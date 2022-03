Różnice między IKEv2 vs. IKEv1

Choć IKEv2 i IKEv1 wywodzą się z IKE, IKEv2 przewyższa IKEv1 pod względem szybkości, bezpieczeństwa i niezawodności.



Szybkość: IKEv2 oferuje większą szybkość niż IKEv1. Wbudowana w IKEv2 obsługa NAT traversal sprawia, że przechodzenie przez zapory sieciowe i nawiązywanie połączeń jest znacznie szybsze. Ponadto, IKEv2 obsługuje protokół Mobility and Multi-homing (MOBIKE), który pozwala na prawie natychmiastowe ponowne nawiązanie połączenia podczas przełączania się między siecią Wi-Fi a siecią komórkową. Jeśli chodzi o transfer, IKEv2 zużywa go mniej niż IKEv1, ponieważ wymaga mniejszej liczby powiązań zabezpieczających w celu ustanowienia tunelu VPN.



Bezpieczeństwo: IKEv2 jest znacznie bezpieczniejszy niż IKEv1. IKEv2 wykorzystuje wiodące algorytmy szyfrowania i wysokiej klasy szyfry, takie jak AES, Camellia i ChaCha20. IKEv2 wykorzystuje również klucze szyfrujące dla obu stron, podczas gdy IKEv1 nie, co sprawia, że jest bezpieczniejszy.



Wraz z obsługą EAP, niezwykle bezpiecznej metody uwierzytelniania stosowanej zazwyczaj w sieciach korporacyjnych, zabezpieczenia IKEv2 sprawiają, że jest to jeden z najbezpieczniejszych protokołów VPN.



Niezawodność: IKEv2 jest bardziej niezawodny, ponieważ cała komunikacja składa się z par komunikatów typu żądanie i odpowiedź, podczas gdy proces działania IKEv1 jest nieco inny. Obsługa protokołu MOBIKE w IKEv2 sprawia również, że połączenie jest bardziej odporne na zmiany w sieci.