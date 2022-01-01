IKEv2 ve IKEv1 arasındaki farklar
IKEv2 ve IKEv1, her ikisi de VPN protokolüdür, ancak aralarında önemli farklar vardır. Hangisini kullanmanız gerektiği konusunu ele alıyoruz.
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IKEv2 ve IKEv1 nedir?
IKEv2 ve IKEv1, İnternet Anahtar Değişimi anlamına gelen IKE'nin iki yinelemesidir. İnternet Anahtar Değişimi, iki ağ arasında güvenli bir iletişim kanalı oluşturmak için kullanılan protokoldür.
IKEv2, IKEv1'in geliştirilmiş versiyonudur. IKEv2 ve IKEv1 özünde oldukça benzer olmasına rağmen, IKEv2, IKEv1'den daha güvenli, daha güvenilir ve daha hızlı olacak şekilde tasarlanmıştır.
IKEv2, Mac ve Windows için ExpressVPN uygulamalarında desteklenmektedir. IKEv1, ExpressVPN uygulamalarında kullanılamamaktadır. Aslında, daha hızlı, daha güvenli ve daha güvenilir bağlantı için sıfırdan oluşturduğumuz VPN protokolü Lightway'i öneriyoruz.
IKEv2 ve IKEv1 Arasındaki Temel Farklar
IKEv2 ve IKEv1'in ikisi de IKE'den kaynaklanırken, IKEv2 daha yüksek hızlar, daha fazla güvenlik ve daha yüksek güvenilirlik ile IKEv1'den daha iyi performans gösterir.
Hız: IKEv2, IKEv1'den daha yüksek hızlar sunar. IKEv2'nin NAT geçişi için yerleşik desteği, güvenlik duvarlarından geçmeyi ve bağlantı kurmayı çok daha hızlı hale getirir. Ayrıca IKEv2, Wi-Fi ve mobil ağınız arasında geçiş yaparken neredeyse anında yeniden bağlantı kurmanızı sağlayan MOBIKE'yi (Mobility and Multi-homing Protocol) destekler. Bant genişliği açısından, IKEv2, VPN tüneli oluşturmak için daha az güvenlik ilişkisi gerektirdiğinden IKEv1'den daha az bant genişliği kullanır.
Güvenlik: IKEv2, IKEv1'den çok daha güvenlidir. IKEv2, önde gelen şifreleme algoritmalarını ve AES, Camellia ve ChaCha20 gibi üst düzey şifreleri kullanır. IKEv2 ayrıca her iki taraf için şifreleme anahtarları kullanırken IKEv1 kullanmaz, bu da onu daha güvenli hale getirir.
Genellikle kurumsal ağlarda kullanılan son derece güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi olan EAP desteğiyle birlikte, IKEv2'nin güvenliği, onu en güvenli VPN protokollerinden biri yapar.
Güvenilirlik: IKEv1 aynı şekilde çalışmazken, tüm iletişimler İstek ve Yanıt olarak mesaj çiftlerinden oluştuğundan IKEv2 daha güvenilirdir. IKEv2'nin MOBIKE desteği ayrıca bağlantınızı ağ değişikliklerine karşı daha dayanıklı hale getirir.
SSS: IKEv1 vs IKEv2 hakkında
Hangisi daha iyi: IKEv1 mi yoksa IKEv2 mi?
IKEv2, IKEv1'den daha iyidir. IKEv2 daha fazla özelliği destekler ve IKEv1'den daha hızlı ve daha güvenlidir.
IKEv2, önde gelen şifreleme algoritmaları ve AES ve ChaCha20 gibi üst düzey şifreler kullanır ve bu da onu IKEv1'den daha güvenli hale getirir. NAT-T ve MOBIKE desteği, aynı zamanda onu önceki versiyonundan daha hızlı ve daha güvenilir kılar.
IKEv1 hala güvenli mi?
IKEv1, genel olarak karmaşık yapısı ve mobil destek eksikliği nedeniyle güvenlik açıklarına ve diğer sistem sorunlarına açıktır. IKEv2'nin daha güvenli ve güvenilir olduğu kanıtlandığında, IKEv1'i kullanmanın hiçbir nedeni yoktur. Mümkün olduğunda, IKEv1 yerine IKEv2'yi seçin.
IKEv2, IKEv1 ile uyumlu mu?
Hayır, IKEv1 ile IKEv2 uyumlu değildir. Bu, IKEv1 kullanan bir cihazın, IKEv2 kullanan başka bir cihazla VPN tüneli kuramayacağı anlamına gelir.
IKEv2 agresif modu destekliyor mu?
Hayır, IKEv2 agresif modu desteklemez. IKEv1, aşama 1 görüşmesi sırasında bir değişim oluşturmak için agresif modu ve ana modu kullanır. IKEv2, çok daha basit ve daha verimli bir değişim için bu modları tek bir dört mesaj dizisinde birleştirir.