Che si tratti di chattare con amici o di connettersi con persone che condividono gli stessi interessi di una comunità di nicchia, Discord ti permette di fare tutto ciò, ed è per questo che è una delle piattaforme VoIP e di messaggistica istantanea più popolari. Gli utenti possono unirsi a migliaia di server e interagire con sconosciuti online. Tuttavia, ogni server, così come Discord stesso, ha le proprie regole da rispettare, e violarle può comportare un ban.

In generale, ci sono tre tipi di ban su Discord:

Un ban temporaneo significa che l’account dell’utente—e potenzialmente anche il suo indirizzo IP—viene sospeso, impedendo l’accesso a Discord per un certo periodo, che può durare fino a un anno.

Un ban del server significa che l’account dell’utente e l’indirizzo IP vengono bloccati da un determinato server. Tuttavia, l’utente può continuare a utilizzare il proprio account Discord su altri server. Questo blocco influisce anche su altri account che utilizzano lo stesso indirizzo IP.

Un ban permanente significa che l’account dell’utente e l’indirizzo IP vengono completamente bloccati dall’uso di Discord. Se il numero di telefono è stato associato all’account bannato, anche il numero verrà inserito nella lista nera. Inoltre, altri account che utilizzano lo stesso indirizzo IP non potranno accedere a Discord.

Poiché questi ban coinvolgono principalmente il blocco degli indirizzi IP, il modo più semplice e veloce per aggirare un ban su Discord è cambiare il tuo indirizzo IP utilizzando una VPN. Tieni presente che questo metodo non rimuove effettivamente il ban sul tuo account Discord attuale; dovrai creare un nuovo account.

Inoltre, se non l’hai ancora fatto, assicurati di registrarti su ExpressVPN e di installare l’app ExpressVPN sul tuo dispositivo.

Come sbloccare Discord su PC

Passaggio 1: Disinstalla Discord

Devi eliminare Discord dal tuo computer. Se hai effettuato l’accesso all’app di Discord, assicurati prima di disconnetterti.

Per disinstallare Discord su Windows, vai su Start > Impostazioni > App > App e funzionalità. Seleziona Discord, quindi clicca su Disinstalla e segui le istruzioni a schermo per completare la disinstallazione.

Su Mac, apri una finestra del Finder, poi seleziona Discord. Puoi eliminare Discord trascinandolo sull’icona del Cestino oppure premendo CMD + Delete sulla tastiera. Successivamente, riapri il Finder, passa il cursore sopra Finder nella barra di navigazione e clicca su Svuota Cestino.

Passaggio 2: Scegli un server VPN nel paese desiderato

Avvia l’app di ExpressVPN, quindi connettiti a un server VPN in un paese in cui Discord è disponibile.

Passaggio 3: Reinstalla Discord

Con la tua VPN attiva, reinstalla Discord sul tuo dispositivo. Puoi installare l’app tramite il sito web di Discord o trovarla sull’App Store per dispositivi Mac.

Passaggio 4: Registrati per un nuovo account

Crea un nuovo account Discord. Una volta completato, dovresti essere in grado di accedere ai server che desideri e utilizzare Discord senza ban con il tuo nuovo account!

Sbloccare Discord su dispositivi mobili

Passaggio 1: Disinstalla Discord

Devi eliminare Discord dal tuo telefono. Se hai effettuato l’accesso all’app, assicurati prima di disconnetterti.

Per disinstallare Discord su iPhone, premi a lungo sull’icona di Discord, quindi tocca l’icona a forma di X quando l’app inizia a tremare. Tocca Rimuovi app, poi Elimina app.

Su Android, apri il Google Play Store, quindi tocca l’icona del tuo Profilo > Gestisci app e dispositivi > Gestisci > Discord > Disinstalla.

Passaggio 2: Scegli un server VPN nel paese desiderato

Avvia l’app di ExpressVPN, quindi connettiti a un server VPN in un paese in cui Discord è disponibile.

Passaggio 3: Reinstalla Discord

Con la tua VPN attiva, reinstalla Discord sul tuo dispositivo. Puoi installare l’app tramite l’App Store o il Play Store.

Passaggio 4: Registrati per un nuovo account

Crea un nuovo account Discord. Una volta completato, dovresti essere in grado di accedere ai server che desideri e utilizzare Discord senza ban con il tuo nuovo account!

Quando scegli la VPN giusta per sbloccare Discord, è importante optare per una che sia sicura, privata e dotata di server VPN di alta qualità—più ne ha, meglio è.

ExpressVPN è la migliore VPN per sbloccare Discord, offrendo server affidabili in 105 paesi che ti permettono di cambiare indirizzo IP facilmente e di connetterti in un attimo. Inoltre, utilizzare una VPN con Discord garantisce maggiore anonimato e velocità fulminee. Potrai anche accedere a Discord su reti dove è bloccato, come scuole e uffici. Un singolo abbonamento copre fino a otto dispositivi contemporaneamente.

Ecco altri modi in cui una VPN può esserti utile:

Proteggi la trasmissione dei tuoi dati da terze parti come il tuo provider internet

Migliora la sicurezza con una forte crittografia per tutto il tuo traffico online

Riduci il tracciamento nascondendo il tuo vero indirizzo IP e la tua posizione

Supera la censura su qualsiasi rete

Scopri di più su come una VPN può migliorare la tua esperienza quotidiana.

Come scaricare ExpressVPN

ExpressVPN offre app native per quasi tutti i dispositivi, quindi è incredibilmente facile da configurare. Puoi consultare la nostra guida dettagliata per l’installazione sul tuo dispositivo qui.

Probabilmente il tuo account, o quello di qualcun altro che utilizza un account diverso con lo stesso indirizzo IP, ha violato alcune regole di Discord o di uno dei suoi server. Ecco alcune possibili ragioni per cui potresti essere stato bannato su Discord:

Partecipazione a molestie e/o discorsi di odio

Promozione di estremismo e violenza

Condivisione di contenuti espliciti senza consenso

Spam

Diffusione di disinformazione

Scopri di più sulle infrazioni che portano al ban nelle linee guida della community di Discord.

Perché la mia VPN non funziona su Discord?

Se la tua VPN non funziona con Discord, prova a utilizzare un server VPN diverso. Se il problema persiste, contatta il nostro team di supporto disponibile 24/7.

Devo usare una VPN gratuita per Discord?

Anche se le VPN gratuite non ti chiedono denaro direttamente, potrebbero costarti in altri modi. Molte VPN gratuite tracciano la tua attività, contengono annunci intrusivi e possono lasciarti vulnerabile a fughe di dati e attacchi informatici.

Nessuna VPN gratuita può competere con tutto ciò che ExpressVPN offre. Puoi persino provarci senza rischi per 30 giorni grazie alla nostra garanzia soddisfatti o rimborsati. Ecco cosa otterrai con ExpressVPN rispetto a una VPN gratuita tipica:

ExpressVPN La maggior parte delle VPN gratuite Limite di dati mensile Illimitato 10GB Numero di paesi con server 105 <10 Assistenza clienti Chat live 24/7 Email Dispositivi compatibili Tutti i dispositivi più popolari Desktop e mobile Traccia la tua attività online Mai Forse Connessioni simultanee 8 1 Protocollo VPN proprietario Lightway Nessuno