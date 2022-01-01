Разница между протоколами IKEv2 и IKEv1

Что такое протоколы IKEv2 и IKEv1?

IKEv2 и IKEv1 — это две версии протокола IKE (расшифровывается как Internet Key Exchange или «обмен ключами по Интернету»), который используется для того, чтобы установить защищенный канал связи между двумя сетями.

IKEv2 — это дополненная версия IKEv1. Несмотря на то, что по сути протоколы IKEv2 и IKEv1 очень похожи, IKEv2 был разработан, чтобы стать более защищенной, надежной и быстрой версией IKEv1.

Протокол IKEv2 поддерживается приложениями ExpressVPN для Mac и Windows. Протокол IKEv1 недоступен в приложениях ExpressVPN. На самом деле мы рекомендуем пользоваться VPN-протоколом Lightway, который наши разработчики создали с нуля, чтобы получить возможность устанавливать еще более быстрые, защищенные и стабильные подключения.