Spotify, Apple Music e YouTube dominam a indústria de streaming de música. Mas eles estão fazendo o suficiente pela privacidade do usuário?



O Spotify domina com a maior participação de mercado, mas sua extensa política de coleta de dados do usuário para anúncios é preocupante.



Outras plataformas como Deezer, Tidal e Pandora têm ofertas e modelos de preços exclusivos, com foco na descoberta de músicas e áudio de alta qualidade.



Como as plataformas regionais de streaming de música se saem? Descubra quais plataformas os usuários na China, Índia, Itália e outros países estão ouvindo.



Faça nosso teste para determinar qual plataforma de streaming de música é mais adequada para você.

Navegar no vasto cenário de serviços de streaming de música pode ser uma tarefa e tanto, já que gigantes da indústria como Spotify, Apple Music e YouTube disputam sua atenção com ofertas semelhantes. De extensas bibliotecas de músicas à criação de listas de reprodução e compatibilidade entre dispositivos, essas plataformas parecem oferecer tudo, tornando o processo de tomada de decisão ainda mais desafiador.

Talvez você seja um viajante que deseja desfrutar de suas playlists onde quer que esteja no mundo, e a acessibilidade dessas plataformas em diferentes regiões pode entrar em jogo. Por exemplo, alguns podem exigir que você baixe uma VPN para acessá-las, levantando a questão da compatibilidade com seu estilo de vida em movimento.

A competição entre esses serviços também impulsiona a inovação constante, apresentando regularmente novas funcionalidades e opções de conteúdo. E é mais do que apenas música; podcasts, programas e muitas outras opções de conteúdo complicam ainda mais a equação.

Spotify é o serviço de streaming de música mais popular

De acordo com um relatório da indústria da International Music Summit, o Spotify é o rei do mundo do streaming de música. Em 2022, a base de assinantes do Spotify representava quase 31% da participação no mercado mundial, um número que deve ter subido ainda mais até o final de 2023. Isso é seguido pela Apple Music, com 13,7% de participação, e Tencent Music, com 13,4%.

Além desses conhecidos gigantes da música, outros concorrentes notáveis estão competindo por sua parte no bolo. YouTube Music garante o quarto lugar com uma participação de 8,9%, enquanto plataformas como NetEase Music da China, Yandex Music da Rússia e Deezer da França também comandam um público considerável.

Adicionando um toque de diversidade à experiência de streaming de música, outras plataformas enriquecem ainda mais a indústria, retendo 10,2% do mercado. Exemplos notáveis incluem o Joox Music, que detém o título de maior aplicativo de streaming de música em partes da Ásia, e o iHeartRadio, favorito dos EUA. Além disso, a Amazon Music deixa sua marca com uma presença respeitável no mercado.

Comparando as principais plataformas de streaming de música

Com tantas plataformas globais de música à sua disposição, você pode se deparar com muitas opções ao tentar escolher a certa para você. No entanto, um aspecto importante muitas vezes passa despercebido: políticas de privacidade e coleta de dados. Cada plataforma tem seu próprio conjunto de regras e essas considerações devem influenciar fortemente sua decisão.

Para ajudá-lo a navegar nesse processo e eliminar as suposições, exploramos as funcionalidades, vantagens e políticas de privacidade das principais plataformas de streaming de música. Nosso objetivo é fornecer informações claras para que você possa escolher com confiança uma plataforma que atenda às suas preferências e necessidades musicais.

Então, vamos mergulhar nas opções e descobrir seu par musical!

1. Spotify

O Spotify passou por uma evolução significativa desde seu lançamento em 2008. Como pioneiro no espaço premium de streaming de música, o Spotify conquistou um milhão de usuários nos primeiros cinco meses de sua estreia. Desde o início deste ano, ele já conta com cerca de 515 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo, tornando-se o serviço de streaming de música mais usado no planeta.

Com o Spotify, você pode curtir músicas e podcasts sob demanda, criar suas próprias listas de reprodução e compartilhar seu conteúdo favorito com amigos. O Spotify oferece um nível gratuito com anúncios e planos premium que fornecem audição sem anúncios, reprodução offline e outras funcionalidades. Está disponível em todas as principais plataformas, incluindo computadores, dispositivos móveis e alto-falantes inteligentes. Se você está interessado em assinar o Spotify Premium, mas não consegue decidir se vale a pena, inscreva-se para um teste gratuito de um mês (disponível apenas para novos usuários) para testar.

O Spotify tem três níveis de qualidade de áudio que variam dependendo da sua assinatura. Usuários gratuitos obtêm codificação de áudio avançada (AAC) 128 kbit/s, que é o nível de qualidade de áudio mais básico, enquanto os usuários premium podem experimentar AAC 256 kbit/s. Para os não iniciados, AAC é a técnica de compressão que reduz o tamanho dos arquivos de áudio, enquanto kbit/s s o número de bits por segundo usado para codificar o arquivo. Então, quanto maior a taxa de kbit/s mais suave e clara são a qualidade de áudio.

Em 2021, a marca anunciou que ofereceria streaming de música de alta fidelidade (Hi-Fi), equivalente ao som com qualidade de CD, até o final de 2023. A nova oferta permitirá que os usuários atualizem seus níveis de assinatura.

Recentemente, o Spotify aumentou o preço de seu plano premium individual de US$ 9,99 para US$ 10,99. Alguns especialistas especularam que a empresa aumentou os preços para se proteger contra uma economia incerta.

Coleta de dados do Spotify

O Spotify justifica que, para fornecer seus serviços gratuitamente, ele coleta, usa e fornece informações sobre todos os seus usuários, incluindo os premium, para que os anunciantes criem anúncios direcionados. De acordo com a Wired, esse fluxo constante de dados do usuário pode ser preocupante para alguns. De cada faixa ou episódio de podcast reproduzido às palavras-chave usadas na barra de pesquisa, o Spotify explora continuamente dados comportamentais para obter informações sobre o humor e as atividades dos usuários.

Todos os anos, o Spotify lança o Wrapped (abaixo), uma campanha de marketing que compila dados como seus hábitos de escuta, artistas favoritos e gêneros para visualizar seus hábitos de escuta e dados para você. A campanha parece funcionar; o Spotify supostamente vê um aumento nos downloads da App Store durante o lançamento de Wrapped a cada ano.

Como o Spotify pode usar seus gostos musicais para inferir aspectos mais abrangentes sobre seus interesses, personalidade e, bem, vida? Então, se você está ouvindo White Horse de Taylor Swift, seguido por Good As Hell de Lizzo e, em seguida, fechando a noite com uma lista de reprodução intitulada “Heartbreak Hits 💔”, é provável que o Spotify possa juntar dois e dois para determinar que você está passando por um momento difícil. Como resultado, ele oferece recomendações de músicas ou podcasts que se encaixam no clima

Em sua política de privacidade, o Spotify também pode obter informações como seus dados de cookies, endereço IP e informações sobre dispositivos em sua rede Wi-Fi. A empresa também pode acessar suas gravações de voz se você estiver usando a funcionalidade de controle de voz Hey Spotify em seu smartphone ou alto-falante inteligente. Além disso, se você integrou o Spotify a plataformas de mídia social como Facebook, Instagram e Twitter, adivinhe? Spotify pode ter acesso a certas informações deles também.

No início deste ano, o Spotify revelou que havia adquirido um mecanismo de voz de inteligência artificial para emular a experiência de rádio FM para os usuários. A nova funcionalidade de DJ tocará músicas com base no histórico de audição e nas preferências do usuário e apresentará comentários lidos por uma IA que foi escrita e pesquisada por editores humanos. A funcionalidade de DJ é outro exemplo de como o Spotify aproveita os dados do usuário em suas operações.

Descubra como o Spotify DJ funciona aqui:

Se você deve ou não se preocupar com os processos de coleta de dados do Spotify depende de suas preocupações individuais com a privacidade. O Spotify coleta uma quantidade significativa de dados sobre seus usuários, incluindo quais músicas eles ouvem, quando as ouvem e onde as ouvem. Esses dados podem ser usados para rastrear seus hábitos de escuta, segmentá-lo com publicidade e até mesmo aprender sobre sua personalidade e humor. Embora isso possa parecer bastante invasivo, a coleta de dados pelo Spotify, e outros serviços de streaming e mídia social, é bastante comum.

No entanto, embora o Spotify tenha sido transparente sobre seu uso e coleta de dados de clientes, eles foram recentemente multados em US$ 5,4 milhões pela Autoridade Sueca de Proteção à Privacidade. A organização alegou que o Spotify não informou aos usuários como seus dados são coletados e usados na Suécia

Felizmente, existem maneiras de proteger sua privacidade e limitar como vários serviços de streaming de música coletam informações sobre você. Falaremos mais sobre isso mais tarde.

2. Apple Music

O Apple Music possui 100 milhões de faixas de música, três estações de rádio ao vivo e mais de 30.000 listas de reprodução criadas por especialistas. Além das faixas de áudio, a plataforma também apresenta videoclipes e documentários relacionados à música. Em outubro de 2022, a Apple anunciou que aumentaria o preço do Apple Music de US$ 9,99 para US$ 10,99.

Ao contrário do Spotify, o Apple Music não possui um plano gratuito e, portanto, não possui anúncios. De acordo com Elena Segal, chefe de publicação musical da empresa, a Apple nunca oferecerá um plano gratuito, pois vai contra seus valores fundamentais de privacidade. O que a Apple Music oferece aos novos usuários, no entanto, são vários planos com avaliação gratuita que variam de um mês a seis meses. Os usuários do iOS que nunca usaram o Apple Music antes se qualificarão para um teste gratuito de um mês. Aqueles que compraram um produto Apple qualificado, como AirPods Pro, HomePod e Beats Studio Buds, podem ganhar até seis meses grátis.

O Apple Music pode ser acessado em todos os dispositivos Apple e pode ser transmitido por meio de vários alto-falantes inteligentes e TVs. Em 2021, a Apple lançou seu Plano de voz, que permite aos usuários solicitar músicas, listas de reprodução e artistas por meio da Siri. A falta de funcionalidades físicas torna este plano mais barato do que todos os outros planos atualmente disponíveis.

A Apple Music tem mais de 88 milhões de assinantes, tornando-se a segunda plataforma de streaming de música mais popular do mundo, provavelmente associada ao fato de que existem 1,46 bilhão de usuários ativos do iPhone em todo o mundo, todos com o aplicativo pré-instalado.

A Apple introduziu consistentemente novas funcionalidades na plataforma de streaming de música para se manter competitiva. Por exemplo, em 2021, a empresa introduziu seus níveis de áudio Lossless e Hi-Res Lossless. Lossless é um tipo de formato de compressão de áudio que preserva todos os dados de áudio originais, dando aos ouvintes a melhor qualidade de som possível. No entanto, ambos os formatos Lossless da Apple ocupam muito espaço de memória e nenhum fone de ouvido Bluetooth está equipado para reproduzir música com tanta clareza.

Recentemente, a Apple Music testou apresentações ao vivo, apresentando um novo conjunto de funcionalidades de descoberta de concertos integradas ao Apple Maps e ao Apple Music. A nova funcionalidade, Guides, destacará os principais locais de música ao vivo, desde as icônicas salas sinfônicas vienenses até os badalados clubes de techno no Brooklyn e em Tóquio. O Guides está disponível em mais de 10 cidades, incluindo nos Estados Unidos, Alemanha e Austrália. Os usuários que não residem nesses países podem usar uma VPN de alta qualidade para acessar o Guides.

E a política de privacidade da Apple Music?

A política de privacidade da Apple é geralmente considerada uma das mais abrangentes e fáceis de usar na indústria de tecnologia. A política descreve como a Apple coleta, usa e compartilha seus dados, dando a você muito controle sobre suas configurações de privacidade.

Aqui estão algumas das coisas que a Apple coleta sobre você quando você usa o Apple Music:

Seu nome, endereço de email e informações de pagamento

Seu histórico de audição

Os dispositivos que você usa para ouvir o Apple Music

Seus dados de localização, se você tiver serviços de localização ativados

Seus contatos, se você ativou Contatos no Apple Music

De acordo com sua política de privacidade, a Apple usa esses dados para fornecer a você o serviço, melhorá-lo e direcionar a você publicidade de seus artistas e melhores recomendações musicais. Você pode controlar como a Apple usa seus dados ajustando suas configurações de privacidade no app Apple Music.

Coleta de dados da Apple Music

A Apple tem a reputação de ser uma empresa focada na privacidade. Como tal, a política de privacidade da marca é relativamente clara e direta, e é conhecida por tomar medidas para proteger a privacidade do usuário no passado.

No entanto, embora não ofereça anúncios, a Apple Music pode coletar, usar, transferir e divulgar dados não pessoais para diversos fins. De acordo com sua política de privacidade, a Apple Music é obrigada a compartilhar dados demográficos agregados não pessoais e de usuários (como seu nome e gênero) com gravadoras, editoras e artistas

3. Amazon Music Free, Amazon Music e Amazon Music Unlimited

Confuso sobre todas as três ofertas de música da Amazon? Nós também! Aqui está uma rápida descrição do que cada plataforma faz e como elas diferem umas das outras:

Amazon Music Free oferece aos usuários da Amazon acesso gratuito a várias listas de reprodução, estações e faixas selecionadas sob demanda de listas de reprodução selecionadas no Android e iOS, com publicidade incluída.

Amazon Music Prime é um serviço de streaming de música que oferece aos membros Prime uma experiência sem anúncios com acesso a 100 milhões de músicas, uma vasta seleção dos melhores podcasts e milhares de listas de reprodução, agrupadas em sua assinatura Amazon Prime.

Amazon Music Unlimited é um serviço premium de streaming de música que não faz parte de uma assinatura Prime. O Amazon Music Unlimited oferece mais de 100 milhões de músicas em HD e Ultra HD, juntamente com uma coleção crescente de Spatial Audio masterizado em Dolby Atmos e 360 Reality Audio disponível em várias plataformas, incluindo Android, iOS, Fire TV, dispositivos de streaming selecionados, smart TVs, e alto-falantes inteligentes.

Amazon Music e Amazon Music Unlimited são livres de anúncios e estão disponíveis em vários dispositivos. Se a ordem das faixas não incomodar você, Music Prime, que já é parte da assinatura Prime, é uma boa escolha, mas carece das funcionalidades de streaming premium do Music Unlimited, como melhores qualidades de áudio.

Decidimos nos concentrar no Amazon Music Unlimited, pois não requer uma assinatura Prime e funciona como um serviço separado.

O Amazon Music Unlimited pode não ter todas as funcionalidades oferecidas por seus rivais titãs, falta o rádio ao vivo, por exemplo. Seu recente aumento de preço também diminuiu seu valor para os usuários Prime que recebem o Music Prime incluído em sua assinatura.

O Amazon Music ainda fornece acesso a uma extensa biblioteca de mais de 100 milhões de músicas, áudio de alta resolução, compatibilidade significativa com dispositivos Amazon e uma vasta coleção de podcasts. Inicialmente, o Amazon Music Unlimited não tinha um modelo de plano gratuito após seu lançamento. No entanto, desde então, introduziu um plano gratuito que permite aos usuários acessar várias listas de reprodução e estações suportadas por anúncios.

Recentemente, a plataforma aprimorou a experiência do usuário com a incorporação de videoclipes, mantendo sua competitividade no mercado.

Vale a pena notar que, embora o Music Unlimited tenha dois níveis de alta qualidade de áudio, nem todas as faixas em sua biblioteca de música estão disponíveis para transmissão nessas taxas. Além disso, são necessários fones de ouvido e alto-falantes específicos para ouvi-los.

O Amazon Music Unlimited é seguro?

Amazon Music Unlimited é propriedade de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. No entanto, nos últimos anos, a empresa sofreu várias violações de dados envolvendo funcionários, Twitch (uma subsidiária da Amazon) e informações de email de clientes.

Em sua política de privacidade, o Amazon Music Unlimited diz que coleta informações sobre você, incluindo o seguinte:

Seu nome, contato e informações de cobrança

Informações do dispositivo, como seu endereço IP e sistema operacional

Seu histórico de audição e preferências

Informações de localização

Informações sobre suas interações com o Amazon Music Unlimited, as páginas que você visita e as ações que você realiza no aplicativo ou site

O Amazon Music Unlimited diz que usa suas informações de uso para melhorar seu serviço, entendendo quais músicas você ouve, quais listas de reprodução você cria e como você usa o serviço. Essas informações os ajudam a recomendar novas músicas e listas de reprodução para você e a tornar o serviço mais personalizado.

4. YouTube Music

Desde a sua criação em 2015, o YouTube Music evoluiu significativamente, tornando-se um forte concorrente de potências de streaming como Apple Music e Spotify.

O YouTube Music é uma plataforma dedicada exclusivamente ao streaming de música, enquanto o YouTube Premium se concentra principalmente em vídeos e conteúdo gerado pelo usuário, como Shorts. Se você é um usuário ávido do YouTube, ficará satisfeito em saber que o YouTube Music vem com uma assinatura do YouTube Premium, mas você também pode assinar o YouTube Music separadamente.

Uma funcionalidade importante do YouTube Music é que ele pode sugerir listas de reprodução adequadas com base no local detectado e na hora do dia. Ele também permite a pesquisa de músicas com base em letras. A associação do YouTube Music com o YouTube permite oferecer videoclipes oficiais do YouTube e faixas de karaokê para melhorar a experiência do usuário. Em 2022, o YouTube anunciou que ultrapassou 80 milhões de assinantes do Music e Premium em todo o mundo.

Coleta de dados do YouTube Music

Embora o YouTube Music seja considerado relativamente seguro, foram levantadas preocupações sobre a política de privacidade do YouTube Music, principalmente sobre a coleta e utilização dos dados do histórico de audição dos usuários.

Aqui estão algumas coisas que o YouTube Music coleta sobre você:

Informações pessoais como seu nome, detalhes de cobrança e informações de contato

Identificadores de dispositivos e estatísticas de uso, como seu endereço IP, as músicas que você ouve e as listas de reprodução que você cria

Cookies e outras informações de rastreamento para entender sua atividade de navegação e preferências

Alguns usuários temem que seus hábitos de escuta possam ser rastreados e usados para publicidade direcionada.

Além disso, alguns usuários estão apreensivos com as recomendações baseadas em localização da plataforma que podem resultar em rastreamento de localização. Também há temores de que o YouTube Music possa divulgar os dados do histórico de audição dos usuários a terceiros sem consentimento explícito, principalmente após a introdução de resumos de fim de ano semelhantes ao Spotify Wrapped. Além disso, considerando que o YouTube Music é uma subsidiária do Google, a política de privacidade um tanto controversa da empresa se aplica a todos os seus produtos e serviços.

5. Deezer

A Deezer possui várias funcionalidades, incluindo um plano gratuito, áudio de alta fidelidade, podcasts, um algoritmo abrangente de descoberta de músicas e funcionalidades exclusivas, como o SongCatcher. Além disso, sua interface intuitiva e estruturada aumenta sua facilidade de uso.

A funcionalidade do Deezer Free varia entre o desktop e o celular. No aplicativo móvel, os usuários desfrutam de uma gama mais ampla de funcionalidades. Isso inclui saltos infinitos em listas de reprodução diárias específicas e recomendações personalizadas. O Deezer Free no PC, por outro lado, oferece uma experiência diferente, onde os usuários são limitados principalmente a seis saltos de música por hora e prévias de 30 segundos das músicas. O plano Premium oferece aos ouvintes controle total de sua experiência de audição.

Uma funcionalidade exclusiva da Deezer é o serviço SongCatcher, projetado para identificar e armazenar músicas. Para usar o SongCatcher em seu smartphone, navegue até “Pesquisar”, onde você verá uma barra azul perguntando: “Que música é essa?”. Uma vez tocado, o SongCatcher ouve instantaneamente e tenta identificar a música ou melodia que está tocando. Em 2022, a Deezer expandiu as funcionalidades do SongCatcher para incluir o reconhecimento de cantarolar, cantar e assobiar.

Em 2023, a Deezer tinha aproximadamente 9,4 milhões de assinantes, com ouvintes principalmente da Europa e de territórios latino-americanos como o Brasil. A plataforma está disponível em 185 países, mas os ouvintes em alguns países como Singapura precisarão usar uma VPN para acessar seu plano gratuito.

Coleta de dados da Deezer

Deezer é consideravelmente segura. A política de privacidade da empresa delineia as práticas da empresa em relação à coleta, utilização e divulgação de seus dados pessoais. Ela também descreve seus direitos de privacidade, incluindo sua capacidade de acessar e apagar suas informações pessoais. Em seu site, a Deezer também destaca o tempo em que guarda determinadas informações sobre você. Por exemplo, três anos para informações pessoais, cinco anos para solicitações de atendimento ao cliente e conteúdo do usuário e 10 anos para informações e transações financeiras de acordo com o código monetário e financeiro francês.

Outras plataformas populares de streaming de música

Embora não possuam a maior base de assinantes, as plataformas alternativas de streaming de música cultivaram seguidores dedicados devido às suas funcionalidades exclusivas e cativantes.

Exploramos duas dessas joias menos conhecidas, descobrindo as razões por trás de sua popularidade crescente e o que as destaca no mundo dinâmico do streaming de música.

1. Tidal

O Tidal foi fundado pelo rapper Jay-Z e atualmente pertence à empresa de processamento de pagamentos Square. Em 2014, foi a plataforma pioneira a oferecer funcionalidades de streaming de música Hi-Fi e conteúdo exclusivo de backstage, diferenciando-se de qualquer outro serviço de streaming da época.

O Tidal se destaca como uma plataforma que prioriza a qualidade superior do streaming de áudio. Ao contrário do Spotify e do Apple Music, o Tidal oferece quatro qualidades de áudio distintas, todas com qualidade de som de CD.

Apoiar artistas é fundamental para a missão do Tidal. Com uma assinatura HiFi Plus, 10% da sua mensalidade vai direto para os artistas que você mais ouve. Isso inclui um sistema de royalties exclusivo, em que os artistas são compensados com base na atividade de streaming pessoal de seus fãs.

Como o Tidal não divulga nem discute o número de usuários que possui, especialistas estimam que a plataforma tenha cerca de cinco milhões de assinantes pagos. Esses números também podem variar dependendo do tipo de conteúdo disponível. Por exemplo, o Tidal diz que o álbum de Beyoncé, Lemonade, ajudou a plataforma a ganhar 1,2 milhão de inscrições de usuários na primeira semana em que foi lançado. Lemonade foi exclusivo do Tidal por cerca de três anos (Beyoncé é casada com Jay-Z) antes de ser lançado em outras plataformas de streaming.

Coleta de dados do Tidal

A política de privacidade do Tidal tem uma seção inteira (com exemplos) do tipo de dados pessoais e não pessoais que ele coleta sobre você, quando está sendo usado e como está sendo coletado. Como outras plataformas, o Tidal justifica a coleta desse tipo de informação para melhorar seus serviços e anúncios direcionados.

Embora a privacidade seja um aspecto preocupante, alguns usuários também podem se surpreender com o preço, a falta de funcionalidades e outros elementos interativos no Tidal. Por US$ 19,99 para uma assinatura Hi-Fi Premium, o Tidal custa quase o dobro do preço de uma assinatura individual do Spotify Premium.

2. Pandora

A Pandora começou no início dos anos 2000 nos EUA e é mais frequentemente reconhecida por seu robusto algoritmo de recomendação de músicas, que ainda é sua funcionalidade de destaque.

Com a assinatura Premium sem anúncios, você pode ouvir e deixar que o Pandora escolha as músicas certas para você. O serviço é alimentado pelo Music Genome Project, que é um algoritmo proprietário que analisa a música com base em mais de 400 atributos musicais. No entanto, a assinatura gratuita é menos agradável, pois vem com anúncios intrusivos. Embora a Pandora possa não comparar aos serviços mais novos em termos de funcionalidades, ela se destaca com ofertas como comentários do álbum e informações sobre a turnê do artista. A Pandora também é uma subsidiária da SiriusXM e está disponível apenas para quem está nos EUA, devido a restrições de licenciamento ou para quem possui VPN nos EUA.

Coleta de dados da Pandora

Em sua política de privacidade, a Pandora diz que coleta informações básicas sobre você, como seu nome e informações de contato, e dados sobre você com base no uso do aplicativo. A empresa também destacou como pode usar e coletar dados de localização e voz se os usuários tiverem ativado os serviços de localização e voz na plataforma.

Plataformas regionais de streaming de música que você deveria conhecer

À medida que a indústria global de streaming de música continua a se expandir, várias plataformas regionais estão deixando sua marca, oferecendo experiências musicais únicas e culturalmente adaptadas. Essas plataformas se concentram na música criada por artistas e bandas de uma região ou país específico mais do que outros serviços convencionais.

O melhor dessas plataformas é que elas capturam a essência de várias cenas musicais locais e transformam a maneira como o público descobre e interage com a música. Veja como essas plataformas atendem aos gostos e preferências específicos de suas regiões:

Bandcamp

O Bandcamp ganhou a reputação de “antiSpotify” por focar em artistas independentes e dar a eles uma plataforma para distribuir suas músicas. A empresa está sediada em Oakland, Califórnia.

De acordo com o Bandcamp, quando um usuário compra uma faixa, um álbum ou mercadoria na plataforma, 82% dos lucros vão para o artista ou gravadora. Além de artistas individuais, desenvolvedores de jogos independentes como os criadores de Stardew Valley, Minecraft e Cuphead também publicaram suas trilhas sonoras de jogos por meio do Bandcamp. Em 2022, o Bandcamp foi comprado pela Epic Games, estúdio por trás de videogames como Fortnite e Unreal.

Gaana

Gaana é um dos maiores serviços de streaming de música da Índia, oferecendo uma enorme biblioteca de música indiana e internacional. O catálogo da plataforma inclui músicas de vários gêneros e uma variedade impressionante de idiomas indianos, como hindi, tâmil e bengali. O CEO da Gaana, Gautam Sinha, espera que seu serviço de streaming de música alcance 500 milhões de usuários até 2024.

iHeartRadio

Popular na América do Norte, o iHeartRadio é um provedor freemium de transmissão, podcast e streaming de rádio. Com um catálogo que abrange milhões de músicas de milhares de artistas, o iHeartRadio permite que os usuários criem estações personalizadas com base em seus artistas ou músicas favoritas. Além da música, o iHeartRadio oferece milhares de podcasts em várias categorias, incluindo notícias, esportes e entretenimento. O iHeartRadio também é conhecido por hospedar festivais de música nos Estados Unidos durante as férias de Natal e verão.

Joox

Joox é um serviço gratuito de streaming de música com planos pagos, de propriedade da Tencent, lançado em janeiro de 2015. A plataforma é um dos maiores aplicativos de streaming de música na região asiática e é popular em Hong Kong, Indonésia, Malásia, Mianmar e Tailândia.

Joox é mais conhecido por sua grande biblioteca de música de mais de 40 milhões de músicas e seu recurso Joox Rooms que permite aos usuários interagir e desfrutar de música cantando com áudio ao vivo e salas de bate-papo com vídeo.

NetEase Cloud Music

O NetEase Cloud Music, também conhecido como NetEase Cloud Radio devido ao seu recurso de recomendação de música, é uma plataforma de streaming de música freemium de propriedade da NetEase, uma empresa chinesa de jogos. A plataforma é mais conhecida por sua abrangente biblioteca de músicas, recomendações personalizadas e funcionalidades de redes sociais. Ele rapidamente se tornou uma das principais plataformas de música da China desde seu lançamento em 2013.

O NetEase Cloud oferece uma mistura de música internacional e chinesa, com foco em artistas chineses independentes. Os usuários podem ouvir e comentar músicas, criar e compartilhar listas de reprodução e seguir outros usuários. Embora atraia um amplo grupo demográfico na China, a plataforma é especialmente popular entre os usuários jovens, graças à sua interface amigável e às funcionalidades da comunidade.

Qobuz

Semelhante ao Tidal, o Qobuz é uma plataforma de streaming que prioriza o áudio de alta qualidade. Os audiófilos apreciarão o formato de alta resolução de até 9.216 kbps, permitindo aos usuários ouvir música conforme desejado pelo artista em CD ou vinil. No entanto, nem todas as faixas estão disponíveis com a mais alta qualidade. O serviço de música francês pode ser mais caro do que outras plataformas, mas atualmente é a única plataforma para comprar e baixar faixas e álbuns em alta resolução. Também ajuda que a interface do aplicativo seja visualmente atraente e fácil de usar.

Tencent Music

Tencent Music é um conglomerado online baseado na China conhecido por seus quatro aplicativos de música: QQ Music (copropriedade do Spotify), KuGou Music, Kuwo Music e WeSing. Essas plataformas oferecem vários serviços, como streaming de música, karaokê online e streaming ao vivo, permitindo que os usuários ouçam e experimentem a música de maneira diferente.

Tim Music

Tim Music é um serviço de streaming de música com sede na Itália, desenvolvido pela Telecom Italia (TIM). Ele oferece milhões de músicas de uma ampla variedade de gêneros, e os usuários podem ouvir música online ou baixar faixas para ouvir offline. A plataforma também fornece listas de reprodução selecionadas, canais de rádio e recomendações personalizadas de música com base nos hábitos de escuta do usuário. Uma de suas características únicas é a integração com a rede TIM, que fornece streaming sem cobrança de dados para os clientes da empresa de telecomunicações. Além disso, oferece opções de som de alta qualidade e conteúdo exclusivo, como faixas de pré-lançamento, álbuns e eventos ao vivo.

TikTok Music

O TikTok Music é uma plataforma de streaming totalmente nova dos criadores do, bem, TikTok. A plataforma foi lançada em 6 de julho de 2023, no Brasil e na Indonésia, com Austrália, México e Singapura logo atrás. Atualmente, a plataforma está disponível apenas para testadores e, eventualmente, será lançada no resto do mundo.

O novo serviço social de streaming de música aproveitará o papel influente do TikTok na descoberta de músicas, permitindo que você curta músicas populares por meio do TikTok Music. Os assinantes também podem ouvir, baixar e compartilhar músicas inteiras por meio da mídia social, incluindo o TikTok, fazendo a transição sem esforço de uma plataforma para outra.

As principais funcionalidades da plataforma esperam facilitar uma sincronização suave das contas TikTok e TikTok Music dos usuários, a oportunidade de ouvir versões completas de músicas populares do TikTok e a descoberta de músicas mais personalizadas. Ele também promove conexões dentro de uma comunidade centrada na música, incentiva a interação com letras de músicas em tempo real e promove a criação de listas de reprodução colaborativas, entre outras funcionalidades.

Yandex Music

Yandex Music é um serviço de streaming de música desenvolvido pela poderosa empresa de tecnologia russa. Ele oferece milhões de faixas de artistas internacionais e russos, abrangendo vários gêneros e idiomas. Você pode ouvir listas de reprodução pré-criadas com curadoria de especialistas em música da plataforma ou criar as suas próprias. O serviço também inclui um sistema de recomendação inteligente que sugere novas músicas com base no seu histórico de audição.

O Yandex também oferece um recurso de rádio que permite aos usuários descobrir novas músicas em formato de rádio. Os usuários podem acessar o serviço por meio de navegadores da web e dispositivos inteligentes com opções de assinatura gratuita e paga.

5 maneiras de proteger sua privacidade em plataformas de streaming de música

Se você está preocupado com sua privacidade ao usar alguns desses serviços de streaming de música, aqui estão algumas coisas que você deve fazer para proteger sua privacidade.

1. Leia sempre a política de privacidade

Antes de se inscrever em um serviço de streaming de música, leia a política de privacidade. Isso lhe dará uma ideia de quais informações a plataforma de música coleta e como as usa.

Algumas plataformas, como YouTube Music e Amazon Music Unlimited, estão vinculadas a grandes empresas de tecnologia, o que pode ser motivo de preocupação para algumas pessoas. Se essas associações o preocupam, considere se inscrever em outras plataformas

2. Ative sessões de audição privadas

Os especialistas recomendam que, se você deseja limitar a quantidade de rastreamento que o Spotify faz, você deve ativar as sessões de escuta privadas, pois isso impede que o Spotify rastreie seu histórico de escuta.

Embora o Apple Music não tenha o modo de audição privada, os Redditors encontraram uma solução alternativa para isso desativando a função “Usar histórico de audição” para impedir que a Apple rastreie seus hábitos de audição.

3. Ajuste as configurações da sua conta

Ao configurar sua conta, você também deve verificar as configurações da conta na plataforma e decidir sobre as informações que deseja compartilhar com o provedor de streaming. Isso inclui seus dados de localização, hábitos de escuta e outras informações. Alguns provedores de música, como o YouTube Music, usam seus dados de localização para recomendar músicas com base em onde você está e na hora do dia.

4. Use um endereço de e-mail informações de contato “burner” ao se inscrever

Outra ótima maneira de proteger sua privacidade ao se inscrever em qualquer serviço de streaming é fornecer um endereço de email e informações de contato “burner” ao se inscrever. Um endereço de email “burner” é um email temporário que pode ser usado para uma finalidade específica e depois descartado. Eles costumam ser usados para se inscrever em avaliações gratuitas ou serviços que você pode querer usar apenas a curto prazo.

Um dos principais benefícios de um endereço de email temporário é que você protegerá seu endereço de email principal em caso de vazamento de dados e evitará que ele seja inundado com emails de marketing e spam desnecessários. Observe que, se você quiser continuar com a assinatura de longo prazo, talvez não consiga realizar tarefas como redefinir sua senha se não tiver mais acesso ao email usado para se inscrever.

5. Desative anúncios personalizados

Alguns serviços de streaming de música, como Spotify e Apple Music, permitem que você desative o recebimento de anúncios personalizados. Embora a desativação não impeça o serviço de rastrear sua atividade, ela o impede de compartilhar suas informações com terceiros.

Se você deseja desativar anúncios personalizados no Spotify, veja o que pode fazer:

Selecione seu Perfil > Conta Vá para as configurações de privacidade, procure anúncios personalizados e alterne para desativar.

No Apple Music:

Vá para Configurações > Privacidade e Segurança > Publicidade da Apple Em seguida, alterne para desativar os anúncios personalizados

Bônus: qual plataforma de streaming de música é melhor para você?

Tentando decidir qual serviço de streaming de música é ideal para você? Para ajudá-lo a navegar no mar de escolhas, faça nosso teste com base em seus hábitos de escuta e gênero preferido.

Pergunta 1: Como você descreveria seu gosto musical?

Sucessos mainstream e top charts Mistura eclética de muitos estilos Adoro descobrir artistas novos e emergentes Ainda estou decidindo

Pergunta 2. O que você mais valoriza em uma plataforma de streaming de música?

Recomendações personalizadas Extensa biblioteca de música Interface amigável Áudio de alta qualidade

Pergunta 3. Qual a importância do acesso a podcasts e programas de rádio para você?

Extremamente importante Escuto de vez em quando Não é muito importante Só ouço música

Pergunta 4. Qual é a sua maneira preferida de descobrir novas músicas?

Listas de reprodução selecionadas por especialistas Estações de rádio de artistas e recomendações Escuta aleatória e por acaso Recomendações baseadas em algoritmo

Pergunta 5. Quão importante é a capacidade de baixar músicas e ouvi-las offline?



Muito importante, eu viajo muito Um pouco importante para quando não tenho Wi-Fi Não é muito importante, não me lembro de baixar Irrelevante, não fico sem dados

Pergunta 6. Qual a importância dos videoclipes para você?

Muito importante, eles me mantêm entretido Um tanto importante, eles aprimoram minha experiência Não é muito importante, estou aqui principalmente pelo áudio Eu não ligo para videoclips

Pergunta 7. Qual a importância do aspecto social (compartilhar, seguir amigos) em sua experiência de streaming de música?



Muito importante, adoro compartilhar músicas e seguir meus amigos Irrelevante, nunca pensei em usar funcionalidades sociais Não muito importante, eu ouço principalmente música sozinho Um tanto importante, eu ocasionalmente compartilho música

Pergunta 8. Quanto você está disposto a pagar por uma assinatura de streaming de música?



Eu quero a opção mais acessível Não me importo de pagar por funcionalidades extras Estou disposto a pagar mais por áudio de alta qualidade Eu só uso serviços gratuitos

Pergunta 9. O que você acha dos anúncios em seu serviço de streaming de música?



Não me importo com anúncios se isso significar que o serviço é gratuito Eu posso tolerar alguns anúncios Eu não quero nenhum anúncio Eu sou neutro sobre eles

Pergunta 10. O conteúdo exclusivo e o acesso antecipado a novos lançamentos são importantes para você?



Não é muito importante, posso esperar pelos novos lançamentos Um tanto importante, gosto de ter acesso a conteúdos exclusivos Não, eu não me importo com exclusividades Neutro, será bom ter, mas não é importante

Respostas:

Principalmente As: Você provavelmente vai gostar do Spotify, Apple Music ou Amazon Music Unlimited, com suas vastas bibliotecas de músicas e recomendações personalizadas. No entanto, se você gosta de podcasts, pode procurar em qualquer lugar, menos no Apple Music.



Principalmente Bs: Deezer, Tidal e YouTube Music podem ser suas melhores opções. Todas as três plataformas oferecem videoclipes, podcasts e conteúdo exclusivo de artistas.

Principalmente Cs: Você é um verdadeiro audiófilo, e Bandcamp é provavelmente sua alma gêmea musical. Apoie e descubra artistas e produtores independentes emergentes que mais tocam seu coração.

Principalmente Ds: Pandora é uma ótima opção se você não consegue decidir quais artistas ou gêneros ouvir, graças ao seu algoritmo Music Genome Project que ajuda você a escolher as faixas certas.