ExpressVPN lance une nouvelle application pour Apple TV et améliore l’expérience sur Android TV

Votre expérience de streaming devient meilleure ! Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter la toute nouvelle application d’ExpressVPN pour Apple TV, qui vous permettra de regarder plus facilement que jamais tous vos contenus préférés tout en bénéficiant de la suite complète des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité offertes par ExpressVPN.

Pour commencer, il vous suffit de visiter l’App Store sur votre Apple TV pour télécharger l’application ExpressVPN et vous connecter à votre compte. Voilà, c’est fait ! Vous êtes maintenant prêt à vous connecter à un serveur situé dans l’un des 105 pays pris en charge en toute sérénité, depuis le confort de votre maison. Même la connexion devient encore plus facile : il vous suffit de scanner un QR code avec votre smartphone ou de saisir vos identifiants à l’aide de votre télécommande, et le tour est joué !

Toutes les nouvelles fonctionnalités qui font de notre application Apple TV une merveille pour les streamers ont également été intégrées dans la dernière version d’ExpressVPN pour Android TV. Nous avons tout ce qu’il vous faut, quelles que soient vos préférences de streaming.

Comme toutes nos applications, ExpressVPN pour Apple TV est dotée de Lightway, notre protocole VPN de pointe, optimisé pour plus de sécurité et de vitesse. Grâce à ExpressVPN, vous bénéficierez d’une expérience de streaming sans interruptions. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toujours contacter notre équipe de support, disponible 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée et par e-mail.

La nouvelle application d’ExpressVPN pour Apple TV rejoint une longue liste d’applications natives développées par ExpressVPN pour les principales plateformes du marché, toutes incluses dans votre abonnement ExpressVPN en cours. Bien qu’elle offre déjà les fonctionnalités principales que vous attendez d’ExpressVPN, nous ne sommes qu’au début de notre aventure… De nombreuses nouveautés sont prévues au cours des prochains mois. Pour bénéficier d’un accès préalable à nos futures fonctionnalités, inscrivez-vous à notre programme bêta.

Améliorations apportées à l’application d’ExpressVPN pour Android TV

En plus d’Apple, nos utilisateurs sont aujourd’hui sur toutes les plateformes majeures. Nous avons le plaisir de vous annoncer trois nouvelles améliorations apportées à l’application d’ExpressVPN pour Android TV et les appareils associés, y compris Amazon Fire TV et Fire Stick. Grâce à vos commentaires, nous introduisons ces mises à jour :

Une expérience de connexion plus intuitive : si vous préférez ne pas saisir manuellement votre e-mail et votre mot de passe à l’aide de votre télécommande, vous pouvez désormais vous connecter à votre compte ExpressVPN simplement en utilisant votre smartphone pour scanner un QR code sur l’écran de votre Android TV. Cette méthode est semblable à l’expérience de connexion sur WhatsApp Web que beaucoup d’entre vous connaissent.

Le mode sombre : nous avons décidé de soulager vos yeux avec l’introduction du mode sombre. L’interface sombre nécessite moins d’énergie pour fonctionner et se prête parfaitement aux attentes de nos utilisateurs en termes de streaming.

Le changement de localisation de serveur est plus facile : nous avons amélioré l’ancien menu de localisations de serveurs en y introduisant un tout nouveau design beaucoup plus esthétique, conçu pour la TV, afin que vous puissiez trouver rapidement la localisation que vous recherchez et vous connecter en quelques secondes.

Pour bénéficier de ces améliorations, qui sont également incluses dans notre nouvelle application Apple TV, il suffit de mettre à jour votre application ExpressVPN pour Android TV à la dernière version.

Connexion VPN plus facile sur plus d’appareils

L’utilisation d’un VPN sur votre Apple TV et votre Android TV présente de nombreux avantages. Outre le fait qu’ExpressVPN vous permet de changer de localisation virtuelle pour explorer de nouveaux horizons de divertissement, il chiffre également votre trafic internet, empêchant toute tentative d’intrusion dans vos données par des tiers, comme votre FAI, qui pourrait surveiller ce que vous faites en ligne ou limiter votre vitesse de connexion lorsque vous utilisez certains services.

Si vous possédez d’autres TV et appareils domestiques intelligents qui ne sont pas compatibles avec les applications VPN, comme les sonnettes de porte et les consoles de jeu, vous pouvez utiliser Aircove, notre routeur Wi-Fi doté d’ExpressVPN. Aircove protège tous les appareils de votre maison, même ceux sur lesquels il est impossible d’installer des programmes VPN. Il vous permet aussi de changer facilement de localisation VPN.

ExpressVPN couvrait déjà une multitude de plateformes sur le marché. La dernière application d’ExpressVPN pour Apple TV ne fait que s’ajouter à notre longue liste d’appareils pris en charge. Nous sommes impatients d’entendre vos commentaires sur les applications d’ExpressVPN pour Apple TV et Android TV !