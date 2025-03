Le VPN, i proxy e il browser Tor sono alcuni dei migliori strumenti disponibili per cambiare la tua posizione virtuale online. Ma quale dovresti scegliere? Ogni opzione risponde a esigenze diverse, ed è importante essere consapevoli delle implicazioni per la privacy e la sicurezza. Qui esploriamo le varie alternative e come si confrontano tra loro.

Come funzionano i cambi di posizione virtuale?

La maggior parte dei siti, servizi e app determina la tua posizione in base all’indirizzo IP assegnato ogni volta che ti connetti a internet. Un indirizzo IP è una stringa di numeri univoci che funge da identificatore per una rete o un dispositivo connesso alla rete. Il tuo IP è probabilmente registrato presso il tuo ISP. Ogni ISP suddivide gli indirizzi IP di sua proprietà in diversi pool e assegna un pool a ciascuno dei suoi server.

Quando ti connetti alla rete dell’ISP, il tuo traffico viene instradato attraverso uno dei suoi server (di solito quello più vicino a te) e ti viene assegnato un indirizzo IP univoco da quel pool. Questo indirizzo IP rimane assegnato al tuo account fino a quando il tuo ISP decide di cambiarlo.

Gli indirizzi IP, i loro registri e la posizione dei server a cui sono collegati sono informazioni pubbliche. Poiché il tuo IP è associato a un server ISP vicino a te, chiunque può determinare la tua posizione generale. Cambiare il tuo indirizzo IP è quindi il modo più semplice e affidabile per modificare la tua posizione virtuale agli occhi di siti, servizi e occhi indiscreti.

Esistono diversi modi per cambiare il tuo indirizzo IP, ma il più semplice è tramite il download di una VPN. ExpressVPN offre app intuitive che ti permettono di cambiare la tua posizione virtuale in pochi secondi. Hai anche una vasta scelta di posizioni, con server ad alta velocità in 105 paesi—senza limiti di banda né restrizioni sui dati. Un abbonamento ExpressVPN supporta fino a 8 dispositivi contemporaneamente.

Perché dovrei cambiare la mia posizione virtuale?

Cambiare la tua posizione virtuale sostituendo il tuo vero indirizzo IP con uno diverso può migliorare la tua esperienza online in termini di sicurezza, privacy e accessibilità. Ecco alcune ragioni per cui potresti volerlo fare:

1. Accesso a contenuti e servizi web limitati

Uno dei motivi più comuni per cambiare la tua posizione virtuale è poter accedere a contenuti e servizi web non disponibili nella tua area geografica. Ad esempio, se vivi all’estero, potresti voler accedere al tuo conto bancario o a servizi governativi del tuo paese, ma potresti incontrare blocchi o attivare allarmi di sicurezza perché il tuo IP è registrato in un altro paese. Con una VPN, puoi ottenere un indirizzo IP dal tuo paese d’origine ed evitare questi problemi.

2. Maggiore privacy

Cambiare la tua posizione virtuale nasconde la tua posizione fisica da stalker, curiosi e malintenzionati. Inoltre, i tracker possono seguirti online utilizzando il tuo IP. Sostituendolo con uno diverso, puoi ridurre il tracciamento mirato da parte di aziende e governi in base al tuo comportamento online.

3. Trova sconti migliori online

I prezzi degli acquisti online, delle prenotazioni di hotel e dei voli possono variare a seconda della posizione geografica. Cambiando la tua posizione virtuale, potresti trovare offerte migliori o prezzi più bassi destinati a un mercato specifico.

4. Miglioramento della velocità di connessione

Cambiare il tuo indirizzo IP con uno più vicino al servizio che stai utilizzando, come un server di gioco online, può ridurre la latenza. Con una distanza minore da percorrere e meno ostacoli lungo il tragitto, potresti ottenere un vantaggio riducendo la perdita di pacchetti e il ping.

5. Evita pubblicità mirate

Le reti pubblicitarie online creano profili dettagliati degli utenti in base alla loro posizione, abitudini di navigazione e altre attività online. È inquietante, ma soprattutto mette un enorme potere nelle mani di chi gestisce i tuoi dati. Cambiando la tua posizione virtuale, puoi nascondere la tua posizione reale e le tue abitudini di navigazione, rendendo più difficile per le reti pubblicitarie bombardarti con annunci personalizzati.

6. Test e sviluppo software

Sviluppatori e tester possono cambiare la loro posizione per verificare come app e siti web appaiono agli utenti in diverse aree geografiche. Questo aiuta a garantire un’esperienza digitale coerente e intuitiva in tutto il mondo.

7. Ricerche di mercato e SEO

Marketer, ricercatori e specialisti SEO possono cambiare la loro posizione virtuale per vedere i risultati di ricerca, le pubblicità e i contenuti esattamente come appaiono agli utenti di altre regioni. Questo offre preziosi spunti per l’analisi della concorrenza, le strategie di marketing e la comprensione delle tendenze locali.

8. Superare la censura

Dal momento che la censura online si basa principalmente sulla tua posizione, cambiarla può consentirti di accedere ai contenuti come se ti trovassi in un altro paese. Se il tuo ISP o l’amministratore di rete bloccano siti tramite firewall, cambiare l’IP non basta: dovrai criptare la tua connessione per aggirare il blocco. Questo metodo offre anche un livello di anonimato e sicurezza per chi desidera esprimere opinioni, segnalare questioni sensibili o accedere a informazioni senza timore di ritorsioni.

Come cambio la mia posizione virtuale con una VPN?

Ti basta connetterti a un server VPN tramite un’app VPN sul tuo dispositivo. Ecco i passaggi da seguire per cambiare posizione con una VPN:

1. Scegli un servizio VPN affidabile

Opta per un provider VPN rinomato con crittografia avanzata, una politica no-log, un’ottima reputazione e una vasta scelta di server VPN adatti alle tue esigenze. ExpressVPN offre anche un valore aggiunto grazie a funzioni di sicurezza extra incluse nell’abbonamento, come un gestore di password e un blocco integrato degli annunci.

2. Iscriviti al servizio e scarica l’app VPN

La maggior parte delle VPN di alta qualità funziona tramite abbonamento. Dopo aver creato un account, scarica l’app VPN sul tuo dispositivo ed effettua l’accesso. Con il tuo abbonamento ExpressVPN, puoi connettere fino a 8 dispositivi contemporaneamente e gestire facilmente i dispositivi connessi dalle impostazioni del tuo account.

3. Seleziona una posizione del server

Apri l’app e scegli la posizione del server che preferisci. Alcuni provider VPN possono anche suggerire la posizione migliore per te in base alla velocità della rete e alla capacità del server.

4. Connettiti al server

Dopo aver selezionato un server, fai clic sul pulsante “on” (o equivalente). L’app VPN stabilirà una connessione sicura con il server scelto, operazione che potrebbe richiedere alcuni secondi. Puoi verificare la tua nuova posizione virtuale visitando un sito come whatismyip.com per controllare il tuo nuovo indirizzo IP e la sua posizione.

Una VPN cambia il mio indirizzo IP?

Sì, una VPN cambia il tuo indirizzo IP. Quando utilizzi una VPN, il tuo traffico internet viene instradato attraverso un server VPN, facendo sembrare che la tua attività online provenga dalla posizione del server, e non dalla tua posizione fisica reale. Questo processo ti assegna un indirizzo IP che corrisponde alla posizione del server VPN, mascherando efficacemente il tuo vero IP.

Come fa una VPN a cambiare il mio IP?

Ecco una guida passo dopo passo su come una VPN cambia il tuo indirizzo IP:

Connessione al server VPN: Quando attivi la tua VPN e scegli un server, il tuo dispositivo stabilisce una connessione sicura. Crittografia dei dati: La VPN cripta il tuo traffico internet. Questo significa che qualsiasi dato inviato dal tuo dispositivo viene codificato e può essere decifrato solo dal server VPN. Mascheramento dell’indirizzo IP: Una volta che il tuo traffico criptato raggiunge il server VPN, viene decifrato e inviato alla sua destinazione finale su internet. Per qualsiasi sito web o servizio online a cui accedi, sembrerà che il tuo traffico provenga dal server VPN e non dalla tua posizione reale. Di conseguenza, l’indirizzo IP che i siti vedono è quello del server VPN. Privacy e anonimato: La tua posizione e identità rimangono nascoste perché i siti web vedono l’indirizzo IP del server VPN invece del tuo. Questo migliora la tua privacy e il tuo anonimato online, rendendo più difficile per chiunque tracciare la tua attività su internet.

Come posso cambiare la mia posizione virtuale con il browser Tor?

Quando cambi la tua posizione con il browser Tor, il tuo traffico passa attraverso diversi strati di crittografia e vari server di inoltro (chiamati nodi Tor), gestiti da volontari in tutto il mondo, prima di raggiungere la piattaforma che vuoi utilizzare. Questo fa sembrare che tu stia accedendo a internet da una posizione diversa dalla tua.

A differenza di una VPN, il browser Tor non ti permette di scegliere facilmente un paese o una posizione specifica da cui far apparire il tuo traffico. Il nodo di uscita (l’ultimo server attraverso cui passa il tuo traffico prima di raggiungere internet) può trovarsi in qualsiasi paese e cambia con ogni nuova sessione o sito web visitato.

Se hai bisogno di apparire connesso da un paese specifico tramite Tor, puoi configurare manualmente Tor per utilizzare nodi di uscita da quel paese. Tuttavia, questa operazione è più avanzata e potrebbe ridurre leggermente il tuo anonimato.

Scopri di più sulla sicurezza di Tor.

Segui la nostra guida per scoprire come impostare la tua posizione virtuale quando utilizzi il browser Tor:

1. Scarica e installa il browser Tor

Se non l’hai già fatto, scarica e installa il browser Tor dal sito ufficiale del Tor Project. Questo ti garantisce di avere la versione più aggiornata e sicura.

2. Accedi al file di configurazione di Tor

Dopo l’installazione, potresti dover accedere al file di configurazione di Tor (torrc), che si trova nella directory di installazione del browser Tor. Il percorso e il metodo possono variare a seconda del sistema operativo.



Per la maggior parte degli utenti, il primo passo è navigare nella cartella del browser Tor e cercare il file torrc o torrc-defaults. Su Windows, questo potrebbe trovarsi nel percorso Browser -> TorBrowser -> Data -> Tor all’interno della directory di installazione di Tor Browser.

3. Configura Tor per usare nodi di uscita specifici

Apri il file torrc con un editor di testo e aggiungi la seguente riga per specificare il paese desiderato utilizzando il codice a due lettere dello standard ISO 3166:

ExitNodes {us} StrictNodes 1

Sostituisci “US” con il codice del paese che preferisci. StrictNodes 1 indica a Tor di usare esclusivamente i nodi di uscita specificati.

4. Riavvia il browser Tor

Per applicare le modifiche, riavvia il browser Tor. Dopo il riavvio, Tor tenterà di utilizzare solo i nodi di uscita dal paese specificato, facendo sembrare che il tuo traffico provenga da lì.

Come posso cambiare la mia posizione virtuale con un server proxy?

I proxy non sono progettati per proteggere la tua privacy come fanno le VPN e Tor, poiché non offrono la stessa crittografia avanzata. Tuttavia, possono comunque essere utili per cambiare il tuo indirizzo IP. Ecco come utilizzare un servizio proxy per modificare la tua posizione virtuale.

1. Scegli un servizio proxy

Seleziona un servizio proxy adatto alle tue esigenze. Esistono diversi tipi di proxy, sia gratuiti che a pagamento, tra cui HTTP/HTTPS, SOCKS e proxy web. I servizi a pagamento offrono generalmente maggiore affidabilità, velocità e sicurezza. (Detto ciò, se stai valutando un proxy a pagamento, potresti considerare direttamente un servizio VPN di alta qualità.)

2. Ottieni i dettagli del server proxy

Una volta scelto un servizio proxy, dovrai ottenere i dati necessari per configurarlo, tra cui l’indirizzo IP o il nome host del server, il numero di porta e, talvolta, un nome utente e una password per l’autenticazione.

3. Configura il server sul tuo dispositivo

Puoi configurare un server proxy direttamente sul tuo dispositivo o all’interno di applicazioni specifiche come i browser web. Il procedimento varia a seconda del sistema operativo o dell’applicazione utilizzata.

Google Chrome: Chrome utilizza le impostazioni di proxy del sistema.

Su Windows, modificare le impostazioni del proxy nel menu Opzioni Internet all’interno del Pannello di Controllo influenzerà anche Chrome.

Su macOS, segui le istruzioni riportate di seguito per modificare le impostazioni di rete del proxy per Chrome.

Mozilla Firefox: Vai su Opzioni > Generale > Impostazioni di rete e seleziona Configurazione manuale del proxy. Inserisci l’indirizzo IP e il numero di porta del server proxy. Se necessario, aggiungi anche il nome utente e la password per l’autenticazione.

Safari: Safari utilizza le impostazioni di rete del sistema. Segui le istruzioni per macOS riportate di seguito per modificare le impostazioni del proxy di Safari.

Per Windows 10/11: Vai su Impostazioni > Rete e Internet > Proxy. Nella sezione Configurazione manuale, attiva Usa un server proxy e inserisci i dettagli del server proxy. Fai clic su Salva per applicare le modifiche.

Per macOS: Vai su Preferenze di Sistema > Rete, seleziona la connessione attiva (es. Wi-Fi o Ethernet), fai clic su Avanzate, quindi su Proxy. Seleziona il protocollo appropriato e inserisci i dettagli del server proxy. (Per Chrome o Safari, dovrai selezionare il protocollo Web Proxy (HTTP) o Secure Web Proxy (HTTPS).)

4. Verifica la tua nuova posizione virtuale

Dopo aver configurato il proxy, verifica che la tua posizione virtuale sia cambiata. Puoi utilizzare servizi online come whatismyip.com per controllare il tuo nuovo indirizzo IP e la posizione. Se riflette la posizione del server proxy, hai modificato con successo la tua posizione virtuale.

Quali sono altri modi per cambiare la mia posizione virtuale?

Oltre all’uso di una VPN, del browser Tor o di un server proxy, esistono altri metodi per cambiare la tua posizione virtuale. Tuttavia, tieni presente che non tutti garantiscono un elevato livello di privacy e sicurezza.

1. Servizi Smart DNS

Lo Smart DNS funziona reindirizzando le tue richieste DNS attraverso un server in un’altra posizione. A differenza delle VPN, lo Smart DNS non cripta il traffico, offrendo velocità più elevate ma senza sicurezza né privacy. È particolarmente utile per lo streaming, il gaming online e altre attività ad alta larghezza di banda. Tuttavia, il tuo ISP e le piattaforme online potrebbero facilmente rilevare e bloccare il traffico Smart DNS.

2. Estensioni per browser

Alcune estensioni per browser possono falsificare la tua posizione per i siti web. Anche se non sono sicure o affidabili come le VPN, possono essere una soluzione rapida e semplice per accedere a contenuti e applicazioni precedentemente inaccessibili.

3. Cambiare manualmente il proprio indirizzo IP

In alcune situazioni, potresti voler cambiare il tuo indirizzo IP senza utilizzare servizi esterni o software. Questo può essere fatto resettando il router o rinnovando l’indirizzo IP tramite le impostazioni di rete. Alcuni ISP consentono di modificare l’indirizzo IP su richiesta, utile per aggirare blocchi di rete o restrizioni basate sull’IP.

Questo metodo cambia il tuo indirizzo IP locale assegnato dal tuo ISP, ma il nuovo IP continuerà comunque a riflettere la tua posizione reale.

4. Modificare le impostazioni della regione sul dispositivo

Molti dispositivi e sistemi operativi consentono di modificare manualmente la regione nelle impostazioni. Questo può influenzare i contenuti disponibili negli store di app e in alcuni servizi. Ad esempio, cambiare il paese nell’Apple App Store o nel Google Play Store può consentire l’accesso ad app e contenuti specifici per una determinata area geografica.

5. Utilizzare un server cloud internazionale

Se hai esperienza tecnica, puoi modificare la tua posizione virtuale utilizzando servizi cloud per creare la tua VPN o il tuo proxy. Piattaforme come Amazon AWS, Google Cloud e Microsoft Azure consentono di impostare server virtuali in diverse regioni del mondo. Configurando la tua VPN o un server proxy su una di queste piattaforme, puoi controllare la tua posizione virtuale in modo più diretto. Tuttavia, mantenere un server in funzione di solito comporta un costo mensile.

Come cambiare la posizione su iOS e Android

Utilizzare un’app VPN è il modo più semplice per cambiare la posizione su dispositivi mobili. Molte app VPN consentono di connettersi a un server VPN nella posizione desiderata dopo aver creato un account e installato l’app. Con ExpressVPN, hai accesso a server ad alta velocità in oltre 105 paesi, tramite una connessione sicura protetta da una rigorosa politica no-log.

Per cambiare la posizione VPN nell’app di ExpressVPN su iOS o Android, tocca i tre puntini accanto alla posizione (sotto il grande pulsante “on”). Potrai esplorare le posizioni sotto le schede Consigliate e Tutte le posizioni o digitare direttamente la destinazione desiderata. Seleziona la posizione e il server VPN si connetterà automaticamente.

Come faccio a sapere se la mia posizione è cambiata?

Un modo rapido e semplice per verificare se la tua posizione virtuale è cambiata è utilizzare un sito di controllo IP come whatismyip.com, ip2location.com o whatismyipaddress.com. Questi siti mostrano la tua posizione e il tuo nuovo indirizzo IP, come nell’esempio seguente:

Qual è il modo migliore per cambiare la tua posizione?

Il metodo più semplice per cambiare la tua posizione virtuale è utilizzare una VPN. Ecco un confronto tra i metodi più comuni per cambiare la posizione del tuo dispositivo.

Servizio Vantaggi Svantaggi Ideale per VPN Offre crittografia avanzata, migliora privacy e sicurezza, consente l’accesso a contenuti bloccati, supporta un’ampia gamma di dispositivi e fornisce connessioni veloci e stabili. È anche la soluzione più semplice da usare. Alcuni servizi VPN possono essere bloccati da determinati siti web e, generalmente, hanno un costo. Utenti che cercano un equilibrio tra privacy, sicurezza e accesso ai contenuti su più dispositivi con estrema facilità d’uso. Browser Tor Offre un elevato livello di anonimato, è gratuito e cripta il traffico attraverso più livelli della sua rete. Può rallentare significativamente la navigazione, non è adatto per streaming o attività ad alta larghezza di banda, alcuni siti web bloccano gli utenti Tor. Difficile da usare con le app mobili. Utenti che privilegiano l’anonimato e la privacy rispetto alla velocità durante la navigazione. Server proxy Può cambiare il tuo indirizzo IP, utile per aggirare semplici restrizioni geografiche, con molte opzioni gratuite o a basso costo disponibili. Di solito non cripta il traffico, offre livelli di affidabilità e velocità variabili, potrebbe non supportare tutto il traffico internet. Accesso rapido e temporaneo a contenuti bloccati senza la necessità di crittografia.

Con quale frequenza una VPN cambia il tuo indirizzo IP?

Una VPN cambia il tuo indirizzo IP ogni volta che cambi server manualmente o quando ti riconnetti dopo che la connessione è stata interrotta. Alcune VPN offrono anche indirizzi IP statici che rimangono invariati.

Riceverò un indirizzo IP diverso ogni volta che mi connetto a una VPN?

Sì, di solito otterrai un indirizzo IP diverso ogni volta che ti connetti a una VPN, specialmente se scegli posizioni di server diverse. Se ti connetti ripetutamente alla stessa posizione del server, potresti ricevere lo stesso IP più volte. Tuttavia, qualsiasi indirizzo IP assegnato da una VPN è condiviso, il che significa che centinaia o persino migliaia di utenti stanno utilizzando lo stesso indirizzo contemporaneamente.

Se hai bisogno di un indirizzo IP fisso, alcuni servizi VPN offrono un’opzione di IP dedicato o statico, che ti assegna sempre lo stesso indirizzo. Tuttavia, dal punto di vista della privacy e dell’anonimato, utilizzare un IP statico riduce alcuni vantaggi offerti da una VPN.

È illegale cambiare la propria posizione con una VPN?

Cambiare la propria posizione con una VPN è legale in quasi tutti i paesi. Le VPN vengono ampiamente utilizzate per migliorare la privacy online, proteggere le connessioni a internet e accedere a contenuti soggetti a restrizioni geografiche a causa della censura. Tuttavia, alcuni paesi hanno limitato o vietato l’uso delle VPN, quindi è sempre consigliabile informarsi sulle normative locali prima di viaggiare.

Anche se le VPN sono legali nella maggior parte dei paesi, usarle per attività illecite rimane ovviamente illegale. Le VPN possono offrire privacy, ma non esentano gli utenti dal rispettare le leggi locali o i termini di servizio delle aziende.