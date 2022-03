Erot IKEv2:n ja IKEv1:n välillä

IKEv1 on alttiimpi turvallisuusriskeille ja muille järjestelmän virheille, koska sen rakenne on monimutkaisempi eikä sitä ylläpidetä yhtä aktiivisesti. Ei ole syytä käyttää IKEv1:tä, kun IKEv2 on kaikin puolin turvallisempi ja vakaampi vaihtoehto. Valitse IKEv2 IKEv1:n sijasta aina kun mahdollista.

IKEv2 on parempi kuin IKEv1. IKEv2 tukee useampia toimintoja, ja se on IKEv1:tä nopeampi ja turvallisempi.

Nopeus : IKEv2 on nopeampi kuin IKEv1. IKEv2:n sisäänrakennetun NAT-tekniikan ansiosta se läpäisee palomuurit ja muodostaa yhteyden paljon nopeammin. IKEv2 tukee myös MOBIKE-protokollaa (Mobility and Multi-homing Protocol), minkä vuoksi voit vaihdella Wi-Fi- ja mobiiliverkon välillä huippunopeuksin. IKEv2 vie vähemmän kaistanleveyttä kuin IKEv1, sillä se vaatii vähemmän turva-assosiaatioita VPN-tunnelin muodostamiseen.

IKEv2 on paranneltu versio IKEv1:stä. Vaikka IKEv2 ja IKEv1 ovatkin melko samanlaisia perusteiltaan, on IKEv2 suunniteltu turvallisemmaksi, vakaammaksi ja nopeammaksi kuin IKEv1.

IKEv2 ja IKEv1 ovat kaksi eri versiota IKE:stä, joka on puolestaan lyhenne nimestä Internet Key Exchange – se on protokolla, joka on suunniteltu luomaan turvallinen viestintäyhteys kahden verkon välille.

