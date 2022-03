IKEv2 vs. IKEv1 – das sind die Unterschiede

IKEv2 und IKEv1 stammen zwar beide von IKE ab, aber IKEv2 übertrifft IKEv1 durch höhere Geschwindigkeiten, größere Sicherheit und höhere Zuverlässigkeit.

Geschwindigkeit: IKEv2 bietet höhere Geschwindigkeiten als IKEv1. Die in IKEv2 integrierte Unterstützung von NAT-Traversal macht das Durchdringen von Firewalls und den Aufbau einer Verbindung viel schneller. Außerdem unterstützt IKEv2 das Mobility and Multi-homing Protocol (MOBIKE), mit dem Sie beim Wechsel zwischen einem WLAN und Ihrem Mobilfunknetz fast sofort wieder eine Verbindung herstellen können. Was die Bandbreite betrifft, so verbraucht IKEv2 weniger als IKEv1, da weniger Sicherheitszuordnungen zum Aufbau eines VPN-Tunnels erforderlich sind.

Sicherheit: IKEv2 ist viel sicherer als IKEv1. IKEv2 setzt führende Verschlüsselungsalgorithmen und High-End-Chiffren wie AES, Camellia und ChaCha20 ein. IKEv2 nutzt außerdem Verschlüsselungsschlüssel für beide Seiten, während IKEv1 dies nicht tut, was es noch sicherer macht.

Zusammen mit der Unterstützung von EAP, einer hochsicheren Authentifizierungsmethode, die in der Regel in Unternehmensnetzwerken verwendet wird, macht die Sicherheit von IKEv2 es zu einem der sichersten VPN-Protokolle.

Zuverlässigkeit: IKEv2 ist zuverlässiger, da die gesamte Kommunikation aus Nachrichtenpaaren (Request und Response) besteht, während IKEv1 nicht auf die gleiche Weise funktioniert. Die MOBIKE-Unterstützung von IKEv2 macht Ihre Verbindung außerdem widerstandsfähiger gegenüber Netzwerkänderungen.