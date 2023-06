Deze Wereldmilieudag, op 5 juni, onderzoeken we het dagelijkse energieverbruik van apparaten en digitale technologie.

Enkele van de grootste energievreters in onze huizen zijn verwarmings- en koelsystemen, apparaten en verlichting. We splitsen de maandelijkse kosten uit.

Je kunt je telefoon 1000 jaar lang opladen met de energie die nodig is om één bitcoin te verhandelen.

Een VR-bril verbruikt minder energie bij het gamen dan een krachtige laptop. Met een VPN kun je je gameplay verbeteren, lag voorkomen en ping verlagen.

Wereldwijd YouTube kijken verbruikt zoveel energie dat het sommige kleine landen een jaar lang van stroom kan voorzien als iedereen een week niet kijkt.

Van het opladen van telefoons tot het delven van bitcoins: zoveel kost jouw energieverbruik

Of het nu gaat om de hele dag achter een computer werken, autorijden, het vliegtuig nemen of zelfs een enkele bitcoin delven: al deze activiteiten vereisen een vorm van energie. En die kosten van je energieverbruik tellen op.

Digitale tech heeft een impact op het milieu. Energieverbruik is een van de grootste oorzaken van klimaatverandering. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas om elektriciteit op te wekken, onze voertuigen aan te drijven of onze huizen te verwarmen, komen kooldioxide (CO2) en andere broeikasgassen in de atmosfeer terecht — waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze bijdragen aan de klimaatverandering.

Als bewoners van deze planeet hebben wij de verantwoordelijkheid om haar te beschermen. De Wereldmilieudag op 5 juni is het juiste moment om onze rol in energieverbruik te erkennen en te onderzoeken hoe we onze koolstofvoetafdruk kunnen verkleinen.

Om dit te bereiken, kijken we naar de alledaagse apparaten en activiteiten die in ons dagelijks leven de meeste energie verbruiken en zoeken we naar kleine veranderingen die een grote impact kunnen hebben.

We begrijpen dat sommige van deze energiewaarden en stroomverbruik van gemiddelde Amerikaanse huishoudens misschien niet exact zijn wat je waarneemt waar jij woont. Maar we geloven dat deze vergelijkende waarden kunnen helpen een duidelijker beeld te scheppen van ons energieverbruik … en hoeveel je zou kunnen besparen!

Hoeveel energie verbruikt de technologie in je huis (en hoeveel kost het je)?

Als je dacht dat het uitschakelen van apparaten voldoende was om energie te besparen, denk dan nog maar eens na. Volgens recent onderzoek zijn de slimme woningen van vandaag grotere energievreters dan ooit, dankzij een overvloed aan apparaten die altijd ingeschakeld zijn aan de muur of blijven draaien wanneer ze niet worden gebruikt.

Van smart-tv’s tot spelcomputers, mediaservers tot externe harde schijven, er zijn meer manieren dan ooit waarop je huis je energiekosten kan opdrijven. Maar voordat je je haast om alles uit te schakelen, moet je niet vergeten dat sommige apparaten aan moeten blijven staan voor veiligheidsdoeleinden (zoals CCTV of je VPN) of voor continu gebruik (zoals je koelkast en vriezer).

Hoe kun je een evenwicht vinden tussen gemak en energiebesparing? Het begint allemaal met inzicht in hoeveel stroom je smarthome verbruikt, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen over wanneer en wat je moet uitschakelen.

In de onderstaande infographic geven we een overzicht van het energieverbruik van elk onderdeel in een gemiddeld Amerikaans huishouden per maand, samen met de bijbehorende kosten:

Algemeen

Apparaat Geschat stroomverbruik Bereik per uur Geschatte energiekosten per uur (USD) Gebruiksduur per dag Geschat stroomverbruik Bereik per maand Geschatte energiekosten per maand (USD) Draagbare kachel (1500 W) 1,5 kWh $ 0,21 2 uur 90 kWh $ 12,6 Airconditioner (240 V) 1,8 kWh $ 0,25 4 uur 216 kWh $ 30,24 Staande ventilator 0,03 kWh Minder dan $ 0,01 8 uur 7,2 kWh $ 1 Plafondventilator 0,05 kWh Minder dan $ 0,01 6 uur 9 kWh $ 1,26 Gloeilampen (60 W) 0,75 kWh $ 0,11 8 uur 18,3 kWh $ 2,5 Klok 0,1 kWh $ 0,01 Continu 7,2 kWh $ 1

Badkamer

Apparaat Geschat stroomverbruik Bereik per uur Geschatte energiekosten per uur (USD) Gebruiksduur per dag Geschat stroomverbruik Bereik per maand Geschatte energiekosten per maand (USD) Elektrische boiler 0,52 kWh $ 0,07 3 uur 46,8 kWh $ 6,50 Elektrische tandenborstel 0,003 kWh Minder dan $ 0,01 5 minuten 0,007 kWh $ 0,01 Haardroger 1,5 kWh $ 0,21 20 minuten 13,5 kWh $ 1,89 Krultang 0,15 kWh $ 0,02 10 minuten 0,72 kWh $ 0,10

Slaapkamer

Apparaat Geschat stroomverbruik Bereik per uur Geschatte energiekosten per uur (USD) Gebruiksduur per dag Geschat stroomverbruik Bereik per maand Geschatte energiekosten per maand (USD) Elektrische deken: tweepersoons/ queensize 0,09 kWh $ 0,01 3 uur 8,1 kWh $ 1,10 Nachtlamp (4 W) 0,12 kWh $ 0,02 10 uur 36 kWh $ 5,04 Smartphone-oplader 0,001 kWh Minder dan $ 0,01 Continu 0,15 kWh $ 0,02 Radiowekker 0,008 kWh Minder dan $ 0,01 Continu 5,8 kWh $ 0,8

Keuken

Apparaat Geschat stroomverbruik Bereik per uur Geschatte energiekosten per uur (USD) Gebruiksduur per dag Geschat stroomverbruik Bereik per maand Geschatte energiekosten per maand (USD) Oven 2,3 kWh $ 0,32 30 minuten 34,5 kWh $ 4,83 Fornuis 1,5 kWh $ 0,21 30 minuten 22,5 kWh $ 3,15 Magnetron 1,44 kWh (0,12 kWh per 5 min.) $ 0,12 ($ 0,02 per 5 min.) 15 minuten 10,8 kWh $ 1,5 Waterkoker 0,11 kWh $ 0,02 10 minuten 0,5 kWh $ 0,07 Koffiezetapparaat/-opwarmer aan 0,4 kWh per uur (0,12 kWh per kopje) $ 0,05 ($ 0,02 per kopje) 1 uur 9,6 kWh $ 1,34 Vaatwasser (normale cyclus zonder heet water) 1,1 kWh $ 0,15 2-uurs cyclus 65,1 kWh $ 9,11 Broodrooster 0,75 kWh $ 0,10 5 minuten 1,87 kWh $ 0,26 Koelkast + vriezer (17 m3) 0,04 kWh Minder dan $ 0,1 Continu 35 kWh $ 4,9 Heteluchtfriteuse (1500 W) 1,5 kWh $ 0,21 20 minuten 14,9 kWh $ 2,09

Wasruimte

Apparaat Geschat stroomverbruik Bereik per uur Geschatte energiekosten per uur (USD) Gebruiksduur per dag Geschat stroomverbruik Bereik per maand Geschatte energiekosten per maand (USD) Droger 3 kWh $ 0,5 Twee keer per week 25,5 kWh $ 3,57 Conventionele wasmachine 2,3 kWh $ 0,32 Twee keer per week 19,5 kWh $ 2,73 Stofzuiger 0,75 kWh $ 0,10 2 uur per week 4,8 kWh $ 0,67 Robotstofzuiger 0,007 kWh Minder dan $ 0,01 45 minuten 0,15 kWh $ 0,02 Strijkijzer 1,08 kWh $ 0,15 40 minuten per week 2,8 kWh $ 0,4

Woonkamer

Apparaat Geschat stroomverbruik Bereik per uur Geschatte energiekosten per uur (USD) Gebruiksduur per dag Geschat stroomverbruik Bereik per maand Geschatte energiekosten per maand (USD) Led-tv (4k UHD) 40”-50”: 0,071 kWh / 50″-60″: 0,12 kWh Minder dan $ 0,01 / $ 0,02 3 uur (Gemiddelde): 2,8 kWh $ 0,40 Kabeldoos (aangesloten) 0,01 kWh Minder dan $ 0,01 3 uur 0,9kWh $ 0,14 Mediaspeler (Roku) 0,002 kWh Minder dan $ 0,01 3 uur 0,18 kWh $ 0,02 Spelcomputer 0,07 kWh Minder dan $ 0,01 2 uur 4,2 kWh $ 0,58 Speakers (25 W x 2) 0,05 kWh Minder dan $ 0,01 3 uur 4,5 kWh $ 0,63 Stereo 0,05 kWh Minder dan $ 0,01 2 uur 3 kWh $ 0,42 Radio/cd-speler 0,02 kWh Minder dan $ 0,01 1 uur 30 minuten 0,9 kWh $ 0,12 Halogeenlamp 0,02 kWh Minder dan $ 0,01 6 uur 3,6 kWh $ 0,54

Thuiskantoor

Apparaat Geschat stroomverbruik Bereik per uur Geschatte energiekosten per uur (USD) Gebruiksduur per dag Geschat stroomverbruik Bereik per maand Geschatte energiekosten per maand (USD) Wifi-router 0,01 kWh Minder dan $ 0,01 Continu 7,2 kWh $ 1 Desktop Aan: 0,06 kWh / s tand-by: 0,006 kWh $ 0,01 / m inder dan $ 0,01 2 uur 3,6 kWh $ 0,54 Laptop 0,05 kWh Minder dan $ 0,01 2 uur 3 kWh $ 0,42 Monitor (17” LCD) 0,04 kWh Minder dan $ 0,01 2 uur 2,4 kWh $ 0,33 Printer 0,001 kWh Minder dan $ 0,01 10 minuten per week 0,01 kWh $ 0,01

Buiten/garage

Apparaat Geschat stroomverbruik Bereik per uur Geschatte energiekosten per uur (USD) Gebruiksduur per dag Geschat stroomverbruik Bereik per maand Geschatte energiekosten per maand (USD) Zwembadpomp 0,56 kWh $ 0,08 6 uur 101 kWh $ 14,11 Hottub (1500 W) 1,5 kWh $ 0,21 15 minuten 20 kWh $ 2,83 Elektrische auto (om op te laden) 0,49 kWh $ 0,06 7,5 uur 110 kWh $ 15,4 E-bike (500 Wh) (om op te laden) 0,37 kWh $ 0,05 3,5 uur 39 kWh $ 5,4

*Het energieverbruik van huishoudelijke apparaten, gebaseerd op gemiddelde bedrijfsomstandigheden, wordt berekend op basis van hun vermogen (uitgedrukt in watt) per uur en vervolgens per maand. De geschatte kosten zijn gebaseerd op 0,14 USD per kWh, het Amerikaanse nationale gemiddelde. Frequentie en individueel gebruik kunnen variëren.

Slimme bespaartips

Energieverslindende apparaten

De meesten van ons willen hun steentje bijdragen aan het milieu en hun elektriciteitsrekening verlagen. Een van de gemakkelijkste plaatsen om te beginnen is thuis. Het is handig om te weten welke apparaten de meeste elektriciteit verbruiken en je het meeste geld kosten. Uit onze gegevens blijkt dat airconditioners en elektrische waterverwarmers, die respectievelijk 216 kWh (30 USD) en 47 kWh (7 USD) per maand verbruiken, tot de meest energieverslindende apparaten behoren. Andere grote energievreters zijn zwembadpompen (101 kWh; 14 USD) en elektrische auto’s, die 110 kWh (15 USD) per lading verbruiken. Wasdrogers en vaatwassers kosten ook veel geld met respectievelijk 65 kWh (9 USD) en 26 kWh (4 USD) aan energie per maand.

Let op de sluipverbruikers

Zelfs schijnbaar kleine apparaten kunnen in de loop der tijd flink oplopen. Als je bijvoorbeeld een nachtlampje elke nacht laat branden, verbruik je een maand lang 36 kWh (5 USD) aan elektriciteit. Ook het verwarmen van je huis met een draagbare verwarming en het gebruik van een haardroger gedurende slechts 20 minuten per dag gedurende een maand verbruiken respectievelijk 90 kWh (13 USD) en 14 kWh (2 USD).

Denk ook aan apparaten die elektriciteit verbruiken als ze stand-by staan en dus niet actief worden gebruikt. Door bijvoorbeeld ongebruikte apparaten uit te schakelen en opladers los te koppelen, kun je onnodig energieverbruik verminderen.

Investeren in energie-efficiëntie

Om het stroomverbruik in je huis te verminderen, is het belangrijk om er holistisch over na te denken. Focussen op kleine dingen zoals water koken op het fornuis versus in de magnetron is waarschijnlijk tijdverspilling. Kijk in plaats daarvan naar de grote energievreters in je huis, zoals airconditioners, boilers en wasmachines. Deze machines zijn in de loop der jaren veel efficiënter geworden, dus het upgraden van apparaten naar de nieuwste modellen kan soms een verstandige keuze zijn. Je gedrag veranderen kan ook een aanzienlijk verschil maken. Als je bijvoorbeeld je kleren in koud water wast in plaats van warm of heet, kun je in een gemiddeld huis 150 USD per jaar besparen.

Oplossingen voor verlichting

Verlichting is een andere slimme manier om elektriciteit te besparen, waarbij ledlampen de meest energie-efficiënte optie zijn. Traditionele gloeilampen zijn meer verwarmers dan lichtbronnen, en een enkele gloeilamp van 60 watt kan 220 kilowattuur (kWh) per jaar verbruiken. Een compacte fluorescentielamp kan hetzelfde licht geven voor slechts 7 USD per jaar, en een nieuwere ledlamp doet dat voor 4,40 USD. Als je 10 gloeilampen in je huis vervangt door 10 ledlampen kun je meer dan 210 USD per jaar besparen. Ledlampen branden nooit door, en omdat ze weinig warmte afgeven, bespaar je op je airconditioning.

Je behoeften afwegen

Vermindering van het energieverbruik is een kwestie van afwegen tegen gemak en bruikbaarheid. In gebieden met een warm en vochtig klimaat kunnen airconditioners bijvoorbeeld een noodzaak zijn, en moeten huishoudens manieren vinden om het energieverbruik te beheersen zonder aan comfort in te boeten. Evenzo worden elektrische auto’s algemeen beschouwd als een duurzamere vervoersoptie, ondanks het feit dat zij meer elektriciteit verbruiken dan traditionele auto’s, vanwege hun andere milieuvoordelen. Bovendien kan het voor sommige huishoudens onpraktisch zijn om de stekker van een router uit het stopcontact te halen telkens als hij niet wordt gebruikt.

Er bestaan ook andere oplossingen, zoals de aanschaf van energiezuinige apparaten of het gebruik van stekkerdozen met timers, die het energieverbruik kunnen helpen verminderen. Je kunt ook overwegen te investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, om je huishouden minder afhankelijk te maken van traditionele elektriciteitsbronnen.

Het kost evenveel energie om 1000 jaar je telefoon op te laden als om één bitcoin te verhandelen …

Uiteraard weet je dat je koelkastdeur open laten staan een no-go is en dat je airco dag en nacht aan laten staan zeker negatief bijdraagt aan het smelten van de poolkappen. Maar hoe zit het met meer alledaagse dingen, zoals je favoriete programma’s kijken of videospelletjes spelen op een krachtige laptop?

En hoe verhouden meer extreme voorbeelden zich tot elkaar, zoals een jaar lang je telefoon opladen versus het delven van één bitcoin, of elke dag 190 kilometer rijden in een auto versus één keer per jaar vliegen? Laten we eens in de details duiken …

Kost je werk je meer dan je denkt?

Als je acht uur per dag achter een bureau zit, kun je overwegen hoe je computer je energieverbruik beïnvloedt. Volgens onze berekeningen verbruikt een desktopcomputer acht uur per dag maar liefst 600 kWh per jaar, wat jouw bedrijf uiteindelijk ongeveer 84 USD aan energieverbruik per werknemer kan kosten.

Een laptop daarentegen verbruikt slechts 225 kWh per jaar en kost slechts 32 USD aan energie.

De energiekosten van vermaak

Twee uur per dag besteden aan TikTok op je telefoon gedurende een jaar verbruikt slechts 5,17 kWh, en kost tegenwoordig minder dan een kopje koffie. Ter vergelijking, je favoriete series elke dag even lang bingen op een streamingplatform zoals Netflix verbruikt 36,5 kWh per jaar, wat snel oploopt. Als je dus wat energie (en geld) wilt besparen, overweeg dan misschien om je tv-tijd in te ruilen voor wat scrollen op sociale media.

Wat betreft het streamen van muziek: een uur lang luisteren naar je favoriete afspeellijst op Apple Music verbruikt slechts 0,016 kWh, niet veel dus. Een jaar lang twee uur per dag muziek streamen verbruikt slechts ongeveer 14 kWh, wat neerkomt op ongeveer 1,96 USD aan energie per jaar.

Power-up: energieverbruik tijdens het gamen

Gamen kan een energie-intensieve hobby zijn, maar heb je je ooit afgevraagd welke opstelling efficiënter is: een krachtige gaminglaptop of een VR-bril?

Een gaminglaptop kan tussen de 300 en 500 watt aan stroom verbruiken, wat betekent dat hij jaarlijks tot 1400 kWh verbruikt, wat je maar liefst 196 USD per jaar aan energierekeningen kost. Een VR-bril daarentegen (zoals de PlayStation VR-headset) verbruikt slechts 665 kWh per jaar en dat kost jaarlijks 93 USD, dus minder dan de helft.

Als je wilt gamen met een schoner geweten (en een dikkere portemonnee), is het misschien tijd om de krachtige laptop te dumpen en in plaats daarvan voor een energiezuinigere route te gaan, zonder je gameplay op te offeren. Door je energie-efficiënte gamingsetup te combineren met een gaming VPN, kun je ook je game-ervaring optimaliseren terwijl je verbinding beveiligd blijft en je minder last hebt van vertraging.

Van telefoons tot bitcoins

Het is geen geheim dat het delven van cryptomunten veel energie kost. Zelfs de meest efficiënte Bitcoin-mijnoperatie gebruikt ongeveer 155.000 kWh om één bitcoin te delven (wat je ongeveer 21.700 USD aan energierekeningen zou kosten). De New York Times stelde het jaarlijkse stroomverbruik voor Bitcoin-mijnbouw gelijk aan het totale jaarlijkse stroomverbruik van Finland.

Maar zelfs bitcoin-transacties kosten veel energie. Voor het verzenden of ontvangen van één bitcoin is maar liefst 1.833 kWh (257 USD) aan energie nodig. Opmerkelijk is dat een bitcoin op het moment van schrijven 27.400 USD waard is, wat verklaart waarom mensen er zoveel energie aan uitgeven.

Ter vergelijking: een jaar lang je telefoon opladen verbruikt slechts 1,83 kWh, wat overeenkomt met 0,25 USD. Om dit in perspectief te plaatsen: het zou je meer dan 1000 jaar kosten om je telefoon op te laden om aan het energie-equivalent van één enkele bitcoin te voldoen. Dit komt overeen met ongeveer een miljoen keer meer koolstofuitstoot dan een enkele creditcardtransactie.

Dus als je in crypto handelt, zal dat de grootste bijdrage leveren aan je koolstofvoetafdruk, wat je verder ook doet. Hopelijk worden er in de toekomst milieuvriendelijkere miningmethoden ontwikkeld die snel aan populariteit winnen en deze praktijken volledig vervangen.

Vliegen vs. autorijden

Autorijden, een elektrische auto of vliegen? Als je milieubewust bent, ben je misschien benieuwd wat energie-efficiënter is. Laten we naar de cijfers kijken.

Volgens de Environmental Protection Agency (EPA), het federale milieuagentschap van de VS, staat elke liter benzine gelijk aan 33,7 kWh elektriciteit. Als een conventionele auto 193 kilometer rijdt, verbruikt hij ongeveer 158 kWh. Ter vergelijking: een elektrische auto die 4,7 kilometer per kWh rijdt, verbruikt 41,3 kWh.

Nieuwere elektrische automodellen, zoals de Tesla 3, hebben een nog lager verbruik van 4 kWh, waardoor bestuurders per 193 kilometer zo’n 30 kWh aan stroom verbruiken.

Aan de andere kant is er ook bezorgdheid over de grote hoeveelheden energie die nodig zijn om de tractiebatterijen voor elektrische voertuigen te maken. Maar over het algemeen beschouwen instanties zoals de EPA die elektrische voertuigen nog steeds als milieuvriendelijker dan benzineauto’s.

Hoe is vliegen te vergelijken?

De efficiëntie van een vlucht hangt af van veel factoren, zoals de leeftijd en het gewicht van het vliegtuig, het aantal passagiers aan boord en de lengte van de vlucht. Volgens recente statistieken van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen bedraagt het gemiddelde brandstofverbruik 58 mijl per gallon per passagier (of 24,5 km per liter brandstof per passagier), wat efficiënter is dan het gemiddelde autoverbruik van 25,7 mijl per gallon (10,9 km per liter brandstof).

Maar als je met meerdere mensen samen in een auto reist, verbruik je minder brandstof per persoon, wat een lager energieverbruik per passagier kan betekenen dan wanneer je het vliegtuig zou nemen.

Kan je als individu een verschil maken?

Je vraagt je waarschijnlijk af hoeveel verschil kleine veranderingen in je individuele energieverbruik werkelijk kunnen uitmaken voor de planeet. Natuurlijk hebben acties op bedrijfsniveau of veranderingen in het overheidsbeleid een veel grotere impact dan wat individuen kunnen bereiken.

Dat gezegd hebbende, onze kleine gewoonten in dagelijkse routines tellen wel degelijk op. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar iets eenvoudigs als het versturen van een e-mail.

Hoewel één e-mail met een bijlage een minuscule hoeveelheid elektriciteit verbruikt (0,00000225 kWh), moet je bedenken dat er elke dag ongeveer 319,6 miljard e-mails worden verstuurd. Dat is een energieverbruik van maar liefst 215.730 kWh per dag.

Een beetje YouTube kijken lijkt onschuldig, maar wereldwijd kan de hoeveelheid energie die YouTube in één week verbruikt, sommige kleine landen (zoals Azerbeidzjan en Ecuador) een jaar lang van stroom voorzien. Hier volgt een kijk op verschillende gebieden en hoeveel van hun jaarlijkse energieverbruik overeenkomt met één week YouTube kijken wereldwijd.

Het bekijken van YouTube-video’s in 4K gebruikt 25% meer energie dan bijvoorbeeld het streamen van Netflix in UHD. Met meer dan een miljard uur aan YouTube-video’s die dagelijks worden bekeken, is dat veel energieverbruik. Als niemand een week lang naar YouTube zou kijken, zou dat een maximale energie-output kunnen genereren die gedurende een jaar meer dan 36% aan niet-hernieuwbare elektriciteit voor Qatar of 0,8% aan elektriciteit voor de VS zou opleveren.

Welke stappen neem jij in je dagelijks leven om energie te besparen? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder.