft 100 miljoen muzieknummers, drie live radiostations en meer dan 30.000 vakkundig samengestelde afspeellijsten. Naast audiotracks biedt het platform ook muziekvideo’s en muziekgerelateerde documentaires. In oktober 2022 kondigde Apple aan de prijs van Apple Music te verhogen van 9,99 EUR naar 10,99 EUR.

Volgens Elena Segal, hoofd muziekuitgeverij van het bedrijf, zal Apple nooit een gratis variant aanbieden omdat dit indruist tegen hun fundamentele waarden op het gebied van privacy. Wat Apple Music wel aanbiedt aan nieuwe gebruikers zijn verschillende gratis proefabonnementen die variëren van één maand tot zes maanden. iOS-gebruikers die Apple Music nog nooit hebben gebruikt, komen in aanmerking voor een gratis proefabonnement van één maand. Wie een in aanmerking komend Apple-product heeft gekocht, zoals de AirPods Pro, HomePod en Beats Studio Buds, kan tot zes maanden gratis krijgen.

Apple Music is toegankelijk op alle Apple-apparaten en kan worden gestreamd via verschillende smartspeakers en tv’s. In 2021 introduceerde Apple het Voice-abonnement, waarmee gebruikers nummers, afspeellijsten en artiesten kunnen aanvragen via Siri. Door het gebrek aan fysieke functies is dit plan goedkoper dan alle andere plannen die momenteel beschikbaar zijn.

Nieuwe functies

Met meer dan 88 miljoen abonnees is Apple Music de op één na populairste muziekstreamingdienst ter wereld — wat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat er wereldwijd 1,46 miljard actieve iPhone-gebruikers zijn, die allemaal de app voorgeïnstalleerd hebben.

Apple heeft consequent nieuwe functies geïntroduceerd voor het muziekstreamingplatform om concurrerend te blijven. In 2021 introduceerde het bedrijf bijvoorbeeld zijn Lossless- en High Resolution Lossless-audioniveaus. Lossless is een type audiocompressieformaat dat alle originele audiogegevens behoudt, waardoor luisteraars de best mogelijke geluidskwaliteit krijgen. Beide Lossless-formaten van Apple nemen echter veel geheugenruimte in beslag en geen enkele Bluetooth-hoofdtelefoon is uitgerust om muziek met een dergelijke helderheid af te spelen.

Onlangs experimenteerde Apple Music met liveoptredens en introduceerde een nieuwe reeks functies om concerten te ontdekken die naadloos zijn geïntegreerd in Apple Maps en Apple Music. De nieuwe functie, Guides, richt de schijnwerpers op de beste live muzieklocaties — van iconische Weense symfoniezalen tot trendy technoclubs in Brooklyn en Tokio. Guides is beschikbaar in meer dan 10 steden, waaronder die in de VS, Duitsland en Australië. Gebruikers die niet in deze landen zijn gevestigd, kunnen een hoogwaardige VPN gebruiken om toegang te krijgen tot Guides.

En het privacybeleid van Apple Music?

Het privacybeleid van Apple wordt algemeen beschouwd als een van de meest uitgebreide en gebruiksvriendelijke in de techindustrie. Dit beleid beschrijft hoe Apple je gegevens verzamelt, gebruikt en deelt en geeft je veel controle over je privacy-instellingen.

Hier zijn enkele zaken die Apple over je verzamelt als je Apple Music gebruikt:

Je naam, e-mailadres en betalingsgegevens;

Je luistergeschiedenis;

De apparaten die je gebruikt om naar Apple Music te luisteren;

Je locatiegegevens, als je locatiediensten hebt ingeschakeld;

Je contacten, als je Contacten hebt ingeschakeld bij Apple Music.

Volgens het privacybeleid gebruikt Apple deze gegevens om je de dienst te leveren, te verbeteren en je te benaderen met reclame van zijn artiesten en betere muziekaanbevelingen. Je kunt zelf bepalen hoe Apple je gegevens gebruikt door je privacy-instellingen in de Apple Music-app aan te passen.

Gegevensverzameling door Apple Music

Apple heeft de reputatie een privacygericht bedrijf te zijn. Het privacybeleid van het merk is dan ook relatief duidelijk en helder en het bedrijf heeft in het verleden stappen ondernomen om de privacy van gebruikers te beschermen.

Hoewel Apple Music geen advertenties aanbiedt, kan het bedrijf voor verschillende doeleinden niet-persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Volgens het privacybeleid is Apple Music verplicht om geaggregeerde niet-persoonlijke en gebruikersdemografische gegevens (zoals je leeftijd en geslacht) te delen met platenmaatschappijen, uitgevers en artiesten.

3. Amazon Music Free, Amazon Music en Amazon Music Unlimited

Begrijp je niet wat het verschil is tussen de drie muziekdiensten van Amazon? Je bent niet de enige! Hier volgt een kort overzicht van wat elk Amazon Music-platform doet en hoe ze van elkaar verschillen:

Free biedt Amazon gebruikers gratis toegang tot talrijke afspeellijsten, stations en selecte on-demand nummers uit gecureerde afspeellijsten op Android en iOS, met reclame.

biedt Amazon gebruikers gratis toegang tot talrijke afspeellijsten, stations en selecte on-demand nummers uit gecureerde afspeellijsten op Android en iOS, met reclame. Prime is een muziekstreamingdienst die Prime-leden een reclamevrije ervaring biedt met toegang tot 100 miljoen nummers, een uitgebreide selectie van top podcasts en duizenden afspeellijsten, gebundeld in hun Amazon Prime-lidmaatschap.

is een muziekstreamingdienst die Prime-leden een reclamevrije ervaring biedt met toegang tot 100 miljoen nummers, een uitgebreide selectie van top podcasts en duizenden afspeellijsten, gebundeld in hun Amazon Prime-lidmaatschap. Unlimited is een betaalde muziekstreamingdienst. Het staat los van een Prime-lidmaatschap. Deze dienst bevat meer dan 100 miljoen HD-nummers en Ultra HD-nummers. Ook is er een groeiende collectie Spatial Audio, gemastered in Dolby Atmos en 360 Reality Audio. Je kunt hiervan genieten op verschillende platforms, zoals Android, iOS, Fire TV, en bepaalde streamingapparaten. Daarnaast is het beschikbaar op smart-tv’s en smartspeakers.

Amazon Music biedt nog steeds toegang tot een uitgebreide bibliotheek van meer dan 100 miljoen nummers, audio in hoge resolutie, aanzienlijke compatibiliteit met Amazon-apparaten en een uitgebreide collectie podcasts. Amazon Music Unlimited had geen gratis optie bij de release, maar die is sindsdien wel geïntroduceerd. Daarmee hebben gebruikers toegang tot verschillende afspeellijsten en stations die door advertenties worden ondersteund.

Het platform heeft onlangs de gebruikerservaring verbeterd door muziekvideo’s toe te voegen, waardoor het concurrerend blijft op de markt.

Is Amazon Music Unlimited veilig?

Amazon Music Unlimited is eigendom van een van de grootste techbedrijven ter wereld. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf echter te maken gehad met verschillende datalekken waarbij werknemers, Twitch (een dochteronderneming van Amazon) en e-mailgegevens van klanten betrokken waren.

In zijn privacybeleid zegt Amazon Music Unlimited dat het informatie over je verzamelt, waaronder de volgende:

Je naam, contactgegevens en factuurgegevens;

Apparaatinformatie zoals je IP-adres en besturingssysteem;

Je luistergeschiedenis en voorkeuren;

Informatie over je locatie;

Informatie over je interacties met Amazon Music Unlimited, de pagina’s die je bezoekt en acties die je onderneemt terwijl je op de app of website bent.

Amazon Music Unlimited beweert je gebruiksinformatie in te zetten om de dienst te verbeteren. Dit omvat naar welke nummers je luistert, welke afspeellijsten je maakt en hoe je de dienst gebruikt. Deze informatie helpt hen om nieuwe nummers en afspeellijsten aan te bevelen en om de dienst persoonlijker te maken.

4. YouTube Music

Sinds de oprichting in 2015 heeft YouTube Music een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt en is het een sterke concurrent geworden voor streaminggrootmachten als Apple Music en Spotify.

YouTube Music is een platform dat zich alleen richt op online muziek luisteren, terwijl YouTube Premium zich vooral richt op video’s en door gebruikers gegenereerde content, zoals Shorts. Als je een fervent YouTube-gebruiker bent, zul je blij zijn om te weten dat YouTube Music gebundeld is met een YouTube Premium-abonnement, maar je kunt je ook apart abonneren op YouTube Music.

Een belangrijke functie van YouTube Music is dat het geschikte afspeellijsten kan voorstellen op basis van de gedetecteerde locatie en het tijdstip van de dag. Het maakt het ook mogelijk om op tekst te zoeken. Dankzij de samenwerking met YouTube kan YouTube Music officiële YouTube-muziekvideo’s en karaoketracks aanbieden om de gebruikerservaring te verbeteren. In 2022 kondigde YouTube aan dat het wereldwijd de 80 miljoen muziek- en premiumabonnees had overschreden.

Gegevensverzameling door YouTube Music

Hoewel YouTube Music als relatief veilig wordt beschouwd, zijn er zorgen geuit over het privacybeleid van YouTube Music, in het bijzonder over het verzamelen en gebruiken van de luistergeschiedenisgegevens van gebruikers.

Hier zijn enkele dingen die YouTube Music over jou verzamelt:

Persoonlijke gegevens zoals je naam, factuurgegevens en contactgegevens.

Apparaataanduidingen en gebruiksstatistieken zoals je IP-adres, de nummers waarnaar je luistert en de afspeellijsten die je maakt.

Cookies en andere trackinginformatie om inzicht te krijgen in je browseactiviteiten en voorkeuren.

Sommige gebruikers maken zich zorgen dat hun luistergewoonten kunnen worden gevolgd en gebruikt voor gerichte reclame.

Bovendien zijn sommige gebruikers bezorgd over de locatiegebaseerde aanbevelingen van het platform, die zouden kunnen leiden tot het traceren van locaties. Er wordt ook gevreesd dat YouTube Music zonder expliciete toestemming gegevens over de luistergeschiedenis van gebruikers doorgeeft aan externe partners, vooral na de introductie van eindejaarsoverzichten die vergelijkbaar zijn met Spotify Wrapped. En aangezien YouTube Music een dochteronderneming is van Google, geldt het enigszins controversiële privacybeleid van het bedrijf voor al zijn producten en diensten.

5. Deezer

Deezer beschikt over verschillende functies, waaronder een gratis abonnement, High Fidelity-audio, podcasts, een uitgebreid algoritme voor het ontdekken van muziek en unieke functionaliteiten zoals SongCatcher. Daarnaast zorgt de intuïtieve en goed gestructureerde interface voor meer gebruiksvriendelijkheid.

De functionaliteit van Deezer Free verschilt tussen desktop en mobiel. Op de mobiele app genieten gebruikers van een breder scala aan functies, waaronder oneindig overslaan van specifieke dagelijkse afspeellijsten en aanbevelingen op maat. Deezer Free op pc biedt daarentegen een andere ervaring, waarbij gebruikers voornamelijk beperkt zijn tot zes nummers per uur overslaan en 30-seconden-previews van nummers. Het Premium-abonnement geeft luisteraars volledige controle over hun luisterervaring.

Een unieke functie van Deezer is de SongCatcher-dienst, ontworpen om nummers te identificeren en op te slaan. Om SongCatcher op je smartphone te gebruiken, ga je naar “Zoeken”, waar je een blauwe balk ziet met de vraag: “Welk nummer is dit?”. Eenmaal aangetikt, luistert SongCatcher onmiddellijk en probeert het afgespeelde nummer of deuntje te identificeren. In 2022 breidde Deezer de mogelijkheden van SongCatcher uit met het herkennen van neuriën, zingen en fluiten.

Vanaf 2023 heeft Deezer ongeveer 9,4 miljoen abonnees, met voornamelijk luisteraars uit Europa en Latijns-Amerikaanse gebieden zoals Brazilië. Het platform is beschikbaar in 185 landen, maar luisteraars in sommige landen zoals Singapore moeten een VPN gebruiken om toegang te krijgen tot het gratis platform.

Gegevensverzameling door Deezer

Deezer is aanzienlijk veilig. Het privacybeleid beschrijft de praktijken van het bedrijf met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van je persoonlijke gegevens. Het beschrijft ook je privacyrechten, waaronder de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens in te zien en te wissen. Deezer geeft op zijn website ook aan hoe lang het bepaalde informatie over jou bewaart. Bijvoorbeeld drie jaar voor persoonlijke informatie, vijf jaar voor verzoeken om klantenondersteuning en gebruikerscontent, en tien jaar voor financiële informatie en transacties in overeenstemming met het Franse monetaire en financiële wetboek.

Online muziek luisteren met andere populaire muziekapps

Hoewel ze misschien niet het grootste aantal abonnees hebben, hebben alternatieve muziekapps een toegewijde aanhang opgebouwd dankzij hun unieke en boeiende functies.

We nemen twee van deze minder bekende juweeltjes onder de loep en ontdekken de redenen achter hun stijgende populariteit, en wat hen onderscheidt in de dynamische wereld van muziekstreaming.

1. Tidal

Tidal werd opgericht door rapper Jay-Z en is momenteel eigendom van betalingsverwerker Square. In 2014 was het het baanbrekende platform dat hifi-muziekstreamingmogelijkheden en exclusieve backstagecontent aanbood, waarmee het zich onderscheidde van alle andere streamingdiensten op dat moment.

Tidal onderscheidt zich als een platform dat prioriteit geeft aan superieure audiostreamingkwaliteit. In tegenstelling tot Spotify en Apple Music biedt Tidal vier verschillende audiokwaliteiten, allemaal van cd-kwaliteit.

Het ondersteunen van artiesten staat centraal in de missie van Tidal. Met een HiFi-Plus-abonnement gaat 10% van je maandelijkse bijdrage rechtstreeks naar de artiesten waar je het meest naar luistert. Dit omvat een uniek royalty-systeem, waarbij artiesten worden gecompenseerd op basis van de persoonlijke streamingactiviteit van hun fans.

Terwijl Tidal het aantal gebruikers niet bekendmaakt of bespreekt, schatten experts dat het platform ongeveer vijf miljoen betaalde abonnees heeft. Deze aantallen kunnen ook fluctueren afhankelijk van het type content dat beschikbaar is. Tidal zegt bijvoorbeeld dat Beyoncé’s album Lemonade het platform 1,2 miljoen aanmeldingen opleverde in de eerste week dat het uitkwam. Lemonade was ongeveer drie jaar exclusief voor Tidal (Beyoncé is getrouwd met Jay-Z) voordat het werd uitgebracht op andere streamingplatforms.

Gegevensverzameling door Tidal

Het privacybeleid van Tidal heeft een hele sectie (met voorbeelden) over het soort persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens dat het over je verzamelt, wanneer het wordt gebruikt en hoe het wordt verzameld. Net als andere platforms rechtvaardigt Tidal het verzamelen van dit soort informatie om zijn diensten en gerichte advertenties te verbeteren.

Hoewel privacy een belangrijk aspect is, kunnen sommige gebruikers ook verrast zijn door de prijs, het gebrek aan functies en andere interactieve elementen op Tidal. Met 19,99 EUR voor een Hi-Fi-Premium-abonnement is Tidal bijna twee keer zo duur als een individueel Spotify Premium-abonnement.

2. Pandora

Pandora begon in de vroege jaren 2000 in de VS en is het meest bekend om zijn robuuste algoritme voor het aanbevelen van nummers, dat nog steeds de belangrijkste functie is.

Met het reclamevrije Premium-abonnement kun je achterover leunen en luisteren naar de nummers die Pandora voor jou uitzoekt. De dienst wordt aangedreven door het Music Genome Project, een algoritme dat muziek analyseert op basis van meer dan 400 muzikale kenmerken. Het gratis abonnement is echter minder aantrekkelijk, omdat het wordt geleverd met opdringerige advertenties. Hoewel Pandora qua functies misschien niet kan tippen aan nieuwere diensten, onderscheidt het zich met aanbiedingen zoals albumcommentaar en tourinformatie van artiesten. Pandora is ook een dochteronderneming van SiriusXM en is vanwege licentiebeperkingen alleen beschikbaar voor luisteraars in de VS of voor mensen met een VPN in de VS.

Gegevensverzameling door Pandora

In zijn privacybeleid zegt Pandora dat het basisinformatie over jou verzamelt, zoals je naam en contactgegevens, en gegevens over jou op basis van je app-gebruik. Het bedrijf heeft ook aangegeven hoe het locatie- en spraakgegevens kan gebruiken en verzamelen als gebruikers locatie- en spraakdiensten hebben ingeschakeld op het platform.

Online muziek luisteren met onmisbare regionale muziekapps

Terwijl de wereldwijde muziekstreamingindustrie zich blijft uitbreiden, zijn er verschillende regionale platforms die hun stempel drukken en unieke en cultureel op maat gemaakte muziekervaringen bieden. Deze platforms richten zich meer dan andere mainstream diensten op muziek van artiesten en bands uit een specifieke regio of land.

Het mooie van deze platforms is dat ze de essentie van verschillende lokale muziekscènes vastleggen en de manier veranderen waarop het publiek muziek ontdekt en ermee interageert. Dit is hoe deze platforms inspelen op de specifieke smaken en voorkeuren van hun regio’s:

Bandcamp

Bandcamp heeft een reputatie opgebouwd als de “anti-Spotify” door zich te richten op onafhankelijke artiesten en hen een platform te bieden om hun muziek te distribueren. Het bedrijf is gevestigd in Oakland, Californië.

Volgens Bandcamp gaat 82% van de opbrengst naar de artiest of het label als een gebruiker een nummer, album of merchandise koopt via het platform. Naast individuele artiesten hebben ook ontwikkelaars van indie-games zoals Stardew Valley, Minecraft en Cuphead hun soundtracks gepubliceerd via Bandcamp. In 2022 werd Bandcamp gekocht door Epic Games, de studio achter videogames als Fortnite en Unreal.

Gaana

Gaana is een van de grootste muziekstreamingdiensten van India en biedt een enorme bibliotheek met Indiase en internationale muziek. De catalogus van het platform bevat muziek uit verschillende genres en een indrukwekkende reeks Indiase talen, zoals Hindi, Tamil en Bengali. De CEO van Gaana, Gautam Sinha, verwacht dat zijn muziekstreamingdienst tegen 2024 500 miljoen gebruikers zal hebben.

iHeartRadio

iHeartRadio, populair in Noord-Amerika, is een aanbieder van freemium-uitzendingen, -podcasts en -radiostreaming. Met een catalogus die miljoenen nummers van duizenden artiesten bevat, kunnen gebruikers met iHeartRadio aangepaste stations maken op basis van hun favoriete artiesten of nummers. Naast muziek biedt iHeartRadio duizenden podcasts in verschillende categorieën, waaronder nieuws, sport en vermaak. iHeartRadio is ook bekend voor het organiseren van muziekfestivals in de VS tijdens de kerst- en zomervakantie.

Joox

Joox is een gratis muziekstreamingdienst met betaalde opties van Tencent, die in januari 2015 werd gelanceerd. Het platform is een van de grootste muziekapps in de Aziatische regio en is populair in Hongkong, Indonesië, Maleisië, Myanmar en Thailand.

Joox is vooral bekend om zijn grote muziekbibliotheek van meer dan 40 miljoen nummers en zijn Joox Rooms-functie waarmee gebruikers kunnen communiceren en genieten van muziek door te zingen met live audio- en videochatrooms.

NetEase Cloud Music

NetEase Cloud Music, ook bekend als NetEase Cloud Radio vanwege de muziekaanbevelingsfunctie, is een freemium-muziekapp van NetEase, een Chinees gamebedrijf. Het platform is vooral bekend om zijn uitgebreide muziekbibliotheek, gepersonaliseerde aanbevelingen en sociale netwerkfuncties. Sinds de lancering in 2013 is het snel uitgegroeid tot een van de toonaangevende muziekplatforms in China.

NetEase Cloud biedt een mix van internationale en Chinese muziek, met de nadruk op onafhankelijke Chinese artiesten. Gebruikers kunnen naar muziek luisteren en commentaar geven op nummers, afspeellijsten maken en delen en andere gebruikers volgen. Hoewel het een brede doelgroep in China aanspreekt, is het platform vooral populair bij jonge gebruikers dankzij de gebruiksvriendelijke interface en communityfuncties.

Qobuz

Net als Tidal is Qobuz een streamingplatform dat de nadruk legt op audio van hoge kwaliteit. Audiofielen zullen het hoge-resolutieformaat tot 9.216 kbps waarderen, waardoor gebruikers muziek kunnen beluisteren zoals de artiest het bedoeld heeft op cd of vinyl – al zijn niet alle nummers beschikbaar in de hoogste kwaliteit. De Franse muziekdienst mag dan wel duurder zijn dan andere platforms, maar het is momenteel het enige platform waar je tracks en albums in hoge resolutie kunt kopen en downloaden. Een extra pluspunt is dat de app-interface visueel aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is.

Tencent Music

Tencent Music is een online conglomeraat in China dat bekend staat om zijn vier muziekapps: QQ Music (mede-eigendom van Spotify), KuGou Music, Kuwo Music en WeSing. Deze platforms bieden verschillende diensten aan, zoals muziekstreaming, online karaoke en livestreaming, waardoor gebruikers muziek op een andere manier kunnen streamen en beleven.

TIMmusic

TIMmusic is een muziekstreamingdienst in Italië, ontwikkeld door Telecom Italia (TIM). Het biedt miljoenen nummers uit een breed scala aan genres en gebruikers kunnen online naar muziek luisteren of nummers downloaden om offline te beluisteren. Het platform biedt ook samengestelde afspeellijsten, radiokanalen en gepersonaliseerde muziekaanbevelingen op basis van de luistergewoonten van de gebruiker. Een van de unieke kenmerken is de integratie met het TIM-netwerk, waardoor datavrij streamen mogelijk is voor de klanten van de telco. Verder biedt het geluidsopties van hoge kwaliteit en exclusieve content, zoals pre-releasetracks, albums en live-evenementen.

TikTok Music

TikTok Music is een gloednieuw streamingplatform van de makers van, nou ja, TikTok. Het platform werd op 6 juli 2023 gelanceerd in Brazilië en Indonesië, met Australië, Mexico en Singapore op de voet gevolgd. Het platform is momenteel alleen beschikbaar voor testers en zal uiteindelijk worden uitgerold naar de rest van de wereld.

De nieuwe sociale muziekstreamingdienst maakt gebruik van de invloedrijke rol van TikTok in het ontdekken van muziek, zodat je via TikTok Music kunt genieten van populaire nummers. Abonnees kunnen ook volledige nummers beluisteren, downloaden en delen via sociale media, waaronder TikTok, zodat ze moeiteloos van het ene platform naar het andere kunnen overstappen.

De belangrijkste functies van het platform hopen een soepele synchronisatie van de TikTok- en TikTok Music-accounts van gebruikers te vergemakkelijken, de mogelijkheid te bieden om naar volledige versies van trending TikTok-nummers te luisteren en meer op maat gemaakte muziek te ontdekken. Het bevordert ook connecties binnen een muziekgerichte gemeenschap, bevordert interactie met realtime songteksten en stimuleert het maken van gezamenlijke afspeellijsten.

Yandex Music

Yandex Music is een muziekapp ontwikkeld door het Russische techbedrijf Powerhouse. Het biedt miljoenen nummers van internationale en Russische artiesten in verschillende genres en talen. Je kunt luisteren naar vooraf samengestelde afspeellijsten die zijn samengesteld door de muziekexperts van het platform of je eigen afspeellijsten samenstellen. De dienst bevat ook een intelligent aanbevelingssysteem dat nieuwe muziek voorstelt op basis van je luistergeschiedenis.

Yandex biedt ook een radiofunctie waarmee gebruikers nieuwe muziek kunnen ontdekken in een radiostijl. Gebruikers hebben toegang tot de dienst via webbrowsers en slimme apparaten met gratis en betaalde abonnementsopties.

5 manieren om je privacy te beschermen bij online muziek luisteren

Maak je je zorgen over privacy bij muziekstreaming? Hier zijn tips om je gegevens te beschermen wanneer je muziekapps gebruikt om online muziek te luisteren.

1. Lees altijd het privacybeleid

Zorg ervoor dat je het privacybeleid leest voordat je je aanmeldt bij een muziekstreamingdienst. Dit geeft je een idee van welke informatie het muziekplatform verzamelt en hoe het deze gebruikt.

Sommige platforms, zoals YouTube Music en Amazon Music Unlimited, zijn verbonden aan grote techbedrijven, wat voor sommige mensen een reden tot bezorgdheid kan zijn. Als deze associaties je zorgen baren, overweeg dan om je aan te melden bij andere platforms.

2. Schakel privé luistersessies in

Experts raden je aan om privé luistersessies in te schakelen als je wilt beperken hoeveel Spotify volgt. Zo voorkom je dat je luistergeschiedenis wordt bijgehouden.

Apple Music heeft geen privé luistermodus, maar Redditors hebben hier een oplossing voor gevonden door de functie “Gebruik luistergeschiedenis” uit te schakelen om te voorkomen dat Apple hun luistergewoonten volgt.

3. Pas je accountinstellingen aan

Bij het opzetten van je account, let je op de instellingen. Kies welke gegevens je met de streamingdienst deelt. Dit omvat je locatiegegevens, luistergewoonten en andere informatie. Sommige muziekaanbieders, zoals YouTube Music, gebruiken je locatiegegevens om muziek aan te bevelen op basis van waar je bent en het tijdstip van de dag.

4. Gebruik een tijdelijk e-mailadres en contactinformatie bij het aanmelden

Een andere goede manier om je privacy te beschermen terwijl je je aanmeldt voor een streamingdienst, is door bij het aanmelden een tijdelijk e-mailadres en contactgegevens op te geven. Zo’n wegwerp-e-mailadres kan worden gebruikt voor een specifiek doel en daarna worden weggegooid. Het wordt vaak gebruikt om je aan te melden voor gratis proefabonnementen of kortetermijndiensten.

Een belangrijk voordeel van een tijdelijk e-mailadres is dat je je primaire e-mailadres beschermt in het geval van een datalek en voorkomt dat het wordt overspoeld met onnodige marketingmails en spam. Houd er rekening mee dat bij verlenging van het abonnement op lange termijn bepaalde taken wellicht niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld het resetten van je wachtwoord wanneer je geen toegang meer hebt tot het wegwerp-e-mailadres.

5. Meld je af voor gepersonaliseerde advertenties

Bij sommige muziekstreamingdiensten zoals Spotify en Apple Music kun je aangeven dat je geen advertenties op maat wilt ontvangen. Als je je afmeldt, voorkom je niet dat de dienst je activiteiten volgt, maar wel dat de dienst je informatie deelt met externe partners.

Als je geen advertenties op maat wilt ontvangen op Spotify, kun je het volgende doen:

Selecteer je Profiel > Account Ga naar Privacy-instellingen, zoek naar Advertenties op maat en schakel deze uit.

Op Apple Music:

Ga naar Instellingen > Privacy & veiligheid > Apple reclame Schakel vervolgens Gepersonaliseerde reclame uit

Bonus: welke muziekapp is de beste voor jou?

Probeer je te beslissen welke muziekstreamingdienst geschikt is voor jou? Om je te helpen door de zee van keuzes te navigeren, kun je onze quiz doen op basis van je luistergewoonten en favoriete genre.

Vraag 1. Hoe zou je jouw muzieksmaak omschrijven?

Mainstream hits en top hitlijsten Eclectische mix van vele stijlen Ik hou ervan om nieuwe en opkomende artiesten te ontdekken Ik ben het nog steeds aan het uitvogelen

Vraag 2. Wat waardeer je het meest in een muziekapp?

Persoonlijke aanbevelingen Uitgebreide muziekbibliotheek Gebruiksvriendelijke interface Audio van hoge kwaliteit

Vraag 3. Hoe belangrijk is toegang tot podcasts en radioprogramma’s voor jou?

Zeer belangrijk Ik luister er af en toe naar Niet erg belangrijk Ik luister alleen naar muziek

Vraag 4. Wat is jouw favoriete manier om nieuwe muziek te ontdekken?

Door experts samengestelde afspeellijsten Radiostations en aanbevelingen van artiesten Willekeurig, aleatorisch luisteren Door algoritme gestuurde aanbevelingen

Vraag 5. Hoe belangrijk is de mogelijkheid om muziek te downloaden en offline te beluisteren voor jou?

Heel belangrijk, ik reis veel Enigszins belangrijk voor als ik geen wifi heb Niet te belangrijk, ik vergeet niet te downloaden Niet belangrijk, ik zit niet zonder data

Vraag 6. Hoe belangrijk zijn muziekvideo’s voor jou?

Heel belangrijk, ze houden me bezig Enigszins belangrijk, ze verbeteren mijn ervaring Niet zo belangrijk, ik ben hier vooral voor de audio Muziekvideo’s interesseren me niet

Vraag 7. Hoe belangrijk is het sociale aspect (delen, vrienden volgen) in je muziekstreamingervaring?

Heel belangrijk, ik ben dol op muziek delen en mijn vrienden volgen Niet relevant, ik heb er nooit aan gedacht om sociale functies te gebruiken Niet erg belangrijk, ik luister meestal alleen naar muziek Enigszins belangrijk, ik deel af en toe muziek

Vraag 8. Hoeveel ben je bereid te betalen voor een muziekstreamingabonnement?

Ik wil de meest betaalbare optie Ik vind het niet erg om te betalen voor extra functies Ik ben bereid meer te betalen voor audio van hoge kwaliteit Ik gebruik alleen gratis diensten

Vraag 9. Wat vind je van advertenties in je muziekstreamingdienst?

Ik vind advertenties niet erg als de dienst gratis is Ik kan een paar advertenties verdragen Ik wil geen advertenties Ik sta er neutraal tegenover

Vraag 10. Zijn exclusieve content en vroege toegang tot nieuwe releases belangrijk voor jou?

Het is niet zo belangrijk, ik kan wachten op nieuwe releases Enigszins belangrijk, ik heb graag toegang tot exclusieve content Nee, exclusives interesseren me niet Neutraal, het is leuk om te hebben maar niet belangrijk

Antwoorden:

Meestal A: Je zult waarschijnlijk plezier beleven aan Spotify, Apple Music of Amazon Music Unlimited, met hun uitgebreide muziekbibliotheek en gepersonaliseerde aanbevelingen. Als je echter van podcasts houdt, kun je beter ergens anders kijken dan naar Apple Music.

Meestal B: Deezer, Tidal en YouTube Music zijn misschien iets voor jou. Alle drie de platforms bieden muziekvideo’s, podcasts en exclusieve content van artiesten.

Meestal C: Je bent een echte audiofiel en Bandcamp is waarschijnlijk jouw favoriet. Steun en ontdek opkomende onafhankelijke artiesten en producers naar hartenlust.

Meestal D: Pandora is ideaal als je niet kunt beslissen naar welke artiesten of genres je wilt luisteren, dankzij het Music Genome Project-algoritme dat je helpt de juiste nummers te kiezen.