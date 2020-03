¿Qué tan segura es mi contraseña?

Incluso considerando las filtraciones masivas de datos que aparecen en los titulares, las reglas para generar una contraseña segura no son tan complicadas: tiene que ser larga, aleatoria y única. Una contraseña de 50 caracteres que solamente sea una serie de "1" no sería ni aleatoria ni única, y tampoco lo serían la letra de la canción "Hotel California", los cumpleaños de sus hijos, o la misma contraseña que ha estado reciclando los últimos 10 años con ligeras variaciones. Lo más probable es que nada en lo que usted pueda pensar sea verdaderamente aleatorio; el cerebro humano simplemente no funciona así.

Ahí es donde nuestro generador de contraseñas aleatorias entra en escena. Úselo para crear una contraseña segura para cada página y servicio que use. La configuración predeterminada debería generar una contraseña lo suficientemente fuerte para funcionar bien en la mayoría de los casos (aunque añadir caracteres nunca está de más). Use un administrador de contraseñas para tenerlas a todas bajo control. Y para esas raras situaciones en las que deba depender exclusivamente de su memoria, como para la contraseña de acceso al administrador de contraseñas, le recomendamos usar una cadena de palabras que haya sacado del diccionario. Mantenerse seguro en la era digital precisa de soluciones digitales, pero una pizca de tecnología analógica puede ayudar en caso de emergencias.