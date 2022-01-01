IKEv2 ve IKEv1 arasındaki farklar

IKEv2 ve IKEv1'in ikisi de IKE'den kaynaklanırken, IKEv2 daha yüksek hızlar, daha fazla güvenlik ve daha yüksek güvenilirlik ile IKEv1'den daha iyi performans gösterir.

Hız: IKEv2, IKEv1'den daha yüksek hızlar sunar. IKEv2'nin NAT geçişi için yerleşik desteği, güvenlik duvarlarından geçmeyi ve bağlantı kurmayı çok daha hızlı hale getirir. Ayrıca IKEv2, Wi-Fi ve mobil ağınız arasında geçiş yaparken neredeyse anında yeniden bağlantı kurmanızı sağlayan MOBIKE'yi (Mobility and Multi-homing Protocol) destekler. Bant genişliği açısından, IKEv2, VPN tüneli oluşturmak için daha az güvenlik ilişkisi gerektirdiğinden IKEv1'den daha az bant genişliği kullanır.

Güvenlik: IKEv2, IKEv1'den çok daha güvenlidir. IKEv2, önde gelen şifreleme algoritmalarını ve AES, Camellia ve ChaCha20 gibi üst düzey şifreleri kullanır. IKEv2 ayrıca her iki taraf için şifreleme anahtarları kullanırken IKEv1 kullanmaz, bu da onu daha güvenli hale getirir.

Genellikle kurumsal ağlarda kullanılan son derece güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi olan EAP desteğiyle birlikte, IKEv2'nin güvenliği, onu en güvenli VPN protokollerinden biri yapar.

Güvenilirlik: IKEv1 aynı şekilde çalışmazken, tüm iletişimler İstek ve Yanıt olarak mesaj çiftlerinden oluştuğundan IKEv2 daha güvenilirdir. IKEv2'nin MOBIKE desteği ayrıca bağlantınızı ağ değişikliklerine karşı daha dayanıklı hale getirir.