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Разница между протоколами IKEv2 и IKEv1

Как IKEv2, так и IKEv2 являются VPN-протоколами, но они отличаются друг от друга по нескольким ключевым параметрам. В этой статье мы обсудим, каким из двух протоколов стоит пользоваться.

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Устройства с приложенем ExpressVPN, протоколы IKEv2 и IKEv1 в двух разных текстовых облачках.
В чем разница между прокси и VPN? Экран компьютера с изображением щита, на котором стоит галочка.

Что такое протоколы IKEv2 и IKEv1?

IKEv2 и IKEv1 — это две версии протокола IKE (расшифровывается как Internet Key Exchange или «обмен ключами по Интернету»), который используется для того, чтобы установить защищенный канал связи между двумя сетями. 

IKEv2 — это дополненная версия IKEv1. Несмотря на то, что по сути протоколы IKEv2 и IKEv1 очень похожи, IKEv2 был разработан, чтобы стать более защищенной, надежной и быстрой версией IKEv1. 

Протокол IKEv2 поддерживается приложениями ExpressVPN для Mac и Windows. Протокол IKEv1 недоступен в приложениях ExpressVPN. На самом деле мы рекомендуем пользоваться VPN-протоколом Lightway, который наши разработчики создали с нуля, чтобы получить возможность устанавливать еще более быстрые, защищенные и стабильные подключения.

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Основные отличия IKEv2 от IKEv1

Оба протокола IKEv2 и IKEv1 происходят от протокола IKE, но при этом IKEv2 превосходит IKEv1 по скорости, защите и стабильности подключения. 

Скорость: IKEv2 предлагает более высокую скорость подключения, чем IKEv1. Встроенная поддержка прохождения файрвола NAT в протоколе IKEv2 позволяет гораздо быстрее проходить файрволы и устанавливать подключения. Также протокол IKEv2 поддерживает протокол MOBIKE (Mobility and Multi-homing Protocol), благодаря которому вы можете переподключаться к сети практически мгновенно, когда переключаетесь между сетями Wi-Fi и мобильным Интернетом. Что касается пропускной способности сети, IKEv2 загружает ее меньше, чем IKEv1, поскольку требует меньше ассоциаций защиты для установления VPN-туннеля. 

Защита: протокол IKEv2 гораздо более защищенный, чем IKEv1. IKEv2 использует современные алгоритмы шифрования и передовые шифры, такие как AES, Camellia и ChaCha20. Также, в отличие от IKEv1, IKEv2 использует ключи шифрования для обеих сторон передачи, благодаря чему та становится гораздо более надежной. 

Если прибавить сюда поддержку EAP (очень надежный способ аутентификации, который обычно используется в корпоративных сетях), то IKEv2 можно назвать одним из самых надежных VPN-протоколов. 

Стабильность: протокол IKEv2 является более стабильным, поскольку все передачи данных состоят из пары сообщений «запрос-ответ», в то время как протокол IKEv1 работает иначе. Также поддержка протоколом IKEv2 протокола MOBIKE делает ваше подлкючение более устойчивым к изменениям в сети.

ЧаВо: IKEv1 или IKEv2

Какой протокол лучше: IKEv1 или IKEv2?
Является ли протокол IKEv1 все еще безопасным?
Совместим ли IKEv2 с IKEv1?
Поддерживает ли IKEv2 агрессивный режим?