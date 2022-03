Forskellene mellem IKEv2 og IKEv1

Hvad er IKEv2 og IKEv1?

IKEv2 og IKEv1 er to versioner af IKE, som står for Internet Key Exchange – en protokol, der bruges til at oprette en sikker kommunikationskanal mellem to netværk.

IKEv2 er en forbedret version af IKEv1. Selvom IKEv2 og IKEv1 er ret ens i deres kerne, er IKEv2-designet til at være mere sikker, mere pålidelig og hurtigere end IKEv1.

IKEv2 understøttes i ExpressVPN's apps til Mac og Windows. IKEv1 er ikke tilgængelig i ExpressVPN's apps. Faktisk anbefaler vi Lightway, en VPN-protokol, som vi har udviklet fra bunden, for en hurtigere, mere sikker og mere pålidelig forbindelse.