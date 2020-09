La Carta de Derechos de Hong Kong garantiza la libertad de expresión, lo cual se extiende al uso de internet. Aunque existen leyes para evitar los delitos cibernéticos y prohibir la distribución de materiales obscenos, Hong Kong disfruta de una libertad de internet de clase mundial, y ofrece acceso ilimitado a servicios tales como Facebook, Google and Skype.

El gobierno de Hong Kong no bloquea ninguna página web, y no exige a sus dueños ninguna licencia para operar la página. Sin embargo, los proveedores locales de servicios de internet (ISP) tienen permitido llevar registros del uso de internet que hacen sus clientes, lo cual es considerado por muchos como una violación a la privacidad. Para proteger su anonimato, use una VPN para encriptar y proteger sus datos del monitoreo de los ISP.