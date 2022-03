Forskjeller mellom IKEv2 og IKEv1

Hva er IKEv2 og IKEv1?

IKEv2 og IKEv1 er de to iterasjonene av IKE, som står for Internet Key Exchange – en protokoll som blir brukt for å sette opp en sikker kommunikasjonskanal mellom to nettverk.

IKEv2 er en forbedret versjon av IKEv1. Selv om IKEv2 og IKEv1 er ganske like, ble IKEv2 designet for å være sikrere, mer pålitelig og raskere enn IKEv1.

IKEv2 er støttet på ExpressVPNs apper for Mac og Windows. IKEv1 er ikke tilgjengelig i ExpressVPN-apper. Vi anbefaler derimot Lightway, en VPN-protokoll som vi bygget fra bunnen av, for en raskere, sikrere og mer pålitelig tilkobling.