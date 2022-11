Wie hoch ist Ihr technologisches Alter?

Ihr Alter ist nur eine Zahl. Wie Sie die sozialen Medien nutzen und was Sie vom Internet halten, sagt mehr über Sie aus.

Unser Quiz dient zwar nur der Unterhaltung, lehnt sich aber an echte Statistiken zur Internetnutzung in verschiedenen Altersgruppen an. Es dürfte wenig überraschen, dass jüngere Menschen viel mehr in sozialen Medien unterwegs sind als ältere Zeitgenossen. Außerdem sind sie eher auf Instagram und TikTok zu finden als auf Facebook und Twitter. Bei den genutzten Geräten zeigen Studien, dass viele ältere Nutzer ein Tablet oder einen E-Reader besitzen, aber kein Smartphone, während dies bei Jüngeren genau umgekehrt ist.

ExpressVPN hat 2021 eine Umfrage unter jungen Deutschen zwischen 16 und 24 Jahren durchgeführt, bei der herauskam, dass jeder Dritte mindestens einen Fake-Account auf Instagram hat. 10% der Befragten gaben an, fünf oder mehr Stunden pro Tag auf TikTok zu vebringen; bei den Meisten ist es zumindest eine Stunden pro Tag. Nichtsdestotrotz sind sich viele der Befragten auch der Gefahren des Internets bewusst: Der negative Einfluss des Konsums auf das eigene Wohlbefinden wurde häufig genannt und das Vertrauen in Datenschutz und Social Media-Plattformen allgemein ist niedrig.

Eine der einfachsten Vorsichtsmaßnahmen, die Sie ergreifen können, ist die Nutzung eines VPNs, wenn wir das mal so sagen dürfen. Laden Sie ein VPN herunter, um online Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu wahren – egal welches technologische Alter Sie haben!