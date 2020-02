Estensione di ExpressVPN per Chrome: Caratteristiche

Facile da usare

Attiva la protezione VPN all'istante direttamente dalla finestra di Google Chrome, Brave o Vivaldi.

Interfaccia multi-lingua

L'inglese non è la tua prima lingua? ExpressVPN per Chrome è disponibile in altre 16 lingue.

Blocco WebRTC

Protegge la tua privacy impedendo ai siti web di individuare il tuo indirizzo IP reale e la tua posizione.

Mascheramento della posizione

Imposta i tuoi dati di geo-localizzazione su Chrome affinché corrispondano all'indirizzo IP della posizione VPN da cui sei connesso.

HTTPS Everywhere, garantito da

Ti reindirizza alla versione HTTPS più sicura dei siti web che visiti, anche quando ExpressVPN non è connessa.

Modalità scura

L'estensione per il browser Chrome offre la modalità scura, una scelta di temi cromatici rilassanti per gli occhi.