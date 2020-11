DNS privado, de conhecimento zero

VPN com DNS privado

Muitos serviços VPN protegem apenas seu tráfego na Internet e deixam seus pedidos DNS expostos e vulneráveis. A ExpressVPN resolve este problema executando seu próprio DNS privado e criptografado em cada servidor VPN.

Quando você usa a ExpressVPN, suas solicitações DNS são tratadas diretamente pela ExpressVPN, sem exposição a terceiros. Você não precisa optar por usar o DNS privado da ExpressVPN. O aplicativo da ExpressVPN protege automaticamente todas as solicitações DNS, com os mesmos protocolos de criptografia e tunelamento que todas as suas outras atividades online.