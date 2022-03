Differenze tra IKEv2 e IKEv1

Sebbene IKEv2 e IKEv1 derivino entrambi da IKE, IKEv2 supera IKEv1 grazie a velocità più elevate, maggiore sicurezza e maggiore affidabilità.



Velocità: IKEv2 offre velocità più elevate rispetto a IKEv1. Il supporto integrato di IKEv2 per l'attraversamento NAT rende molto più veloce passare attraverso i firewall e stabilire una connessione. Inoltre, IKEv2 supporta il protocollo "Mobility and Multi-homing Protocol" (MOBIKE), che offre una riconnessione quasi istantanea quando si passa dalla Wi-Fi alla rete mobile. In termini di larghezza di banda, IKEv2 ne consuma meno di IKEv1 in quanto richiede meno associazioni di sicurezza per stabilire un tunnel VPN.

Sicurezza: IKEv2 è molto più sicuro di IKEv1. IKEv2 utilizza i principali algoritmi di crittografia e cifrari di fascia alta come AES, Camellia e ChaCha20. IKEv2 utilizza anche chiavi di crittografia per entrambe le parti, mentre IKEv1 no, e questo lo rende più sicuro.



Insieme al suo supporto per EAP, un metodo di autenticazione altamente sicuro generalmente utilizzato sulle reti aziendali, la sicurezza di IKEv2 lo rende uno dei protocolli VPN più sicuri.



Affidabilità: IKEv2 è più affidabile, poiché tutte le comunicazioni sono costituite da coppie di messaggi come Richiesta e Risposta, mentre IKEv1 non funziona allo stesso modo. Il supporto di IKEv2 per MOBIKE rende, inoltre, la tua connessione più resistente alle modifiche della rete.