Darmowy DNS

Ponieważ darmowe usługi DNS widzą, które strony starasz się odwiedzić i które usługi subskrybujesz, operatorzy tych usług mogą się wiele o Tobie dowiedzieć.

Niektóre darmowe usługi DNS zarabiają na profilach tworzonych i budowanych przez swoich użytkowników. Ich informacje są używane głównie do celów reklamowych. Na przykład, można je wykorzystać do oceny wartości marketingowej strony internetowej poprzez określenie, jak bardzo jest ona popularna i skąd pochodzą jej użytkownicy.

Innowacje takie jak DoH (DNS over HTTPS) i DoT (DNS over TLS) mogą chronić żądania DNS. Większość darmowych usług DNS wciąż jednak nie korzysta z DoH, DoT ani żadnych innych metod szyfrowania. Twoją aktywność mogą zobaczyć nie tylko one, lecz również każda inna osoba sprawdzająca Twoje połączenie.