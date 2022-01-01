Разница между протоколами IKEv2 и IKEv1
Как IKEv2, так и IKEv2 являются VPN-протоколами, но они отличаются друг от друга по нескольким ключевым параметрам. В этой статье мы обсудим, каким из двух протоколов стоит пользоваться.
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Что такое протоколы IKEv2 и IKEv1?
IKEv2 и IKEv1 — это две версии протокола IKE (расшифровывается как Internet Key Exchange или «обмен ключами по Интернету»), который используется для того, чтобы установить защищенный канал связи между двумя сетями.
IKEv2 — это дополненная версия IKEv1. Несмотря на то, что по сути протоколы IKEv2 и IKEv1 очень похожи, IKEv2 был разработан, чтобы стать более защищенной, надежной и быстрой версией IKEv1.
Протокол IKEv2 поддерживается приложениями ExpressVPN для Mac и Windows. Протокол IKEv1 недоступен в приложениях ExpressVPN. На самом деле мы рекомендуем пользоваться VPN-протоколом Lightway, который наши разработчики создали с нуля, чтобы получить возможность устанавливать еще более быстрые, защищенные и стабильные подключения.
Основные отличия IKEv2 от IKEv1
Оба протокола IKEv2 и IKEv1 происходят от протокола IKE, но при этом IKEv2 превосходит IKEv1 по скорости, защите и стабильности подключения.
Скорость: IKEv2 предлагает более высокую скорость подключения, чем IKEv1. Встроенная поддержка прохождения файрвола NAT в протоколе IKEv2 позволяет гораздо быстрее проходить файрволы и устанавливать подключения. Также протокол IKEv2 поддерживает протокол MOBIKE (Mobility and Multi-homing Protocol), благодаря которому вы можете переподключаться к сети практически мгновенно, когда переключаетесь между сетями Wi-Fi и мобильным Интернетом. Что касается пропускной способности сети, IKEv2 загружает ее меньше, чем IKEv1, поскольку требует меньше ассоциаций защиты для установления VPN-туннеля.
Защита: протокол IKEv2 гораздо более защищенный, чем IKEv1. IKEv2 использует современные алгоритмы шифрования и передовые шифры, такие как AES, Camellia и ChaCha20. Также, в отличие от IKEv1, IKEv2 использует ключи шифрования для обеих сторон передачи, благодаря чему та становится гораздо более надежной.
Если прибавить сюда поддержку EAP (очень надежный способ аутентификации, который обычно используется в корпоративных сетях), то IKEv2 можно назвать одним из самых надежных VPN-протоколов.
Стабильность: протокол IKEv2 является более стабильным, поскольку все передачи данных состоят из пары сообщений «запрос-ответ», в то время как протокол IKEv1 работает иначе. Также поддержка протоколом IKEv2 протокола MOBIKE делает ваше подлкючение более устойчивым к изменениям в сети.
ЧаВо: IKEv1 или IKEv2
Какой протокол лучше: IKEv1 или IKEv2?
Протокол IKEv2 лучше, чем IKEv1. IKEv2 поддерживает больше возможностей, а также более быстрый и надежный протокол, чем IKEv1.
IKEv2 использует передовые алгоритмы шифрования и лучшие шифры, такие как AES и ChaCha20, благодаря чему является более надежным, чем IKEv1. Поддержка системы NAT и протокола MOBIKE также делает этот протокол более быстрым и стабильным, чем его предшественник.
Является ли протокол IKEv1 все еще безопасным?
Протокол IKEv1 имеет много уязвимостей в защите и других системных проблем из-за того, что его структура слишком сложная и не поддерживаются мобильные устройства. Нет причин пользоваться IKEv1, когда доказано, что IKEv2 более безопасный и стабильный протокол. Если это возможно, стоит выбирать IKEv2, а не IKEv1.
Совместим ли IKEv2 с IKEv1?
Нет, протоколы IKEv1 и IKEv2 несовместимы. Это значит, что устройство, работающее с протоколом IKEv1 не сможет установить VPN-туннель с устройством, которое использует IKEv2.
Поддерживает ли IKEv2 агрессивный режим?
Нет, IKEv2 не поддерживает агрессивный режим. IKEv1 использует аграссивный режим и основной режим для того, чтобы установить обмен на первой фазе согласования. IKEv2 комбинирует эти режимы в одну последовательность из четырех сообщений, чтобы обмен данными проходил более просто и эффективно.