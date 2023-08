Porównanie aplikacji muzycznych: cena, katalogi, prywatność

Spotify, Apple Music i YouTube dominują w branży streamingu muzyki. Ale czy robią wystarczająco dużo w kwestii prywatności użytkowników?

Spotify dominuje z największym udziałem w rynku, ale jego rozbudowana polityka gromadzenia danych użytkowników na potrzeby reklam jest dosyć niepokojąca.

Inne platformy, takie jak Deezer, Tidal i Pandora, posiadają unikalne oferty i modele cenowe, a także koncentrują się na odkrywaniu muzyki i zapewniają wysoką jakość dźwięku.

Jak radzą sobie regionalne muzyczne platformy streamingowe? Dowiedz się, z jakich serwisów korzystają użytkownicy w Chinach, Indiach, we Włoszech i innych krajach.

Rozwiąż nasz quiz i odkryj, która platforma streamingowa z muzyką najbardziej do Ciebie pasuje.

Poruszanie się po rozległym krajobrazie muzycznych serwisów streamingowych może być nie lada wyzwaniem, ponieważ branżowi giganci typu Spotify, Apple Music i YouTube nieustannie rywalizują o Twoje względy, oferując podobne usługi. Od obszernych bibliotek po tworzenie playlist i obietnicę kompatybilności z różnymi urządzeniami, platformy te wydają się oferować wszystko, co jeszcze bardziej komplikuje proces decyzyjny.

Załóżmy, że kochasz podróże i chcesz się cieszyć swoimi playlistami z dowolnego miejsca na świecie, a jak wiadomo, w zależności od regionu, dostępność tych platform może ulec zmianie. Na przykład niektóre z nich mogą wymagać pobrania VPN, co rodzi pytanie: czy nie kłóci się to z Twoim stylem życia?

Ogromna konkurencja pomiędzy tymi usługami prowadzi też do ciągłych innowacji, ponieważ firmy regularnie wprowadzają nowe funkcje i warianty. I nie chodzi tu tylko o muzykę – podcasty, programy i inne treści jeszcze bardziej wszystko utrudniają.

Spotify to najpopularniejszy muzyczny serwis streamingowy

Według raportu branżowego International Music Summit, Spotify jest liderem na rynku streamingu muzyki. W 2022 r. baza subskrybentów Spotify stanowiła prawie 31% udziału w światowym segmencie – mówi się, że liczba ta wzrośnie jeszcze bardziej do końca 2023 r. Kolejne miejsca zajmują Apple Music z 13,7% udziałem i Tencent Music z 13,4% udziałem.

Poza tymi dobrze znanymi gigantami muzycznymi, inni godni uwagi rywale również walczą o swoją pozycję. YouTube Music zajmuje czwarte miejsce z 8,9% udziałem, podczas gdy platformy takie jak NetEase Music z Chin, Yandex Music z Rosji i Deezer z Francji również cieszą się sporą popularnością.

Czyniąc świat streamingu muzyki bardziej zróżnicowanym, inne platformy dodatkowo wzbogacają branżę, obejmując 10,2% rynku. Godne uwagi przykłady to Joox Music, który posiada tytuł największej aplikacji do streamingu muzyki w niektórych częściach Azji, a także ulubieniec Amerykanów, iHeartRadio. Ponadto Amazon Music również może się pochwalić znaczącą pozycją na rynku.

Porównanie topowych muzycznych platform streamingowych

Mając do dyspozycji tak wiele globalnych platform muzycznych, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Jednak pewien istotny aspekt często zostaje pominięty: polityka dotycząca prywatności i gromadzenia danych. Każda platforma ma swój własny zestaw zasad, które warto wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji.

Aby pomóc Ci w tym procesie i uniknąć wróżenia z fusów, przyjrzeliśmy się funkcjom, korzyściom i politykom prywatności najpopularniejszych platform streamingowych z muzyką. Naszym celem jest dostarczenie przejrzystych informacji po to, by ułatwić Ci wybór platformy odpowiadającej Twoim preferencjom i potrzebom.

No dobra, czas zagłębić się w temat i znaleźć Twoje muzyczne przeznaczenie!

1. Spotify

Spotify przeszedł znaczną ewolucję od czasu swojej premiery w 2008 r. Jako pionier w dziedzinie streamingu muzyki premium, Spotify pozyskał milion użytkowników w ciągu pierwszych pięciu miesięcy od debiutu. W tym roku szacuje się, że liczy on 515 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie, co czyni go najczęściej używanym muzycznym serwisem streamingowym na Ziemi.

Spotify umożliwia słuchanie muzyki i podcastów na żądanie, tworzenie własnych playlist i udostępnianie ulubionych treści znajomym. Spotify oferuje darmową wersję z reklamami oraz plany premium, które pozwalają na słuchanie muzyki bez reklam, odtwarzanie utworów offline itd. Usługa jest dostępna na wszystkich głównych platformach, w tym komputerach, urządzeniach mobilnych i inteligentnych głośnikach. Jeśli interesuje Cię subskrypcja Spotify Premium, ale nie możesz się zdecydować, postaw na miesięczny bezpłatny okres próbny (dostępny tylko dla nowych użytkowników).

Spotify oferuje trzy poziomy jakości dźwięku, które różnią się w zależności od subskrypcji. Użytkownicy, którzy nie płacą, otrzymują zaawansowane kodowanie audio (AAC) 128 kbit/s, które stanowi najbardziej podstawowy poziom jakości dźwięku, podczas gdy użytkownicy premium mogą korzystać z AAC 256 kbit/s. Dla niewtajemniczonych, AAC to technika kompresji, która zmniejsza rozmiary plików audio, a kbit/s mówi nam o liczbie bitów na sekundę używanych do kodowania pliku. Tak więc im wyższa wartość kbit/s, tym dźwięk jest płynniejszy i wyraźniejszy.

W 2021 r. firma ogłosiła, że do końca 2023 r. będzie oferować streaming muzyki w wysokiej jakości (Hi-Fi), odpowiadającej jakości dźwięku CD. Nowa oferta umożliwi użytkownikom przejście na wyższy poziom.

Niedawno Spotify zmieniło cenę planu premium z 9,99 USD na 10,99 USD. Niektórzy eksperci spekulowali, że firma podniosła ceny, aby zabezpieczyć się w czasach niepewnej gospodarki.

Gromadzenie danych przez Spotify

Spotify twierdzi, że aby świadczyć usługi za darmo, gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje o wszystkich swoich użytkownikach – w tym o użytkownikach premium – reklamodawcom w celu tworzenia ukierunkowanych reklam. Według Wired, ten stały strumień danych o użytkownikach może wydawać się niektórym dosyć niepokojący. Od każdego odtwarzanego utworu lub odcinka podcastu po słowa kluczowe używane w pasku wyszukiwania, Spotify nieustannie gromadzi dane behawioralne, aby uzyskać wgląd w nastroje i działania użytkowników.

Każdego roku Spotify wypuszcza Wrapped (patrz poniżej), czyli kampanię marketingową, która kompiluje dane (zwyczaje odtwarzania, ulubieni artyści, gatunki itd.), aby zaprezentować Twoje nawyki i dane dotyczące słuchania muzyki. Kampania wydaje się działać – ponoć Spotify każdego roku podczas premiery Wrapped odnotowuje wzrost liczby pobrań z App Store.

W jaki sposób Spotify może wykorzystać Twój gust muzyczny do pozyskania informacji o Twoich zainteresowaniach, osobowości i życiu? Cóż, jeśli na przykład zdarzyło Ci się słuchać White Horse Taylor Swift, a następnie Good As Hell Lizzo, po czym przez całą noc leciała playlista zatytułowana „Heartbreak Hits 💔”, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Spotify zorientuje się, że przechodzisz przez trudny okres. W rezultacie aplikacja zaproponuje Ci utwory lub podcasty, które pasują do Twojego aktualnego nastroju.

Według polityki prywatności Spotify może również pozyskiwać dane plików cookie, adres IP oraz informacje o urządzeniach połączonych z siecią Wi-Fi. Firma może również uzyskać dostęp do nagrań głosowych, jeśli korzystasz z funkcji sterowania głosowego Hey Spotify na smartfonie lub inteligentnym głośniku. Ponadto, jeśli użytkownik zintegrował Spotify z platformami społecznościowymi typu Facebook, Instagram i Twitter, to… no dalej, zgadnij! O tak, Spotify może mieć wgląd do pewnych informacji pochodzących również od nich.

Na początku tego roku Spotify ujawniło, że nabyło silnik głosowy sztucznej inteligencji, aby zapewnić użytkownikom doświadczenie podobne do radia FM. Nowa funkcja DJ będzie odtwarzać utwory w oparciu o historię słuchania i preferencje użytkownika oraz komentarze czytane przez sztuczną inteligencję, które zostały stworzone przez ludzkich redaktorów. Funkcja DJ to kolejny przykład tego, w jaki sposób Spotify wykorzystuje dane użytkowników.

Dowiedz się, jak działa Spotify DJ:

To, czy masz się martwić procesami gromadzenia danych przez Spotify, zależy od Twojego indywidualnego podejścia do kwestii prywatności. Spotify gromadzi znaczną ilość danych na temat swoich użytkowników, w tym jakich utworów słuchają, a także kiedy to robią i gdzie. Dane te mogą być wykorzystywane do śledzenia nawyków słuchania, targetowania reklam, a nawet poznawania osobowości i nastroju użytkownika. Choć może się to wydawać dość inwazyjne, gromadzenie danych przez Spotify – i inne serwisy streamingowe oraz społecznościowe – jest dość powszechne.

Jednakże, mimo że Spotify otwarcie mówi o wykorzystywaniu i gromadzeniu danych klientów, niedawno zostało ukarane grzywną w wysokości 5,4 mln USD przez szwedzki Urząd Ochrony Prywatności. Organizacja twierdzi, że Spotify nie poinformowało użytkowników o tym, w jaki sposób ich dane są gromadzone i wykorzystywane w Szwecji.

Na szczęście istnieją sposoby, aby chronić swoją prywatność i ograniczyć sposób, w jaki muzyczne serwisy streamingowe zbierają informacje na Twój temat. Wrócimy do tego później.

2. Apple Music

Apple Music oferuje 100 milionów utworów muzycznych, trzy stacje radiowe na żywo i ponad 30 000 profesjonalnie przygotowanych playlist. Oprócz utworów audio, platforma udostępnia również teledyski i filmy dokumentalne związane z muzyką. W październiku 2022 r. Apple ogłosiło, że podnosi cenę Apple Music z 9,99 USD do 10,99 USD.

W przeciwieństwie do Spotify, Apple Music nie oferuje darmowej wersji, co oznacza również brak reklam. Według Eleny Segal, szefowej wydawnictwa muzycznego firmy, Apple nigdy nie wprowadzi bezpłatnej opcji, ponieważ jest to sprzeczne z ich podstawowymi wartościami dotyczącymi prywatności. Apple Music oferuje jednak nowym użytkownikom różne darmowe okresy próbne, które wahają się od jednego miesiąca do aż sześciu miesięcy. Użytkownicy iOS, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z Apple Music, kwalifikują się do miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego. Ci, którzy zakupili odpowiedni produkt Apple, taki jak AirPods Pro, HomePod lub Beats Studio Buds, mogą otrzymać nawet do sześciu miesięcy za darmo.

Apple Music jest dostępne na wszystkich urządzeniach Apple i może być obsługiwane przez różne inteligentne głośniki i telewizory. W 2021 r. Apple wprowadziło plan głosowy, który umożliwia użytkownikom zamawianie utworów, playlist i wykonawców za pośrednictwem Siri. Brak fizycznych funkcji sprawia, że plan ten jest tańszy niż wszystkie pozostałe.

Apple Music liczy ponad 88 milionów subskrybentów, co czyni je drugą najpopularniejszą muzyczną platformą streamingową na świecie – prawdopodobnie jest to związane z faktem, że na całym świecie jest 1,46 miliarda aktywnych użytkowników iPhone’ów, a każdy iPhone ma preinstalowaną aplikację.

Apple konsekwentnie wprowadza nowe funkcje, aby pozostać konkurencyjnym serwisem streamingowym z muzyką na rynku. Na przykład w 2021 r. firma wprowadziła dwa poziomy dźwięku: bezstratną kompresję i bezstratną kompresję Hi-Res. Bezstratna kompresja to rodzaj formatu kompresji dźwięku, który zachowuje wszystkie oryginalne dane audio, tym samym zapewniając słuchaczom najlepszą możliwą jakość dźwięku. Mimo to oba formaty bezstratnej kompresji Apple zajmują dużo miejsca w pamięci, a żadne słuchawki Bluetooth nie są przystosowane do odtwarzania muzyki z taką czystością.

Niedawno Apple Music eksperymentowało z występami na żywo, wprowadzając nowy zestaw funkcji związanych z odkrywaniem koncertów, które są płynnie zintegrowane z Apple Maps i Apple Music. Nowa funkcja – Guides – zwraca uwagę na najlepsze miejsca z muzyką na żywo – od kultowych wiedeńskich sal symfonicznych po modne kluby techno na Brooklynie i w Tokio. Funkcja Guides jest dostępna w ponad 10 miastach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Australii. Użytkownicy spoza tych krajów mogą wykorzystać wysokiej jakości VPN, aby uzyskać dostęp do Guides.

A co z polityką prywatności Apple Music?

Oto niektóre z Twoich danych gromadzonych przez Apple podczas gdy korzystasz z Apple Music:

imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe;

historia słuchania;

urządzenia używane do słuchania Apple Music;

dane o lokalizacji, jeśli masz włączone usługi lokalizacyjne;

Twoje kontakty, jeśli masz włączoną opcję „Kontakty” w Apple Music.

Zgodnie z polityką prywatności Apple wykorzystuje te dane do świadczenia usług, ulepszania ich oraz wyświetlania ukierunkowanych reklam swoich artystów, a także polecania lepszych utworów muzycznych. Możesz kontrolować sposób, w jaki Apple wykorzystuje Twoje dane, modyfikując ustawienia prywatności w aplikacji Apple Music.

Gromadzenie danych przez Apple Music

Apple cieszy się reputacją firmy skoncentrowanej na prywatności. Nic zatem dziwnego, że polityka prywatności marki jest stosunkowo jasna i prosta, a w przeszłości podejmowano kroki w celu ochrony prywatności użytkowników.

Jednakże, choć Apple Music nie oferuje reklam, może gromadzić, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać dane nieosobowe do różnych celów. Zgodnie z polityką prywatności Apple Music jest zobowiązane do udostępniania zagregowanych danych nieosobowych i demograficznych użytkowników (np. imię i nazwisko oraz płeć) wytwórniom płytowym, wydawcom oraz artystom.

3. Amazon Music Free, Amazon Music i Amazon Music Unlimited

Czy te trzy oferty muzyczne Amazon wprawiają Cię w zakłopotanie? Mieliśmy tak samo! Oto krótki opis tego, co proponuje każda z platform i czym się od siebie różnią:

Amazon Music Free oferuje użytkownikom Amazon bezpłatny dostęp do wielu playlist, stacji i wybranych utworów na żądanie z wyselekcjonowanych playlist na Androidzie i iOS, z reklamami.

oferuje użytkownikom Amazon bezpłatny dostęp do wielu playlist, stacji i wybranych utworów na żądanie z wyselekcjonowanych playlist na Androidzie i iOS, z reklamami. Amazon Music Prime to muzyczna usługa streamingowa, która zapewnia członkom Prime dostęp do 100 milionów utworów, szerokiego wyboru najlepszych podcastów i tysięcy playlist bez reklam (w pakiecie z członkostwem Amazon Prime).

to muzyczna usługa streamingowa, która zapewnia członkom Prime dostęp do 100 milionów utworów, szerokiego wyboru najlepszych podcastów i tysięcy playlist bez reklam (w pakiecie z członkostwem Amazon Prime). Amazon Music Unlimited to usługa streamingu muzyki premium, która nie jest częścią członkostwa Prime. Amazon Music Unlimited oferuje ponad 100 milionów utworów w HD i Ultra HD, a także ciągle powiększającą się kolekcję utworów w dźwięku przestrzennym w Dolby Atmos i 360 Reality Audio, dostępnych na wielu platformach, w tym na Androidzie, iOS, Fire TV, wybranych urządzeniach do streamingu, smart TV i inteligentnych głośnikach.

Amazon Music i Amazon Music Unlimited są wolne od reklam i dostępne na różnych urządzeniach. Jeśli kolejność utworów Ci nie przeszkadza, Music Prime, który należy już do subskrypcji Prime, jest dobrym wyborem, ale brakuje mu funkcji streamingu premium w ramach Music Unlimited, takich jak lepsza jakość dźwięku.

Postanowiliśmy skupić się na Amazon Music Unlimited, ponieważ nie wymaga on członkostwa Prime i działa jako oddzielna usługa.

Amazon Music Unlimited nie we wszystkim dorównuje swoim rywalom – brakuje mu na przykład radia na żywo. Poza tym ostatni wzrost ceny usługi obniżył jej wartość dla użytkowników Prime, którzy otrzymują Music Prime w pakiecie z członkostwem.

Amazon Music w dalszym ciągu zapewnia dostęp do obszernej biblioteki liczącej ponad 100 milionów utworów, dźwięku w wysokiej rozdzielczości, znacznej kompatybilności z urządzeniami Amazon i ogromnej kolekcji podcastów. Usługa Amazon Music Unlimited początkowo nie posiadała darmowej wersji, ale to się zmieniło – bezpłatna wersja umożliwia użytkownikom dostęp do różnych playlist i stacji z reklamami.

Platforma niedawno wprowadziła teledyski, tym samym zachowując swoją konkurencyjność na rynku.

Warto zauważyć, że mimo iż Music Unlimited oferuje dwa poziomy wysokiej jakości dźwięku, nie każdy utwór z ich biblioteki będzie można odtworzyć w tej jakości. Co więcej, do słuchania niektórych utworów wymagane są odpowiednie słuchawki i głośniki.

Czy Amazon Music Unlimited jest bezpieczny?

Amazon Music Unlimited jest własnością jednej z największych firm technologicznych na świecie. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat firma ta doświadczyła paru wycieków danych obejmujących pracowników, Twitcha (spółkę Amazona), a także adresów e-mail klientów.

W swojej polityce prywatności Amazon Music Unlimited twierdzi, że gromadzi następujęce informacje o użytkowniku:

imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje rozliczeniowe;

informacje o urządzeniu, takie jak adres IP i system operacyjny;

historia słuchania i preferencje użytkownika;

informacje o lokalizacji;

informacje o interakcjach z Amazon Music Unlimited, odwiedzanych stronach i działaniach podejmowanych w aplikacji lub za pośrednictwem strony internetowej.

Amazon Music Unlimited twierdzi, że wykorzystuje informacje o użytkowaniu, aby ulepszyć swoją usługę: zrozumieć, jakich utworów słuchasz, jakie playlisty tworzysz i w jaki sposób korzystasz z usługi. Informacje te pomagają Amazon Music Unlimited polecać nowe utwory i playlisty oraz sprawiają, że usługa jest bardziej spersonalizowana.

4. YouTube Music

Od momentu uruchomienia w 2015 r., YouTube Music znacznie ewoluowało, stając się silnym konkurentem dla streamingowych gigantów, takich jak Apple Music i Spotify.

YouTube Music to platforma poświęcona wyłącznie streamingowi muzyki, podczas gdy YouTube Premium koncentruje się głównie na filmach i treściach generowanych przez użytkowników, takich jak szorty. Jeśli uwielbiasz YouTube, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – YouTube Music jest dołączony do subskrypcji YouTube Premium, ale możesz też subskrybować YouTube Music osobno.

Jedną z kluczowych funkcji YouTube Music jest sugerowanie playlist na podstawie wykrytej lokalizacji i pory dnia. Umożliwia również wyszukiwanie utworów na podstawie tekstu. Dodatkowo, współpraca YouTube Music z YouTube umożliwia dostęp do oficjalnych teledysków YouTube oraz utworów karaoke. W 2022 r. YouTube ogłosił, że przekroczył 80 milionów subskrybentów Music i Premium na całym świecie.

Gromadzenie danych przez YouTube Music

Mimo że YouTube Music jest uważany za stosunkowo bezpieczny, pojawiły się obawy dotyczące polityki prywatności YouTube Music, zwłaszcza w kwestii gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących historii słuchania użytkowników.

Oto, co YouTube Music gromadzi na Twój temat:

dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane rozliczeniowe i dane kontaktowe;

identyfikatory urządzeń i statystyki użytkowania, takie jak adres IP, odsłuchane utwory i utworzone playlisty;

pliki cookie i inne informacje, których celem jest zrozumienie preferencji użytkownika.

Niektórzy użytkownicy obawiają się, że ich nawyki związane ze słuchaniem muzyki mogą być monitorowane, a następnie wykorzystywane do celów reklamowych.

Co więcej, niektórych użytkowników martwi kwestia rekomendacji opartych na lokalizacji, ponieważ może to prowadzić do śledzenia lokalizacji. Istnieją również obawy, że YouTube Music może bez wyraźnej zgody ujawniać dane dotyczące historii słuchania użytkowników partnerom zewnętrznym, zwłaszcza po wprowadzeniu podsumowań na koniec roku (coś podobnego do Spotify Wrapped). Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że YouTube Music jest spółką Google, trzeba się liczyć z tym, że nieco kontrowersyjna polityka prywatności firmy tyczy się wszystkich jej produktów i usług.

5. Deezer

Deezer może pochwalić się kilkoma funkcjami, w tym darmowym planem, wysokiej jakości dźwiękiem, podcastami, kompleksowym algorytmem wyszukiwania muzyki i unikalnymi funkcjami, takimi jak SongCatcher. Ponadto intuicyjny i dobrze zorganizowany interfejs zwiększa łatwość obsługi.

Funkcjonalność Deezer Free różni się w zależności od wersji na komputer i urządzenie mobilne. W aplikacji mobilnej użytkownicy mogą korzystać z bardziej liberalnego zakresu funkcji. Obejmują one nieskończone pomijanie określonych codziennych playlist i spersonalizowane rekomendacje. Z kolei Deezer Free na komputer zapewnia zgoła odmienne wrażenia, ponieważ użytkownicy mogą pominąć maksymalnie sześć utworów w ciągu godziny i obejrzeć 30-sekundowe podglądy piosenek. Plan Premium, natomiast, umożliwia słuchaczom pełną kontrolę nad ich wrażeniami słuchowymi.

Jedną z unikalnych funkcji Deezer jest usługa SongCatcher, zaprojektowana do identyfikowania i przechowywania utworów. Aby użyć SongCatchera na smartfonie, przejdź do opcji „Szukaj”, gdzie zauważysz niebieski pasek z pytaniem „Co to za piosenka?”. Po stuknięciu SongCatcher natychmiast zaczyna nasłuchiwać i próbuje zidentyfikować odtwarzany utwór lub melodię. W 2022 r. Deezer rozszerzył możliwości SongCatchera o rozpoznawanie nucenia, śpiewania i gwizdania.

Od 2023 r. Deezer liczy około 9,4 miliona subskrybentów, którzy pochodzą głównie z Europy i Ameryki Łacińskiej (np. Brazylii). Platforma jest dostępna w 185 krajach, ale słuchacze przebywający w państwach typu Singapur będą musieli skorzystać z VPN, aby uzyskać dostęp do darmowej wersji.

Gromadzenie danych przez Deezer

Deezer jest raczej bezpieczny. Jego polityka prywatności określa praktyki firmy w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania danych osobowych użytkowników. Określa również prawa użytkownika do prywatności, w tym możliwość dostępu do danych osobowych i ich usuwania. Na swojej stronie Deezer podaje również okres, przez jaki przechowuje określone informacje o użytkowniku – np. trzy lata w przypadku danych osobowych, pięć lat w przypadku wniosków wysłanych do obsługi klienta oraz 10 lat w przypadku informacji rozliczeniowych oraz transakcji zgodnie z francuskim kodeksem monetarnym i finansowym.

Inne popularne muzyczne platformy streamingowe

Chociaż nie mogą pochwalić się największą bazą subskrybentów, alternatywne platformy streamingowe z muzyką zyskały oddanych fanów dzięki swoim unikalnym i urzekającym funkcjom.

Przyjrzymy się dwóm z mniej znanych perełek, aby odkryć powody ich rosnącej popularności. Zobaczymy też, co wyróżnia je na tle pozostałych muzycznych serwisów.

1. Tidal

Tidal został założony przez rapera Jaya-Z i jest obecnie własnością firmy Square, która zajmuje się przetwarzaniem płatności. W 2014 r. była to pionierska platforma oferująca streaming muzyki Hi-Fi oraz ekskluzywne treści zza kulis, co w tamtym czasie wyróżniało ją na tle innych muzycznych serwisów streamingowych.

Tidal wyróżnia się jako platforma, której priorytetem jest najwyższa jakość dźwięku. W przeciwieństwie do Spotify i Apple Music, Tidal oferuje cztery różne jakości audio – wszystkie w jakości CD.

Bardzo ważnym elementem misji Tidala jest wspieranie artystów. Dzięki subskrypcji HiFi Plus 10% miesięcznej opłaty trafia bezpośrednio do najczęściej słuchanych artystów. Obejmuje to unikalny system tantiem, w myśl którego artyści otrzymują wynagrodzenie w oparciu o aktywność swoich fanów.

Tidal nie publikuje liczby swoich użytkowników, ale eksperci szacują, że platforma liczy około pięciu milionów płatnych subskrybentów. Liczby te mogą ulegać wahaniom w zależności od rodzaju dostępnych treści. Na przykład, Tidal twierdzi, że album Beyoncé Lemonade pomógł platformie zdobyć 1,2 miliona rejestracji użytkowników w pierwszym tygodniu, w którym został wydany. Album Lemonade był dostępny wyłącznie w serwisie Tidal przez około trzy lata (Beyoncé jest żoną Jaya-Z), zanim został udostępniony na innych platformach streamingowych.

Gromadzenie danych przez Tidal

Polityka prywatności Tidal zawiera całą sekcję (z przykładami) dotyczącą rodzaju gromadzonych danych osobowych i nieosobowych, kiedy są one wykorzystywane i w jaki sposób są pozyskiwane. Podobnie jak inne platformy, Tidal uzasadnia zbieranie tego typu informacji w celu ulepszenia swoich usług i targetowanych reklam.

Oprócz tego, że kwestia prywatności jest dość niepokojąca, niektórzy użytkownicy mogą być również zaskoczeni ceną, brakiem funkcji i innych interaktywnych elementów Tidala. Przy cenie 19,99 USD za subskrypcję Hi-Fi Premium, Tidal jest prawie dwa razy droższy niż subskrypcja Spotify Premium.

2. Pandora

Pandora rozpoczęła działalność na początku XXI wieku w Stanach Zjednoczonych i jest najczęściej rozpoznawana dzięki solidnemu algorytmowi rekomendacji utworów, który nadal jest jej bardzo mocną stroną.

Dzięki subskrypcji Premium bez reklam możesz usiąść wygodnie i zaczekać, aż Pandora wybierze dla Ciebie odpowiednie utwory. Usługa jest zasilana przez Music Genome Project, który jest zastrzeżonym algorytmem analizującym muzykę w oparciu o ponad 400 atrybutów muzycznych. Darmowa subskrypcja jest jednak mniej interesująca, ponieważ zawiera nachalne reklamy. Mimo że Pandora raczej nie dorównuje nowszym serwisom pod względem funkcjonalności, z pewnością wyróżnia się takimi opcjami jak komentarze do albumów i informacje o trasach koncertowych artystów. Pandora jest również spółką SiriusXM i ze względu na ograniczenia licencyjne jest dostępna tylko dla osób przebywających w Stanach Zjednoczonych lub posiadających VPN dla USA.

Gromadzenie danych przez Pandorę

W swojej polityce prywatności Pandora twierdzi, że gromadzi podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także dane o użytkowniku w oparciu o korzystanie z aplikacji. Firma informuje również, w jaki sposób może pozyskiwać i wykorzystywać dane o lokalizacji i głosie, jeśli użytkownik włączył usługi lokalizacyjne i głosowe za pośrednictwem platformy.

Regionalne muzyczne platformy streamingowe, o których warto wiedzieć

W miarę rozwoju globalnej branży streamingu muzyki, kilka regionalnych platform dodało swoje trzy grosze, zapewniając unikalne i spersonalizowane pod względem kulturowym wrażenia muzyczne. Odchodząc nieco od mainstreamu, platformy te koncentrują się na muzyce tworzonej przez artystów i zespoły z określonego regionu lub kraju.

Najfajniejsze w tych serwisach jest to, że uchwyciły one esencję różnych lokalnych scen muzycznych i zmieniły sposób, w jaki odbiorcy odkrywają i wchodzą w interakcję z muzyką. Oto, jak poniższe platformy zaspokajają specyficzne gusta i preferencje swoich regionalnych słuchaczy:

Bandcamp

Bandcamp zyskał reputację „anty-Spotify”, koncentrując się na niezależnych artystach i zapewniając im platformę do dystrybucji ich muzyki. Siedziba firmy znajduje się w Oakland w Kalifornii.

Według Bandcamp, gdy użytkownik kupuje utwór, album lub jakiś produkt za pośrednictwem platformy, 82% wpływów trafia do artysty lub wytwórni. Oprócz indywidualnych artystów, niezależni twórcy gier, tacy jak Stardew Valley, Minecraft i Cuphead, również opublikowali swoje ścieżki dźwiękowe do gier za pośrednictwem Bandcamp. W 2022 r. Bandcamp został zakupiony przez Epic Games – studio stojące za grami wideo takimi jak Fortnite i Unreal.

Gaana

Gaana to jeden z największych indyjskich muzycznych serwisów streamingowych, który oferuje ogromną bibliotekę muzyki indyjskiej i międzynarodowej. Katalog platformy obejmuje wielogatunkową muzykę, a także imponującą gamę języków indyjskich, takich jak hindi, tamilski i bengalski. Dyrektor generalny Gaany, Gautam Sinha, uważa, że do 2024 r. jego serwis streamingowy z muzyką będzie liczył 500 milionów użytkowników.

iHeartRadio

Popularny w Ameryce Północnej serwis iHeartRadio to dostawca transmisji, podcastów i radia typu freemium. Dzięki katalogowi obejmującemu miliony utworów od tysięcy artystów, iHeartRadio pozwala użytkownikom tworzyć własne stacje oparte na ich ulubionych wykonawcach lub utworach. Oprócz muzyki, iHeartRadio oferuje tysiące podcastów z różnych kategorii, w tym wiadomości, sport i rozrywkę. iHeartRadio jest również znane z organizowania festiwali muzycznych w całych Stanach Zjednoczonych podczas świąt Bożego Narodzenia i wakacji.

Joox

Joox to darmowy muzyczny serwis streamingowy z płatnymi wersjami należący do Tencent, który został uruchomiony w styczniu 2015 r. Platforma jest jedną z wiodących aplikacji do streamingu muzyki w Azji i cieszy się popularnością w Hongkongu, Indonezji, Malezji, Birmie oraz Tajlandii.

Joox jest najbardziej znany ze swojej dużej biblioteki muzycznej zawierającej ponad 40 milionów utworów oraz funkcji Joox Rooms, która pozwala użytkownikom na śpiewanie na żywo w pokojach audio i wideo.

NetEase Cloud Music

NetEase Cloud Music, znane również jako NetEase Cloud Radio ze względu na funkcję rekomendacji muzycznych, to muzyczna platforma streamingowa typu freemium należąca do NetEase, czyli chińskiej firmy zajmującej się grami. Serwis jest najbardziej znany ze swojej obszernej biblioteki, spersonalizowanych rekomendacji i społeczności. Powstałe w 2013 r. NetEase Cloud Music szybko stało się jedną z wiodących chińskich platform muzycznych.

NetEase Cloud oferuje mieszankę muzyki chińskiej i międzynarodowej, koncentrując się na niezależnych chińskich artystach. Użytkownicy mogą słuchać muzyki i komentować utwory, tworzyć i udostępniać playlisty oraz obserwować innych użytkowników. Platforma ta jest atrakcyjna dla szerokiej grupy demograficznej w Chinach, ale najbardziej docenili ją młodzi użytkownicy – głównie za przyjazny interfejs i aspekt społecznościowy.

Qobuz

Podobnie jak Tidal, Qobuz jest platformą streamingową, która stawia na wysoką jakość dźwięku. Audiofile docenią format wysokiej rozdzielczości do 9 216 kb/s, pozwalający użytkownikom słuchać muzyki w jakości zgodnej z oczekiwaniami artysty na CD lub winylu. Nie wszystkie utwory są jednak dostępne w najwyższej jakości. Francuski serwis muzyczny może być droższy niż jego konkurencja, ale jest to obecnie jedyna platforma do kupowania i pobierania utworów oraz albumów w wysokiej rozdzielczości. Kolejnym plusem jest fakt, że interfejs aplikacji jest atrakcyjny i przyjazny dla użytkownika.

Tencent Music

Tencent Music to konglomerat internetowy z siedzibą w Chinach, znany z czterech aplikacji muzycznych: QQ Music (której współwłaścicielem jest Spotify), KuGou Music, Kuwo Music i WeSing. Platformy te oferują różne usługi, takie jak streaming muzyki, karaoke online oraz transmisje na żywo, tym samym umożliwiając użytkownikom słuchanie muzyki na różne sposoby.

Tim Music

Tim Music to muzyczny serwis streamingowy z siedzibą we Włoszech, opracowany przez Telecom Italia (TIM). Oferuje miliony wielogatunkowych utworów, a użytkownicy mogą słuchać muzyki online lub pobierać utwory do słuchania offline. Platforma zapewnia również wyselekcjonowane playlisty, kanały radiowe i spersonalizowane rekomendacje muzyczne w oparciu o nawyki słuchacza. Jedną z unikalnych cech serwisu jest integracja z siecią TIM, która zapewnia streaming bez transmisji danych dla klientów operatora. Ponadto zapewnia wysokiej jakości opcje dźwiękowe i ekskluzywne treści, takie jak przedpremierowe utwory, albumy i wydarzenia na żywo.

TikTok Music

TikTok Music to zupełnie nowa platforma streamingowa od twórców, no cóż… TikToka. Serwis został uruchomiony 6 lipca 2023 r. w Brazylii i Indonezji, a chwilę później dołączyły do nich Australia, Meksyk i Singapur. Platforma jest obecnie dostępna tylko dla testerów, ale ostatecznie zostanie udostępniona reszcie świata.

Nowy serwis streamingowo-społecznościowy wykorzysta wpływową rolę TikToka w odkrywaniu muzyki, jednocześnie umożliwiając słuchanie popularnych utworów za pośrednictwem TikTok Music. Subskrybenci będą mogli również słuchać, pobierać i udostępniać całe utwory za pośrednictwem mediów społecznościowych – w tym TikToka – z łatwością przechodząc z jednej platformy na drugą.

Kluczowe funkcje platformy mają na celu ułatwienie płynnej synchronizacji kont użytkowników TikToka i TikTok Music, umożliwienie słuchania pełnych wersji popularnych piosenek TikToka oraz odkrywanie bardziej spersonalizowanej muzyki. Serwis sprzyja również nawiązywaniu kontaktów w ramach społeczności skoncentrowanej na muzyce, zachęca do interakcji z tekstami piosenek w czasie rzeczywistym, a także promuje tworzenie wspólnych playlist.

Yandex Music

Yandex Music to serwis streamingowy z muzyką opracowany przez rosyjską firmę technologiczną Powerhouse. Oferuje miliony wielogatunkowych utworów od rosyjskich i międzynarodowych artystów. Możesz słuchać gotowych playlist wyselekcjonowanych przez ekspertów muzycznych platformy lub tworzyć własne. Usługa zawiera również inteligentny system rekomendacji, który sugeruje muzykę na podstawie historii słuchania.

Yandex posiada również funkcję radia, która pozwala użytkownikom odkrywać nową muzykę w formacie radiowym. Słuchacze mogą uzyskać dostęp do usługi za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub urządzeń inteligentnych. Dostępne są darmowe i płatne opcje subskrypcji.

5 sposobów na ochronę prywatności podczas korzystania z muzycznych platform streamingowych

Jeśli obawiasz się o swoją prywatność podczas korzystania z niektórych z wyżej wymienionych muzycznych serwisów streamingowych, mamy dla Ciebie kilka cennych wskazówek.

1. Zawsze czytaj politykę prywatności

Przed zarejestrowaniem się na muzycznej platformie streamingowej najpierw zapoznaj się z jej polityką prywatności. Dzięki temu dowiesz się, jakie informacje gromadzi dany serwis muzyczny i w jaki sposób je wykorzystuje.

Niektóre platformy, takie jak YouTube Music i Amazon Music Unlimited, są powiązane z dużymi firmami technologicznymi, co dla niektórych może być niepokojące. Jeśli Ty również masz z tym problem, rozważ inne usługi.

2. Przejdź na słuchanie prywatne

Chcesz ograniczyć monitoring Spotify? Eksperci zalecają włączenie prywatnych sesji – uniemożliwi to Spotify śledzenie Twojej historii słuchania.

Chociaż Apple Music nie ma trybu prywatnego słuchania, użytkownicy Reddita znaleźli sposób na obejście tego problemu. Aby uniemożliwić Apple śledzenie Twoich muzycznych nawyków, wystarczy wyłączyć funkcję „Użyj historii słuchania”.

3. Zmień ustawienia konta

Podczas konfiguracji warto zapoznać się z ustawieniami konta na platformie i zdecydować, jakie informacje chcesz udostępnić dostawcy usług streamingowych. Obejmuje to dane lokalizacyjne, nawyki słuchania i nie tylko. Niektórzy dostawcy muzyki, tacy jak YouTube Music, wykorzystują dane o lokalizacji użytkownika w celu rekomendowania muzyki na podstawie jego lokalizacji i pory dnia.

4. Podczas rejestracji użyj tymczasowego adresu e-mail

Innym świetnym sposobem na ochronę prywatności podczas rejestracji w dowolnym serwisie streamingowym jest podanie tymczasowego adresu e-mail. Tymczasowy adres e-mail to krótkotrwały adres e-mail, który po określonym czasie ulega samozniszczeniu. Tego typu maile są najczęściej używane do zakładania darmowych kont, z których chce się korzystać tylko przez określony czas.

Jedną z głównych zalet korzystania z tymczasowego maila jest ochrona naszego prawdziwego adresu e-mail w przypadku wycieku danych, a także ucieczka przed nachalnymi wiadomościami marketingowymi i spamem. Pamiętaj jednak, że jeśli zechcesz kontynuować subskrypcję, być może nie będziesz w stanie wykonać takich czynności, jak zresetowanie hasła, ponieważ utracisz dostęp do adresu e-mail, który został użyty do rejestracji.

5. Zrezygnuj ze spersonalizowanych reklam

Niektóre muzyczne serwisy streamingowe, takie jak Spotify i Apple Music, umożliwiają rezygnację z otrzymywania spersonalizowanych reklam. Rezygnacja nie powstrzyma platformy przed śledzeniem naszej aktywności, ale uniemożliwi jej udostępnianie informacji o nas partnerom zewnętrznym.

Jeśli chcesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Spotify, możesz zrobić tak:

Wybierz profil > Konto. Przejdź do ustawień prywatności, a następnie poszukaj opcji ze spersonalizowanymi reklamami i wyłącz ją.W Apple Music:

Przejdź do Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Reklamy Apple. Wyłączyć spersonalizowane reklamy.

Bonus: która muzyczna platforma streamingowa jest dla Ciebie najlepsza?

Nie możesz zdecydować, który serwis streamingowy z muzyką będzie dla Ciebie odpowiedni? Wiemy, że opcji jest naprawdę sporo, dlatego rozwiąż nasz quiz, w którym pomożemy Ci sprecyzować Twoje preferencje i ulubiony gatunek muzyczny.

Pytanie 1. Jak opiszesz swój gust muzyczny?

Mainstreamowe hity i listy przebojów Eklektyczna mieszanka wielu stylów Uwielbiam odkrywać nowych artystów Nie umiem się określić

Pytanie 2. Co najbardziej cenisz w muzycznej platformie streamingowej?

Spersonalizowane rekomendacje Obszerną bibliotekę Przyjazny dla użytkownika interfejs Wysokiej jakości dźwięk

Pytanie 3. Jak ważny jest dla Ciebie dostęp do podcastów i audycji radiowych?

Bardzo ważny Słucham ich okazjonalnie Niezbyt ważny Słucham tylko muzyki

Pytanie 4. Jaki jest Twój preferowany sposób odkrywania nowej muzyki?



Playlisty stworzone przez ekspertów Stacje radiowe artystów i rekomendacje Przez przypadek (w trakcie słuchania losowych piosenek) Rekomendacje oparte na algorytmach

Pytanie 5. Jak ważna jest dla Ciebie możliwość pobierania muzyki i słuchania jej offline?



Bardzo ważna, dużo podróżuję Ważna, kiedy nie mam Wi-Fi Niezbyt ważna, nie pamiętam o pobieraniu Nieistotna, pakiet nigdy mi się nie kończy

Pytanie 6. Jak ważne są dla Ciebie teledyski?



Bardzo ważne, zapewniają mi rozrywkę Ważne, ulepszają moje doświadczenie Niezbyt ważne, chodzi mi głównie o dźwięk Nie obchodzą mnie teledyski

Pytanie 7. Jak ważny jest dla Ciebie aspekt społecznościowy (udostępnianie utworów, obserowanie znajomych itd.)?



Bardzo ważny, uwielbiam dzielić się muzyką i obserwować znajomych Nieistotny, nigdy nie przyszło mi do głowy, aby korzystać z funkcji społecznościowych Niezbyt ważny, najczęściej słucham muzyki w samotności Ważny, czasami udostępniam muzykę

Pytanie 8. Ile jesteś w stanie zapłacić za subskrypcję?



Chcę najbardziej przystępną opcję Nie mam nic przeciwko płaceniu za dodatkowe funkcje Mogę zapłacić więcej za wysokiej jakości dźwięk Korzystam tylko z darmowych usług

Pytanie 9. Co sądzisz o reklamach?



Nie mam nic przeciwko reklamom, jeśli oznacza to, że usługa jest darmowa Zaakceptuję kilka reklam Nie chcę żadnych reklam Mam do nich neutralny stosunek

Pytanie 10. Czy ekskluzywna zawartość i wczesny dostęp do nowych wydań są dla Ciebie ważne?



Niezbyt, mogę poczekać na nowe wydania Tak, lubię mieć dostęp do ekskluzywnych treści Nie, nie dbam o to Fajna opcja, ale nie jest dla mnie specjalnie ważna

Odpowiedzi:

Większość „A”: Prawdopodobnie spodoba Ci się Spotify, Apple Music lub Amazon Music Unlimited, ponieważ oferują ogromną bibliotekę i spersonalizowane rekomendacje. Jeśli bardzo lubisz podcasty, rozważ Apple Music.

Większość „B”: Deezer, Tidal lub YouTube Music mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Wszystkie te trzy platformy oferują teledyski, podcasty i ekskluzywne treści od artystów.

Większość „C”: Zasilasz grono prawdziwych audiofilów, a Bandcamp jest najpewniej odpowiedzią na Twoje pytanie. Śmiało odkrywaj i wspieraj niezależnych artystów oraz producentów.

Większość „D”: Pandora to świetne rozwiązanie, jeśli nie możesz zdecydować się na konkretnego wykonawcę lub gatunek muzyczny, ponieważ Music Genome Project pomoże Ci wybrać to, co lubisz.