Stanno per tornare le giornate di shopping più importanti dell’anno: il Black Friday (25 novembre 2022) e il Cyber Monday (28 novembre 2022)! Questo significa che è ora di iniziare a cercare le offerte migliori.

Non solo quest’anno offriremo un’offerta speciale per la VPN più avanzata del mondo, ma mostreremo anche come utilizzare la VPN per trovare i prezzi migliori in assoluto su tutto ciò che è presente nella tua lista della spesa. Si tratta di consigli di livello professionale che potrai utilizzare per tutto il periodo delle festività natalizie e anche oltre.

Promozione per il Black Friday/Cyber Monday di ExpressVPN

Acquista un abbonamento di 12 mesi e ricevi 3 mesi extra gratuiti!

L’offerta per il Black Friday di quest’anno è facile da ottenere: basta scegliere un piano annuale e si otterranno tre mesi GRATIS da aggiungere al proprio abbonamento. Questo significa 15 mesi al prezzo di 12, per un risparmio totale del 49% sul prezzo standard. Non troverai un’offerta migliore per ExpressVPN da nessun’altra parte su internet.

ExpressVPN è una VPN di livello superiore con vantaggi premium:

Assistenza clienti 24/7

Server VPN in 94 paesi

Possibilità di accedere a contenuti censurati in qualsiasi parte del mondo

Larghezza di banda illimitata su una rete ottimizzata ad alta velocità

Nessun registro delle attività né delle connessioni

App per tutti i dispositivi (Windows, Mac, iOS, Android, router e altro)

Rimborso garantito entro 30 giorni

Usa una VPN per trovare le migliori offerte al mondo

Come noto, i negozi online spesso mostrano prezzi diversi a seconda della posizione geografica in cui ci si trova. Grazie alla magia della VPN, è possibile spostarsi in tutto il mondo a caccia delle migliori offerte senza mai uscire di casa.

Usa il selettore di posizione nella tua app VPN per connetterti a un server situato in un altro Paese. Ti verrà assegnato un nuovo indirizzo IP in quel Paese, il che significa che i siti di e-commerce vedranno quella posizione invece della tua reale ubicazione fisica. Ora avrai accesso a prezzi diversi da qualsiasi parte del mondo!

Hai individuato una promozione per il Black Friday disponibile solo per chi fa acquisti negli Stati Uniti? Usa un server VPN in America per cambiare il tuo indirizzo IP. I prezzi sono troppo alti? Prova in Canada, Messico o in uno qualsiasi dei 94 Paesi del mondo. Cambia posizione tutte le volte che vuoi.

Acquisti mirati e più sicuri con una VPN nel 2022 e non solo

Una VPN consente di sconfiggere le discriminazioni di prezzo su tutti i tipi di giocattoli, vestiti e prodotti elettronici che potrebbero essere un ottimo regalo per le festività natalizie. Ma è utile anche per confrontare i prezzi di biglietti aerei, hotel e pacchetti. Si può anche utilizzare per ottenere le migliori offerte sui servizi di streaming.

Ecco perché non occorre rinunciare ai vantaggi di una VPN anche dopo la fine del Black Friday e del Cyber Monday. È possibile ottenere offerte vantaggiose tutto l’anno e rimanere al sicuro indipendentemente da dove si fa shopping.

ExpressVPN protegge il traffico internet con un livello aggiuntivo di crittografia avanzata. Ciò significa che le tue password, i dati della carta di credito e le informazioni sensibili rimangono private, anche su reti non affidabili come il Wi-Fi pubblico, sia che tu stia utilizzando il tuo laptop, il telefono o qualsiasi altro dispositivo.

Quindi, prima di iniziare lo shopping natalizio, assicurati di approfittare dell’offerta di ExpressVPN per il Black Friday/Cyber Monday 2022 e di ottimizzare il tuo shopping per tutto l’anno:

