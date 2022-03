Comparatif entre les protocoles IKEv2 et IKEv1

Si IKEv2 et IKEv1 sont tous deux issus de IKE, IKEv2 surpasse IKEv1 en termes de vitesse, de sécurité et de fiabilité.



Vitesse : IKEv2 offre des vitesses de connexion supérieures à celles de IKEv1. La prise en charge intégrée de la traversée NAT par IKEv2 permet de franchir les pare-feu et d'établir une connexion beaucoup plus rapidement. De plus, IKEv2 prend en charge le protocole de mobilité et de multi-homing (MOBIKE), qui vous permet de vous reconnecter presque instantanément lorsque vous passez du Wi-Fi au réseau mobile. En termes de bande passante, IKEv2 est moins gourmand que IKEv1 car il nécessite moins d'associations de sécurité pour établir un tunnel VPN.



Sécurité : IKEv2 est beaucoup plus sécurisé que IKEv1. IKEv2 utilise des algorithmes de chiffrement de pointe et des méthodes de chiffrement avancées tels que AES, Camellia et ChaCha20. IKEv2 utilise également des clés de chiffrement pour les deux parties, contrairement à IKEv1, ce qui le rend plus sûr.

Avec sa prise en charge d'EAP, une méthode d'authentification hautement sécurisée généralement utilisée sur les réseaux d'entreprise, la sécurité d'IKEv2 en fait l'un des protocoles VPN les plus sûrs.



Fiabilité : IKEv2 est plus fiable, car toutes les communications consistent en des paires de messages comme Requête et Réponse, tandis que IKEv1 fonctionne différemment. La prise en charge de MOBIKE par IKEv2 rend également votre connexion plus résistante aux changements sur le réseau.