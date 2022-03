Diferenças entre o IKEv2 e o IKEv1

Enquanto o IKEv2 e o IKEv1 derivam do IKE, o IKEv2 supera o IKEv1 com velocidades mais rápidas, maior segurança e maior confiabilidade.



Velocidade: O IKEv2 oferece velocidades mais rápidas que oIKEv1. O suporte integrado do IKEv2 para NAT torna a passagem por firewalls e o estabelecimento de uma conexão muito mais rápida. Além disso, o IKEv2 suporta o Mobility and Multi-homing Protocol (MOBIKE), que oferece reconexão quase instantânea ao alternar entre wi-fi e sua rede móvel. Em termos de largura de banda, o IKEv2 consome menos do que o IKEv1, pois requer menos associações de segurança para estabelecer um túnel VPN.



Segurança: O IKEv2 é muito mais seguro que o IKEv1. O IKEv2 usa algoritmos de criptografia líderes e cifras de ponta, como a AES, Camellia e ChaCha20. O IKEv2 também usa chaves de criptografia para ambos os lados, enquanto o IKEv1 não, tornando-o mais seguro.



Juntamente com seu suporte para EAP, um método de autenticação altamente seguro geralmente usado em redes corporativas, a segurança do IKEv2 o torna um dos protocolos VPN mais seguros.



Confiabilidade: O IKEv2 é mais confiável, pois todas as comunicações consistem em pares de mensagens como Solicitação e Resposta, enquanto o IKEv1 não funciona da mesma maneira. O suporte do IKEv2 para MOBIKE também torna sua conexão mais resistente a mudanças na rede.