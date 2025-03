Hai mai iniziato una partita multiplayer solo per essere accolto da lag frustrante, rubberbanding e disconnessioni? Il colpevole potrebbe essere il tuo tipo di Network Address Translation (NAT). Nel gaming online, un’esperienza fluida e senza lag è fondamentale. Qui di seguito, ti mostreremo come cambiare il tipo di NAT sul tuo PC per migliorare le tue sessioni di gioco, i diversi tipi di NAT disponibili e le loro caratteristiche principali.

Cos’è il NAT?

Prima di poter cambiare il tuo NAT, è utile capire cos’è e come funziona.

Il NAT è una tecnologia che consente a più dispositivi in una rete locale di condividere un unico indirizzo IP pubblico. Funziona come un intermediario tra i dispositivi della rete domestica e Internet. Quando computer, smartphone o console di gioco inviano dati al di fuori della rete locale, il NAT assegna loro identificatori temporanei unici, permettendo di comunicare con il web tramite un IP pubblico condiviso. Questo aiuta a migliorare la sicurezza e a ottimizzare l’uso degli indirizzi IP pubblici disponibili.

Quali sono i diversi tipi di NAT?

Esistono diversi tipi di NAT che possono influenzare la tua connettività. Ecco una panoramica:

Open NAT

Generalmente, i gamer considerano questo il tipo di NAT ideale. Con Open NAT (o NAT Tipo 1), il dispositivo è connesso direttamente a Internet senza restrizioni imposte dal router o dal firewall. Questo tipo di NAT è ottimale per il gaming online, poiché offre la latenza più bassa e permette una comunicazione senza ostacoli con i server di gioco.

Moderate NAT

Il NAT Tipo 2, o Moderate NAT, indica che il dispositivo si trova dietro un router o un firewall con alcune restrizioni attive. La maggior parte dei servizi di gaming funziona bene con questo tipo di NAT, ma le prestazioni potrebbero non essere ottimali come con un NAT Tipo 1. Tuttavia, è una configurazione comune e accettabile per il gaming online.

Strict NAT

Il NAT Tipo 3, o Strict NAT, è il più restrittivo. Significa che il router sta applicando forti limitazioni, riducendo la capacità del dispositivo di connettersi ad altri giocatori o ai server di gioco. Un NAT Strict può causare problemi come difficoltà nel connettersi ai server, tempi di matchmaking più lunghi e limitazioni nelle funzionalità della chat vocale.

Sebbene un tipo di NAT meno restrittivo possa migliorare l’esperienza di gioco online, potrebbe anche rendere la tua connessione più vulnerabile. Usare una VPN per crittografare la connessione quando si passa a un NAT meno sicuro può aiutare a ridurre i rischi.

Come verificare il tipo di NAT sul PC?

Esistono diversi modi per controllare il tipo di NAT in base al tipo di PC e alla versione del sistema operativo. In generale, un modo semplice per verificarlo è utilizzare il prompt dei comandi. Segui questi passaggi:

Passaggio 1:

Premi il tasto Windows + R

Passaggio 2:

Digita cmd e premi Invio. Quindi, nella finestra che si apre, digita ipconfig/all e premi nuovamente Invio.

Passaggio 3:

A questo punto dovresti vedere le informazioni sulla tua rete locale, l’indirizzo IP e il gateway. Dovresti anche riuscire a individuare il tipo di NAT.

Che cos’è il CGNAT?

Il CGNAT (Carrier-Grade NAT) è una tecnologia utilizzata dai provider di servizi Internet per fornire connettività a un gran numero di clienti utilizzando un numero limitato di indirizzi IP pubblici. Negli anni ‘80, è stata rilasciata una quantità limitata di indirizzi IP (IPv4).

Per questo motivo è stato inventato il CGNAT, una soluzione temporanea adottata per affrontare il problema dell’esaurimento degli indirizzi IPv4. Tuttavia, si prevede che venga gradualmente dismesso con l’adozione diffusa degli indirizzi IPv6.

Se il tuo provider utilizza il CGNAT, potrebbe essere difficile determinare il tipo di NAT che hai. Per verificarlo, confronta l’indirizzo IP mostrato nei passaggi precedenti con quello riportato nelle impostazioni del tuo router. Se coincidono, probabilmente non sei dietro un CGNAT.

Come cambiare il tipo di NAT su PC?

Cosa fare prima e dopo aver cambiato il tipo di NAT

Prima di apportare modifiche, è una buona pratica annotare le attuali impostazioni del router o eseguire un backup della configurazione. In questo modo, potrai ripristinare facilmente le impostazioni precedenti in caso di problemi.

Dopo aver modificato il tipo di NAT, testa la tua connessione nei giochi online per assicurarti che tutto funzioni come previsto. Se necessario, preparati a risolvere eventuali problemi di connettività.

Esistono modi semplici per cambiare il tipo di NAT su un PC. Ecco alcune soluzioni che puoi provare:

1. Abilitare UPnP

La maggior parte dei router supporta Universal Plug and Play (UPnP), che configura automaticamente le porte per i giochi e le applicazioni, migliorando potenzialmente il tipo di NAT. Accedi alle impostazioni del tuo router (solitamente tramite un browser web) e cerca l’opzione UPnP. Abilitala, riavvia il router e verifica se il tuo NAT è migliorato.

2. Attivare Network Discovery su Windows

La funzione Network Discovery di Windows consente ad altri dispositivi sulla rete di rilevare il tuo computer. Su Windows 10, puoi attivarla accedendo all’app Impostazioni. Su Windows 11, vai su Impostazioni, apri la scheda Rete e Internet, clicca su Impostazioni di rete avanzate, quindi vai su Altre impostazioni e attiva l’interruttore per Network Discovery.

3. Port forwarding

Questo metodo consente di aprire manualmente porte specifiche per i tuoi giochi, permettendo una comunicazione diretta con altri dispositivi. È più tecnico, ma su portforward.com puoi trovare guide dettagliate per giochi e router popolari. Trova i numeri di porta del tuo gioco, accedi al tuo router e inoltra queste porte all’indirizzo IP del tuo PC. Ricorda di inoltrare solo porte per applicazioni affidabili.

4. Modificare il file di configurazione

Per gli utenti più esperti, modificare i file di configurazione del router può offrire un maggiore controllo sulle impostazioni NAT. Tuttavia, è fondamentale procedere con cautela e fare ricerche approfondite prima di modificare qualsiasi file. Consulta il manuale del router o cerca istruzioni online specifiche per il tuo modello.

5. Abilitare la modalità DMZ

Questa opzione rimuove completamente il firewall e espone il tuo PC direttamente a Internet. È efficace per ottenere un NAT Open, ma comporta rischi per la sicurezza ed è consigliata solo per reti affidabili. Cerca l’opzione DMZ nelle impostazioni del router, ma utilizzala solo se comprendi i rischi e sei sicuro della sicurezza della tua rete.

Perché cambiare il tipo di NAT?

Cambiare il tipo di NAT offre diversi vantaggi. Ad esempio, se sei un appassionato di gaming, utilizzare un NAT Open può ridurre il lag e i problemi di connessione, migliorando la tua esperienza di gioco.

Se lavori da casa, cambiare il tipo di NAT in Open o Moderate può migliorare la qualità delle videochiamate e rendere più veloci i trasferimenti di file. Inoltre, se gestisci server o dispositivi remoti, un NAT Moderate può facilitare la comunicazione e il controllo di questi strumenti.

È sicuro cambiare il tipo di NAT?

Cambiare il tipo di NAT è generalmente sicuro se fatto correttamente, seguendo le procedure consigliate. Il processo comporta la modifica delle impostazioni di rete del router per rendere la connessione più aperta o permissiva. Tuttavia, è importante considerare alcuni aspetti:

Configurazione del router

Per cambiare il tipo di NAT, è necessario accedere alle impostazioni del router. Segui sempre le istruzioni del produttore e modifica le impostazioni solo se ne comprendi le implicazioni. Evita di alterare altre configurazioni che potrebbero compromettere la sicurezza o la stabilità della rete.

Problemi di sicurezza

Sebbene la modifica del NAT di per sé non rappresenti un rischio, qualsiasi cambiamento alle impostazioni di rete potrebbe avere conseguenze indesiderate. Assicurati che il firmware del router sia aggiornato e cambia le credenziali di accesso predefinite per migliorare la sicurezza.

Impostazioni specifiche per il gaming online

Alcune piattaforme di gaming online possono avere requisiti specifici per il tipo di NAT. Controlla le linee guida fornite dal servizio di gaming o dal produttore della console.

Ricorda che l’obiettivo principale del cambio del NAT è migliorare le prestazioni e la connettività del gaming online. Se hai dubbi sul processo, consulta la documentazione del router, risorse online o il supporto tecnico. Se segui le migliori pratiche e eviti modifiche inutili, cambiare il tipo di NAT può essere un modo sicuro ed efficace per ottimizzare la tua esperienza di gioco.

Quali problemi possono causare i diversi tipi di NAT?

I diversi tipi di NAT possono causare problemi di connettività, specialmente nel gaming online. Ecco alcuni dei problemi più comuni:

1. Problemi con NAT Open

Il NAT Tipo 1 è generalmente il più aperto e consente una comunicazione senza restrizioni, offrendo un’esperienza di gaming fluida con minimi problemi.

2. Problemi con NAT Moderate

Sebbene il NAT Tipo 2 sia accettabile per il gaming, potrebbe comunque causare ritardi nel matchmaking e problemi di chat vocale rispetto al NAT Tipo 1.

3. Problemi con NAT Strict

Un NAT Tipo 3 può causare difficoltà nella connessione ai server di gioco, con tempi di caricamento più lunghi o impossibilità di connettersi. Alcuni giochi utilizzano la chat vocale peer-to-peer, che potrebbe non funzionare con un NAT Strict. Inoltre, i giocatori con NAT Tipo 3 potrebbero avere problemi a trovare e unirsi alle partite online e incontrare difficoltà nel download di aggiornamenti o patch.

Usare una VPN su PC è meglio che cambiare il tipo di NAT

Ottenere una VPN per PC può essere un’alternativa utile al cambio del NAT, soprattutto in alcune situazioni. Sebbene il cambio del NAT si concentri sull’ottimizzazione della connettività per il gaming, una VPN offre vantaggi più ampi. Una VPN migliora la privacy e la sicurezza crittografando la connessione e proteggendo i tuoi dati da minacce informatiche. Inoltre, una VPN ti consente di mascherare il tuo indirizzo IP, offrendoti maggiore anonimato e accesso a server regionali, offerte e giochi.

