Si sospecha que alguien intenta hackear su cuenta de Instagram:

1. Revise su actividad de inicio de sesión: Vaya a su configuración de Instagram para ver una lista de todos los dispositivos que hayan iniciado sesión en su cuenta. Si ve cualquier dispositivo que no reconoce, es posible que otra persona tenga su contraseña.

2. Cambie su contraseña: Incluso si no detecta actividad sospechosa de inicio de sesión, es buena idea cambiar sus contraseñas regularmente. Use una contraseña segura que sea única para Instagram y que no use para ninguna otra cuenta.

3. Active la autenticación de dos factores (2FA): La 2FA añade una capa adicional de seguridad a su cuenta. Cuando la active, se le pedirá que introduzca un código desde su teléfono además de su contraseña al iniciar sesión.

4. Tenga cuidado con los enlaces en los que hace clic: Las estafas de phishing son una manera muy común en que los hackers roban contraseñas. Si recibe un enlace en un correo electrónico o mensajes directos que parezca de Instagram, no haga clic en este a menos que esté seguro de que sea legítimo.

5. Mantenga actualizado su software: Instagram publica actualizaciones de seguridad periódicamente para resolver vulnerabilidades. Asegúrese de instalar estas actualizaciones tan pronto como estén disponibles.

Si le da la impresión de que ya le han hackeado la cuenta, estas son algunas cosas que puede hacer:

– Cerrar sesión en todos los dispositivos: Vaya a su configuración de Instagram para cerrar sesión en sus cuentas en todos los dispositivos.

– Cambiar su contraseña de nuevo: Use una nueva contraseña segura que no use para otras cuentas.

– Reportar el hackeo a Instagram: Vaya al centro de ayuda de Instagram y haga una denuncia.