„Instagram gehackt“: Zwei Wörter, die normalerweise Bilder von handwerklichem Geschick hervorrufen, nicht von digitalen Albträumen. Sollten Sie mit Letzterem konfrontiert sein, keine Sorge! Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Sie, wie Sie wieder die Oberhand über Ihr gehacktes Instagram-Konto erlangen, damit Sie Ihren Feed wieder in Ordnung bringen können.

Direkt zu …

Instagram-Account gehackt: Anzeichen

Kann ich meinen Instagram-Account wieder zurückbekommen, nachdem er gehackt wurde?

Was Sie tun können, wenn ein Hacker Ihr Instagram-Konto gelöscht hat

Laufen Sie Gefahr, dass Ihr Instagram gehackt wird?

Wie Hacker sich Zugriff auf Instagram-Konten verschaffen

Die besten Methoden, wie Sie Ihr Instagram-Konto schützen können

Instagram-Account gehackt: Anzeichen

Bevor Sie Maßnahmen ergreifen können, um die Kontrolle über Ihr gehacktes Instagram-Konto wiederzuerlangen, müssen Sie zunächst feststellen, ob Ihr Konto tatsächlich kompromittiert wurde.

Dies sind neun der häufigsten Warnsignale, die auf ein gehacktes Instagram-Konto hindeuten:

Nicht autorisierte Posts oder Aktivitäten: Wenn Ihnen Beiträge, Kommentare oder Direktnachrichten auffallen, die Sie nicht selbst erstellt oder gesendet haben, ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass sich jemand Zugang zu Ihrem Konto verschafft haben könnte. Ungewöhnliches Kontoverhalten: Wenn Sie Benachrichtigungen für Aktionen erhalten, die Sie nicht ausgeführt haben, zum Beispiel, dass Sie Ihnen unbekannten Konten folgen, Content liken, der nichts mit Ihren Interessen zu tun hat, oder unerwartete Veränderungen an Ihrem Profil vorgenommen wurden, ist dies ein Warnhinweis. Plötzlicher Rückgang an Followern oder der Beteiligung: Es könnte sein, dass Hacker Veränderungen vornehmen, die zu einem Einbruch der Zahl Ihrer Follower oder der Engagement-Kennzahlen führen, zum Beispiel durch Blockieren Ihrer Follower oder Ändern Ihres Contents. Änderung Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihres Passworts: Wenn Sie Benachrichtigungen über die Änderung Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Ihres Passworts erhalten, die Sie nicht angestoßen haben, könnte Ihr Konto kompromittiert worden sein. Verdächtige Anmeldeversuche: Erhalten Sie Benachrichtigungen über unbekannte Anmeldeversuche? Jemand könnte versuchen, in Ihr Konto einzubrechen. Sie können sich nicht mehr einloggen: Hacker sind für ihr schnelles Handeln bekannt und ändern oft sofort die persönlichen Daten Ihres Kontos, um Ihnen die Tür zu Ihrem Konto zu weisen und den Zugang zu verwehren. Können Sie sich plötzlich nicht mehr in Ihrem Instagram-Konto anmelden, obwohl Sie die richtigen Zugangsdaten eingegeben haben, besteht die Möglichkeit, dass eine unbefugte Person sich die Kontrolle unter den Nagel gerissen hat. Unbekannte Geräte: Instagram stellt Informationen über die Geräte bereit, die in Ihrem Konto angemeldet sind. Wenn Sie Geräte sehen, die Ihnen unbekannt sind, wurde möglicherweise von einer nicht autorisierten Quelle auf Ihr Konto zugegriffen. Ungewöhnliche Aktivitäten in Ihrem Feed: Wahllose Bilder, Reels oder Stories, die in Ihrem Profil auftauchen, sind ein klares Zeichen dafür, dass jemand anderes das Heft in der Hand hält. Fragwürdige DMs und verdächtige Links: Wenn Ihre Freunde sich über seltsame Nachrichten mit unbekannten Links beschweren, die Sie von Ihrem Konto erhalten, könnte ein Hacker Ihre Identität für böswillige Zwecke nutzen.

Kann ich meinen Instagram-Account wieder zurückbekommen, nachdem er gehackt wurde?

Kurz gesagt: Ja. Solange Sie schnell handeln. Je zügiger Sie die notwendigen Schritte ergreifen, um wieder die Kontrolle über Ihr Instagram-Konto zu erlangen, desto höher sind die Chancen auf eine erfolgreiche Wiederherstellung.

Schritt 1: Prüfen Sie, ob Sie sich noch mit Ihrem Passwort anmelden können

Wenn Sie eines oder mehrere der obigen Warnsignale bemerken, dann versuchen Sie herauszufinden, ob Sie sich noch in Ihr Konto einloggen können. Einige Hacker dringen in Social-Media-Konten ein, ohne deren Passwörter zu ändern. Das könnte daran liegen, dass sie auf Ihr Konto zugreifen konnten, auch ohne Ihr Passwort zu kennen (zum Beispiel, wenn sie sich mal eben Ihr Smartphone geliehen haben).

Wenn Sie sich in Ihr Instagram-Konto einloggen können oder auf einem Ihrer Geräte noch in Instagram angemeldet sind, dann ändern Sie sofort Ihr Passwort, um dem Eindringling den verdienten Tritt in den Allerwertesten zu verpassen, bevor er sich an Ihren persönlichen Daten zu schaffen macht, Ihre Fotos löscht oder weiß-der-Himmel-was in Ihrem Profil postet.

So geht’s:

Gehen Sie in Ihr Profil, sobald Sie in Ihrem Instagram-Konto eingeloggt sind. Tippen Sie oben rechts auf das Hamburger-Menü ≡. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option Einstellungen und Privatsphäre . Tippen Sie auf Kontenübersicht. Tippen Sie unter Kontoeinstellungen auf Passwort und Sicherheit. Wählen Sie Passwort ändern und tippen Sie dann auf das Instagram-Konto, an dem Sie Änderungen vornehmen möchten. Folgen Sie den Anweisungen, um ein sicheres, einzigartiges Passwort zu erzeugen.

Sorgen Sie dann dafür, dass alle Eindringlinge aus Ihrem Konto hinausbefördert werden:

Tippen Sie im Menü Passwort und Sicherheit auf Wo du angemeldet bist . Tippen Sie auf alle verdächtig erscheinenden Geräte und dann auf Ausgewählte Geräte abmelden.

Wenn Sie feststellen, dass Sie aus Ihrem Konto ausgeloggt wurden und sich nicht wieder anmelden können, zum Beispiel weil der Hacker Ihr Passwort oder andere Daten geändert hat, können Sie es mit den nachfolgenden Methoden versuchen.

Schritt 2: Rufen Sie Ihre E-Mails ab, um Änderungen an Ihrem Konto rückgängig zu machen

Wenn ein Hacker versucht, Ihr Passwort zu ändern, haben Sie vielleicht eine E-Mail mit einer Warnung von Instagram erhalten, dass Ihre E-Mail-Adresse geändert wurde. Diese E-Mail wird von der E-Mail-Adresse security@mail.instagram.com gesendet. Wenn Sie schnell handeln, können Sie diese Änderung noch rückgängig machen, indem Sie in der E-Mail auf den Link Mein Konto sichern klicken.

Schritt 3: Stellen Sie Ihr Konto über die App wieder her

Wenn Sie feststellen, dass der Eindringling Ihren Instagram-Account gehackt und Ihre E-Mail geändert und zudem das Passwort für die Wiederherstellung des Kontos bereits zurückgesetzt hat, dann folgen Sie diesen Schritten, um mithilfe der Option zur Wiederherstellung über Ihr Mobilgerät ein neues Passwort festzulegen:

Tippen Sie auf dem Anmeldebildschirm von Instagram auf Passwort vergessen? Wählen Sie Nach Mobilnummer suchen. Geben Sie die Nummer Ihres Smartphones ein und tippen Sie dann auf Konto finden . Sie sollten jetzt eine SMS mit einem Link zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Passwort zu ändern.

Wenn der Hacker bereits mehr Unfug in Ihrem Konto getrieben hat als sich nur einzuloggen und an Ihren Kontodaten wie Ihrem Passwort, Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer Telefonnummer herumgepfuscht hat, wird es etwas kniffliger. Je nach Schwere des Vergehens kann Instagram Ihnen helfen, die Kontrolle über Ihr Konto wiederzuerlangen.

Schritt 4: Instagram-Support kontaktieren

Wenn Hacker Ihr Konto gekapert oder Sie komplett ausgeschlossen haben und Sie keinerlei Möglichkeit haben, Ihr Passwort zurückzusetzen, müssen Sie direkt bei Instagram melden, dass Ihr Konto gehackt wurde. Die Social-Media-Plattform bietet einige Möglichkeiten, wie Sie Ihr gehacktes Instagram-Konto wiederherstellen können.

Wenn es sich bei Ihrer Instagram-Supportanfrage zum Beispiel um ein Konto handelt, das keinerlei Fotos von Ihnen enthält, wird Instagram Sie bitten, diese Informationen bereitzustellen, um Ihre Identität zu verifizieren:

die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, mit der Sie das Konto erstellt haben

die Art des Geräts, mit dem Sie das Konto erstellt haben

Wenn Sie eine Supportanfrage für ein Konto gestellt haben, das Fotos von Ihnen enthält, wird Instagram Sie bitten, ein Videoselfie zu erstellen, in dem Sie Ihren Kopf in verschiedene Richtungen drehen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Sie ein echter Mensch und der rechtmäßige Inhaber des Kontos sind.

Diese Vorgehensweise sorgt vielleicht nicht für sofortige Ergebnisse (das Prozedere könnte Tage oder sogar Wochen dauern), aber wenn Sie sich genau an diese Schritte halten, wird Instagram Ihnen wahrscheinlich die Kontrolle über Ihr Konto zurückgeben.

Was können Sie tun, wenn ein Hacker Ihr Instagram-Konto gelöscht hat?

In bestimmten Fällen kommt es vor, dass Hacker die Kontrolle über Ihr Instagram-Konto an sich reißen und als Nächstes den gesamten Content löschen, den Sie gepostet haben – und in Ihrem Profil bleibt eine gähnende Leere. Im schlimmsten Fall gehen sie vielleicht noch einen Schritt weiter und löschen Ihr gesamtes Konto.

Wie Sie gelöschte Posts auf Instagram wiederherstellen

Gelöschte Posts können Sie nur wiederherstellen, wenn die Kontrolle über Ihr Konto wieder in Ihren Händen liegt. Rufen Sie in Ihrem Instagram-Profil zunächst den Bereich Meine Aktivitäten auf und wählen Sie dort die Option Zuletzt gelöscht. Hier finden Sie Posts der letzten 30 Tage sowie Stories der vergangenen 24 Stunden. Sie können diese Fotos und Clips dann wiederherstellen, damit sie wieder in Ihrem Instagram-Profil angezeigt werden.

Wie Sie ein gelöschtes Instagram-Konto wiederherstellen

Falls Sie glauben, dass ein Hacker Ihr Instagram-Konto dauerhaft gelöscht hat, dann wenden Sie sich sofort an Meta, den Eigentümer von Instagram. Wenn Sie die Entscheidung treffen, Ihr Instagram-Konto endgültig zu löschen, bleiben Ihre Daten noch etwa 30 Tage auf der Plattform gespeichert. Wenn ein Hacker also die Kontrolle übernimmt und Ihr Konto löscht, bleibt Ihnen ungefähr ein Monat, um den Vorfall an Instagram zu melden. Überschreiten Sie dieses Zeitfenster, ist Ihr Konto wahrscheinlich für immer verloren – und mit ihm Ihre Profildaten, Ihre Fotos, Videos, Kommentare, Likes und Follower.

Für wen besteht ein Risiko, dass sein Instagram gehackt wird?

Auch wenn prinzipiell jeder dem Risiko ausgesetzt ist, dass sein Instagram-Konto gehackt wird, gibt es doch bestimmte Menschen, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, ins Visier genommen zu werden. Dazu gehören:

Nutzer mit einer großen Followerschaft: Konten mit vielen Followern haben einen höheren Wert für Hacker, weil sie mit ihrer Hilfe Spam oder Betrugsversuche verbreiten können.

Influencer: Hacker haben es unter anderem vor allem auf Influencer abgesehen, um Zugang zu deren persönlichen Daten zu erlangen oder über deren Konten ihre eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben.

Unternehmen: Unternehmenskonten können gehackt werden, um Kundendaten zu stehlen oder den Ruf des Unternehmens zu schädigen.

Nutzer, die schwache Passwörter oder dieselben Passwörter für mehrere Konten verwenden: Wenn Sie ein schwaches Passwort haben oder dasselbe Passwort für mehrere Konten nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Ihr Instagram-Konto gehackt wird.

Menschen, die auf Phishing-Links klicken oder Apps mit Schadsoftware installieren: Phishing-Links und bösartige Apps sind häufige Wege, über die sich Hacker Zugriff auf die Konten von Menschen verschaffen.

Cyberkriminelle haben es auf Konten in sozialen Medien abgesehen, um an persönliche Daten zu gelangen. Sobald Hacker in ein Konto eingedrungen sind, nutzen sie es aus, um in andere einzubrechen. Sie täuschen die Kontakte der Opfer, teilen gefälschte Inhalte und schädliche Links und versuchen, an Geld zu kommen. Aus diesem Grund sind Konten mit vielen Followern attraktiver – sie könnten die Reichweite des Hackers auf mehr Menschen ausweiten.

Instagram-Konten bieten das Potenzial für Erpressung, bei der Angreifer eine Zahlung im Austausch für die Wiedererlangung der Kontrolle über kompromittierte Konten verlangen. Das Risiko wird noch erhöht durch die Tatsache, dass andere spezifische Social-Media-Dienste wie beispielsweise Facebook (das mit dem Instagram-Konto einer Person verknüpft ist) als Eingangstor zu sensibleren Plattformen wie E-Commerce-Websites dienen können, auf denen Kreditkartendaten gespeichert sind. Kompromittierte Konten werden auch häufig im Dark Web verkauft.

Mehr zum Thema: Welchen Wert haben Ihre Daten im Dark Web?

Die wachsende Beliebtheit von Instagram hat zu einem Anstieg der Hacking-Versuche auf der Plattform geführt – tatsächlich birgt sie unter den Social-Media-Plattformen das höchste Risiko für unbefugten Zugriff. Eine aktuelle Marktstudie von Gitnux zeigt beunruhigende Statistiken: 85 % der Instagram-Konten wurden in irgendeiner Form kompromittiert, sei es durch Hackerangriffe oder Datenlecks.

In 70 % dieser Fälle wurden die Opfer aus ihren Konten ausgesperrt, und in 71 % der Fälle haben Hacker über die kompromittierten Konten die Freunde der eigentlichen Kontoinhaber kontaktiert. Dieses Problem ist besonders besorgniserregend, wenn man die beachtliche Nutzerbasis von Instagram bedenkt, die mehr als 1,35 Milliarden Menschen umfasst und die Position als viertmeistgenutzte Social-Media-Plattform der Welt festigt.

Wie werden Instagram-Konten gehackt?

Hacker wenden in der Regel eine Reihe von Taktiken an, um sich unbefugt Zugriff auf jemandes Instagram-Konto zu verschaffen. Dabei nutzen sie das Vertrauen und die Schwachstellen der Nutzer aus. Dies sind sechs der am häufigsten angewandten Taktiken:

Sie geben sich als Freunde aus: Hacker geben sich als Freunde aus, damit die Opfer unachtsam werden, und bringen sie dann dazu, auf bösartige Links zu klicken. Fast die Hälfte der Opfer, deren Konto gekapert wurde, hat auf Links in Nachrichten von Menschen geklickt, die sie kennen. Betrügerische Versprechen über schnellen Reichtum: Cyberkriminelle locken ihre Opfer mit windigen Versprechen, über Kryptowährungen oder betrügerische Geldanlagen zu schnellem Wohlstand zu kommen. Dadurch bringen sie sie dazu, ohne besseren Wissens auf Links mit Malware zu klicken . MITM-Angriffe: Während der Nutzung eines ungesicherten WLANs führen Angreifer sogenannte Man-in-the-middle-Angriffe aus. Dabei fangen sie während der Übertragung Daten ab und kommen auf diese Weise potenziell in den Besitz von Passwörtern.

Lockvogel-Angriffe: Hierbei erhalten die Opfer Links zu gefälschten Instagram-Anmeldeseiten. Wenn sie dort die Zugangsdaten eingeben, übernehmen die Betrüger die Kontrolle über das Konto. (Mehr zum Thema: 10 Zeichen, dass eine Shopping-Website gefälscht ist . ) Datenlecks: Wenn aufgrund von Einbrüchen in andere Online-Plattformen persönliche Daten ans Tageslicht kommen, können Hacker sich diese Informationen zunutze machen und versuchen, sich unbefugten Zugriff auf Instagram-Konten zu verschaffen. Link-Schwachstellen: Wenn Sie Ihr Facebook- und Ihr Instagram-Konto verknüpfen, kann dies beide Plattformen dem Risiko von Angriffen aussetzen. Ein Eindringen in eines dieser Konten kann automatisch zu einer Beeinträchtigung des anderen führen.

Um Ihre Instagram-Sicherheit zu steigern und dafür zu sorgen, dass Ihre Online-Präsenz geschützt bleibt, ist es äußerst wichtig, dass Sie sich dieser Taktiken bewusst sind. Die richtigen Informationen zu haben ist jedoch nur ein Teil des Unterfangens, Ihr Instagram-Konto zu schützen.

Wie verhindern Sie, dass Ihr Instagram-Konto gehackt wird?

Wenn Sie potenzielle Hacker ausbremsen wollen, gibt es einige Schritte, die Sie zusätzlich unternehmen können:

Erstellen Sie ein sicheres Passwort

Verwenden Sie einmalige, komplexe Passwörter für alle Ihre Konten. Die Nutzung eines Passwort-Managers ist hierbei eine große Unterstützung. Wenn Sie Passwörter mehrfach verwenden, wäre jemand, der eines dieser Passwörter herausfindet (beispielsweise aufgrund eines Datenlecks), in der Lage, dieses Passwort auch bei allen anderen Konten auszuprobieren.

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

2FA legt sich wie eine zusätzliche Schutzschicht über Ihr Konto, indem Sie jedes Mal, wenn Sie sich einloggen möchten, einen Code eingeben müssen, der auf Ihr Smartphone gesendet wird.

Passen Sie auf, auf welche Links Sie klicken

Hacker senden oft Phishing-E-Mails oder Direktnachrichten mit Links, die Sie auf eine gefälschte Website führen, die aussieht wie Instagram. (Natürlich nur, wenn Sie diesen Link auch anklicken. Sie wissen, worauf wir hinauswollen.) Sobald Sie auf dieser gefälschten Website Ihre Anmeldedaten eingeben, können Hacker sie stehlen.

Behalten Sie die Login-Aktivitäten im Auge

Prüfen Sie regelmäßig die letzten Anmeldungen in Instagram, damit sie ungewöhnliche Geräte oder Standorte ausmachen können, und zwar schnell. Wenn Ihnen eine verdächtige Aktivität auffällt, loggen Sie unbekannte Geräte sofort aus.

Entziehen Sie Apps von Drittanbietern den Zugriff

Möglicherweise haben Sie Apps von Drittanbietern einmal den Zugriff auf Ihr Instagram-Konto erteilt, beispielsweise einer App, die die zeitliche Planung Ihrer Posts übernimmt oder einem Follower-Checker. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Einstellungen, um sicherzugehen, dass Sie nur Apps den Zugang gewähren, denen Sie auch vertrauen.

Aktivieren Sie automatisches Speichern

Aktivieren Sie das automatische Speichern Ihrer eigenen Fotos/Posts auf Ihrem Gerät. Damit verhindern Sie zwar nicht, dass Ihr Konto gehackt werden kann, aber Sie stellen sicher, dass Sie Ihren Content im Falle einer Beeinträchtigung Ihres Kontos gespeichert haben.

Finger weg von Facebook-Logins

Erstellen Sie für jedes Konto separate Logins, statt Ihr Instagram mit Ihrem Facebook zu verknüpfen. Auf diese Weise verhindern Sie einen unangenehmen Dominoeffekt, falls einer der Logins in die falschen Hände gerät.

Aktivieren Sie Sicherheitsbenachrichtigungen

Aktivieren Sie Warnungen bei Anmeldeversuchen von unbekannten Standorten oder IP-Adressen.

Nutzen Sie ein VPN

Schalten Sie ein VPN wie ExpressVPN ein, um Ihren Datenverkehr im Internet zu verschlüsseln, Ihren Standort vor Instagram zu verbergen und sich vor dem Abfangen Ihrer Anmeldedaten in ungesicherten öffentlichen WLANs zu schützen.

Vermeiden Sie die Nutzung von öffentlichem WLAN

Melden Sie sich möglichst nicht in Ihren Social-Media-Konten an, wenn Sie in einem öffentlichen WLAN surfen. Wenn Sie es doch tun, dann achten Sie darauf, das öffentliche WLAN nur mit eingeschaltetem VPN zu nutzen.

Halten Sie Ihre Software auf dem neuesten Stand

Instagram veröffentlicht regelmäßig Sicherheitsupdates, um Schwachstellen auszubessern, die Hacker ausnutzen könnten. Installieren Sie diese Updates, sobald sie verfügbar sind.

Auch wenn einige der Inhalte, auf die wir in diesem Artikel verlinken, noch in der Originalsprache vorliegen, halten wir es für sinnvoll, sie hier zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass sie Ihnen trotzdem gefallen.